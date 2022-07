L’oroscopo di oggi venerdì 22 luglio 2022: Toro e Vergine hanno emozioni incontenibili Nell’oroscopo di oggi, venerdì 22 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: con la Luna congiunta ad Urano la passione trionfa. Oggi dobbiamo anche trovare il modo di dare il giusto spazio ai bisogni emotivi di chi amiamo, perché non si fermeranno solo per farci piacere.

L'oroscopo di oggi, venerdì 22 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: oggi è l'ultimo giorno con il Sole nel segno del Cancro, da domani festeggeremo i nati sotto il segno del Leone. Nel frattempo avrete notato come nella data di oggi il 2 sia un numero ricorrente: simbolo del giusto compromesso che dobbiamo trovare dando spazio ai bisogni di tutti.

La Luna di oggi sarà molto forte perché congiunta, in mattinata, sia a Urano sia al Nodo nord. Questo significa che le emozioni non si fermeranno davanti ad alcun ostacolo se saranno sicure dei loro desideri e obiettivi. Con Venere e Marte a favore il segno fortunato di oggi è quello dei Pesci, mentre il segno sfortunato invece è il Capricorno.

Ariete

Ti avviso subito che con Venere in quadratura pretenderai di essere sempre sincero e autentico, anche quando non richiesto. Proprio come il governatore De Luca che si lascia scappare un commento piccato sulla crisi di governo affermando: ‘Facciamo la figura dei disturbati mentali’. In effetti sentiremo uscire dalla tua bocca parole che nessuno avrebbe il coraggio di esprimere. Bravo ma solo per la spavalderia.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: oggi giri con la maglietta con sopra scritto "niente baci per favore". Il messaggio è chiaro ma di sicuro non saresti comunque stato assalito da nessuno.

Lavoro: chiudere un buon affare prima delle vacanze di agosto è il tuo sogno. Vedrai che impregnandoti c’è la potrai fare.

Salute: ricorda a te stesso che è sempre importante quello che tu hai dentro la tua fantastica testolina. Che la scatola fuori sia bella o no è solo un surplus.

Il consiglio del giorno: evita di lasciarti sedurre dal look con gonna di Brad Pitt. Lui è un vero figo e può permettersi di tutto. Tu meglio che stai sul classico.

Voto 5 e mezzo

Toro

Vedrai che anche a te verrà chiesto di diventare cittadino onorario della tua meta delle vacanze, perché con questa meravigliosa Venere sei davvero irresistibile. Proprio come la meravigliosa Sharon Stone, che il comune di Sant’Alessio Siculo vorrebbe nominare ‘Regina del Castello’. Con un po’ di pazienza tutti gli ottimi risultati arrivano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi ti senti come gli adolescenti agitati che passano le ore a limonare dietro a ogni angolo. Goditi questo magnifico revival!

Lavoro: sei il simpatico compagno ripetente in fondo alla classe che ha unicamente voglia di fare casino. vero?

Salute: sei bravo in qualsiasi sport. Ti bastano poche istruzioni per essere subito un campioncino indiscusso in qualsiasi disciplina.

Il consiglio del giorno: informati bene sui V Beauty, i trattamenti per la zona intima. In fondo ogni zona del nostro corpo ha bisogno di un prodotto ad hoc. Consideralo come l’acquisto del contorno occhi per le rughe. Chiaro?

Voto 7

Gemelli

Non fatevi abbindolare da facili affari, anche se avete Mercurio che vorrebbe farvi chiudere i deal in fretta e furia. In giro ci sono sempre molte ‘sole’ da cui tenersi alla larga. Infatti se vi dovessero proporre un paio di scarpe di Gucci a prezzi stracciati, potrebbero far parte del lotto di più di 700 paia recentemente rubate in un calzaturificio in Salento. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi il massimo per voi è stare mano nella mano con il partner, anche quando andate in bagno.

Lavoro: non c’è da lamentarsi, quando si parla di fatturato tu sei pronto a far nottata per guadagnare anche un paio di punti di percentuale.

Salute: le parole crociate sotto l’ombrellone sono la vostra specialità tanto da poter dare ripetizioni a tutti i tuoi vicini di sdraio.

Il consiglio del giorno: per la vostra voglia di ridere e scherzare e per essere intrattenitori irresistibili all’aperitivo, riguardatevi su Prime le puntate di LOL con il mitico Lillo. Le risate a crepa pelle, sono assicurate.

Voto 7

Cancro

Lo so che pensi di essere il massimo esperto in amore con Venere a favore, e che addirittura ti vanti di averlo inventato tu. Ti avverto subito che prima di te già i primati in epoche preistoriche erano avvezzi a tenerezze e baci. Infatti si può affermare che siano proprio loro ad aver inaugurato il lunghissimo successo del bacio. Capito?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: i sentimenti traboccano e tu sei capace di comunicare unicamente con parole che fanno rima con cuore e amore.

Lavoro: oggi lavoro e casa sono la stessa cosa. In entrambi apri le finestre per cambiare aria e passi lo Swifer per togliere la polvere accumulata.

Salute: ti piace piacere ed essere ammirato da tutti, vero?

Il consiglio del giorno: vai a ballare i walzer e le mazurke in balera per tenere sempre stretto stretto il tuo partner. L’intesa poi sarà davvero perfetta.

Voto 8

Leone

Non pensare di poter puntare tutto su Mercurio per risolvere tutti i tuoi problemi perché alla fine Saturno te li ripropone in modi e versioni diverse e tu li devi affrontare senza scorciatoie. Proprio come il caro Tiziano Ferro che dopo un lungo tira e molla con il fisco italiano alla fine dovrà pagare una salatissima multa. Come diceva il mio caro prozio: ‘Quando arriva un problema, tu saltagli subito addosso’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non essendo protagonista al momento non telo vivi benissimo. Invece di lamentarti dovresti accettarlo così com’è!

Lavoro: il massimo della soddisfazione sarà quando anche il capo si renderà conto che per sortire un buon effetto bisognerà lasciarti parlare a briglie sciolte.

Salute: l’abito lungo con strascico è la tua nuova divisa per tutte le occasioni dall’ufficio all’allenamento i palestra time vuoi essere divina sempre.

Il consiglio del giorno: anche se hai deciso di partire per il posto più spartano al mondo, ma non credo, portati comunque un bel paio di scarpe con il tacco, lo so che pesano in valigia, ma se dovesse capitarti una serata elegante tu sarai preparatissimo. Pensaci

Voto 6 e mezzo

Vergine

Ormai spero che non abbia più dubbi riguardo al fatto che tu sia davvero meravigliosa, proprio grazie a Venere, e super sexy per i favori di Marte. Sei come Elodie, nel film in bianco e nero ‘Ti mangio il cuore’. Splendida, stilosissima e davvero sensuale. Vedrai che i tuoi trucco, parrucco e outfit diventeranno a breve iconici. Sei tutta da copiare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei una vera tigre del materasso, con tanto di tutina animalier per rendere il tutto più verosimile.

Lavoro: riesci ad occuparti di tutto in pochissimo tempo. Non hai alcuna intenzione di trascorrere in ufficio tutta la giornata.

Salute: ti piaci parecchio e hai deciso di osare con una minigonna di jeans dopo gli anta. Meravigliosa in ogni tua sfumatura!

Il consiglio del giorno: prenota il tuo spazio di coworking. Lo so che preferisci stare nel tuo studiolo a casa ma ti assicuro che rendi il doppio e conosci un sacco di persone nuove. Provare per credere.

Voto 8

Bilancia

Alla notizia che un matrimonio a due passi dall’oceano alle Hawaii è stato spazzato via da un'onda anomala, ti sei sbellicata dalle risate. Non fraintendermi, perché la tua non è mica cattiveria ma un desiderio di rivincita nei confronti di Venere che non ti permette di vivere le gioie dell’amore oggi. Insomma sei solo un po’ acidella e ci tocca tenerti così.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi non udiremo parole dolci e affettuose uscire dalla tua bocca. Piuttosto resti zitta per ore.

Lavoro bravissima e attentissima, peccato che nessuno te ne dia il merito, forse perché troppo incazzosa…

Salute: il tuo sport preferito oggi sarà rompere le scatole a tutti. Sei proprio da medaglia d’oro!

Il consiglio del giorno: giocare a freccette potrebbe diventare il tuo sport preferito. Ci vuole un certa dose di concentrazione e mira infallibile, ma se visualizzi anche il faccione del tuo ex, non potrai assolutamente mancare il bersaglio.

Voto 5 e mezzo

Scorpione

Sei facile a raggiri, di cui solitamente sei la mente ideatrice, e invece ora li subisci a causa di un Mercurio in quadratura. Per cui se dovessi decidere di seguire la dieta di Alessandro Panzironi non mi stupirei molto, ma per convincerti a lasciar perdere, dovrei mostrarti tutti i documenti del TAR dove si afferma che questo regime alimentare è dannoso per la salute. Sei un po’ di coccio ma alla fine ti lascerai dissuadere.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei una vera caramella gommosa da mordere e gustare. Così dolce che una tira l’altra.

Lavoro: decisamente non sei il genio della lampada a meno che no si parli di aperitivi e gite fuori porta. dirai di si a tutto anche ad aumenti vertiginosi senza controllare bene le carte che stai firmando. Occhio!

Salute: vorresti riempire tutta la tua casa di specchi per quanto tu ti senti bello! troppo preso dall’amore per prenderti cura di te stesso. Per fortuna che hai Venere a favore e con poco sei subito perfetto.

Il consiglio del giorno: fai un bel giro nelle tue amate librerie per scegliere i titoli dell’estate. Vedrai che il tuo libraio di fiducia ha già pronta un lista piena di consigli meravigliosi.

Voto: 7

Sagittario

Da quando Venere non si trova più in quadratura e Mercurio ti è a favore ti senti come nuovo e pronto a salire sul palco per il tuo personalissimo show. Proprio come Justin Bieber che dopo un periodo di malattia riparte con slancio e grinta proprio dall’Italia. Impara subito il testo della canzone ‘Stay’ per accompagnare a squarciagola il bravissimo Justin durante il concerto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: aperto ad incontri purché siano leggeri e che durino al massimo come un aperitivo in riva al mare mette si guarda il tramonto.

Lavoro: adori fare il gioco del mercato, scegliere la merce e contrattare il prezzo. Vorresti sempre essere in un souk di Marrakech. Salute: la simpatia è davvero travolgente. Ridi talmente tanto che sono tornati pure gli addominali scolpiti.

Il consiglio del giorno: per la tua voglia di eventi e cultura sul fiume Isonzo, c’è il B#side the River 2022 una manifestazione artistica da non perdere. programma subito questa gitarella fuori porta.

Voto 7 +

Capricorno

L’idea del postino robot che fa le consegne in giro per Milano ti piace moltissimo. La tua voglia di mettere l’ultimo appunto su tutto, spesso in modo un po’ aggressivo a causa di Marte, viene placata da questo ultimo ritrovato della tecnologia. Non si fermerà per la pausa caffè ma compierà i suoi doveri senza stop. Praticamente per te un sogno, ma potresti avere da ridire sui colori della scocca, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: cancelli tutti i numeri di telefoni delle tue ultime conquista nel caso tu le vomessi ricontattare in un momento di ‘debolezza’.

Lavoro: si sa che alla mamma integerrima è impossibile dire di no! Dovremo abituarci tutti quanti!

Salute: le discussino sono all’ordine del giorno come il programma teke teke té. Vanno in onda tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: fai un giro al Lucca Comics per essere subito aggiornato sulle ultime novità di fumetti, il vero trend letterario di quest’estate. Vedrai che almeno su questo sarai davvero sul pezzo e colleghi e a mici saranno anche disposti ad ascoltarti.

Voto 5 +

Acquario

Ricordati che quando tutto sembra perduto, arriva Giove a favore a ridarti un po’ di speranza con esperienze uniche. Come il proprietario di ‘La casa del Habano’, negozio specializzato in sigari che si è trovato come cliente Micael Jordan in visita per la città e pronto a fare incetta dei sigari di Fidel. Oltre alla vicenda, vedrai che potrà guadagnarne un po’ anche il tuo portafoglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: di certo non troverai una nuova anima gemella. Sarà già difficile tenerti stretto la tua storica compagna.

Lavoro: oggi la tua strategia sarà restare assolutamente a bocce ferme. Evita di firmare qualsiasi approvazione.

Salute: spompato come un materassino rimasto troppe ore sotto al sole. Ti ci vuole un bel cocktail di sali minerali per riprenderti.

Il consiglio del giorno: può succedere che si abbia scarsa produttività prima delle ferie. Tu fai un bel sorriso al tuo capo e promettigli che dopo agosto la tua astrologa ha detto che andrai avanti proprio come un treno in fuga.

Voto 5 e mezzo

Pesci

A proposito delle dichiarazioni di Silvester Stallone che vorrebbe gli venissero attribuiti i diritti su Rocky per garantire un’eredità ai suoi figli, voi siete pienamente concordi. Anzi con Venere e Marte a favore siete pronti a battervi per nobili cause e per far valere i diritti di chi ha lavorato molto e bene negli anni e ora si trova un po’ in difficoltà. Certo che il caro Silvester avrebbe almeno potuto pensare a investire negli anni d’oro in qualche fondo e fare investimenti un po’ più oculati che non concentrarsi solo sui suoi muscoloni. Fateci caso.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: altro che principesse della Walt Disney. Voi sapete magistralmente far palpitare gli animi con un solo battito di ciglia.

Lavoro: mantenere una sana routine lavorativa per voi è il massimo perché non vi permette di perdere il ritmo.

Salute: forma impeccabile. Dopo uno scatto fotografico non avete assolutamente bisogno di alcun ritocchino di photo shop!

Il consiglio del giorno: guardate subito il film ‘Secret Love’ se siete dei veri appassionati della serie ‘The Crown’. Pare che l’accoppiata sia davvero vincente.

Voto 8 +