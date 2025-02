video suggerito

Sta per brillare la Luna piena in Leone il 12 febbraio 2025: energie travolgenti e bisogno di farsi valere Arriva la Luna Piena in Leone mercoledì 12 febbraio 2025 con un'esplosione dell'ego e un accento sul bisogno di attenzioni e di farsi valere: Leone, Toro, Scorpione e Acquario i segni più toccati da questo plenilunio.

Mercoledì 12 febbraio 2025 alle 14:45 ci sarà la Luna piena in Leone. La Luna quindi si trova nel segno di fuoco del Leone, nello specifico al grado 24, perfettamente opposta al Sole al grado 24 del segno dell'Acquario che quindi la illumina completamente. Se la fase di Luna piena ogni mese segna una giornata intensa e nervosa dal punto punto di vista emotivo, la Luna piena nel focoso segno del Leone amplificherà la sua dirompenza. Il Leone é segno dell'ego ma anche delle grandi energie creative, fattive, travolgenti. É la polarità yang alla sua massima potenza. I segni più coinvolti saranno i segni fissi ovvero Leone, Toro, Scorpione e Acquario, soprattutto nella terza decade. Questo plenilunio era noto tra i nativi americani come "Luna piena della Neve" in cui il freddo ancora persistente veniva scacciato con riti propiziatori per prepararci alla primavera imminente.

Il significato della Luna piena in Leone di mercoledì 12 febbraio

Urano, il pianeta dei cambiamenti, é protagonista di questa specifica Luna piena in Leone del 2025 che ha l'io, l'ego, come punto chiave. Se l'asse Acquario-Leone ci costringe a ritrovare un equilibrio tra i bisogni focosi dell'io e una collettività della quale facciamo parte, ci riporta anche a comprendere e far valere le nostre energie personali nella collettività, il fuoco in un ambiente strutturato da leggi scritte e non scritte. Urano rompe gli schemi quindi da un lato renderà l'io ancora più deciso ad ascoltarsi e a farsi valere, dall'altro ci permetterà di cercare nuove dinamiche, nuovi disegni relazionali. Urano rompe gli schemi ma esplora anche il nuovo. Occhio ovviamente però che le 48 ore intono alla Luna piena in Leone saranno particolarmente tese e ricche spesso di incomprensioni.

Gli effetti della Luna Piena in Leone segno per segno

Ariete

Ti infiammi in questi giorni anche se la Luna piena é a tuo favore: cerca di mantenere la calma.

Toro

Questa Luna piena ti darà particolarmente fastidio: tieniti 48 ore di pausa dagli impegni.

Gemelli

Quanto vi piace l'energia fuori controllo di questa Luna piena con tutti i battibecchi che si porta dietro.

Cancro

La Luna piena tocca simboli che ti appartengono poco ma in questo periodo si stanno risvegliando anche dentro di te: senti di dover far valere i tuoi bisogni.

Leone

Sarai il grande protagonista di questa Luna piena: inutile cercare di farti ragionare in questo giorni.

Vergine

La Luna piena ti strema, sei così stanca da dover prendere un giorno di vacanza.

Bilancia

Il periodo é già pieno di rimesse in discussione e di bisogno di conferme: con la Luna piena ti sentirai in un piccolo terremoto emotivo… ma molto utile!

Scorpione

Questa Luna piena ti innervosisce parecchio: probabile che ti faccia rivedere tutte le tue sovrastrutture.

Sagittario

Questa Luna piena per te sarà piena di passione e forza, quelle che ultimamente ti sono mancate.

Capricorno

Direi che hai già i tuoi problemi ai quali pensare ma questa Luna piena così dirompente può darti un punto di vista più lucido: devi riprenderti ciò che ti fa stare bene.

Acquario

Il tuo é uno dei segni protagonisti di questa fase lunare e soprattutto gli Acquario della terza decade saranno chiamati a tirare fuori la passione, le energie e l'empatia ma anche a far sentire i loro bisogni condividendoli.

Pesci

Questa Luna nello specifico vi coinvolge poco ma voi grazie a Marte state rivedendo il vostro elenco delle priorità quindi vi risulterà molto utile!