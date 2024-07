video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024: Toro, Vergine e Capricorno organizzati L'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto 2024, e che vede Mercurio nel segno della Vergine e Sole, Venere e la Luna Nuova di domenica in Leone, promette un mix intrigante di precisione intellettuale ed espressione creativa. Per Toro, Vergine e Capricorno arrivano grandi capacità organizzative.

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto 2024, Mercurio, entrato nel segno della Vergine, fornirà chiarezza mentale e capacità organizzative ai segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche a Cancro e a Scorpione. Il Sole in Leone sarà sostenuto da Marte in Gemelli, che alimenterà la creatività e l’energia, mentre Venere, ancora nel segno del Leone, venerdì quadrerà Urano creando tensioni improvvise in ambito affettivo e relazionale. La Luna Nuova in Leone di domenica sarà invece utile per impostare nuovi obiettivi e intenzioni ed esprimere la propria individualità.

Oroscopo settimanale 29 luglio-4 agosto 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Continui a essere uno dei segni più energici di questa estate. Sei baciato dal Sole e da un Marte intraprendente e vivace che ti darà una spinta e ti farà sentire come un motore turbo carico di idee brillanti. Martedì potrebbe esserci qualche scintilla in più quando comunicherai i tuoi pensieri, quindi se le tue proposte non incontreranno subito consenso, cerca di gestire le situazioni con diplomazia. Venere in Leone continuerà a donarti una nota di glamour e di fascino irresistibile, specialmente se sei nato nella terza decade. Nel weekend, con la Luna Nuova tua complice, sarà il momento perfetto per iniziare nuovi progetti e manifestare le tue ambizioni con passione e determinazione.

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, questa settimana Mercurio sarà il tuo GPS personale e ti aiuterà a navigare e orientarti nella giungla delle decisioni da prendere. Sarà lui, insieme a una luna calante in bell’aspetto quasi tutta la settimana, a farti capire ciò per cui vale la pena lottare per ottenere risultati concreti e ciò che invece non ha più senso portare avanti. Sabato e domenica non avrai molta voglia di vita sociale: non ti forzare. Anche se gli altri ti daranno dell’orso, tu rimani pure nella tua tana a riflettere e ricaricarti se senti che è ciò che è giusto per te.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Settimana positiva e dinamica per voi amici dei Gemelli, ma mi sento comunque di darvi un consiglio. Nonostante Venere sia a vostro favore, facilitando momenti di incontro e di relazione (grazie anche a un Marte nel vostro segno pronto a rendere tutto più piccante), la quadratura che farà con Urano venerdì aggiungerà un tocco di imprevedibilità ai vostri affari amorosi. Quindi occhio, andateci piano, soprattutto perché far capire agli altri ciò che realmente pensate potrebbe risultare un po’ difficile e le vostre conversazioni potrebbero diventare più intense (per usare un eufemismo) di quelle di un reality show.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Frank Lloyd Wright, il famoso architetto che progettò la Casa sulla Cascata in Pennsylvania, inizialmente aveva pianificato di costruirla in una posizione più lontana rispetto al getto d’acqua. Solo in un secondo momento decise di integrare la casa direttamente sopra la cascata. Questa revisione dei piani originari lo portò così alla realizzazione di una delle sue opere più riconosciute a livello mondiale. Ti dico questo perché Mercurio in Vergine ti donerà precisione e metodo e Saturno retrogrado in Pesci ti offrirà un sostegno discreto, ma solido, grazie al quale avrai la possibilità di rivedere alcune decisioni passate e fare alcuni aggiustamenti, proprio come un architetto che rivede i suoi progetti per costruire un’opera ancora migliore.

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarai ancora tu questa settimana il protagonista principale dello zodiaco, caro Leone. Ti sentirai come se avessi vinto un grammy, carico di determinazione e vigore e avrai un’energia contagiosa, quasi come un video virale di un gattino su TikTok. E che dire di Venere? Trovandosi ancora nel tuo segno ti renderà irresistibile come una hit dell’estate. Attento solo a non tenere il volume della radio troppo alto, qualcuno potrebbe non gradirlo e avere delle reazioni inaspettate. Se ciò accadesse, tieniti pronto a gestire la situazione senza perdere il controllo.

Voto 8/9

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana Mercurio, il pianeta che ti governa, farà tappa nel tuo segno prima di iniziare il suo moto retrogrado e ritornare nel segno del Leone, donandoti chiarezza mentale e buone capacità analitiche per valutare le situazioni. Nonostante ciò, martedì e mercoledì potrebbero sembrarti come quei giorni in cui ogni email che arriva ha con sé un problema annesso. Non farti scoraggiare. Prendilo come un test per mettere alla prova le tue abilità organizzative, che di certo non ti mancano! Nella seconda parte della settimana tutto tornerà a filare liscio come una playlist senza interruzioni pubblicitarie.

Voto 6/7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua settimana andrà a gonfie vele, sarai dinamica, avrai voglia di divertirti e condividere esperienze con i tuoi amici o con il tuo amore. Ci sono solo due momenti della settimana in cui ti consiglio di fare un po’ attenzione. Martedì potresti avere la lingua un po’ tagliente, tipo quella dei critici cinematografici: attenta dunque a non esagerare, così da evitare spiacevoli inconvenienti. Anche la giornata di venerdì meriterà un po’ di cautela, perché ti potresti trovare a gestire un imprevisto in amore o fra la tua cerchia di persone, che potrebbe farti riconsiderare alcune situazioni. Ma la tua naturale capacità di equilibrare e mediare ti permetterà di affrontare tutto con grazia e intelligenza. Ricorda, sei sempre una Bilancia… sai sempre come bilanciare le situazioni!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti ricordi il film “Il Diavolo veste Prada”? Andrea, una giovane ragazza appena arrivata a New York per lavorare nel mondo della moda, si trovava a dover affrontare le sfide poste da Miranda Priestley, una potente e temuta redattrice capo di una famosa rivista. Ecco, questa settimana tu sarai Andrea, mentre il Sole e Venere in quadratura, saranno la tua Miranda Priestley: ti metteranno alla prova con qualche situazione spinosa. Per fortuna Mercurio non farà aspetti antipatici, anzi ti aiuterà a vedere con maggiore chiarezza ciò che c’è attorno a te e a far sì che tu riesca a organizzarti e a non sentirti sopraffatto dagli eventi. Giovedì e venerdì la Luna nel segno amico del Cancro ti aiuterà a guardare in faccia le emozioni di questo periodo: forse verranno a galla quelle che ti piacciono di meno, ma prova a ricercare nel tuo cuoricino anche quelle emozioni che possono ristorarti un po’.

Voto 5/6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana preparati a un vero e proprio tour de force! Da una parte il tuo spirito avventuriero spingerà per vivere nuove esperienze, facendoti sentire un po' come Indiana Jones in cerca del tesoro perduto, dall’altra Marte in opposizione ti appesantirà e ti renderà più irascibile. Quindi attento a non inciampare in qualche trappola nascosta, specialmente venerdì, quando anche Venere, seppur a tuo favore, sfidando Urano, potrebbe portare a un plot twist inaspettato, facendo prendere una piega strana alle situazioni che stai vivendo. Il weekend migliora grazie alla Luna Nuova a favore che porterà nuove intenti e speranze.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio in Vergine ti rende più analitico che mai, pronto a esaminare ogni dettaglio con attenzione e precisione. Ti donerà anche una grande capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, senza lasciare spazio a fraintendimenti o malintesi. Approfitta di questa abilità per esprimere le tue idee e i tuoi pensieri in modo efficace, sia in ambito professionale che personale.

Da giovedì a sabato, però, a causa dell’emotiva Luna nel segno del Cancro, preparati per qualche drama in stile reality show: tensioni e piccoli contrasti potrebbero spuntare come ospiti indesiderati a una festa. Mantieni la calma e il tuo solito pragmatismo e vedrai che supererai tutto nel migliore dei modi.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Se paragonassimo la tua settimana a un evento sportivo, sarebbe una partita di calcio con colpi di scena fino all'ultimo minuto. Lunedì ti sentirai un po' sotto pressione, come un calciatore che sta per calciare un rigore decisivo. Martedì e mercoledì recupererai energia: saresti in grado di segnare un gol anche se fossi un difensore. Venerdì potresti invece sentirti come un calciatore che subisce un fallo inaspettato: le emozioni potrebbero essere forti e imprevedibili. Il fine settimana sarà un po' altalenante, utilizzalo per riposarti e per ricaricarti, perché anche i grandi campioni hanno bisogno di momenti di pausa per affrontare le sfide future al meglio.

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

In questi giorni ti sentirai come un concorrente di MasterChef alle prese con una Mystery Box particolarmente impegnativa. Mercurio in opposizione sarà come uno dei giudici del programma che ti critica in ogni mossa, mettendoti alla prova con commenti pungenti e sfide di comunicazione. Nel frattempo, la quadratura di Marte in Gemelli agirà come un timer incessante durante una prova a squadre rendendoti nervoso e sotto pressione. Fai un respiro profondo e pensa che prima o poi tornerai a sfornare successi come un vero maestro!

Voto 5