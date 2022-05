L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 maggio 2022: Giove in Ariete a favore di Leone e Sagittario Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 maggio 2022, c’è un Giove potentissimo che entra in Ariete. Da qui renderà felici e spensierati i segni di fuoco. Marte invece continua a donare sex appeal ai segni d’acqua. Ecco le previsioni della prossima settimana segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qui, come ogni fine settimana a dare uno sguardo all'oroscopo della settimana che inizierà lunedì 9 e finirà domenica 15 maggio 2022. La grande novità di questa settimana sarà l'ingresso di Giove nel segno dell'Ariete che resterà fino al mese di ottobre percorrendo i primi 10 gradi del segno.

Oroscopo settimanale 9-15 maggio 2022: le previsioni segno per segno

In questa posizione Giove renderà felici, giocosi, ottimisti e pieni di energie i segni di fuoco, soprattutto Leone, Sagittario, Ariete stesso ma anche Acquario e Gemelli tutti nati nella prima decade.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Niente e nessuno riuscirà più a trattenere la tua voglia di fare, le tue energie spropositate e soprattutto la tua sicurezza in te stesso. Tu che sei un segno che quando vuole qualcosa non vede e non sopporta difficoltà e ostacoli, adesso andrai incontro a ciò che desideri con lo sguardo fiero e la lancia puntata. Che nessuno osi intromettersi nelle tue conquiste. In compenso però chi ami si sente adorato come una principessa ai tempi del Don Chisciotte.

Voto 10 e lode e l'astrologa muta proprio.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dalla tua parte questa settimana ci sarà ancora Marte, pianeta delle energie e del sex appeal. Se questo pianeta ti renderà ancora particolarmente focosa sotto le coperte, non sottovalutare quanto potrebbe esserti d'aiuto anche per superare gli scogli, le sfide e le rotture che ti impone Saturno contro. In tempi in cui il temutissimo pianeta ti guarda di traverso e ti costringe a rivedere tutto quello che non funziona senza tapparti gli occhi, direi che ogni pianeta a tuo favore sia da utilizzare come un'arma utilissima quando combattiamo nei videogiochi.

Voto 7 per il combattimento (metaforico).

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è nel tuo segno zodiacale e tu non riesci proprio a trattenere pensieri, parole, progetti di ogni genere. Il problema è che questo Mercurio è instabile come un neonato sulle gambette! Mart poi sembra mettercela tutta per creare ancora più confusione nella tua vita. Sarebbe proprio il momento giusto di affidarsi ad un mentore, sia per le questioni di cuore che per quelle di business.

Voto 7 se ti affidi ad un mentore per davvero.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Di amore non ne vuoi proprio sentir parlare e soprattutto non hai nessuna intenzione di vestire i tuoi classici panni di chi è sempre disponibile ad ascoltare, coccolare, prendersi cura degli amici come di una pianta grassa. Hai scoperto quanto è bello fregarsene e soprattutto abbandonarsi agli istinti, dimenticando per un po' le buone maniere. Sappi che io sono assolutamente dalla tua parte.

Voto 6 ma voglio sentirti ringhiare.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

In questa settimana potrebbe anche capitare di dimenticarti del tutto di quel Saturno contro che tanto ti ha dato da fare e da pensare nelle scorse settimane. Venere ti vuole dolce come una delle praline di zucchero che tenevano le nonne nel cassetto della cucina. Hai solamente voglia di recuperare tutto l'amore che ritieni di aver perso o poco considerato fino a qualche giorno fa.

Voto 8 per l'amore da recuperare.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Marte in opposizione ti rende addirittura più permalosa del solito! Guai a darti torto ma guai anche a chiederti di alzare il tuo regale sederino dal divano per fare qualcosa per qualcuno. Non hai nessuna intenzione di essere servizievole nemmeno il minimo necessario per la convivenza familiare. Grazie a Mercurio a sfavore poi nel dichiarare quello che provi non avrai nessun pudore, si salvi chi può.

Voto 5 per la schiettezza incontrollata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Quando hai Venere in opposizione sei proprio insopportabile! In questa settimana il pessimismo regnerà sovrano nella tua testa e aleggerà come le nuvole nere prima della tempesta su tutti i tuoi progetti. Ancora più del solito quindi, con Saturno e Mercurio a favore, ti vedremo passare intere nottate a progettare le tue azioni: hai la sensazione che tenendo tutto sotto controllo la sfiga possa essere limitata.

Voto 5 e mezzo ma senza speranza di limitare la sfiga.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L'amore è davvero meraviglioso e per una volta lo dici consapevolmente e totalmente convinto. Marte ti rende ancora più sensuale questa settimana e pronto a metterti in gioco nei cambiamenti, qualsiasi sia il campo di battaglia sul quale vuole sfidarti Saturno contro. Le energie sono così tante che per sfogarne un po' toccherà persino andare a correre la sera.

Voto 8 se vai a correre per davvero.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Spero proprio di non imbattermi in nessun genere di discussione insieme a te, caro Sagittario! Con Marte e Mercurio entrambi a sfavore vuoi solo sentirti fare dei complimenti. In compenso, se il nostro scopo è semplicemente quello di tenerti buono, sarà proprio l'adulazione l'arma vincente.Venere infatti è a favore e tu sei disposto anche ad arrivare in ritardo agli appuntamenti ma passerai tutto il tempo necessario davanti allo specchio.

Voto 5 per la non puntualità.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sarai particolarmente risolutivo e soprattutto senza fronzoli. Vai dritto al punto anche in amore e, non c'è nemmeno da specificarlo, nel sesso. Tutte quelle situazioni che hanno come unico scopo ammorbidire l'interlocutore e indorare la pillola saranno messe al bando. Per te contano solo i fatti, a chiacchierare sono capaci tutti.

Voto 5 per l'intransigenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai davvero voglia in questi giorni di fare tante ma tante esperienze insieme alla tua dolce metà. Non ti basta stare sotto le coperte o accoccolati sul divano: tu hai bisogno di gite, documentari, quotidiani e settimanali letti ad alta voce la mattina davanti al caffè. Hai voglia di confrontarti e soprattutto di ricevere tanti di quegli stimoli intellettuali che quasi quasi pensi di riscriverti all'università.

Voto 8 per il lavorio intellettuale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Marte congiunto al tuo Sole ti fa fare in pochi giorni quello che paurosamente mediti da diverse settimane. Direi che c'è da godersi questo aspetto perché, conoscendoti, tu quello che desideri lo sai da diverso tempo ma non hai avuto il coraggio di metterlo in pratica. Ricordati che ciò che dichiari lo devi poi realizzare. Questo piccolo memo etico ti farà benissimo.

Voto 9 per il coraggio.