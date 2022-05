L’oroscopo di oggi mercoledì 11 maggio 2022: Ariete e Leone si sfregano le mani Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, Giove entra ufficialmente in Ariete. Giove in Ariete porta energie e forza ma anche fortuna e felicità ai segni di fuoco ma anche a Gemelli e Acquario: ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, Giove entra ufficialmente nel segno dell'Ariete. Il pianeta della fortuna, del benessere sia fisico che economico, della leggerezza e dell'ottimismo, passa nel primo dei segni di fuoco. Qui starà, arrivando fino all'ottavo grado, fino alla fine di ottobre, come vi anticipavo nelle previsioni settimanali.

Giove in Ariete porta energie e forza ma anche fortuna e felicità ai segni di fuoco ma anche a Gemelli e Acquario, soprattutto ai nati nella prima decade del segno. Il segno fortunato quindi oggi non si discute: è proprio l'Ariete che festeggia questo nuovo inquilino. Il segno sfortunato di oggi invece sarà la Bilancia che si sente davvero stremata.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Te lo dico forte e chiaro: è il tuo momento, baby! Con l’arrivo di Giove puoi davvero tutto e se ti dovessi paragonare a qualcuno, sei come Carlo Ancelotti, unico allenatore al mondo a raggiungere ben cinque finali di Champions League. Un vero fuori classe.

Amore: da oggi noterai che i tuoi baci si faranno sempre più lunghi e appassionati, questo è l’effetto di Giove che è arrivato a favore.

Lavoro: come un’ondata di carica in più o il bonus di metà anno quando le tue performance sono state davvero incredibili. Vedrai che questa è solo la prima di una lunga lista di gratificazioni.

Salute: sei più lucido e lustrato di una copertina patinata. Anche la pelle delle chiappe è tornata morbida come quella di un bambino, toccare per credere.

Il consiglio del giorno: la villa di Lucio Dalla alle Tremiti con tutti i suoi cimeli, da quest’estate si potrà affittare. Affrettati perché di sicuro è il posto più esclusivo delle isole e magari anche tu verrai ispirato con idee di successo o con qualche poesia da canticchiare sotto le stelle.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai una certa tendenza alla protezione, perché Marte ti chiede di impersonare l’eroe forzuto delle favole. Infatti l’obbligo di mascherine sul lavoro fino a metà giugno a te sembra più che giusto. Come una suocera che obbliga la nuora a mettere la maglia di lana in pieno agosto al nipote. Per te meglio che tutti siano al sicuro, anche se un po’ sudati.

Amore: mostrati disponibile, perché ad ogni cross tu sei sempre prontissimo a fare gol. Capito?

Lavoro: il fatto che tu sia il più bravo è dovuto alla tua costanza e determinazione, che sia subito messo agli atti.

Salute: eros e vitalità sono le caratteristiche che meglio ti descrivono. Da mettere subito dentro al tuo cv nella sezione: punti di forza.

Il consiglio del giorno: per la tua cucina super attrezzata probabilmente manca ormai solo uno degli ultimi gadget: il roner per la cottura a basse temperature. A quel punto la zona dei fornelli potrebbe fare invidia anche a Filippo Lamantia. Contento vero?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Che la favola abbia inizio ora che Giove risplende sulla vostra testa riportando nella vostra vita quei colpi di fortuna da far impallidire la vicina invidiosa. Per farvi capire, siete come il cantante Ultimo che scrive il suo nuovo brano in collaborazione con il bravissimo Ed Sheeran. Ora attenzione a quello che sognate perché con uno schiocco di dita è già realtà.

Amore: è da wow e ogni volta che aprite bocca fate una vera strage di sospiri e cuoricini, da collezionare come le figurine dei calciatori.

Lavoro: oggi siete saliti sul trono di spade e da li governerete tutte le terre conosciute e non. Occhio che oltre alla fortuna, Giove a favore potrebbe darvi alla testa proprio come ai Tagaryen.

Salute: di colpo siete in quella fortunatissima percentuale di persone che pur divorando la qualunque non mette su neanche un etto. Che invidia!

Il consiglio del giorno: per andare a fare un bel bagno i acque trasparenti e da sogno prima di partire consultate l’ultimo elenco delle bandiere blu dove troverete da nord a sud italia i luoghi marittimi e lacustri più consigliati. Ce ne son un paio sul lago di Garda che non sono niente male!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei in quel mood in cui vuoi abbandonare tutto e partire per un viaggio intorno al mondo… E come darti torto, amico, con Giove che è arrivato in quadratura e ti ha fatto subito capire che sei il più sfortunato di tutti i brutti anatroccoli. Segui l’esempio del vicentino che da anni affitta il suo bar per vagabondare ed esplorare il nostro bel pianeta. Prepara subito la tua bella valigia.

Amore: lascia perdere qualsiasi idea di conquista perché sei abbonato ancora per un po’ al due di picche. Purtroppo gira così.

Lavoro: chiudi baracca e burattini. Con Giove di traverso meglio darsi a gambe levate.

Salute: anche se Marte continua a darti infinite energie, tu non sai più dove metterle e ti senti decisamente bloccato come quando all’aeroporto annullano il volo.

Il consiglio del giorno: per le tue occhiaie a causa di notti insonni sospirando per mancanza d’amore, ci sono dei nuovissimi patch a lento rilascio di vitamine che oltre a sgonfiare, migliorano anche il colorito bluastro. Sono gli Hydrating Eye Musk by Jillian Dempsey, quelli delle star di Hollywood da acquistare subito on line.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Quanto ti piace fare il prezzemolino e ora con Giove a favore sei sicuramente tra i personaggi più desiderati per eventi e live sui social. Potresti addirittura diventare un vero caso studio come la super Chiara Ferragni, di recente diventata oggetto di una tesina per l’esame di terza media con riferimenti storici, scientifici e letterari. Anche tu puoi spaziare su moltissimi fronti.

Amore: ora che sei tra i segni più fortunati non ti ferma più nessuno, puoi andare senza alcun timore all’arrembaggio.

Lavoro: inizia una stagione in cui potrai unicamente dire, come il grande condottiero Cesare: veni, vidi, vici. Da tatuare in bella vista sul braccio.

Salute anche se questa è stagione delle allergie più tosta di sempre, tu non ne risenti per nulla, hai una immunità totale anche alle scocciature.

Il consiglio del giorno: cerca i tutoria virali per avere ricci pazzeschi per enfatizzare ancor di più la tua chioma fluente da vero re indiscusso della savana.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Se anche Giove si è finalmente levato dall’opposizione, devi comunque fare i conti con Mercurio quadrato. Retrogrado per di più. Gli effetti sulla tua logica sono come la finta notizia della scomparsa di Mr Ma, patrono di Alibaba, che ha causato il crollo del titolo fino a che non è arrivata la smentita. Meglio chiarire subito che per stabilità e coerenza è bene rivolgersi ad un altro ufficio.

Amore: di colpo cambia tutto e diventi subito più disponibile e aperta a nuove occasioni. Non sembra vero!

Lavoro: ti sei liberata da quel grosso peso di Giove in opposizione e ora puoi finalmente mettere qualche pezza a tutti i pasticci che hai combinato. Su forza, che hai un bel po’ da fare!

Salute: hai attrezzato il tuo divano per poter sopravvivere tutta la giornata e doverti alzare solo per fare la pipì. L’obiettivo minimo sbattimento è pienamente raggiunto.

Il consiglio del giorno: per trovare la carica e l’energia giusta c’è un fantastico video virale di un bambino che motiva il suo compagno di squadra di rugby. Un mix tra il tenero e il tosto. Fa proprio al caso tuo.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Bilancia mia cara, lo so già che vorresti far esplodere tutto il cerchio dello Zodiaco perché avere anche Giove in opposizione non ti sembra per nulla corretto. Dovresti riflettere maggiormente sulle priorità, come ha fatto recentemente Fedez dopo la malattia, e accontentarti di apprezzare le piccole cose. Tu che sei particolarmente geniale al momento non farai sicuramente fatica a compiacerti davanti alla bellezza di un semplice fiore che sboccia.

Amore: per sicurezza hai messo il tuo cuoricino direttamente nel caveau della banca. Convinta ti poterlo tenere al sicuro da tutte le possibili delusioni. Non sono certa che basterà.

Lavoro: da brava secchiona non fai affidamento su imprevedibili colpi di fortuna ma unicamente sulla grande capacità della tua logica e di tanto studio, dimostrando a tutti quanto vali.

Salute: fai di tutto per nasconderti da sguardi indiscreti e ci riesci benissimo, quel bitorzolo da vecchia befana è una vera ciliegina sulla torta.

Il consiglio del giorno: scarica subito l’app per calcolare gli sprechi e le emissioni di co2 così potrai capire come ottimizzare le spese superflue, e per tuo grande godimento bacchettare e insegnare a chiunque!

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Misteri e segreti per te hanno già abitualmente vita breve ed ora che sei appoggiato dai favori di Mercurio ancora di meno. Infatti alla notizia di uno studio del CNR per capire come siano fabbricati e come abbiano quello specialissimo timbro i violìni Stradivari avresti voluto mandare il curriculum. Stai tranquillo che ti terremo in considerazione per ogni genere di indagine.

Amore: punti tutto sul piacere carnale perché per i sentimenti al momento sono come il minestrone di verdura a cena, fa bene ma non hai alcuna voglia di mangiarlo.

Lavoro: ora ti tocca tirare fuori con un bello stratagemma il coniglio dal cappello perché il tocco magico alla Mary Poppins è svanito con Giove e con il vento dell’est.

Salute: ti dovresti proporre come distributore automatico ci abbracci forti perché con quella prestanza puoi consolare e sollevare qualsiasi cuoricino infranto.

Il consiglio del giorno: non hai bisogno delle sopracciglia decolorate per essere ancora più sexy ma se volessi fare un tentativo, ti consiglio di andare da qualche esporto e non affidarti ai tutoria sui social, non si sa mai.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Dimmi la verità, ti sei dimenticato di festeggiare la festa della mamma. Sei però scusato con questo Mercurio in opposizione. Sfrutta ora i buoni influssi di Giove e Venere per presentarti dalla mamma con un camion di fiori in stile Kenye West per farsi perdonare dalla sua ex Kim. Al contrario della star della musica tu verrai di certo accolto a braccia aperte come un classicissimo figliol prodigo.

Amore: basta fare il difficile e vedi di darti una mossa perché rischi di rimanere fermo sulla riga di partenza e lasciarti sfuggire Venere a favore. Carpe Diem!

Lavoro: Giove risplende su di te e come per magia diventi più sicuro e anche se non sei l’impiegato numero uno dell’ufficio, torni ad essere quello più simpatico, per la gioia di tutti.

Salute: puoi sconfiggere gli alti e bassi causati da Marte con fiducia e buon umore. Un mix perfetto.

Il consiglio del giorno: per ritrovare un po’ della tua famosa ironia segna subito sulla tua agenda il programma ‘Quelle brave ragazze’ con Berti, Maionchi e Milo e già che ci sei prepara penna e taccuino per segnare battute di spirito da sfoggiare al pranzo con i colleghi.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

D’ora in avanti, con Giove che ti si è messo di traverso, sarai particolarmente polemico e lamentoso anche se gli argomenti di base sono giusti e importanti. In effetti esprimersi con un monotòno fa sembrare tutto più noioso anche se a parlare è Manuel Agnelli sulla poca tutela del lavoro dei musicisti. Mettici un po’ più di phatos che con Marte dalla tua ne sei davvero ben fornito.

Amore: sei peggio di un caffè espresso amaro, quello acquoso e lungo che fanno all’estero. Non so se ho reso l’idea…

Lavoro: non ne imbrocchi, riesci anche a perdere i documenti importanti da dare al tuo capo con consegna in ritardo di un paio di giorni. Un vero disastro.

Salute: anche se all’apparenza hai una forma smagliante, il tuo umore nero cancella come una passata di vernice tutti i benefici di Marte.

Il consiglio del giorno: attento alla fame nervosa perché è un attimo mettere dei chili di troppo prima della prova costume. Fa subito scorta di mandorle e bastoncini alla liquirizia per tenere a freno la tua mandibola impazzita e vedrai che anche il tuo giro vita ringrazierà.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ti senti un vero vincente ora che hai anche Giove dalla tua parte. Sei così fortunato che potresti essere tu il proprietario della maglietta dell’argentina indossata da Diego Maradona. Quella che è stata venduta per sette milioni di dollari. Più ‘deretano’ di così non si può.

Amore: hai una carica pazzesca, i tuoi baci sono più appassionati e le tue performance sotto le coperte sono da segnare immediatamente sugli annali.

Lavoro: azioni precise e efficaci, come un bravo arciere fai centro anche se bendato.

Salute: sei l’elemento fondamentale della squadra, quello che riesce a dare un senso a tutte le azioni e assicurare la vittoria.

Il consiglio del giorno: per i tuoi momenti di relax il posto giusto per te è il Long Song Book & Cafè a porta Venezia, un locale letterario per la tua fame di cultura e per ottimi pranzetti. Provare per credere.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Potreste mettere alla prova la vostra forza perché, ora che avete unicamente Marte a favore, dovreste sfruttarlo fino all’ultimo. Per farvi capire quanto è fico questo pianeta dovete pensare che è come avere in casa l’ultimo modello di aereo progettato per effettuare il volo più lungo al mondo, sulla tratta Londra-Sydney no stop. Vi ho convinti ora?

Amore: appena avvertite anche la più timida possibilità di qualgliare, mettete subito in mostra le doti che vi sta regalando Marte a favore.

Lavoro: siete prepararti solo su videogiochi e metaverso, ma appena si parla di lavoro manuale tagliate subito la corda.

Salute: siete in movimento perpetuo ma non andate da nessuna parte come su un pedalò con il timone fuori uso.

Il consiglio del giorno:: per il vostro scarso livello di attenzione ma per essere sempre in forma per voi c’è l’insta workout un allenamento di 10 minuti da ripetere un paio di volte al giorno, e pare sia molto efficace. Attendo un vostro feedback dopo la prova.

Voto 5 e mezzo