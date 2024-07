video suggerito

Oroscopo di luglio 2024, le previsioni del mese segno per segno: Toro e Capricorno pieni di energie L’oroscopo del mese di luglio 2024 vedrà l’amore in ogni sua forma: dolce Venere in Cancro, passionale Venere in Leone e voglioso Marte in Toro. La tensione sarà molto alta, soprattutto per i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L’oroscopo di luglio 2024 vedrà Mercurio, il pianeta del pensiero, spostarsi quasi subito dal segno del Cancro a quello del Leone, per arrivare, verso fine mese, nel segno della Vergine. Venere inizia il suo percorso più dolce in Cancro, e poi passa nel segno del Leone; quindi, nel corso del mese di luglio, potremmo vedere due facce dell’amore molto diverse.

Marte, infine, si troverà per quasi tutto il mese nel segno del Toro, dal quale sarà pratico, risoluto, ma non aggressivo, per spostarsi poi, il 21, nel segno dei Gemelli, da dove si farà sentire quando avrà qualcosa da dire, portando però anche tante energie vitali.

Il transito astrologico più importante di questo mese di luglio sarà la grande congiunzione tra Marte e Urano a 26° del segno del Toro, che avverrà contemporaneamente all’opposizione tra Venere in Leone e Plutone in Acquario. In queste giornate, intorno alla metà del mese, quindi, sarà bene restare calmi e aspettarci che tutto quello che stiamo cercando di tenere in piedi senza affrontarlo venga allo scoperto e ci obblighi a prendere delle decisioni. In quei giorni la tensione sarà molto alta, soprattutto per i segni fissi: Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Direi proprio che di questo oroscopo del mese di luglio 2024 tu non ti possa davvero lamentare e, soprattutto, se nei primi 10 giorni, per colpa di Venere ancora a sfavore, non ti sentirai amato e apprezzato come si converrebbe, sappi che la situazione vira decisamente a tuo favore a partire dal 12 luglio. A quel punto niente e nessuno potrà fermarti, condizionarti, rallentarti o anche soltanto farti accettare qualcosa per amore. L’Ariete puro che conosciamo sta tornando più forte che mai.

Voto: 7 e mezzo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Proprio tu, caro Toro, che ospiterai Marte e quindi anche la grande congiunzione tra Marte e Urano, sarai uno dei segni più solleticati di questo mese di luglio. Tutta la tua voglia di costruire in una maniera semplice, organizzata, pratica e pragmatica, potrebbe subire un momento di accelerazione o nel fare o nel mettere in discussione drasticamente tutto quanto hai appena fatto. Qualsiasi cosa succeda credo che per te sia un’ottima opportunità, soprattutto per uscire un po’ da quelle dinamiche di certezza che spesso evitano di rimettersi in discussione.

Voto: 7.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ancora per buona parte del mese di luglio 2024 Marte, un pianeta che dona grandi energie coraggiose e vitali, si trova in una posizione dalla quale spesso ti porterà a metterti in discussione, leccarti le ferite, provare sentimenti di solitudine e abbandono. Non disperare però perché tutto questo ti sarà utilissimo proprio per godere ancora di più dei sentimenti più dolci che ti avvicina Venere a favore. Poi, con gli ultimi giorni del mese e per tutto il mese di agosto 2024, Marte si troverà nel tuo segno zodiacale, quindi riconquisterai le forze ma anche le certezze che saranno molto più solide quanto più avrai lasciato spazio al dubbio.

Voto: 7.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Goditi l’amore, caro Cancro, soprattutto nei primi 10 giorni del mese, ovvero quando Venere resta ancora nel tuo segno zodiacale. In tutti i casi, però, anche quando se ne andrà, ti resterà forte la voglia di goderti i piaceri della vita, sia quelli più delicati sia quelli più sexy. Mai come adesso sarà valida la teoria per cui, se vuoi davvero qualcosa, niente e nessuno potrà fermarti. Soprattutto se parliamo di sentimenti!

Voto: 8.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere, il pianeta dell’amore, dal 12 luglio si stanzierà nel tuo segno zodiacale e non avrà più alcuna intenzione di muoversi. C’è però ancora, fino al 21 luglio, da vedersela con Marte a sfavore, quindi queste due energie dovranno trovare necessariamente un equilibrio. Potrebbe accadere che la svogliatezza di Marte sia compensata da una grandissima capacità di goderti la vita con calma, piaceri semplici, dolce dolcezza della condivisione grazie a Venere. Potrebbe anche però succedere che l’amore che vai cercando si fermi all’amicizia e al tempo di qualità passato insieme senza arrivare mai a toccare il vero piacere.

Voto: 6 e mezzo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Tutte le energie, la bellezza, i crediti che riuscirai ad accumulare in questo mese di luglio non lasciarteli scappare per nessun motivo! Infatti, Venere fino al 12 e Marte fino al 21 luglio resteranno ancora a tuo favore, e poi, soprattutto Marte, inizierà ad innervosirti parecchio. Per prepararti davvero a un mese di agosto che non sarà semplice, soprattutto dal punto di vista della tensione nervosa, ti consiglio di assaporare con piacere, come faresti con un cioccolatino pregiato, ogni momento semplicemente bello della vita. La pace e l’amore, in tutte le loro forme, saranno davvero il tuo principale obiettivo.

Voto: 8 e mezzo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La situazione non parte affatto male in questo oroscopo del mese di luglio ma va decisamente migliorando e persino molto rapidamente. Mercurio fin da subito, Venere dal 12 e Marte dal 21 di luglio, saranno finalmente tutti i tuoi alleati. Questo significa che, soprattutto superati i primi 10 giorni nei quali Venere dà fastidio alla tua autostima, femminilità, dolcezza e delicatezza, per il resto avrai le stesse energie di un razzo spaziale. Anzi, sono sicura che quando tornerà la voglia di fare e di condividere, la lezione di Venere, che in un primo tempo ti ha resa più silenziosa e bisognosa di attenzioni, ti renderà ancora più empatica.

Voto: 8.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte, il pianeta delle energie, continua a sfidarti in opposizione dal segno del Toro. Questo significa che non solo le tue energie saranno davvero ai minimi storici, ma che basterà un niente, anche soltanto uno sguardo che tu percepisci di sfida, per farti andare su tutte le furie e farti perdere ogni tipo di razionalità. Dato però che, in quanto tua astrologa ufficiale, io devo raccontarti tutto ma proprio tutto, aspettati che dal 12 luglio, con anche Venere e Mercurio a sfavore, le tensioni si alzino e la diplomazia praticamente finisca sotto zero. Sarà il caso che ti alleni fin da subito a chiedere scusa.

Voto: 5.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mercurio a favore fin da subito e Venere a favore dal 12 luglio ti renderanno la vita molto più facile. Non sarà tanto una questione di energie, sicurezza di te, voglia di fare o capacità di prendere in mano le situazioni come di solito ti piace, ma piuttosto un nuovo modo di vivere, molto più profondamente, tutte le emozioni e i sentimenti. Questo è un ottimo, davvero ottimo messaggio che l’universo sembra mandarti proprio quando Saturno e Giove ti portano a metterti in discussione. Questo è il momento per ascoltarti e riflettere, poi deciderai come agire.

Voto: 6.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tieni duro ancora per i primi 10 giorni del mese vedendotela con Venere in opposizione. In compenso però non ti dimenticare che Marte non ti abbandonerà davvero mai e anzi sarà sempre pronto, quando ti sentirai solo e poco paziente, a darti immediatamente dei diversivi interessanti con i quali non annoiarti. Che si tratti di sport, obiettivi da raggiungere, nuove passioni o anche soltanto momenti erotici, grazie a Marte difficilmente ti sentirai perso o insicuro. Occhio però a non esagerare col mostrare e dimostrare la tua forza, sforzati di prestare attenzione anche a quello che provano le persone intorno a te.

Voto: 7.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

In questo mese di luglio 2024 ti troverai a dover affrontare più o meno contemporaneamente Marte a sfavore e Venere in opposizione. Questo significa che le tue meravigliose doti di sociale, socievole, capogruppo e organizzatore di eventi saranno praticamente assenti. Le persone intorno a te ti daranno davvero fastidio e ti chiederai come tu abbia potuto, per così tanto tempo, avere voglia e bisogno della loro vicinanza. Ti troverai ad essere un lupo solitario, un lettore accanito, un ascoltatore di qualsiasi cosa ti sollevi dal dovere di condividere situazioni. In effetti avrai proprio un brutto carattere!

Voto: 5.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Accogli, raccogli, fai tesoro di tutto l’amore che riesci a convogliare nel tuo cuoricino ancora nei primi 10 giorni del mese di luglio con Venere a tuo favore. Non temere perché anche quando Venere si sposterà, continuerai ad avere un Marte che ti dona un’enorme capacità di vivere ogni aspetto della tua vita con razionalità, pragmatismo, un’efficienza che davvero da te non ci saremmo mai aspettati. Ti ribadisco però: non lasciare che tutto questo passi senza che tu ne abbia fatto tesoro perché poi, dal 21 luglio, Marte che passa nel segno dei Gemelli porta stanchezza e insicurezze. Avrai tutto il mese di agosto per cercare riposo.

Voto: 7.