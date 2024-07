video suggerito

L’oroscopo di agosto 2024, le previsioni del mese segno per segno: l’amore bacia Toro e Capricorno L’oroscopo del mese di agosto 2024 porta amore ai segni di terra ed eros ai segni d’aria. A tutti però un po’ di confusione per colpa di Mercurio retrogrado! Ma il vero aspetto astrologico di questo mese sarà la quadratura tra Marte e Giove in Gemelli versus Saturno in Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di agosto 2024 non sarà rilassante come forse avremmo immaginato! La Venere in Vergine infatti si scontra con Marte in Gemelli e anche con Saturno in Pesci: un continuo cercare equilibrio tra la voglia di divertirci sfrenatamente e il senso di colpa tipico della Vergine. Soprattutto nelle relazioni!

Mercurio retrogrado porterà spesso al bisogno di guardarci dentro e dare spazio a dubbi e incertezze ma il vero aspetto astrologico di questo mese sarà la quadratura tra Marte e Giove in Gemelli versus Saturno in Pesci. Questo è uno scontro tra diverse tendenze che può provocare burrasche. Dove Giove e Marte in Gemelli sono estroversi all'eccesso e qualche volta anche superficiali nel dialogo, Saturno in Pesci ricerca risposte nella profondità del metafisico, del filosofico e del religioso.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Adori i mesi come questo agosto 2024 in cui tutto il cielo sembra essere coordinato come un flashmob per farti sentire bene, stare bene, godere la vita al massimo. Marte, Giove e anche Mercurio sono tutti a tuo favore e tu hai la battuta pronta, la soluzione immediata, l'ottimismo che scorre nelle vene e anche un fascino che fai solo finta di non sentire. D'altronde si sa che tu sei un carismatico per eccellenza e quando i pianeti ti spingono non ti fai certo pregare per metterti in mostra.

Voto: 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Venere ti coccola e già questo ti basta! Poco importa se Mercurio quando è retrogrado in Leone (dal 15) ti dà parecchio fastidio e ti rende insofferenze e pigro. Anzi, quasi quasi ti piaceranno le attenzioni che riuscirai a catalizzare su di te in questo modo. Il bello è che questa Venere a favore amplificherà quella parte di te godereccia, pacata, morbida anche nel vivere il quotidiano. Praticamente il re indiscusso dei piccoli vizi!

Voto: 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Sei uno dei grandi protagonisti di questo oroscopo del mese di agosto grazie a Marte e Giove nel tuo segno zodiacale. Occhio però prima di tutto a Venere in quadratura ma soprattutto a Mercurio quando sarà retrogrado in Vergine (dal 5 al 15). Infatti l'escursione termica tra le tue energie fisiche, fattive, esuberanti e il bisogno di introspezione matura e seria che ti richiede l'oroscopo potrebbero creare delle esplosioni o dei forti temporali emotivi. Quindi: goditi le tue energie e anche la voglia di lasciar esplodere le emozioni ma occhio sempre a come queste atterrano sui cuoricini di chi ami e di chi sta intorno a te. Se vuoi fare promesse, dichiarazioni, progetti ad alta voce contatta prima un avvocato e un summit dei tuoi migliori amici.

Voto: 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarà un oroscopo del mese di agosto all'insegna della lentezza, dell'attenzione a tutto quanto è piccolo, delicato, intimo, sussurrato. Ma so che sto parlando al segno zodiacale giusto! Infatti mentre Venere ti addolcisce e abbraccia, Marte si trova in una posizione dalla quale diminuisce le tue energie facendoti preferire tutto quello che è lento, contemplativo proprio. Non è il momento giusto per metterti in gioco dal punto di vista fisico con sforzi estremi e con esibizioni di sportività!

Voto: 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere ti abbandona già nei primi giorni del mese ma tu non ti dai per vinto Leone soprattutto perché rimane a tuo favore Marte (e anche Giove) e la cosa ti riempie di energie sia fattive che erotiche. E tanto ti basta! Poi, Venere si sposta ma ti rende comunque sempre ingordo di piaceri e vizi, che sia sotto le coperte o con le gambe sotto al tavolo. Non ti farai certo pregare per abbandonarti alle voglie e intorno a te questo creerà un'atmosfera vivace, giocosa e molto ma molto divertente. Poi, certo, c'è da vedersela anche con un Mercurio retrogrado che dal 15 ti porta momenti di amarezza che cercherai in tutti i modi di soffocare nelle bollicine del prosecco!

Voto: 7

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Il pianeta dell'amore decide di piantare il suo ombrellone proprio nel tuo segno zodiacale in questo mese di agosto. Ed è un'ottima notizia soprattutto perché ne hai davvero bisogno per sopportare Marte, Giove e anche Saturno a sfavore. Questo significa che dove i pianeti ti tolgono energie e sicurezze tu rispondi cercando conforto e risposte nelle relazioni. Anche prenderti cura di te stessa potrebbe essere un'ottima idea soprattutto a fronte delle pochissime energie che ti rimarranno!

Voto: 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti godi tutto tu! Marte e Giove a tuo favore renderanno questa estate 2024 particolarmente travolgente, invogliante, pazza, folle e anche bollente dal puto di vista erotico. Ma che vuoi di più?? Sono tranquilla perché tu sei un segno con la testa sulle spalle che ben sa cercare di mantenere l'ordine maturo e la coerenza. Quindi questi pianeti a favore non faranno che darti quella spintarella soprattutto nelle relazioni per osare e anche per uscire da qualche momento di malinconica solitudine. Ottimo direi!

Voto: 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le cose vanno decisamente migliorando, non è vero Scorpione? Te ne eri accorto? Spero di sì. Per ottenere però il meglio da questo oroscopo del mese di agosto dovrai attendere che Venere entro in Vergine (il 4) e sfruttare l'amore al massimo prima che Mercurio retrogrado ritorni in Leone (il 15) a insinuare dubbi e insicurezze. Anche se, si sa, tu nelle insicurezze ci sguazzi anche con un certo perverso piacere. Tutto questo per per suggerirti di usare questo mese di agosto per goderti la tua potenza intellettuale e, a seguire, la bellezza di condividere i tuoi pensieri.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Purtroppo non sei tu uno dei segni fortunati dell'estate dato che avrai contemporaneamente sia Venere che Marte e Giove che Saturno tutti contrari. Insomma sembra proprio che l'universo faccia traballare come in un terremoto tutte le tue certezze per costringerti a rivederle. Da un lato direi che non è male dato che tu sei capace di pensare e ripensare con ampiezza di idee e spirito ma anche che il tuo elemento fuoco troppo spesso ti fa dimenticare l'indagine a favore dell'insegnamento. Torni studente ma della vita proprio con anche qualche 4 sul registro per impreparazione alla lezione!

Voto: 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per fortuna c'è Venere a tuo favore e per qualche giorno anche Mercurio. Certo è un Mercurio retrogrado che porterà anche un segno granitico e deciso come te a rimettersi in discussione. Ma ti piacerà addirittura, soprattutto pensando al fatto che a farti mettere in discussione saranno i sentimenti, le emozioni e i dialoghi con le persone che ami. Hai proprio voglia di aprirti al confrono soprattutto all'ascolto di quelli che sono i pensieri della tua dolce metà. Un incentivo insomma all'introspezione!

Voto: 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non ti puoi proprio lamentare Acquario del tuo oroscopo del mese di agosto! Vieni da un mese di luglio in cui le energie recuperate erano utilizzate solo per il tuo benessere personale dato che il pianeta dell'amore opposto ti rendeva insofferente al resto del genere umano. Adesso invece Venere smette di darti fastidio e finalmente ti ritroverai con tanta voglia di divertirti ma anche di abbandonarti a follie sentimentali. Ed erotiche! Poi, stai tranquillo, le energie saranno così tante che non ti farai pregare anche per partecipare al torneo di calcetto o per fare tardi a ballare la sera. Ritrovi tutta la tua socievolezza e nei periodi (brevi) di Mercurio retrogrado a sfavore ne approfitti per rivedere i tuoi modi qualche volta un po' troppo taglienti.

Voto: 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Saturno questo mese di agosto potrebbe ridurre al minimo, anzi eliminare proprio, la tua spensierata ed evanescente leggerezza. Quindi i pensieri restano ma la base sarà decisamente pessimista e per riportarti in una zona psicologica di emotività condivisa dovremo darci davvero da fare. Marte, Giove e anche Venere sono tutti a sfavore e tu spesso nuoterai nelle tue incertezze pur col desiderio di trovare risposte e soprattutto vie coerenti da seguire. Per una volta sarà meglio non affidarti ai sentimenti ma, al massimo, al tuo sesto senso.

Voto: 5