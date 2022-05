L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 maggio 2022: Ariete e Leone ritrovano l’amore Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 maggio 2022 troviamo un bellissimo Mercurio in Gemelli. Questo aspetto non solo è molto forte quanto a creatività ed ingegno ma sarà forte anche perché Mercurio sosterà nei Gemelli per diverse settimane.

Eccoci qui, come ogni fine settimana a buttare lo sguardo sull'oroscopo della settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 maggio 2022. Due sono le novità importanti dal punto di vista astrologico: Mercurio entra nel segno dei Gemelli mentre Venere nel segno dell'Ariete.

Oroscopo settimanale 2-8 maggio 2022: le previsioni segno per segno

Mercurio, il pianeta del pensiero, sarà esaltato nel segno dei Gemelli quindi avremo tanta curiosità, voglia di chiacchierare ma anche bisogno di stimoli intellettuali interessanti. In Gemelli starà fino al 5 luglio facendo una sosta lunga. Intanto Venere passa nel segno dell'Ariete da dove ridona emozioni forti ai segni di fuoco.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ma quanto sei felice di questa Venere che torna a tuo favore? Perché tu, anche se sei il segno di Marte in persona, quando vieni sollecitato da coccole, occhi dolci, abbracci forti ed emozioni espresse con tanto calore sei proprio felice. Quindi ti vedremo romantico più che mai e la cosa non dispiacerà nessuno. Anzi, con anche Mercurio a favore, le dichiarazioni d'amore ti usciranno davvero spontanee.

Voto 9 per le dichiarazioni d'amore

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Negli ultimi giorni Mercurio nel tuo segno zodiacale ti ha aiutato ad essere lucido e ad affrontare le sfide e le grandi domande che ti pone Saturno contro. Adesso toccherà rimettersi alle emozioni e all'istinto. La Luna nuova con eclissi del 30 aprile è stata un ottimo stimolo per ascoltare i tuoi bisogni più intimi. Se supererai il brontolio dello stomaco affamato direi che ce la puoi fare.

Voto 8 per il sentimentalismo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La situazione, diciamocelo, non è ancora proprio delle migliori! In compenso però Mercurio è entrato nel tuo segno zodiacale e Venere ti fa gli occhi dolci. Quindi Marte a sfavore sarà decisamente reso più innocuo quanto a brontolii e arrabbiature. In compenso, direi che il peggior dispetto che ti si possa fare sarà chiederti uno sforzo fisico. Pigro così non ti si vedeva da tempo.

Voto 5 e mezzo per la pigrizia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Succede sempre tutto molto velocemente quando si ha a che fare con i pianeti! Quindi, se fino a qualche giorno fa eri il ritratto dell'amore, dell'armonia e dell'amicizia, adesso sembri infastidirti ogni volta che qualcuno ti sfiora anche solo accidentalmente il braccio sull'autobus. Il contatto fisico, così come le dolcezze di qualsiasi genere, le eviti come i rimproveri della mamma per non aver rimesso in ordine la stanza.

Voto 6 e mezzo per l'eros

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Torna la luce! Dopo settimane nelle quali tutto ti sembrava impossibile e faticoso, anche uscire a buttare la spazzatura condominiale, adesso ritrovi ottimismo e persino un certo desiderio d'amore. Non è ancora il momento per serate piccanti particolarmente intense ma direi che ci accontentiamo anche di una testa appoggiata sulla spalla del partner mentre si guarda la tv.

Voto 9 per l'impegno.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Non ti arrabbiare se ti diciamo che hai davvero un caratteraccio in questi giorni! Sii onesta ed ammettilo. Infatti se Marte continua ad essere in opposizione, adesso ci si mette anche Mercurio in quadratura. Questo significa che non solo sarai particolarmente nervosa e svogliata ma anche che non riuscirai ad esprimere completamente tutto quello che provi. Vorresti dire molte ma molte più cattiverie di così!

Voto 4 e mezzo e non lamentarti

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il tuo adorato pianeta dell'amore (Venere, si intende) si è piazzato in opposizione! Quindi sarai assolutamente irriconoscibile sia a te stessa sia agli altri. Sarà facile vederti nervosa, impaziente, svogliata e senza nessuna intenzione di mantenere l'armonia. Non ti dico che sei pronta alla rissa ma sicuramente se c'è qualcosa che non ti va bene lo dirai a gran voce. Si metta pure comodo il fidanzato perché ne hai anche per lui!

Voto 6 scarso per la schiettezza che non ci aspettiamo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L'intuizione geniale, ma soprattutto la capacità strategica di ottenere quello che vuoi attraverso il dialogo, questa settimana saranno ancora più forti che mai. Marte e Mercurio insieme a favore ti donano quella capacità di affascinare chiunque anche su argomenti che non sono prettamente del tuo campo. Sarà assolutamente impossibile dirti di no.

Voto 9 e tanta invidia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Dialogare con te sarà faticosissimo! Vuoi assolutamente avere ragione e ti innervosisci anche se il tuo interlocutore facesse soltanto una piccola precisazione. Solamente per l'amore fai una eccezione e lasci che la tua dolce metà si esprima liberamente. Il fatto è che quando non ti vengono le parole e soprattutto non hai idee concrete per la testa ti senti proprio perso.

Voto 5 per la confusione.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Peccato per questa Venere che si è messa in quadratura metta un freno alle dolcezze smodate degli ultimi mesi. Continuerai ad avere voglia di darti da fare dentro e fuori dal letto ma sei decisamente meno disponibile a fare le coccole nel post amplesso. Diciamo che così ti si riconosce meglio ma speriamo che ogni tanto tu senta la mancanza dei piccoli vizi che ti sei concesso anche sentimentalmente di recente.

Voto 6 per la freddezza

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con questo Mercurio a favore niente e nessuno potrà più fermare le tue immense capacità intellettuali. Se c'è un problema non solo hai voglia di risolverlo ma anche di trarne degli insegnamenti importanti. Tutto ciò che ti circonda è un'ottima occasione per ampliare le tue conoscenze. Fosse per te passeresti il tempo ad intervistare chi incontri: sei sicuro che dietro ad ogni persona ci possa essere una storia meravigliosa.

Voto 8 per l'ottimismo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio si è piazzato in quadratura e tu, che già in questi giorni non brillavi per stabilità intellettuale, adesso perdi proprio ogni contatto con la realtà. La fantasia rimane immensa così come la voglia di raccontare (e raccontarti) meravigliose favole. Occhio solo a quando dovrai avere a che fare con la logistica quotidiana

Voto 7 e mezzo comunque