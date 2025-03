video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025: Pesci e Scorpione in ballo Nell'oroscopo della settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile 2025, Marte, Urano e Saturno si sostengono amplificando le loro energie e creando l'opportunità di dare vita a cambiamenti concreti. I segni d'acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), fanno i conti con il passato.

Nell'oroscopo della settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile 2025 vediamo Venere retrograda in Pesci congiungersi al Nodo Nord martedì. Questo passaggio stimola una riflessione emotiva che apre il cuore verso il destino, invitando tutti, ma specialmente i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), a fare i conti con il passato e con le scelte che li hanno portati fino a qui. È un momento perfetto per rivedere relazioni e situazioni affettive, alla ricerca di un nuovo allineamento con il proprio percorso evolutivo. Venerdì anche Mercurio retrogrado, appena entrato in Pesci, si congiunge al Nodo Nord, intensificando riflessioni e l’esigenza di fare chiarezza dentro di sé e di dare forma a ciò che si desidera davvero per il futuro. Nello stesso giorno Saturno in Pesci formerà un sestile con Urano in Toro, portando una ventata di novità: potrebbero emergere idee innovative e il desiderio di cambiare, soprattutto per i segni d’acqua, ma anche per Toro e Capricorno.

Sabato anche Marte in Cancro sarà in sestile a Urano, dando un ulteriore impulso a un cambiamento di rotta che potrebbe avvenire velocemente, senza preavviso. Questo aspetto stimola la spontaneità, ma richiede anche molta cautela. Nello stesso giorno Marte sarà anche trigono a Saturno favorendo determinazione, azioni strutturate, decisioni solide. La domenica, poi, il trigono tra Marte in Cancro e Venere retrograda in Pesci favorisce armonia nelle relazioni e potrebbe portare anche a rivalutare progetti affettivi mai veramente conclusi. Infine, il Sole in Ariete forma un sestile con Giove, un aspetto che amplifica il desiderio di espandersi e di fare nuove scoperte soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), ma anche per Acquario e Gemelli.

Oroscopo settimanale 31 marzo – 6 aprile 2025: le previsioni segno per segno

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, siamo nel clou della primavera, il tuo periodo, ed è come se tu volessi correre o rotolarti a tutta velocità lungo dolci pendi, ma c'è sempre quel Marte che ti fa sentire come se stessi cercando di fare tutto questo con il freno a mano tirato. In più sabato il pianeta rosso dialoga con Urano e potresti aver voglia di cambiare strada all'improvviso. Presta attenzione, però, perché la Luna storta sarà come una chiamata al dovere che ti ricorda che c’è ancora qualche cosa da sistemare prima di lasciarti indietro delle situazioni. Domenica, con Giove e Luna che ti guardano di buon grado, l’umore migliora e la settimana si chiude sorridente.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Da martedì, con Mercurio e Venere retrogradi in Pesci, potresti ritrovarti a riflettere su vecchi desideri o a rimettere in discussione qualcosa. Cerca di non avere fretta, perché il tempo lavora per te, portandoti a rivedere con serenità e capire ciò che conta davvero quando sarà il momento. Sabato, con Marte in dialogo con Urano, l’energia diventa elettrica: idee nuove e azioni spontanee ti spingono a fare quel passo avanti che non osavi. Domenica grazie al bell’aspetto tra Marte e Venere, l’amore e la passione si fanno più concreti e ti sembrerà che finalmente tutto si incastri alla perfezione. Una settimana che ti porta in maniera fluida più vicino a ciò che desideri, senza troppo stress.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Immaginate di essere in una biblioteca dove le risposte alle vostre domande sembrano nascondersi tra le pagine di vecchi libri non ancora indicizzati dall’intelligenza artificiale. Ecco, tra una ricerca e l’altra, potreste anche pensare di sfogliare il capitolo dell’amore, ma vi avverto: i romanzi rosa questa settimana sono fuori catalogo. Meglio dedicarsi ai saggi, magari su come evitare situazioni sentimentali complicate o su come schivare messaggi ambigui. La Luna, che vi sostiene per quasi tutta la settimana, vi aiuta comunque a trovare un vostro ritmo per affrontare queste giornate.

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Immagina di essere dentro un dipinto che cambia davanti ai tuoi occhi, con colori che si mescolano e si intrecciano mentre cerchi di capire che diavolo sta succedendo. Questa settimana il tuo cuore potrebbe trovarsi a fare un po’ di ping-pong tra vecchi desideri che non vogliono proprio sparire e nuove scintille che ti fanno venire voglia di fare qualcosa di piccante. Sabato, con Marte che balla in sintonia con Urano, potresti ritrovarti a cedere a impulsi improvvisi e brillanti, a fare un passo che non ti aspettavi nemmeno. Ma attenzione: domenica, quella stessa passione potrebbe scontrarsi con una leggera instabilità, come se ogni movimento ti chiedesse di lottare un po’ più del solito per mantenere il controllo. Un piccolo ostacolo che, però, non smetterà di accendere la tua determinazione. Ti sentirai pronto a sfidare ogni dubbio, a procedere con la sicurezza di chi sa che la strada che sta percorrendo ha un richiamo irresistibile.

Voto 7 + +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

C’è una leggerezza nell’aria, come quando apri la finestra e senti il sole scaldarti il viso dopo giorni di cielo incerto. Ti muovi senza fretta, senza forzare nulla e le cose sembrano comunque incastrarsi da sole al posto giusto. C’è chi ti osserva con curiosità, chi cerca il tuo consiglio, ma tu non hai troppa voglia di dispensare saggezza e preferisci lasciar scorrere le conversazioni senza impegnarti troppo. Qualcuno potrebbe persino sorprenderti con un gesto inaspettato, uno di quelli che migliorano la giornata senza richiedere grandi sforzi da parte tua. Domenica, poi, c’è una vibrazione particolare: qualcosa si illumina dentro di te, un’idea, forse… ma la prenderai con la stessa calma con cui stai affrontando tutto il resto.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Questa settimana è come se ti muovessi all’interno di un labirinto dove tutte le strade che prendi ti riportano al punto di partenza. Venere e Mercurio retrogradi ti fanno riflettere su ciò che è stato, portando in superficie vecchie emozioni e idee che avevi messo da parte. Una specie di "ritorno al passato" che non sempre è comodo. Venerdì, con Saturno che dialoga con Urano, è come se improvvisamente la realtà ti desse una scrollata. Il cambiamento è in arrivo, ma potrebbe arrivare come una sorpresa, forse nemmeno tanto gradita. Non è un momento per correre, ma neanche per restare fermi. Prenditi il tempo necessario per riorganizzare e fare i conti con ciò che deve essere messo in discussione. Il futuro è in agguato, ma ha bisogno di una base solida prima di farsi spazio.

Voto 5

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Stai cercando di far quadrare un cerchio e, diciamocelo, non hai nessuna voglia di farlo in coppia. Questa settimana il romanticismo ti fa lo stesso effetto di una notifica di lavoro il sabato sera: indesiderato. Non hai alcuna intenzione di farti trascinare in dinamiche che ora ti sembrano faticose. Domenica, quando l'energia del Sole entrerà in contatto con Giove, potresti essere tentata di fare un piccolo strappo alla regola, ma occhio: anche le scintille più piccole possono trasformarsi in fuochi d’artificio. Meglio restare nel tuo spazio sicuro, respirare e goderti il lusso di non dover rendere conto a nessuno.

Voto 5 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

C’è una vibrazione nell’aria, un richiamo misterioso, come se le risposte alle domande che ti facevi tempo fa stessero finalmente emergendo dalle tenebre. La tua mente potrebbe sentirsi come un vecchio album di foto, con ricordi che si riaccendono improvvisamente, ma stavolta con la consapevolezza di chi sei diventato. Venerdì, se ti troverai davanti a una sfida, sarà il momento giusto per fare un passo audace, per cercare soluzioni non convenzionali, senza paura di mettere in discussione tutto. Le cose si stanno muovendo ed è proprio questo mix di mistero, audacia e riflessione che ti rende irresistibilmente affascinante. La danza è iniziata, caro Scorpione, è tempo di ballare.

Voto 8 + +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La settimana inizia come una di quelle giornate in cui sembri avere tutte le idee in testa, ma non riesci a metterle in ordine, come quando apri il frigorifero e ti chiedi cosa cucinare, senza sapere da dove cominciare. Non è il momento di fare scelte impulsive, ma di prendersi il giusto tempo per vedere dove ti porta il flusso, come un buon film che inizia lentamente, ma che ti tiene con il fiato in sospeso fino alla fine. Solo domenica la nebbia si dirada un po’, grazie a una Luna favorevole, e l’inquadratura della scena si fa più nitida portando la tua mente altrove per un po’.

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hai presente quando organizzi tutto alla perfezione, incastri gli impegni come un campione di Tetris e poi arriva quel piccolo imprevisto che scombina tutto? Venerdì qualcosa, o qualcuno, decide di mescolare le tue carte. Nulla di ingestibile, anzi potrebbe perfino giocare a tuo favore, se solo tu fossi un po' meno maestro nell’arte della ritirata strategica. Già, perché ogni volta che qualcuno prova a coinvolgerti in qualsiasi attività che richieda interazione, si attiva in te un sofisticato sistema di autodifesa: allarme rosso, barriere alzate, via di fuga individuata. C'è anche il rischio di dire o fare qualcosa sopra le righe, complice un’energia che spinge forte. Meglio dosarla, perché certe esagerazioni potrebbero trasformarsi in piccoli terremoti.

Voto 6/7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sai quando metti su la tua canzone preferita, ma il volume è troppo basso e ti sembra che manchi qualcosa? Lunedì potrebbe essere così: niente di tragico, ci mancherebbe, solo una colonna sonora un po’ smorzata. Poi però la settimana ingrana e, tra intuizioni geniali e qualche colpo di fortuna, ti ritrovi con più carte in mano di quelle che pensavi di avere. Appuntamenti, incontri e messaggi si accavallano, hai voglia di accumulare esperienze e riempire la tua agenda. Attento solo a non farti risucchiare dalla troppa confusione. Domenica potrebbe persino arrivare una bella sorpresa, ma rischi di non accorgertene, distratto da tutto il rumore di fondo. Cerca di trovare il giusto equilibrio.

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi svegliate con la sensazione di aver sognato qualcosa di importante, ma i dettagli sfuggono, come scritte sull’acqua. Forse era un messaggio, forse una voce dal futuro che bussava lieve. Nei prossimi giorni frammenti di quel sogno potrebbero riaffiorare nei modi più strani: una frase ascoltata per caso, un ricordo che torna senza preavviso, un incontro che sembra già scritto da qualche parte. Venerdì, un piccolo evento inaspettato vi offre una chiave: sta a voi usarla per aprire la porta giusta. Domenica, poi, le emozioni fluiscono senza intoppi: un dialogo, uno sguardo o persino una coincidenza potrebbero sbloccare una situazione facendo danzare il cuore con la promessa che, questa volta, l’intuizione sa esattamente dove portarvi.

Voto 8 e mezzo