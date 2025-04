video suggerito

L'oroscopo di giovedì 3 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny Nell'oroscopo di giovedì 3 aprile 2025 attenzione ai sentimenti, che non vedono l'ora di essere espressi a voce alta!

Ariete

Amore: il romanticismo c’è, ma va rispolverato come un vinile d'annata.

Lavoro: tutto procede, ma con meno entusiasmo. Rilancia le idee!

Fortuna: è dietro l’angolo, ma ha bisogno di un invito.

Il consiglio del giorno: sogna più in grande, anche se ti sembra poco pratico.

Voto: 7, in cerca di magia.

Toro

Amore: affettuoso come un plaid caldo in una sera di aprile.

Lavoro: tutto fila liscio come l'olio, e tu sei il motore del team.

Fortuna: alta come la pressione quando si è innamorati.

Il consiglio del giorno: condividi il tuo sapere, ne guadagnerai in stima e cuori.

Voto: 8, da Nobel.

Gemelli

Amore: vivace, giocoso, come uno scambio di battute in un flusso WhatsApp.

Lavoro: ok la disorganizzazione, ma almeno oggi avete l’attenzione di tutti.

Fortuna: vi segue come una notifica di Instagram.

Il consiglio del giorno: non forzate nulla: la spontaneità è il vostro superpower.

Voto: 9, simpaticoni doc.

Cancro

Amore: degno di una serie Netflix che fa piangere e sospirare.

Lavoro: ispirato dalle emozioni, ma non perdere di vista le scadenze.

Fortuna: piena come una valigia fatta all’ultimo secondo ma perfetta.

Il consiglio del giorno: lascia parlare il cuore. Oggi non sbaglia.

Voto: 8 e mezzo, cuore eroico.

Leone

Amore: caliente come una hit reggaeton.

Lavoro: carismatico, trascinatore, top leader.

Fortuna: generosa come una mancia inaspettata.

Il consiglio del giorno: goditi la scena, tanto sei protagonista.

Voto: 8 e mezzo, da palco centrale.

Vergine

Amore: ti sfugge come il Wi-Fi quando serve.

Lavoro: gira a vuoto, ma domani torna la connessione.

Fortuna: dorme… ma non disinstallarla.

Il consiglio del giorno: datti un abbraccio, sei più forte di quanto credi.

Voto: 5, con margini di miglioramento.

Bilancia

Amore: raffinato come una poesia letta piano.

Lavoro: tutto fila liscio, come un pezzo jazz.

Fortuna: ti applaude dal backstage.

Il consiglio del giorno: goditi questo momento di grazia.

Voto: 7 +, finalmente in equilibrio.

Scorpione

Amore: coinvolgente, irriverente, impossibile da ignorare.

Lavoro: ti basta uno sguardo per convincere.

Fortuna: bussa forte, apri la porta.

Il consiglio del giorno: non tutti capiscono il tuo sarcasmo… ma chi lo fa, ti adora.

Voto: 8, scoppiettante.

Sagittario

Amore: ti sembra che tutti vivano storie epiche mentre tu stai alla finestra. Respira, l'amore non è una serie Netflix da binge-watchare.

Lavoro: sei come un browser con troppe schede aperte: rallenti. Fai focus su una cosa per volta.

Fortuna: un po’ in modalità aereo, ma ogni tanto si riaccende.

Il consiglio del giorno: chiedi aiuto senza vergognarti, non devi sempre fare il supereroe solitario.

Voto: 5 -, un po’ perso nel feed della vita.

Capricorno

Amore: cauto ma concreto.

Lavoro: strutturato come un progetto in 3D.

Fortuna: paziente, ma c’è.

Il consiglio del giorno: non farti frenare dalle piccole sfortune.

Voto: 7 , inarrestabile.

Acquario

Amore: esuberante, quasi troppo.

Lavoro: trascinatore di folle.

Fortuna: ti segue come un fan su TikTok.

Il consiglio del giorno: ricordati di respirare.

Voto: 8 e mezzo, influencer universale.

Pesci

Amore: tenero ma imprevedibile.

Lavoro: vuoi fare tutto, ma le emozioni ti rallentano.

Fortuna: ballerina, come te.

Il consiglio del giorno: accetta anche le giornate no, rendono più reali le altre.

Voto: 5 e mezzo, in fase di scioglimento.