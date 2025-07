L’oroscopo di martedì 15 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: in versione crocerossina sexy, sei pronta ad amare e soccorrere.

Lavoro: come un organizzazione per un festival, metti ordine e ritmo.

Fortuna: ti segue come l’ombra in una giornata di sole.

Il consiglio del giorno: sfrutta ogni intuizione, anche la più folle: ti porterà lontano.

Voto: 8 e mezzo – Sei l’ambulanza glamour della settimana.

Toro

Amore: un’estate da film, ma con finale aperto.

Lavoro: in stand-by, come il telefono che lasci nella borsa durante l’aperitivo.

Fortuna: scoppiettante come fuochi d’artificio di Ferragosto.

Il consiglio del giorno: lasciati corteggiare come se fossi il premio di una caccia al tesoro.

Voto: 7 e mezzo – Sfacciato e irresistibile come un mojito ben shakerato.

Gemelli

Amore: il vostro unico spazio anarchico e senza regole.

Lavoro: troppo fiscale, sembrate voi quelli dell’anagrafe.

Fortuna: in pausa caffè.

Il consiglio del giorno: provate a non correggere ogni virgola: godetevi la frase intera.

Voto: 5 – Giudici severi, ma con il cuore che fa le capriole.

Cancro

Amore: caldo, passionale, da film girato al tramonto.

Lavoro: brillante e risolutivo come uno che non ha paura di sporcarsi le mani.

Fortuna: travolgente come un’onda improvvisa.

Il consiglio del giorno: asseconda l’impulso: oggi ti guida alla grande.

Voto: 9 – Sei un’avventura a cielo aperto.

Leone

Amore: romantico e teatrale come una dichiarazione sul palco.

Lavoro: da direttore artistico della tua stessa carriera.

Fortuna: splende più del tuo anello vintage.

Il consiglio del giorno: non tutti hanno il tuo ritmo: aspetta chi ti vuole seguire.

Voto: 8 – Una standing ovation meritata.

Vergine

Amore: oggi poco paziente, tipo chi riceve un messaggio e risponde due giorni dopo.

Lavoro: sul pezzo, ma troppo sul serio.

Fortuna: nascosta dietro una nuvola.

Il consiglio del giorno: scegli battaglie che abbiano un senso… o almeno un premio decente.

Voto: 5 – In cerca di un’aria condizionata per la mente.

Bilancia

Amore: emozioni spontanee come una dedica cantata sotto casa con la chitarra stonata.

Lavoro: trovi soluzioni mentre bevi un caffè con la panna, senza manco accorgertene.

Fortuna: arriva tra le righe, come una nota vocale che fa ridere all’improvviso.

Il consiglio del giorno: ogni sorpresa è una nuova possibilità, accoglila con un abbraccio.

Voto: 8 e mezzo – Sei il colpo di scena più atteso dell’estate.

Scorpione

Amore: colpi di fulmine come gelati che si sciolgono troppo in fretta.

Lavoro: lasci il segno, anche se arrivi trafelato.

Fortuna: ti travolge come una ola da stadio inaspettata.

Il consiglio del giorno: segui l’adrenalina, ma porta con te un paracadute emotivo.

Voto: 8 – Incosciente quanto basta per fare faville.

Sagittario

Amore: distratto come chi pensa alla valigia mentre bacia.

Lavoro: troppi input da decifrare, respira.

Fortuna: un po’ in modalità stand-by, come il wi-fi al campeggio.

Il consiglio del giorno: metti le energie dove contano davvero.

Voto: 5 e mezzo – Lucido, ma in affanno.

Capricorno

Amore: sicuro e solido come un portone antico con serratura in ferro battuto.

Lavoro: efficiente come un algoritmo di ultima generazione.

Fortuna: al tuo fianco come un compagno di team instancabile.

Il consiglio del giorno: ricorda che anche l’ordine può essere sexy.

Voto: 8 e mezzo – Sei il metronomo delle conquiste.

Acquario

Amore: dolce come una granita al gelsomino.

Lavoro: lento ma pensato, come una lettera scritta a mano.

Fortuna: silenziosa ma presente, come un’amica che sa tutto di te.

Il consiglio del giorno: se non ti va di parlare, ama di più.

Voto: 7 – In modalità slow, ma tutto cuore.

Pesci

Amore: in trasformazione come un bozzolo pronto a diventare farfalla.

Lavoro: sensibile, ma non per questo meno produttivo.

Fortuna: vi guida col cuore, come un nonno con la mappa.

Il consiglio del giorno: abbracciate ogni vostra insicurezza, vi renderà più belli.

Voto: 7 e mezzo – Fragili, ma scintillanti.