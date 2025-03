video suggerito

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025: Pesci e Scorpione affascinanti La classifica dei segni più fortunati nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile, vedrà il colpo di scena del ritorno sul podio dei segni d'acqua: Venere e Mercurio tornano in Pesci! Le previsioni astrali di Ginny segno per segno.

Arriva la classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile: se speravate che questa settimana fosse più tranquilla della scorsa avete sperato sbagliato. I retrogradi restano retrogradi in Pesci, Nettuno è ufficialmente in Ariete e c'è un trittico di pianeti potenti che si sostengono amplificando le loro energie. Sono Marte, Urano e Saturno.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco chi sarà il segno più fortunato per la settimana che va da lunedì 31 a domenica 6 aprile 2025: le previsioni segno per segno.

12. Vergine

Eccoci qua Verginona a contare le volte che hai inventato scuse per stare da sola col tuo orsacchiotto di peluche. Che ti sembra l'unico che ti capisca davvero e che ti coccoli anche mentre tu lo guardi ringhiando e minacciandolo di metterlo in lavatrice con gli scuri. Sarà che questa Venere opposta di nuovo non ci voleva, tu chiedi di essere esentata almeno per tutta l'estate! Pero adesso tocca affrontare aprile.

11. Sagittario

Speriamo che questa settimana non ti capiti di flirtare che ti senti attraente e dalla battuta pronta come la pagina dei necrologi sul giornale. Proprio quando ti stavi riprendendo alla grande ritornano i retrogradi a darti fastidio. Quindi le incertezze ritornano a piazzarsi nel cuore come i piccioni sul davanzale.

10. Gemelli

Dovete mettere nel ghiaccio i bollenti spiriti come le birre nella borsa frigo per andare allo stadio. Per l'amore non é ancora tempo e al massimo potete sperare di essere friendzonati se non proprio ignorati. Il punto è che il vostro charme sembra essere stato infeltrito per colpa dei pianeti che sono tornati in Pesci. E voi restare con la pagliuzza corta e il muso lunghissimo.

9. Bilancia

Ti senti allergica a qualsiasi attività intima e pruriginosa. Appena qualcuno ti invita a bere una cosetta, fosse anche il caffè alla macchinetta, si chiudono in automatico una serie di porte di ferro che manco il sistema di un caveau svizzero. Alzi il ponte levatoio e non dai il minimo di confidenza. Sarà che anche questa settimana non ti senti piacente ma soprattutto non hai alcuna intenzione di lasciarti andare.

8. Capricorno

Ogni volta che si cerca di coinvolgerti a fare qualcosa tu fai proprio scattare la sirena dell'allarme e scappi contrariato e spaventato. Stai cosi bene da solo come l'orso bruno che il contatto umano lo accetti solo se strettamente necessario e lontano dalle ore di punta. Insomma, anche questa settimana sarai simpatico la prossima eh?? La verità, secondo me, é che ti senti stanco e non tutto d'un pezzo come al solito quindi stai solo evitando che le persone vedano qualche lato delicato di te. O no???

7. Ariete

Venere e Mercurio ti hanno abbandonato ma ti hanno lasciato Marte contrario. Una vera fregatura. Cosi le gioie dell'amore le hai assaggiate ma hai dovuto subito posarle come quando provi un vestito bellissimo ma poi guardi il prezzo sul cartellino. Non era ancora tempo Arietone, devi soffrire ancora un pochetto. Ma poco!

6. Leone

Ti stai riposando e stai facendo pilates al cuore leoncino questa settimana. Massaggi i sentimenti come i polpacci dei tennisti prima della partita. C'é stato come un attimo di rinculo, di brio e vivacità e adesso tocca fare i conti con la voglia di uscire a divertirti di un 90enne dopo il pranzo di Pasqua. Nessuna insomma.

5. Acquario

Essere gioviale, come sei tu questa settimana, significa nel tuo caso specifico aver voglia di accumulare esperienze manco fossi il libro del Guinnes dei primati. Non ti tiri indietro e anzi riempi l'agenda di appuntamenti e la casa di amici. Bello eh, per carità, pero occhio che il silenzio é pratica di grande elevazione morale e spirituale e tutta sta caciara da discoteca di Rimini ti fa perdere il focus.

4. Toro

Eccoci qua. Ti sei lamentato cosi tanto che Venere é tornata prima del previsto. Adesso sei tornato nel tuo equilibrio perfetto anche se non ti lasci andare del tutto a piaceri indicibili e come eri solito fare. Il consiglio dell'astrologa é lasciarti coccolare da chiunque e smetterla di trastullarti nelle paranoie che abbiamo capito ti mettono solo di cattivo umore. Goditi la vita!

3. Cancro

Diciamo proprio che è un'uscita in grande stile da questi ultimi 4 mesi che ti hanno visto sexy come il fidanzato di Kendall Jenner in mutande sui cartelloni pubblicitari. Qundi da qua a quando Marte non ti abbandona ti vorrei vedere vestito il meno possibile e sfacciatamente godereccio. Che si sa che questo Marte ti ha reso folle e ribelle.

2. Pesci

Venere è tornata e tu sei felice come se nell'uovo di Pasqua avessi trovato un anello di fidanzamento. Ora, per il momento resta retrograda quindi tu sei più che altro una crocerossina senza nemmeno bisogno di comporre il numero verde. Accorri per istinto proprio a salvarci e consolarci. Per questo ti meriti questo secondo posto ma anche tutto l'amore che riesci ad immagazzinare come la cambusa prima della traversata oceanica.

1. Scorpione

Hai fascino Scorpione e sai che quando il cielo ti grazia di questo sex appeal tu puoi davvero tutto. Anche convincerci a prenotare le vacanze al Polo Nord per evitare le rughe. Il bello é che anche in questo trionfo di pianeti a favore non perdi quell'aria da pensatore assorto sull'infinito. Che ti dona!