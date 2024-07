video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 30 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 30 luglio 2024, e le previsioni astrali segno per segno: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Quanta voglia di far vedere chi siamo sembra dire questo oroscopo. Il 30 è anche un numero che amplifica i bisogni profondi dell'io. Pronti ad alzare la testa! Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato è il Sagittario.

L'oroscopo di domani, martedì 30 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di martedì 30 luglio il Sole in Leone può contare ancora sul sostegno di energie e motivazione di Marte in Gemelli ma anche del Nodo lunare nord in Ariete. Un momento in cui è importante essere visti e riconosciuti per quello che siamo e che facciamo. Difficile zittire questo bisogno! Con la Luna in Gemelli che amplifica tutto questo il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Sagittario.

Ariete

Amore: un trionfo di voglie irrefrenabili.

Lavoro: sei già proiettato agli obiettivi dell’anno prossimo.

Fortuna: ti accompagna sempre a fare la baldoria.

Il consiglio del giorno: cerca di limitare gli appuntamenti in una sola sera, ti assicuro che ne bastano due.

Voto: 9 mondano.

Toro

Amore: sei piuttosto esigente.

Lavoro: prontissimo a salti di carriera.

Fortuna: sai giocartela e farla raddoppiare come se fossi al casinò.

Il consiglio del giorno: niente discussioni, le tue sono solo affermazioni chiare e precise.

Voto: 7 arguto.

Gemelli

Amore: ai massimi livelli.

Lavoro: ormai siete in modalità vacanza.

Fortuna: vi permette di accaparrarvi un last minute per mete paradisiache.

Il consiglio del giorno: senza pensieri, non dovete neppure preoccuparvi per la bella presenza.

Voto: 9 fortunelli.

Cancro

Amore: partner perfetto.

Lavoro: sai come tramutare ogni situazione in un piacevole gioco di squadra.

Fortuna: ti regala sorrisi e grande empatia.

Il consiglio del giorno: ascolta a tutto volume le canzoni di Battisti.

Voto: 7 e mezzo mentalmente positivo.

Leone

Amore: sintonia magica.

Lavoro: ormai hai messo il pilota automatico.

Fortuna: sorrisi e emozioni al settimo cielo.

Il consiglio del giorno: esci sempre con occhiali e cappello da divo che ti donano parecchio.

Voto: 9 e mezzo al top.

Vergine

Amore: hai forse uno spazietto tra una riunione e il tragitto per andare fare la spesa.

Lavoro: qui dai proprio tutta te stessa.

Fortuna: è un'opzione non sempre possibile.

Il consiglio del giorno: impara a rivedere i tuoi programmi.

Voto: 5 rigida.

Bilancia

Amore: da 10 e lode.

Lavoro: tutto procede senza alcuna interruzione.

Fortuna: meravigliosa in ogni tuo lato, non ti può trovare il minimo difetto.

Il consiglio del giorno: lasciati ammirare da tutti.

Voto: 9 magica.

Scorpione

Amore: stai preparando l’attacco ma non è ancora il momento.

Lavoro: avanti tutta senza indugio.

Fortuna: l’aspetti perché hai sviluppato la temperanza.

Il consiglio del giorno: esprimi apertamente i tuoi pensieri perché verranno molto apprezzati.

Voto: 7 sicuro.

Sagittario

Amore: pare tu abbia perso il tuo super potere.

Lavoro: ricorda che non sei sempre obbligato a rispondere al telefono o alle email.

Fortuna: al momento non è tra le tue skill.

Il consiglio del giorno: attieniti ai programmi già fatti senza farne di nuovi.

Voto: 5 – caotico.

Capricorno

Amore: non rinunci mai ai piaceri.

Lavoro: ormai sei tu a dare le informazioni a Wikipedia

Fortuna: sai benissimo dove andarla a cercare al bisogno.

Il consiglio del giorno: condividi tutta la tua enorme conoscenza.

Voto: 8 secchione.

Acquario

Amore: pronto a divorarlo.

Lavoro: estremamente energico e pronto a qualsiasi sfida.

Fortuna: la prendi al volo e non la lasci più andar via.

Il consiglio del giorno: organizza anche la cena e non solo il post serata.

Voto: 8 sexissimo.

Pesci

Amore: rocambolesco.

Lavoro: lasciate volentieri fare chi è più bravo di voi.

Fortuna: vorreste chiederla in prestito come la gomma al compagno di banco delle medie.

Il consiglio del giorno: per voi solo programmi di intrattenimento in TV.

Voto: 5 spiazzati.