L’oroscopo di oggi mercoledì 4 maggio 2022: Ariete e Leone si dichiarano Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, c’è una certa tensione d’azione e di espressione. Difficile riuscire a dialogare con calma e armonia. La Luna in Gemelli amplifica il desiderio di voler avere ragione. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell‘oroscopo di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, con Venere oramai ufficialmente nel segno dell'Ariete e il Sole congiunto a Urano, c'è da aspettarsi dichiarazioni d'amore fulminee, inattese e forse anche poco meditate, soprattutto per i segni di fuoco. Bisognerà contare fino a 10 prima di parlare, come vi anticipavo anche nelle previsioni della settimana.

La Luna oggi sarà ancora nel segno dei Gemelli, cosa che aiuterà di sicuro l'espressione e soprattutto il segno fortunato di oggi, ovvero l'Acquario. Questa luna, però, potrebbe amplificare l'impulsività d'azione e parola del segno sfortunato, ovvero il Sagittario.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

L’amore viene prima di tutto con questa bella Venere a favore. Con il supporto di Mercurio sai prendere decisioni importanti in pochissimo tempo. Proprio come la coppia che in viaggio in aereo verso Las Vegas realizza di non arrivare in tempo per la cerimonia e decide di sposarsi in volo. Il tuo motto è proprio carpe diem.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: dolce, romantico e sexy, con Venere a tuo favore puoi vivere il sentimento in tutte le sfumature dell’arcobaleno.

Lavoro: puoi metterti in risalto davanti al tuo capo senza alcuna esitazione. È proprio il tuo momento d’oro.

Salute: se la salute passa dai capelli, tu sfoggi una vera criniera lucida e fluente, come fossi uscito direttamente dal parrucchiere.

Il consiglio del giorno: ormai è meglio non lasciarsi prendere da dubbi e incertezze. Anche per andare a un concerto, soprattuto se è della band preferita, appena escono i biglietti bisogna assolutamente acquistarli subito.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Credo proprio che tu abbia capito che questo sarà un periodo di magra perché Saturno ti ricorda che ci sono regole alle quali bisogna attenersi. Per cui, anche tu che sei sempre molto goloso, dovrai accettare che per un po’ caviale e vodka non appariranno più nei menù. Non ti agitare troppo, perché la tua amata tagliatella non è assolutamente in pericolo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi ti basta una pacca sulla spalla e qualche chiacchiera tra amici e ti senti subito benvoluto. Una magra ma comunque reale consolazione.

Lavoro: ti senti fuori posto come un ragioniere stile tradizionale che lavora in una start-up di giovani skater. Ho reso l’idea?

Salute: in mancanza di Venere potresti consolarti con qualche dolce di troppo, occhio alla linea.

Il consiglio del giorno: bisogna portare un po’ di pazienza ed accettare ancora alcune regole ereditate dalla pandemia. Per cui bisogna accettare di buon grado che ancora per un po’ in cinema e teatri dovremo indossare la mascherina. §

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete dei veri maghi della tecnologia proprio grazie a Mercurio appena entrato nel vostro segno e destinato a rimanervi. Siete così bravi che probabilmente siete proprio voi gli intelligenti designer dello Space hotel, la piattaforma spaziale che a partire dai prossimi anni ospiterà i turisti nello spazio. Per voi tutto deve essere minimal e con un'estetica equilibrata.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi sentite già dei veri esperti. Tutto questo pienone di sentimenti vi ha dato già alla testa.

Lavoro: siete dei maghi della contrattazione. Come al suk di Marrakesh sapreste spuntare il miglio prezzo anche per un paio di babbucce colorate.

Salute: vi dovreste concedere qualche ora di sonno in più ma sarà dura farvi rincasare presto perché avete gran voglia di fare festa.

Il consiglio del giorno: dovreste fare un bel ripulisti e se non sapete da dove incominciare seguite i buoni consigli di Marie Kondo e tenere solo le cose che vi piacciono e vi rendono felici.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei davvero triste e sconsolato: colpa di Venere da adesso in quadratura che non ti concede neppure un piccolo bacio sulla guancia. Non disperare, perché il pianeta dell’amore tornerà a sorriderti presto e non dovrai aspettare anni per divertirti, come invece è successo nel comune di Mantova dove, per ben trentasette anni, sono state vietate le altalene nei parchetti pubblici.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti sei sfogato sul tuo diario segreto scrivendo pagine e pagine sui tuoi problemi di cuore. Hai almeno trovato un po’ di conforto?

Lavoro: riunioni e pranzi di lavoro non fanno proprio per te. Con l’umore storto hai unicamente voglia di startene per tuo conto.

Salute: fisicamente puoi affrontare tutto, peccato che quando si parla di pene d’amore i muscoli scalpitanti possono ben poco.

Il consiglio del giorno: pare che la dieta intermittente non sia così efficace come si crede. Meglio sempre un’alimentazione completa senza dover saltare alcun pasto.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Di recente gli studiosi stanno cambiando la definizione di "secondo" (nel senso di misurazione del tempo) ma tu, con Mercurio dalla tua, non hai assolutamente alcun problema né a capire il perché di questa decisione, né a coglierne il nuovo significato. Visto che sei così bravo, potresti farmi un facile e istintivo schema riassuntivo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non sfugge nessuno al tuo fascino da grande ammaliatore, neppure la sorellina del tuo migliore amico. Occhio però a non rovinare un’amicizia.

Lavoro: vuoi subito mettere Mercurio alla prova sui tuoi progetti più importanti, puoi stare certo che saprai portare a casa il risultato.

Salute vorresti essere da dieci e lode ma per ottenerlo, come tutti, dovrai impegnarti con squat e piegamenti. Al duro sudore non si cappa.

Il consiglio del giorno: dopo l’ultimo intervento di Fedez al concerto del primo Maggio, hai capito che fare inutile polemica non serve a nulla. Bravissimo!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei decisamente molto stanca e il tuo viso esprime perfettamente quanto sia stressante per te questo periodo con Marte in opposizione. Sei come la principessa Charlene di Monaco finalmente apparsa in pubblico, bellissima ma ancora con un incarnato non proprio roseo. Tieni duro mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: dirti che non sei dolce come uno zuccherino praticamente è come farti un vero complimento. Sei davvero allergica a tutto.

Lavoro: ti vedremo arrivare in ufficio con una calza blu e una rossa: ma guai a fartelo notare, con Mercurio in quadratura, oltre a non ragionare, sei davvero permalosa.

Salute: le provi tutte per affrontare Marte in opposizione. Con la testardaggine che hai potresti anche riuscirci.

Il consiglio del giorno: la beauty routine prevede almeno otto ore di sonno al giorno. Sei sicura di riuscire a seguirla?

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Credo che con Mercurio a favore tu ti sia ricordata che c’è anche Saturno dalla tua, e il tuo modo di fronteggiare il pianeta dell’amore in opposizione sarà quello di dedicarti interamente ai tuoi progetti di crescita personale. Sono certa che hai esultato alla notizia di un altro tabù superato grazie a tre nuove gondoliere (donne) a Venezia. Quando uno crede in se stesso può davvero tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non sei fatta per la dolcezza perché Venere in opposizione ti ha reso una vera ribelle difficilissima da domare. Solo per veri Brave heart.

Lavoro: tutti dovranno tenersi pronti per ramanzine e cazziatoni per qualsiasi cosa. Neanche il capo verrà graziato dalle tue intelligenti critiche.

Salute: quasi militaresca con questa andatura da pancia in dentro e petto in fuori. Sicuramente ne gioveranno spalle e addominali.

Il consiglio del giorno: La Sapienza di Roma è la prima università al mondo per lo studio delle lettere classiche e ci si può iscrivere a tutte le età. Se la tua passione è scrivere e studiare approfonditamente greco e latino, non dovrai andare in capo al mondo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con questo Mercurio favorevole che esalta le tue qualità logiche, potresti sfidare il campione mondiale di dama, Matteo Bernini, e insegnarli anche qualche mossa nuova. Sui giochi di strategia sei davvero imbattibile.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: quando si parla di amore sei sempre molto generoso nel saper dare, tra carezze teneri baci e non il tuo repertorio è davvero molto interessante.

Lavoro: anche se non sei preparatissimo la logica di Mercurio ti aiuta a riempire le lacune. Occhio che poi le promesse si devono poter mantenere.

Salute: con Marte a favore è come avere sempre un boss tre a portata di mano in qualsiasi situazione, dall’allenamento in palestra a quello sotto le coperte. Niente male.

Il consiglio del giorno: nel Metaverso c’è una parte interamente totalmente dedicata ai giochi online dove campioni di tutto il mondo si sfidano ai videogiochi a suon di Bitcoin. Un modo per divertirsi e portare a casa anche qualche soldo per divertirsi nel mondo reale.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei decisamente polemico e non te ne va bene una a causa di Mercurio e Marte che ti innervosiscono e ti fanno apparire come se tutti ce l’avessero con te. Ti senti come l’allenatore Mourinho che, dopo aver perso l’ultima partita a causa di un fuori gioco non segnalato, si è scagliato contro tutti: arbitri, giornalisti e chi più ne ha più ne metta. Aspetta ancora qualche giorno prima di disperarti perché Giove a breve viene a darti man forte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai finalmente realizzato che puoi lanciarti senza paracadute tra le emozioni e aprire il tuo tenero cuoricino all’amore. Quello con la A maiuscola.

Lavoro: non ne vuoi sapere di ascoltare e se anche usassi i coni per stappare le orecchie non ne avresti grande giovamento perché Mercurio in opposizione è una vera barriera alla comprensione del linguaggio.

Salute: il fatto che tu non sia in forma smagliante ti fa davvero rosicare (come si dice a Roma).

Il consiglio del giorno: ricorda sempre che quando vuoi controbattere devi avere delle prove tangibili, altrimenti fai la figura del solito polemista.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Lascia spazio all’immaginazione e alla fantasia di Nettuno e Giove e goditi questi due pianeti che sono dalla tua ancora per qualche giorno. Potresti rilassarti sul divano e goderti la nuovissima serie di ‘Obi-wan Kenobi’ con Ewan mc Gregor. Un vero toccasana per il tuo umore un po’ abbattuto da Venere in quadratura.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: niente romanticismi. Tu vuoi solo andare diritto al punto e basta.

Lavoro: concediti qualche giornata di lavoro di routine poco impegnativo. Non puoi essere sempre il protagonista indiscusso dell’ufficio.

Salute: Marte esalta ancor di più la tua determinazione. Quindi se hai deciso di fare cento vasche in piscina arriverai tranquillamente a questo obiettivo.

Il consiglio del giorno: Netflix sta tagliando un buon numero di serie nel catalogo a causa di un calo di utenti, dovresti affrettarti e scaricare quella che da mesi dici di voler guardare ma non hai tempo. Se aspetti ancora potresti non trovarla più.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei davvero avanti e sfrutti Mercurio a favore per pianificare ogni tuo spostamento nel dettaglio. Sei ‘quasi’ meglio di Amadeus che ha appena comunicato le date del prossimo Sanremo 2023. Perché il futuro, è già domani.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: lo vedi e lo vorresti fare ovunque. Cerca almeno un anfratto privato e sicuro.

Lavoro: pronto ad aiutare e ascoltare tutti. Sei tornato il perfetto collega che tutti adorano.

Salute: quando c’è il buon umore non ti serve altro, ti senti già in ottima forma.

Il consiglio del giorno: dovresti approfondire lo studio del tempo fin dagli antichi greci come il contrasto da Ios e Kronos. Solo per veri intenditori come te ovviamente.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Ora che Venere vi ha salutato e anche Mercurio è in quadratura, quindi a sfavore, quello che vi resta è solo la vostra fantasia. Visto il periodo dell’anno potreste iniziare a valutare dove andare in vacanza, magari un bel giro tra Biarritz e San Sebastiano per imparare a fare surf, potrebbe essere un’ottima idea. Non lasciate questa intenzione solo tra le vostre fantasie perché è il momento di prenotare voli e hotel, capito?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete rimasti soli con le vostre fantasie e potreste facilmente innamorarvi della donna invisibile.

Lavoro: avete poco contatto con la reltà. Sarebbe anche affascinante peccato che trattandosi di lavoro non va per nulla bene.

Salute: siete come una Ferrari ferma in garage. I motori sono rombanti ma voi non sapete dove andare.

Il consiglio del giorno:: organizzare all’ultimo minuto weekend, treni o aerei è un vero salasso e anche partire in macchine non è più conveniente quindi agenda alla mano e pianificate quando, dove e come soddisfare la vostra voglia di viaggio.

Voto 6 e mezzo