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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 20 giugno 2026: numeri vincenti e quote

Sono stati appena estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 20 giugno 2026: in diretta risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 182.5 milioni di euro.
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A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di sabato 20 giugno
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto di sabato 20 giugno
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Lotto e SuperEnalotto

Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 20 giugno 2026. Al Supernalotto questa sera in palio un jackpot di 182.5 milioni. L'ultima vincita milionaria risale allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore di Desenzano del Garda si è aggiudicato oltre 35 milioni di euro. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto e l'elenco dei numeri più ritardatari aggiornato. Ricordiamo che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la sestina vincente di sabato 20 giugno 2026

Combinazione vincente del Superenalotto: 14 – 59 – 71 – 89 – 82 – 69

  • Numero Jolly: 47
  • Numero Superstar: 3
  • Jackpot: 182.500.000€
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Lotto, i numeri vincenti del 20 giugno 2026

  • Bari: 90 – 24 – 74 – 14 – 75
  • Cagliari: 79 – 37 – 32 – 44 – 27
  • Firenze: 7 – 56 – 79 – 29 – 44
  • Genova: 17 – 24 – 43 – 89 – 22
  • Milano: 69 – 51 – 28 – 27 – 70
  • Napoli: 8 – 75 – 73 – 35 – 22
  • Palermo: 58 – 42 – 78 – 59 – 9
  • Roma: 88 – 78 – 84 – 68 – 53
  • Torino: 61 – 34 – 65 – 59 – 27
  • Venezia: 37 – 23 – 76 – 89 – 86
  • Nazionale: 72 – 18 – 63 – 22 – 33
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10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale: 7 – 8 – 17 – 23 – 24 – 32 – 34 – 37 – 42 – 51 – 56 – 58 – 61 – 69 – 74 – 75 – 78 – 79 – 88 – 90

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  • Numero oro: 90
  • Doppio oro: 90, 24
  • Numeri extra:
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I simboli estratti al Simbolotto

  • 23 – balestra;
  • 29 – diamante;
  • 25 – Natale;
  • 24 – pizza;
  • 43 – funghi.

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: la giocata vale puntando su una Ruota tra le dieci ruote cittadine e una Nazionale. È possibile anche puntare su tutte le ruote. Si sceglie poi l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al Superenalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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