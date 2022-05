L’oroscopo di oggi venerdì 13 maggio 2022: Vergine e Pesci occhio alle gaffes Nell’oroscopo di oggi, venerdì 13 maggio 2022, sarà la Luna nel segno della Bilancia a riportare stabilità grazie al trigono con Saturno. Mercurio retrogrado in Gemelli e Marte congiunto a Nettuno infatti creano confusione emotiva e intellettuale. Ecco le previsioni di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 13 maggio 2022, la Luna si trova nel segno della Bilancia e per buona parte della giornata sarà in trigono, quindi a favore, di Saturno. Tutto questo è molto utile per dare stabilità, coerenza e determinazione a una situazione confusa. Approfittatene per tutto il fine settimana!

Mercurio in Gemelli e Marte che si sta per congiungere a Nettuno in Pesci infatti sono segni di incertezza e scarsa lucidità mentale. Il segno fortunato di oggi è l'Acquario che gode di un meraviglioso momento molto florido intellettualmente. Il segno sfortunato sarà il Capricorno, decisamente nervosetto.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei proprio il segno più fortunato dello zodiaco, grazie a Giove entrato proprio nei tuoi gradi. Sei come il prof di 23 anni Andrea Alessandrelli che, dopo solo quattro giorni dalla discussione della tesi, insegna già in un liceo. Occhio che con i colpi di fortuna, oltre a trovare il posto fisso, potrebbero arrivarti anche la promozione e il bonus di metà anno.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la luna di oggi ti chiede di comportarti come un vero gentleman, guarda che indossare un papillon non basta eh…

Lavoro: quando il gioco si fa duro tu vieni messo subito in campo, perché sei il Cristiano Ronaldo della tua azienda, e il gol è assicurato.

Salute: sei splendido splendente, ma senza alcun bisturi perfetto, perché tu hai Venere che assottiglia anche le rughe più infossate del contorno occhi.

Il consiglio del giorno: per gli appassionati della barretta del venerdì sera c’è il ‘Dizionario della Birra Artigianale’ ovviamente diventa subito più interessante se accompagnato da un bella pinta. Ça va sans dire…

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti senti un po’ messo in disparte con ormai il solo pianeta Marte a favore, decisamente non il tuo preferito. Tutta questa forza ti mette quasi in soggezione, ma potrebbe tornarti utile per correre in aiuto della giovane che ha partorito durante il concerto dei Metallica sulle note di Enter Sadman. Lasciati coinvolgere da questo mood rock.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: pare proprio che l’amore sia come uno degli indovinelli della sfinge, anche arrovellando le tue sinapsi fino a farle fondere non troverai alcuna risposta.

Lavoro: posticipa tutti gli eventi più importanti verso al fine del mese. Le scuse possono essere le più svariate e puoi trovare ispirazione nel libretto delle giustificazioni che usavi al liceo.

Salute: anche se non è tra i tuoi pianeti preferiti considera che Marte a favore da carica, determinazione e resilienza: caratteristiche ideali per gli atleti olimpionici. Mica male eh.

Il consiglio del giorno: Devi sapere che ormai si potrà pagare unicamente con uno screenshot sul QR code. Tu che sei sempre più convinto che tutto si debba toccare con mano hai gran paura che anche il cibo diventi virtuale… tranquillo, perché quello si gusta sempre con le papille gustative!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Nonostante tutti i pianeti che hai a favore, tu ti sei fissato con la quadratura di Marte perché si è messo di traverso alla favola entusiasmante che vorresti vivere. Devi sapere che anche il motivatore Montemagno la mattina prima di carburare ci impiega un po’. Sarà mica tutto quel lavoro di testa, pensieri e strategia che ti stanca di più di una corsa campestre sotto il sole di mezzogiorno?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: ditemi un po’, da uno a cento quanto vi piace avere una folla in delirio fuori dalla porta come le vere rockstar?

Lavoro: vi sembrerà di avere un sassolino nella scarpa, quello che ogni volta che prendete una decisione si fa subito sentire e magari rivalutare la situazione, in effetti rileggere la mail prima dell’invio sarebbe una buona abitudine.

Salute: siete davvero raggianti grazie ai favori di Venere come un buon regista che esalta il vostro profilo migliore.

Il consiglio del giorno: Per la vostra gioia a Torino hanno appena inaugurato una sala con i campi di subbuteo per sfide di giovani e vecchi appassionati. Siete già in soffitta alla ricerca della scatola con gli omini basculanti vero?

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Stai vivendo quella situazione a cui il Principe Carlo è ormai abituato da anni: guardare l’oggetto del desiderio da lontano senza poterlo afferrare. Per Charles si tratta ovviamente della corona comodamente adagiata su un cuscino all’annuale inaugurazione del parlamento inglese. Per te, invece, si tratta di Venere in quadratura. Vedrai che tu non dovrai aspettare l’età pensionabile per poterla abbracciare, capito?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei come perso in un deserto alla ricerca di un oasi felice. Mi raccomando, attento ai miraggi!

Lavoro: sei diventato protagonista della serie Memory Snictch, Una Serie di sfortunati eventi. Ho reso bene l’idea, vero?

Salute: il fatto che tu sia in piena forza ti da quasi fastidio. Perché quando l’umore è sotto le scarpe non importa nient’altro.

Il consiglio del giorno: per gli amanti dei cavalli il famoso addestratore Pignon, amatissimo dalla Regina Elisabetta per i suoi incredibili show, consiglia che per farsi capire dai cavalli bisogna essere dominanti ma con amore.Tranquilli che tra qualche settimana ne avrete così tanto da domare cavalli, e pure elefanti, meglio di Moira Orfei.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Hai una gran voglia di far festa perché Venere e Giove ti hanno vestito con paillette e lustrini e messo su le scarpette da ballo per scatenarti tutta la notte sulle note di una samba brasiliana. Come spalla perfetta potresti invitare Laura Pausini che, con quel suo animo da rocker sotto la patina di brava ragazza, ha fatto scatenare tutti dietro le quinte dell’Eurovision. Dopo che Marco se n’è andato e non ritorna più è partita subito la festa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: puoi permetterti di soddisfare tutte le tue curiosità come dal gelataio e decidi di provare il gusto ‘insuperabile’ (esiste davvero), una promessa per un piacere assicurato.

Lavoro: preparati ad una scalata vertiginosa perché con la fortuna di Giove hai in mano un golden ticket con su scritto: promozione.

Salute se ti vedesse Max Pezzali ti canterebbe subito ‘Regina del Celebrità’ talmente risplendi grazie a Venere.

Il consiglio del giorno: per essere subito ammirato anche quando metti piede sulla sabbia su tutti i magazine di questo mese trovi già i consigli sul costume da bagno perfetto. Io ti consiglio quello viola lucido perché pare sia il super trend di stagione.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Anche se Giove si è tolto dall’opposizione, tu hai sempre Mercurio lì pronto a far diventare la tua vita un rebus da settimana enigmistica. Ti senti disconnessa da tutto e da tutti, come il Costa Rica dopo l’attaccante di un virus che ha causato un black out informatico nazionale. Avresti bisogno di un reset totale da quel bell'informatico del secondo piano, io te la butto lì.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: avresti bisogno di un bel ripassino, perché sull’argomento sei proprio impreparata. È molto semplice lasciati andare!

Lavoro: un ultimo sforzo e vedrai che con un pausa pranzo un po’ più lunga la giornata in ufficio finirà in un batti baleno!

Salute: dai che è venerdì, segna già in agenda una lunga e rigenerante dormita per domani mattina, perché ne hai proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: pare che sognare l’ex fidanzato sia una cosa abbastanza comune, e serve a far affiorare emozioni e a capire realmente quello che uno vuole. Quindi ascoltati e anche se non cogli appieno il significato non fa nulla, perché non devi scrivere la perfetta definizione dentro ad un dizionario.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei tutta casa e lavoro, perché con i favori di Mercurio e Venere in opposizione è li che trovi la tua unica soddisfazione. Vedi però di non stressarti troppo, o non stressare troppo gli altri, perché pare che gli under 35 italiani siano già i più stressati di Europa. Quindi attenta, perché è un attimo mandare tutto l’ufficio in burn out, meglio conosciuto come esaurimento nervoso.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: per te è meglio soli che mal accompagnati, oggi va proprio così.

Lavoro: sei più un tipo da azione e vorresti concludere tutto in fretta, inutile dirti che sarebbe meglio rileggere bene le email, perché non puoi solamente fare affidamento sui buoni influssi di Mercurio.

Salute: la rigidità del tuo pensiero si riflette anche sul tuo corpo e sulla tua schiena rigidissima. Dovresti provare con un po’ di allungamento per allenare elasticità sia fisica che mentale.

Il consiglio del giorno: lo so che al momento non te ne importa molto, ma sono usciti i nuovi colori degli iPhone, tra cui un bellissimo viola (come già detto al leone, il colore dell’anno). Per farti trovare pronta quando Venere si toglie dall’opposizione dovresti valutare questo folle acquisto, in fondo quando si ha Giove contro aumentano i kg e diminuisce il portafogli.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La tua peculiarità è sicuramente si essere molto sexy grazie ai favori di Marte e particolarmente erudito e pungente grazie a Mercurio. Potresti fare a gara con Malgioglio, vero protagonista con outfit e dichiarazioni hot agli Eurovision. Occhio che Cristiano è una vecchia volpe e ti troveresti subito intrappolato tra le sue spire amorose.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti senti come un gallo in un pollaio per quanto riguarda la passione che gestisci con dedizione quasi maniacale.

Lavoro: sei messo in campo come un giocatore di punta perché quando si parla di attacco tu hai in mano sempre la strategia migliore per fare punto e portare la squadra alla vittoria.

Salute: le energie sono così tante che ti toccherà portarle in giro fino a tarda notte per locali, vedrai che con la tua gran voglia di vivere non sarà un grande sforzo.

Il consiglio del giorno: pare che non sia più il risotto con l’ossobuco il piatto più amato dai milanesi ma l’hawaianissimo poké tanto che nella città meneghina in questi giorni c’è una vero festival per questo piatto veloce e moderno. Per trovare locali e ristoranti per gli assaggi puoi tranquillamente ‘surfare’ in rete.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Che dirti, mio caro centauro? Che con questo Mercurio in opposizione secca devi stare attentissimo a quello che dici perché l’effetto Elisabetta Franchi è sempre dietro l’angolo. Percui evita di straparlare elogiando luoghi comuni ormai superati e datti alla macchinetta del caffè e prepara un bel giro di tazzine per tutto l’ufficio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei pieno di corteggiatori che ti ammirano e ti ritrovi improvvisamente a tubare come una colomba in piena stagione degli amori. Era ora!

Lavoro: evita qualsiasi tipo di discussione perché con Marte a sfavore sei pronto a scontrarti anche quando sei in pieno torto. Lascia perdere che è meglio!

Salute: sei un vero bisbetico mascherato da angioletto. Perché se all’apparenza sei bello e irresistibile appena parli sei più fastidioso del rumore dei clacson in un imbottigliamento. Ho reso l’idea?

Il consiglio del giorno: meglio poca attività fisica ma continuativa, lo dice la scienza, soprattutto se si vuole invecchiare con una certa ‘elasticità`lo so che tu vorresti solo dormire ore e ore e ore ma concediti almeno un bel risveglio muscolare no?

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

"Di necessità virtù" dice il vecchio adagio e tu probabilmente dovresti seguirlo e concentrarti solo sui favori di Marte che sotto sotto non ti dispiacciono neppure. Come gli agricoltori del sud italia che si sono adeguati alla nuova condizione climatica e si sono messi a coltivare frutti tropicali. Meglio andare dove porta il vento e il pianeta rosso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: con i tuoi modi bruschi di certo terrai tutti ben a debita distanza, ma in fondo era il tuo scopo finale, vero?

Lavoro: sei molto fattivo e tutto per te deve essere senza fronzoli, come durante la risoluzione di un problema di matematica, quello che conta sono termini, fattori e risultato finale. Nulla di più.

Salute: sei così rigido che cammini facendo il passo dell’oca, quello con le gambe diritte durante le parate dei militari, un filino esagerato non credi?

Il consiglio del giorno: se una ragazzina perde una scarpa alla partenza ma alla fine vince i 200 metri piani, tu di certo con Marte puoi davvero fare tutto, basta esserne convinto.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Non è assolutamente possibile tenerti tranquillo e seduto a guardare la televisione in salotto, perché con Giove favorevole tu vuoi unicamente uscire ed esplorare tutto quello che non conosci e non stare di certo rinchiuso in casa. Proprio come la Pussy Riot agli arresti domiciliari in Russia, che è fuggita all’esterno travestita da Rider.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai riscoperto il fascino della ‘camporella’ per soddisfare la tua voglia di esplorare il mondo, la natura e la passione con la tua dolce metà.

Lavoro: hai bisogno di un ambiente stimolante per dare il meglio di te. Non mi stupirebbe se in ufficio fondassi un club del libro, con tanto di incontro il venerdì pomeriggio per commentare quello letto durante la settimana.

Salute: con il tuo grande entusiasmo sei pronto a tutto ed oggi che è venerdì ad inaugurare il week end con il classico seratone con gli amici. Dove? Per te basta che sia un posto nuovo.

Il consiglio del giorno: sulla Fiat 500 è stato messo un impianto del suono testato direttamente da Bocelli, il top per una festicciola improvvisata in una strada isolata della campagna.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Voi dovreste solamente pensare ad abbandonarvi alle energie erotiche e non Marte. Infatti, se per caso vi faceste sedurre da quel dispettoso di Mercurio, potreste lanciarvi in dichiarazioni discutibili come quella di Elon Musk che vuole riportare Trump su Twitter. Sappiate che l’incidente diplomatico è già dietro l’angolo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete davvero bollenti e pieni di sex appeal, tanto da far ingelosire la vostra dolce metà che non sa più cosa fare per ‘raffreddarvi’ un po’.

Lavoro: lo so che la parte concreta del lavoro vi spaventa un po’ ma con Marte dalla vostra avete tutta la forza e la fattività di mettervi in moto. Pronti a fare questa nuova esperienza?

Salute: correre a perdi fiato per mezz’ora fino a poco tempo fa sembrava impossibile eppure con esercizio costante ci siete riusciti. Contenti vero?

Il consiglio del giorno:: oggi è il world Cocktail Day, celebratelo con il drink più bevuto al mondo: il Negroni. Per quello originale andate subito al Bar Basso di Milano.

Voto 5 e mezzo.