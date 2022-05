L’oroscopo di oggi martedì 3 maggio 2022: Sagittario e Scorpione tengano la bocca cucita Nell’oroscopo di oggi, martedì 3 maggio 2022, sarà bene stare attenti prima di aprire bocca. Il Sole infatti si trova congiunto ad Urano: pianeta della velocità ma anche dell’impulsività poco diplomatica. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 3 maggio 2022, occhio ad aprire bocca! Se la Luna si trova in Gemelli, il Sole è congiunto ad Urano e questo potrebbe rendere più difficile la comunicazione diplomatica. Urano è pianeta delle sorprese sì, ma anche della velocità, che non conta fino a dieci prima di parlare. Attenzione alle parole, dunque, per tutta la settimana!

La Luna in Gemelli di oggi enfatizza la voglia di chiacchierare ma anche quella di polemizzare. Presti attenzione quindi soprattutto il segno sfortunato che è il Sagittario, mentre può tirare un sospiro di sollievo il segno fortunato di oggi, ovvero l'Acquario!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei davvero lanciato con Venere che ti favorisce, tanto che ti senti il protettore di tutte le sfumature dell’amore e di tutti gli innamorati. Probabilmente ti vedremo girare con tacchi rossi a spillo vertiginosi, proprio come il neo laureando Francesco quando ha discusso la tesi sulla consapevolezza della diversità umana facendosi così rappresentante della lotta contro la violenza sulle donne e della comunità LGBQI+.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: da oggi torni irresistibile, meglio di un gelato in un pomeriggio assolato.

Lavoro: tutto funziona perfettamente e procede a un ritmo pazzesco. Dacci sotto.

Salute: i benefici influssi di Venere ti stanno rimettendo in sesto, meglio di un lifting.

Il consiglio del giorno: l’abito fa ancora il monaco soprattutto in alcuni ambienti, ma nulla ti vieta di vestirti come ti senti perché tu vuoi solo sentirti autentico con te stesso.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Da quando Mercurio ti ha salutato, dovresti stare proprio attento con le fregature, perché rischi di fidarti troppo degli altri. Cerca di stare lontano anche dalla tecnologia, che da sempre non è la tua migliore amica, perché potresti finire anche tu derubato. Proprio come è successo ai proprietari degli NFT Bored Ape, con una truffa del valore di alcuni milioni di dollari. Tu continua a mettere i tuoi risparmi sotto al materasso, che ti riesce sicuramente meglio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei molto nostalgico, tanto da scorrere la galleria delle foto dei giorni scorsi, piene di baci e effusioni, quando il pianeta dell’amore ti sorrideva.

Lavoro: sarà la bella stagione ma ti sembra proprio che a parte te in ufficio nessuno abbia voglia di lavorare.

Salute: hai così tanta energia che non sai più dove metterla. Visto il sovraccarico vorresti quasi regalarla a chi ne ha più bisogno di te.

Il consiglio del giorno: sei fatto per le cose concrete, quelle che si possono toccare e al massimo mettere al sicuro dentro una cassetta di sicurezza. Tutto quello che è criptovaluta e metaverso lasciala ad amici più visionari ti te. Di sicuro non te ne pentirai.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Alla notizia che a breve verrà realizzata Oceania, la prima città flottante, per resistere all’innalzamento del mare voi siete subito corsi a cercare tutte le foto e le descrizioni del progetto. Con Mercurio dalla vostra siete curiosissimi di tutto e tutti e volete conoscere ogni novità. Siete davvero così sicuri di avere così tanta voglia di studiare? Non è una rivista di gossip quella che vedo spuntare dal vostro zainetto? Marte a sfavore vi rende impazienti e poco diligenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi bastano due battute ben piazzate e un bel sorriso malandrino per aprire tutte le porte dell’amore.

Lavoro: siete tornati i secchioni a cui tutti si affidano per consigli utili. Chiarite subito che non sono a gratis.

Salute: svegliarvi la mattina è una vera impresa tanto che avreste bisogno del caffè da bere direttamente a letto.

Il consiglio del giorno: per essere ben informati non basta scrollare le pagine dei quotidiani on Line. Bisogna anche approfondire gli argomenti. Vi assicuro che ce la potete fare!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con Venere che ti saluta, hai una voglia matta di essere sommerso da grandi abbracci. Peccato che per te al momento la situazione è più simile a quello che sta succedendo al golfo di Trieste che è invaso dalle meduse. Direi che sarebbe meglio ‘passare’, perché qualsiasi tipo di effusione potrebbe risultare ‘urticante’.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Venere ti mette subito i bastoni tra le ruote, ma tu puoi sempre barricarti in casa tra i tuoi sicuri affetti.

Lavoro: per evitare le rivoluzioni in ufficio, preferisci lo startene comodamente a casa per lo Smart working.

Salute: puoi fare sempre affidamento sui buoni influssi di Marte che ti rendono molto flessibile sia fisicamente che mentalmente a qualsiasi situazione.

Il consiglio del giorno: non è detto che l’amore debba essere solo vissuto con emozioni che tolgono il fiato o farfalle nello stomaco. Anche stare vicini in silenzio ma sereni, ti assicuro che è un gran risultato.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Stai vivendo una vera Gilded Age che non a caso è proprio il tema del Met gala di quest’anno. Infatti con Venere che ti illumina avresti potuto tranquillamente sfoggiare tutto il tuo splendore sul red carpet e fare invidia alla leonessa per eccellenza JLo. Direi che per il tuo primo ritorno tra i protagonisti dello zodiaco non è assolutamente male.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: gli istinti sono al massimo e sei così spavaldo che sarà impossibile resiste alle tue chiare intenzioni. Attenzione perché il leone è tornato a ruggire.

Lavoro: la soddisfazione più grande sarà sentire i tuoi colleghi dirti apertamente: Hai ragione. E il tuo orgoglio si impenna!

Salute con questo entusiasmo dilagante, ti iscrivi subito in palestra nella speranza di buttar giù la ciambella intorno al giro vita. Ti assicuro che comunque è sempre molto sexy.

Il consiglio del giorno: potresti perderti ore davanti allo specchio a rimirarti. Un po’ meno vanitosi sarebbe assolutamente meglio.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con Mercurio che nuovamente non ti è amico, fatichi a capire anche i più semplici concetti. Ad esempio, la questione lavorativa durante le feste non ti è molto chiara, soprattutto quando coincidono con la domenica, come questo passato 1° Maggio. Lascia perdere le questioni politiche ed etiche, fidati.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei come i bambini che inseguono le farfalle con il retino. Hai mai visto qualcuno riuscire davvero ad acchiapparle?

Lavoro: ti senti come un super computer dove la spina è stata collegata male. Ti accendi ma non funzioni. Purtroppo è proprio così.

Salute: anche oggi, con Marte in opposizione, vorresti restare nel letto a osservare il soffitto. Prenditela con comodo.

Il consiglio del giorno: ti assicuro che non è sempre importante stare sul pezzo e avere tutto sotto controllo. Quindi non sforzarti, capito?

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ora che Venere è in opposizione puoi dedicare tutte le tue energie a Mercurio e lavorare sodo. Potresti infatti decidere di metterti in proprio e magari tornare anche a lavorare la terra, come stanno facendo molti giovanissimi che aprono aziende agricole già attorno ai vent’anni. Pronta a seguire i ritmi della natura e del sole? Ti avverto che l’alba ora è alle sei del mattino circa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: stai bene sola con te stessa. È un importante dato di fatto.

Lavoro: l’ufficio si è trasformato in un enorme parco giochi pieno di amici e di progetti interessanti a cui dedichi corpo e mente.

Salute: buon umore e energie mentali sono un vero tocca sana.

Il consiglio del giorno: chi fa da se, fa per tre è vero e molto nobile. Non strafare, mi raccomando.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Puoi finalmente mettere le cose ben in chiaro, nero su bianco, perché Mercurio è meglio di un super consulente che sa come inserire tutti i tuoi desideri negli accordi più importanti. Si sa che in fondo il matrimonio oltre al sentimento c'è un vero e proprio contratto e JLo, arrivata ormai al quarto (matrimonio), è una vera esperta tanto da inserire la clausola obbligatoria di quattro incontri bollenti sotto le coperte a settimana. Mi auguro che il buon Ben Affleck abbia almeno la metà della tua prestanza e appetito sessuale.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai perso qualche centimetro di sex appeal. Ma solo pochi eh!

Lavoro: senti che questo è il tuo momento per farti avanti e tentare la fortuna con progetti ambiziosi. Puoi proprio farlo grazie a Giove che ti favorisce.

Salute: con entusiasmo e perfetta forma fisica puoi fare davvero tutto quello che vuoi.

Il consiglio del giorno: il sesso è una parte fondamentale del benessere psico fisico e bisognerebbe sempre coltivarlo, come una buona abitudine. Dovremmo tutti metterlo come buon proposito ad inizio anno.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Potresti essere ingaggiato come ospite fisso al programma Paperissima perché, tra frasi fuori luogo e cadute di pessimo stile, tu non temi confronti. L’unico a poterti tener testa è il portiere Donnarumma che a suon di gol presi è diventato un vero meme vivente. Mercurio e Marte in opposizione sono per te una vera combo letale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: di colpo ti remando conto che l’amore è ovunque, questo si che è un bel risveglio con sorpresa.

Lavoro: dedicati solo ai progetti a un tieni veramente perché in tutti gli altri rischi la figura di un comico ai funerali, praticamente quello che dici è sempre fuori luogo.

Salute: Venere arriva in tuo aiuto tanto da convincerti a vestirti decentemente, un miracolo!

Il consiglio del giorno: dovresti fare degli esercizi di cordinazione perché il tuo corpo e la tua mente sono come un comico dove se uno non ascolta, l’altro no sa assolutamente dove andare.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Hai ancora un’immaginazione galoppante proprio grazie agli stimoli di Giove e Nettuno. Infatti sei stra convinto che il relitto fotografato su Marte sia assolutamente un disco volante. Che altro potrebbe essere se non un mezzo degli alieni? Se lo dici tu…

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei polemico e ipercritico anche con le persone a cui vuoi bene. Spero proprio che abbiano il buon cuore di sopportarti.

Lavoro: ora che hai un ruolo secondario perché Mercurio ti ha salutato non sei così contento come ti immaginavi perché il ruolo da numero due ti sta davvero stretto.

Salute: puoi sempre contare su un’ottima forma fisica. Ti può bastare?

Il consiglio del giorno: non ti resta che sognare e usare l’immaginazione. In fondo a tutti piace perdersi nelle proprie fantasie, no?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Hai deciso di metterti subito all’opera perché ora che Mercurio è favorevole non bisogna perdere tempo. Infatti, proprio per non perdere tempo, pare che i servizi sanitari lombardi stiano valutando aperture extra per i laboratori di analisi che riducano i tempi d’attesa. Questa sì che è un bella iniziativa, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pronto a sbizzarriti in avventure amorose degne di un romanzo rosa.

Lavoro: ti senti nuovamente il perno centrale dell’ufficio. Quello che sa tenere tutto in perfetto equilibrio.

Salute: sei ringalluzzito da vibrazioni positive che ti permettono di credere che tutto sia nuovamente possibile.

Il consiglio del giorno: chi ha tempo non aspetti tempo, dice il vecchio detto, e tu hai deciso di prenderlo davvero alla lettera. Bravissimo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Se a fantasie non hai rivali, con Giove sempre favorevole, nel caso in cui devi esprimere scuse o giustificazioni sarebbe meglio stare sul concreto. Dubito però ti sia possibile per colpa di Mercurio in quadratura. Potresti però raccontare storie assurde come quella del giocatore Mark Shelton che deve saltare la partita perché per pulirsi bene le orecchie ha spinto il cotto fiocc troppo a fondo causando delle vertigini.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il vostro talamo dell’amore torna ad essere vuoto e silenzioso. A questo punto vi date direttamente alla meditazione profonda.

Lavoro: le parole escono a caso e in ufficio avrebbero bisogno di un traduttore automatico per capire che cosa state cercando di comunicare. Iniziate ad abituarvi a questo status di incompresi.

Salute: ottime prestazioni danno un po’ di soddisfazione al vostro umore davvero poco brillante.

Il consiglio del giorno:: la realtà è fonte di grande ispirazione anche per grandi fantasiosi come voi.

Voto 6 e mezzo