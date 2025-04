video suggerito

L'oroscopo di venerdì 4 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di venerdì, 4 aprile 2025, può essere usato per prendere importanti decisioni e fare grandi cose: la Luna in Cancro e Mercurio in Pesci congiunto al nodo nord. Approfittiamone!

Ariete

Amore: l’amore ti mette a dura prova. Ti basta un messaggio non risposto per sentirti abbandonato come un ombrello dimenticato sull’autobus.

Lavoro: fatichi a mantenere la concentrazione, anche una riunione su Zoom ti sembra una maratona emotiva. Colpa di Marte e della Luna che non ti lasciano scampo.

Fortuna: ti sembra che la sfortuna ti insegua come uno spam fastidioso.

Il consiglio del giorno: piangi pure se serve, ma poi rialzati e metti un po’ di musica energica.

Voto: 5 – –

Toro



Lavoro: le tue parole toccano i colleghi, sembri quasi ispirato da Venere che ti sorride da lontano.

Fortuna: ti trovi nel posto giusto al momento giusto, come chi inciampa in un’offerta pazzesca.

Il consiglio del giorno: continua a mostrarti vulnerabile, è il tuo superpotere.

Voto: 8

Gemelli



Amore: preferite l'amore per l’arte a quello romantico, ma occhio a non dimenticarvi chi vi ama davvero.

Lavoro: la vostra mente si sente inceppata come un foglio nella stampante.

Fortuna: Nettuno è finalmente dalla vostra e vi regala intuizioni brillanti quanto inaspettate.

Il consiglio del giorno: perdete tempo in bellezza, è terapeutico.

Voto: 7 e mezzo

Cancro



Amore: ami tutti, anche il vicino che mette la musica alta la mattina. La Luna nel tuo segno ti rende un cuoricino palpitante.

Lavoro: ti impegni per lasciare un segno positivo, come una firma in fondo a una dichiarazione d’amore.

Fortuna: il tuo karma ti sorride.

Il consiglio del giorno: dedica una frase bella a qualcuno che non se l’aspetta.

Voto: 8 e mezzo

Leone



Amore: sei più empatico che seduttivo, ma questo ti rende ancora più affascinante.

Lavoro: non forzare i tempi, Marte affaticato ti chiede una pausa.

Fortuna: il tuo sesto senso è come un radar: affidati a quello.

Il consiglio del giorno: abbraccia un cane, un amico o anche solo una tazza di tisana.

Voto: 6 e mezzo

Vergine



Amore: Venere ti guarda storta e tu ti senti trasparente come un bicchiere d’acqua a un brunch di soli cocktail.

Lavoro: ti manca la lucidità di sempre e ogni email sembra un rompicapo.

Fortuna: Mercurio ti confonde, meglio non affidarti al caso.

Il consiglio del giorno: non sei meno brillante, sei solo un po’ offuscata. Tornerai a splendere.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia



Amore: ti viene voglia di mandare messaggi lunghissimi, pieni di verità rimaste in gola per mesi.

Lavoro: la diplomazia va in pausa, e anche in ufficio rischi di dire tutto quello che pensi. Ma forse è ora.

Fortuna: Giove ti osserva ma non interviene. Tocca a te.

Il consiglio del giorno: urla pure, ma poi respira e accarezzati l’anima.

Voto: 6

Scorpione



Amore: sei irresistibile, anzi magnetico. Un’ora con te vale come una vacanza ai tropici.

Lavoro: tutti vogliono averti nel loro team, sei l’arma segreta.

Fortuna: Luna e Venere sono dalla tua parte e ti benedicono con momenti da favola.

Il consiglio del giorno: goditi l’amore, anche quello che arriva sotto forma di una chiamata inaspettata.

Voto: 9

Sagittario



Amore: è tutto un po’ troppo. Anche un “come stai” può sembrarti invadente.

Lavoro: fingi un entusiasmo che non senti davvero. Ma lo fai benissimo.

Fortuna: con Saturno disinteressato, meglio affidarsi al controllo che al destino.

Il consiglio del giorno: datti il permesso di dire “no”.

Voto: 6

Capricorno

Amore: sei sulle difensive e non ti concedi, ma in realtà vorresti solo essere abbracciato.

Lavoro: attenzione alle parole: domani una frase sbagliata può costare cara.

Fortuna: Giove non si spende per te, quindi attieniti al piano.

Il consiglio del giorno: scegli la prudenza, anche a costo di sembrare troppo serio.

Voto: 5 e mezzo

Acquario



Lavoro: metti insieme creatività e visione: sei il sogno di ogni team.

Fortuna: Giove ti protegge come un angelo custode ma simpaticone.

Il consiglio del giorno: celebra ogni piccola vittoria: è il tuo tempo.

Voto: 8 e mezzo

Pesci



Amore: siete romantici e fedeli ai vostri ricordi, anche quelli struggenti.

Lavoro: l’intuito vi guida e sapete esattamente cosa dire (e a chi).

Fortuna: Luna, Venere e Marte fanno il tifo per voi.

Il consiglio del giorno: scrivete una lettera d’amore, anche se non la spedirete.

Voto: 8