L'oroscopo di domani, venerdì 2 agosto 2024: Luna in Toro e Bilancia determinata più che mai L'oroscopo di venerdì 2 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per la giornata di domani. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

L'oroscopo di domani, venerdì 2 agosto 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La quadratura tra Venere in Leone e Urano in Toro é praticamente perfetta. Soprattutto nelle relazioni c’é una tensione che rischia di portare fraintendimenti. Il segno fortunato è lo Scorpione mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

Ariete

In amore fatichi a connetterti come vorresti, e per quanto riguarda il lavoro sei in stand by perché devi ricalibrare certi valori. In quanto a fortuna, ogni tanto dovresti provare a fare tutto da solo. Il consiglio del giorno: concediti delle riflessioni profonde.

Voto: 5 in attesa.

Toro

L’amore ti piace al naturale, senza alcun orpello, mentre sul lavoro sei un tipo futuristico. La fortuna la ritrovi nei piccoli dettagli come nella macedonia con frutta matura e saporita. Il tuo consiglio del giorno: spesa presso i piccoli coltivatori della tua zona.

Voto: 7 super ‘green’.

Gemelli

L’amore è una divulgazione a cui non sapete resistere, e sul lavoro siete perfetti per fare il cambio del boccione d’acqua in ufficio. La fortuna vi organizza esperienze uniche anche se pensate sia tutto casuale. Il consiglio del giorno è di mettere la vostra energia a disposizione per buone, anzi buonissime azioni.

Voto: 8 forzuti.

Cancro

In amore distribuisci baci e abbracci a dozzine, come le rose, mentre sul lavoro la collaborazione è tutto per te. La fortuna ti regala un po’ di sensualità, che non guasta mai. Il consiglio del giorno è: cucina una tarte Tatin con pomodorini e feta, perfetta per fare un figurone alla cena a casa di amici.

Voto: 7 e mezzo altruista.

Leone

In amore sei servito e riverito, così come a lavoro sei automaticamente un gradino sopra tutti i colleghi. In fortuna ti basta uno sguardo ammiccante per conquistare tutti. Il consiglio del giorno per te è: per il tuo compleanno fai una festa a tema.

Voto: 8 e mezzo regale.

Vergine

In amore sei vivacissima e pronta all’avventura, mentre sul lavoro sai sempre come far fare bella figura. In quanto a fortuna, siete un duo fortissimo. Il consiglio del giorno: accetta i complimenti senza farti troppe domande.

Voto: 7 splendente.

Bilancia

L’amore lo comandi a bacchetta, e a lavoro vuoi tutti sull’attenti. Per quanto riguarda la fortuna, anche lei deve seguire pedestremente i tuoi ordini. Il consiglio del giorno: smetti i panni da generalessa almeno quando metti piede in casa, lì ti potrai rilassare.

Voto: 6 dispotica.

Scorpione

In amore rispolveri antiche strategie. Sul lavoro, in questo campo non c’è proprio concorrenza. Per quanto riguarda la fortuna, hai trovato la formula giusta per attirarla, come fa il magnete con i metalli. Il consiglio del giorno è: vai a una proiezione dei cinema all’aperto nella tua città.

Voto: 8 stratega.

Sagittario

L’amore te lo sei ormai dimenticato, ma sul lavoro non lanciarti in promesse da marinaio. La fortuna non darla per scontata come gli extra sconti ai saldi di fine stagione. Qui il consiglio del giorno: ammetti i tuoi limiti.

Voto: 6 – ancora confuso.

Capricorno

In amore non sai bene che pesci pigliare, e sul lavoro ricorda che non può essere tutto super urgente costantemente. La fortuna ti consiglia calma e relax. Il consiglio del giorno: stai molto attento a non essere troppo frettoloso.

Voto: 5 in allerta.

Acquario

L’amore è in forma smagliante per dare il massimo, e al lavoro per ogni successo un brindisi, ti tocca alzare il gomito. La fortuna ti aiuta a organizzare la festa più pazza del mondo. Il consiglio del giorno è: impara a fare la sangria, ottima e rinfrescante per le serate estive.

Voto: 8 festaiolo.

Pesci

Vi bastano sguardi pieni d’amore, ma a lavoro passate volentieri tutte le responsabilità al collega più performante. La fortuna per voi è un pisolino su un’amaca all’ombra dopo pranzo. Il consiglio del giorno è: alternate momenti di attività al relax, perché non siete ancora in vacanza.

Voto: 8 spensierati.

