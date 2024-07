video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 31 luglio 2024: fortuna per i Gemelli, Vergine tieni duro L’oroscopo di mercoledì 31 luglio 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per la giornata di domani. Tanta voglia di provare emozioni forti ma non sempre c’è la delicatezza e l’empatia giusta per condividerle con armonia. Una bella Luna ma una Venere in difficoltà! Il segno fortunato é il Gemelli mentre il segno sfortunato la Vergine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, mercoledì 31 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

La Luna nell’oroscopo di domani 31 luglio continua ad essere curiosa, vivace, vitale ma occhio perché con Venere che si sta mettendo in quadratura a Urano si rischia che la vivacità delle emozioni non sia capita dagli altri. C’é anche un Sole esuberante in Leone che sollecita sia il nodo lunare nord che il nodo lunare sud, un momento di indipendenza! Il segno fortunato é il Gemelli mentre il segno sfortunato la Vergine.

L'oroscopo segno per segno 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Amore: si realizza ogni tuo desiderio come con la lampada di Aladino.

Leggi anche L’oroscopo di martedì 30 luglio 2024

Lavoro: già pronto, anzi prontissimo, per partire per le vacanze.

Fortuna: ti valorizza come il costume da bagno quando si ha la tartaruga.

Il consiglio del giorno: acquista un costume con i simboli della Marvel.

Voto: 9 forzutissimo.

Toro

Amore: da reimpostare come la password.

Lavoro: hai parecchio da recuperare quindi dacci dentro.

Fortuna: non tenti mai la sorte.

Il consiglio del giorno: il tuo passatempo preferito è diventato mettere tutto in ordine.

Voto: 7 molto paziente.

Gemelli

Amore: avete voglia di amoreggiare con tutti.

Lavoro: non avete alcuna voglia di dare l’ultimo sprint.

Fortuna: vi riempie di regali, forse vi sta viziando troppo.

Il consiglio del giorno: organizzate bene la vostra tabella di marcia per gli incontri amorosi.

Voto: 9 senza mutande.

Cancro

Amore: ti devi poter fidare ciecamente.

Lavoro: hai ben stampata in testa la tabella di marcia già per il mese di settembre.

Fortuna: la ritrovi solo in famiglia, non disperdi energie nel cercarla altrove.

Il consiglio del giorno: cena di famiglia tutti insieme appassionatamente.

Voto: 7 felicemente a casa.

Leone

Amore: lo vuoi oltre ai limiti dell’immaginazione.

Lavoro: il tuo obiettivo è diventare presidente cosmico.

Fortuna: vorresti avere il doppio dei denti per avere un sorriso ancora più smagliante.

Il consiglio del giorno: riguarda il film ‘ il mio grosso, grasso matrimonio greco’ per capire cosa vuol dire esagerare.

Voto: 9 e mezzo insuperabile.

Vergine

Amore: impappinata come ai tempi del liceo.

Lavoro: qui c’è proprio tutta la tua più grande soddisfazione.

Fortuna: sai benissimo di potertela e dovertela cavare da sola.

Il consiglio del giorno: punta sempre sulla grande professionalità.

Voto: 5 serissima.

Bilancia

Amore: serie di soddisfazioni infinite.

Lavoro: Sei così convincente che potresti proporti come presidente universale.

Fortuna: vi fate i complimenti a vicenda come le migliori amiche.

Il consiglio del giorno: scrivi un discorso di ringraziamenti perché può sempre servire.

Voto: 9 fantastica.

Scorpione

Amore: lo attendi con grande impazienza.

Lavoro: sei in fase strategica, bravissimo.

Fortuna: sei diventato bravissimo a fare il calcolo delle probabilità.

Il consiglio del giorno: impara a guardare tutto da prospettive differenti.

Voto: 7 sveglissimo.

Sagittario

Amore: ti annoia come i film in bianco e nero.

Lavoro: è una scocciatura ma devi comunque timbrare il cartellino.

Fortuna: dovresti cercare la definizione sul dizionario perché non hai la minima idea di che cosa sia.

Il consiglio del giorno: non sei obbligato a lamentarti con tutti, ricordatelo.

Voto: 5 malmostoso.

Capricorno

Amore: generoso se ben stimolato.

Lavoro: hai una soluzione anche agli enigmi della sfinge.

Fortuna: sei tu ad essere più efficiente della fortuna stessa, incredibile.

Il consiglio del giorno: la tua nuova vocazione è dare consigli a tutti perché sono assolutamente calzanti e geniali.

Voto: 7 indispensabile.

Acquario

Amore: all’arrembaggio.

Lavoro: devi sviluppare un pochino più di attenzione.

Fortuna: compagna perfetta per le partite beach volley.

Il consiglio del giorno: realizza magliette coordinate per la spiaggia con i tuoi amici.

Voto: 8 preso benissimo.

Pesci

Amore: incomprensibile come un geroglifico.

Lavoro: meglio lasciar perdere.

Fortuna: sarebbe come guidare un Tir senza patente.

Il consiglio del giorno: niente argomenti troppo impegnativi perché già leggere il manga di Dragon Ball sarà un’impresa storica.

Voto: 5 rallentati.

Altri contenuti utili: