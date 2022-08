L’oroscopo di oggi venerdì 5 agosto 2022: Leone e Sagittario hanno voglia di chiacchierare L’oroscopo del giorno venerdì 4 agosto 2022 a cura dell’astrologa Ginny Chiara Viola: ecco le previsioni astrologiche segno per segno su amore, lavoro e salute, con i segni zodiacali più fortunati di oggi. Con la Luna in Scorpione e Marte quadrato a Saturno, potrebbero esserci dei momenti di tensione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo del giorno 5 agosto 2022, le previsioni astrali segno per segno: ecco cosa riservano le stelle ai 12 segni zodiacali su amore, lavoro, fortuna. Con Urano ancora congiunto al Nodo nord, anche Marte si quadra a Saturno. Insomma aspettiamoci qualche ora di tensione e soprattutto poca voglia di trovare soluzioni diplomatiche. Con la Luna in Scorpione oggi direi che il segno fortunato è il Cancro con ancora Venere nel segno mentre il segno sfortunato è l’Acquario.

Ariete

Per te conta soprattutto la funzionalità e non tieni conto dei sentimenti. Neppure la gratitudine a causa di Venere in quadratura. Sei esattamente come il mister Mourinho che nonostante le vittorie dell’ultimo anno ha deciso di tagliare ben nove giocatori della rosa. Vincere per te è tutto e sei pronto a sacrificare tutti. Senza pietà.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti senti come su una nave con il mare grosso e sei senza i braccialetti contro la nausea.

Lavoro: troppo statico per i tuoi gusti ma d’altronde è agosto.

Salute: i momenti migliori torneranno presto.

Il consiglio del giorno: come suggeriscono molti pensatori e filosofi per trascorrere una buona giornata bisogna iniziarla con un bel sorriso. Fai un bel respiro e gira in su le tue labbra.

Voto 5 e mezzo

Leggi anche L'oroscopo del 2 agosto 2022

Toro

Sei proprio al massimo con Mercurio, Venere e Marte dalla tua. Sei soddisfatto come Salvatore Aranzulla che in tutti questi anni di lavoro ha riscontrato una serie infinita di successi. Nella vita ci vuole impegno, tenacia e grande passione e tu conosci proprio la ricetta di questo cocktail perfetto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore:più desiderato del parcheggio all’ombra a mezzogiorno.

Lavoro: sei come il coltellino svizzero, riesci a fare 100 cose tutto da solo.

Salute: pronto a vincere tutti i tornei sportivi organizzati dalla tua spiaggia.

Il consiglio del giorno: siccome solo il sette percento delle aree di servizio in autostrada ricarica le auto elettriche, programma bene le soste che dovrei fare per i tuoi viaggi per le vacanze. Sono certa che saprai calcolare tutto al millimetro.

Voto 9

Gemelli

Avete la stessa perspicacia e reattività della ginecologa e dell’ostetrica che dopo ben sei ore si sono accorti che il piccolo Alessio in realtà è una piccola Alessia. Con Mercurio in quadratura dovete fare moltissima attenzione a come compilate i moduli perché basta confondere la M con una F o viceversa per fare un bel pasticcio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: mentalmente è troppo impegnativo.

Lavoro: ti sei sforzato anche troppo.

Salute: evita anche le partite a Uno, le regole per te sono troppo complicate.

Il consiglio del giorno: l’acqua gasata diventato un vero bene di lusso, infatti è introvabile nella maggior parte degli scaffali dei supermercati. Accontentatevi dell’acqua liscia, anche quella del rubinetto va benissimo.

Voto 6

Cancro

Sei particolarmente attratto da tutte le storie che parlano di amore e segui appassionatamente i tiktok di Chiara Ferragni che raccontano i primi incontri con Fedez. Da quando hai Mercurio a favore, parlare di come nascono sentimenti profondi e di desiderio è un piacere irrinunciabile.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: averti vicino è una vera fortuna.

Lavoro: sei proprio l’uomo giusto al momento giusto.

Salute: incredibilmente iper attivo per i tuoi standard.

Il consiglio del giorno: anche se non hai l’abbronzatura perfetta, puoi sfruttare il Bronzer di Kate Moss. Da usare solo se partite per la montagna dopo il 15 agosto.

Voto 9

Leone

Faresti proprio di tutto per sentirti sul palco ammirato e venerato ora che tutti i pianeti non ti sono proprio a favorissimo. Come Damiano dei Måneskin che durante la performance al Lollapalooza per non interrompere lo spettacolo canta con una borsa di ghiaccio su una spalla. Questo è proprio il momento per calcolare il giusto momento per l’entrata in scena perfetta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: per il momento ti devi accontentare.

Lavoro: è come raggiungere la spiaggia a mezzogiorno sotto il sole cocente. Uno sforzo sovrumano.

Salute: riposati e raccogli le energie per i momenti migliori.

Il consiglio del giorno: intanto che aspetti il tuo momento ad hoc potresti praticare del crochet che al momento sta impazzando sui social. Puoi mettere a frutto gli insegnamenti della tua prozia.

Voto 6 –

Vergine

Anche se sei molto buona grazie a Venere sarebbe meglio non infastidirti. Infatti proprio grazie a Mercurio sei quasi influente come Kyley Jenner che di recente con i suoi commenti è riuscita addirittura a far modificare l’Instagram. In poche parole è sempre meglio stare dalla tua parte o darti sempre ragione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei più golosa e fondamentale del gelato alle quattro del pomeriggio.

Lavoro: risolvi tutto, rispondi a tutti e pensi proprio a tutto, anche a quello che dovrebbero fare gli altri.

Salute: una vera bellezza da copertina patinata di sport Illustrator.

Il consiglio del giorno: approfitta di questa tua super efficienza per chiedere il bonus per moto e scooter elettrici. Pare ci sia addirittura uno sconto pari al 40%. In un attimo compili moduli e chiedi subito lo sconto, vero?

Voto 9

Bilancia

Attenzione Bilancia cara perché in questo momento in cui hai Venere in quadratura appena ti scaldi potresti combinare qualche guaio. Proprio com’è successo negli Stati Uniti dove un signore che per dare fuoco ad un ragno ha bruciato l’intera collina. Prima di scagliarti contro qualcuno in maniera troppo eccessiva fai un paio di respiri.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: l’amore non lo vedi neppure all’orizzonte.

Lavoro le complicazioni all’ultimo minuto ti sfiniscono.

Salute: hai l’autostima sotto ai piedi. Non essere troppo severa con te stessa.

Il consiglio del giorno: se stai valutando di fare un giro a Roma dovrei fare molta attenzione non solo al traffico ma anche ai gabbiani, che pare siano diventati molto feroci a causa della quantità di rifiuti per strada. Oltre a destra e sinistra ricordati sempre di guardare anche in alto.

Voto 5

Scorpione

Il tuo tallone d’Achille in questo periodo è sicuramente Marte in opposizione, per questo sei sempre alla ricerca del benessere in ogni sua forma. Infatti concordo appieno nella scelta degli studiosi della NASA di progettare le basi lunari nei crateri per usufruire di una temperatura più mite. Appena senti una lieve brezza sei subito pronto a rinunciare al tuo maglioncino per coprire le spalle del tuo amore.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei pronto a una vera maratona di coccole.

Lavoro: ti impegni solo se solletica il tuo intelletto.

Salute: allergico a tutto quello che riguarda movimento e sudore.

Il consiglio del giorno: sotto l’ombrellone leggi uno dei casi editoriali del 2022: ‘Il caso Alaska Sanders’ di Joël Dicker. Un giallo imperdibile e appassionante che ti prenderà sicuramente.

Voto 6 e mezzo

Sagittario

Il tuo entusiasmo e soprattutto le tue azioni potrebbero sembrare senza senso a causa di Mercurio in quadratura. Sei proprio come Katy Perry che lancia fette di pizza ai suoi fan durante il suo ultimo concerto. Tu vuoi solo divertirti, ma non dovresti eccedere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: approvi solo incontri fortuiti e poco impegnativo.

Lavoro: metti un cartello con su scritto: fuori servizio.

Salute: per te solo relax sul materassino in piscina.

Il consiglio del giorno: cerca di non lasciarti stupire dall’acqua naturale in lattina come gli americani che esclamano: ‘Wow’ o ‘ Amaizing’ per qualsiasi cosa. Si tratta normalissima acqua da bere. Nulla di più. Capito?

Voto 6.

Capricorno

Il tuo modo di discutere adesso non è solo deciso e molto convincente ma anche ragionato. Infatti sei molto contento di sapere che se le foto su booking non corrispondono alla realtà, le vacanze possono essere rimborsate. Così i battibecchi con i proprietari dell’albergo si riducono unicamente a prove di evidenza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: per te solo le mezze calzette si lasciano intortare dai sentimenti.

Lavoro: comandi tutti tu, guai a dirti di no.

Salute: forte e vigoroso anche durante le discussioni.

Il consiglio del giorno: dovresti provare a non essere ossessionato dalla paura di invecchiare. Succede a tutti. In questo periodo tu hai la grande fortuna di avere una forza e un entusiasmo pari a un teenager che vuole provare qualsiasi sport estremo.

Voto 7 +

Acquario

Alla notizia che a più di 500 prodotti negli UK è stata tolta la data di scadenza per la lotta contro lo spreco, tu vorresti che anche questa modalità venisse subito applicata nel mercato italiano. Da quando Mercurio si è tolto dall’opposizione la tua sensibilità e la tua ragione finalmente girano come dei perfetti ingranaggi.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: dal caldo al mal di testa ogni scusa è buona per bypassarlo.

Lavoro: le tue sinapsi funzionano solo per lamentarti.

Salute: ti senti come un’auto con la gomma a terra.

Il consiglio del giorno: durante quest’estate dedica alcune giornate al volontariato. C’è molto bisogno di persone che come te comprendono appieno i bisogni della collettività e sanno partecipare attivamente a tutte le attività di recupero.

Voto 6 e mezzo

Pesci

Se il telefono, il computer o semplicemente i messaggi di WhatsApp non dovessero funzionare perfettamente, potete dare tranquillamente la colpa a Mercurio in opposizione o alla tempesta solare che porterà degli scompensi magnetici ai satelliti della comunicazione. E sembra che l’universo vi stia dicendo che è meglio aspettare qualche giorno prima di comunicare scelte importanti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: pensate solo all’amore, anche quello sconcio. Non siete mica dei santi.

Lavoro: avete ormai il cervello in vacanza.

Salute: parole crociate e sudoku regalatele al vicino di ombrellone.

Il consiglio del giorno: per la vostra voglia di mare anche a pranzo, preparatevi un ottimo spaghetto a burro e alici. Vi basta fare un giro al super per recuperare gli ingredienti. Sempre che riusciate a trovare la corsia giusta.

Voto 7 –