L’oroscopo di oggi martedì 26 aprile 2022: Pesci e Cancro danno abbracci immensi Nell’oroscopo di oggi, martedì 26 aprile 2022, abbiamo un bellissimo stellium di pianeti nel segno dei Pesci. Questo significa tanta sensibilità e emotività: ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, martedì 26 aprile 2022, c'è uno stellium meraviglioso di pianeti nel segno dei Pesci. Dico meraviglioso perché i Pesci sono un segno di sensibilità, creatività, emotività intensissime e queste caratteristiche rendono la società decisamente un mondo migliore nel quale vivere! Emozioni intense dunque, per tutta la settimana!

Con la Luna potentissima in Pesci direi che il segno fortunato sia il segno del Cancro che sa usare benissimo queste influenze per comprendere i propri bisogni profondi. Il segno sfortunato di oggi è invece il Sagittario, innervosito dalla sensazione di non dare abbastanza ascolto al suo intuito.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti un po’ in stallo perché le energie sono in quella fase in cui ci sono ma non rispondono particolarmente ai tuoi stimoli. Sei nella stessa situazione di Pio e Amedeo che hanno già girato le nuove puntate di "Emigratis" ma per la messa in onda dovranno posticipare tutto in autunno. Per vedere i tuoi progetti muoversi, le emozioni esplodere e la dea bendata farti l’occhiolino, devi aspettare che Giove entri nel tuo segno… Ma assicuro che arriverà a brevissimo.

Leggi anche La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 25 aprile al 1 maggio 2022

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai presente quando ormai è chiaro a tutti che è primavera inoltrata ma tu continui a metterti impassibile cappotto sciarpa, guanti e cappello da pieno inverno? Ecco è proprio così.

Lavoro: vorresti pianificare tutto al minimo dettaglio, per farlo ci vogliono chiare e dettagliate informazioni che al momento non hai. Saprai aspettare pazientemente?

Salute: punta almeno due sveglie perché sei talmente immerso nei tuoi sogni che la prima potresti non sentirla.

Il consiglio del giorno: ricordati che non vivi in un film di Vin Diesel pieno di momenti pericolosi e colpi di scena. In questo periodo la tua è una routine tipo nonno di Haidi.

Voto . 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

La tua stagione coincide proprio con la primavera dove i colori sono delicati e tenui. Con Venere dalla tua anche oggi, che ti dona gentilezza, spiccata procacità e grande senso estetico, di sicuro stai seguendo i dettami della moda più trendy di questa stagione, che per la tua gioia sono proprio i tenui colori pastello. Praticamente ti vesti come la Primavera del Botticelli.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai così tanta voglia di dolcezza che dopo audaci coccole, addenti volentieri una fetta di colomba miracolosamente avanzata dal pranzo di Pasqua.

Lavoro: Mercurio è il partner perfetto per far decollare la tua attività. Mettiti subito ai comandi, accendi i motori e tira su la cloche per spiccare il volo.

Salute: sei così attivo che ormai fai parte del club delle cinque del mattino.

Il consiglio del giorno: ricorda sempre che non è fondamentale seguire la moda del momento, puoi sempre acquistare prezzi classici che vanno sempre bene e non annoiano mai, tipo l’impermeabile beige per le mezze stagioni.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete molto incoscienti riguardo ai pericoli e i rischi che correte perché, come i giocatori d’azzardo che puntano tutto sul nero, amate sentire un brivido correre lungo la schiena. Con Giove e Nettuno che mettono alla prova e stuzzicano la vostra competizione, potreste aggirarvi per le stradine bagnate di campagna come i piloti di Formula 1 alle prove di Imola, alla ricerca del tempo migliore per la pole position. Occhio a non finire fuori strada dopo la prima curva.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: Acqua, fuocherello o fuoco? Direi che voi siete in pieno Oceano Pacifico.

Lavoro: anche dandovi malati la consegna di oggi sa da fare. Arrendetevi al fatto che bisogna mettersi di buona lena a lavorare.

Salute: evitare mise attillate e scarpe strette, con chi letti guadagnati con i pranzi tra amici volete solo mettervi qualche cosa di largo e comodo. Optate per lo sport chic che pare vada sia un must per la stagione.

Il consiglio del giorno: ragazzi, mi raccomando prudenza. Non vi dico di andare in giro con un girello come i bambini piccoli, ma quasi.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti molto bello e sexy e ti fanno persino piacere i complimenti spudorati. Venere e Marte che ti illuminano ti hanno reso praticamente più goloso di un orsetto gommoso. Visto tutto questo successo potresti lasciarti coinvolgere un po’ troppo e finire come le ex atlete che spopolano sul sito only fans. Ti piacerà davvero metterti in mostra dietro ad una telecamera?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vivete l’amore come una vera storia da manuale a lieto fine.

Lavoro: procede tutto molto velocemente tanto che non fai in tempo a mandare una email di conferma che le tue richieste vengono subito esaudite. Praticamente sei come Mary Poppins che con un paio di schiocchi di dita riesce a riordinare tutta una stanza.

Salute: buon umore e grande energia sono gli ottimi influssi di Venere e Marte che ti favoriscono.

Il consiglio del giorno: ti piace la bellezza al naturale, quella senza artefatti e make un, fai come Alicia Keys che da anni segue il filone No Make Up.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Questo Mercurio continua a stuzzicarti e tu perdi la testa per qualsiasi cosa. Sei così litigioso che fai concorrenza a Fabrizio Corona che sta trascinando da settimane una discussione con Fedez senza capire di cosa si stia effettivamente lamentando. Probabilmente, come ha anche affermato Belen, è (solo) una questione di tatuaggi. Di certo non sei tu la persona più perscpicace per poter capire tutta questa ‘filosofia’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: è come una bella bolla di sapone che ti incanta, ti affascina ma dopo pochi secondi fa pok e scompare.

Lavoro: abbottona la camicia fino all’ultimo bottone per darti un minimo di contegno e magari ti aiuta anche a tenere la tua boccuccia a freno.

Salute sei come il terzo principio della dinamica che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. In soldoni, ti arrabbi per qualsiasi cosa.

Il consiglio del giorno: per evitare le discussioni, non devi stare solo soletto, ma lasciare il cattivo umore a casa quando esci.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei in un continuo stato d’ansia e di precarietà emotiva. La tua necessità di controllo si è trasformata in stress, proprio a causa di Marte e Venere che sono peggio dell’insegnante che ti interroga sui verbi composti e tu non hai studiato nulla. Infatti, mi sei andata in crisi anche quando, nell’ultima puntata, Don Matteo è scomparso. Tranquilla non è morto ma dopo tutti questi anni anche Terence Hill ha bisogno di meno impegni e magari di godersi la pensione. Dovresti prendere esempio!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere in opposizione ti tiene ancora a stecchetto, a questo punto per farle uno sgarro potresti farti vedere poco interessata all’amore. Dici che ce la puoi fare?

Lavoro: per fare tutte le cose che hai in mente la tua giornata dovrebbe durare almeno trentasei ore. Fare un po’ meno, no?

Salute: mente e corpo viaggiano su due parallele a velocità completamente differenti. Se la tua testa corre, tutto il resto è ancora in pigiama a fare colazione.

Il consiglio del giorno: prendi la tua to do list, piegala in due poi ancora in due, piegala ancora un po’ tanto da farla diventare un bell’areoplanino e falla volare via.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Credo che tu abbia ben acquisito ormai la lezione di Saturno a favore che ti vuole indipendente e fuori dagli schemi. Proprio come Megan Markel che da quando ha abbandonato le etichette di Buckingham Palace si sente finalmente rinata potendo scegliere liberamente i propri outfit e amoreggiare pubblicamente con il suo Harry come, dove e quando vuole.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: nei tuoi sogni sei travolto da passioni sconvolgenti, in realtà dormi abbracciata al tuo peluche preferito. Non perderti troppo nella tua immaginazione.

Lavoro: i tuoi progetti sono così grandi che non sai bene da dove incominciare. Hai proprio bisogno di un buon business plan o di un ingegnere per fare un po’ d’ordine.

Salute: sei in quel limbo dove stai abbastanza bene ma non sei in pienissima forma.

Il consiglio del giorno: sei disposta a perdere tutto per sentirti te stessa. Brava perché di sicuro rinascerai come un’araba fenice.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti sei subito preso bene alla notizia che Google Maps può mostrare addirittura le basi militari mondiali nei minimi dettagli. Sembra quasi una fantasia uscita dalla tua fervida immaginazione ben stimolata oggi anche dalla Luna. Controlla anche casa tua perché potresti vederti sulla sdraio sul balcone mentre ti gratti la panza.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Venere e Marte ti stanno regalando grandi emozioni e tu sei prontissimo a non deluderli dimostrandoti un vero maestro d’amore.

Lavoro: durante il brain storming con i colleghi spiccherai unicamente grazie alla tua grande immaginazione e a Giove che mette un po’ di speranza alle tue idee strampalate.

Salute: il ruolo più adatto a te in una squadra di calcio è senza alcun dubbio il talentuoso fantasista alla Digo Maradona.

Il consiglio del giorno: è sempre bello spiare gli altri come da dietro una serratura, ma se glia altri lo facessero con te, ti piacerebbe?

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Alla notizia che il fiume Po potrebbe tornare una palude come migliaia di anni fa tu, che hai un’immaginazione al limite dell'assurdo, ti sei rivisto con Attila e i suoi barbari guadare il fiume lombardo per conquistare Roma. Oggi con anche la Luna che distorce le tue fantasie, vivi nel tuo mondo immaginario alla Alice nel paese delle Meraviglie.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Venere ti ha messo anche oggi in punizione e ormai ti è chiaro che per poter ottenere qualche piccolo e tenero bacio dovrai aspettare ancora un po’.

Lavoro: sei così confuso che anche il tuo infallibile senso dell’orientamento ti ha abbandonato. Fatichi anche a distinguere la destra dalla sinistra.

Salute: se fosse per te, te ne resteresti tranquillo sotto le coperte, come il letargo degli orsi, ad aspettare che Marte si tolga dall’opposizione.

Il consiglio del giorno: prima o poi dovrai metterti a confronto con la realtà. Non si può più fuggire nell’immaginazione.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Potrebbe succedere anche a te, come a Laura Pausini che, per poterti parlare durante una diretta Instagram, una coppia interrompa bruscamente il sesso e per l’emozione si dimentichi di ricomporsi. Ma anche tu, come la Lauretta nazionale, con Venere che ti rende più buono e sensibile, non puoi far altro che sorridere ed essere lusingato dal fatto di venire messo al primo posto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se fossi un dolce saresti un buon zucchero filato, dolcissimo e molto appiccicoso.

Lavoro: sei sempre sul pezzo e non succede nulla a meno che non sia proprio tu a deciderlo.

Salute: come un bravo business man moderno, sei così in forma e organizzato che riesci pure ad allenarti per partecipare all’ironman alle Hawaii. Quello super esclusivo a cui si accede solo su invito.

Il consiglio del giorno: mettiti su un piedistallo e fatti lodare come una rock star al Cohachella.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Visto il tuo scarsissimo senso pratico, proprio a causa di Mercurio, hai difficolta a fare qualsiasi cosa, addirittura a mettere la cialda nella macchinetta del caffè. Per fortuna sono venuti in tuo aiuto gli studiosi del MIT che, per le menti confuse come la tua, hanno addirittura sviluppato uno studio che dice come separare perfettamente le due metà dei biscotti Oreo. Queste sì che sono pubblicazioni importanti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti piace sognarlo ma soprattutto praticarlo in totale libertà.

Lavoro: il lavoro da ordinato e organizzato ragioniere non fa proprio per te perché con Mercurio a sfavore il rischio che tu possa combinare qualche guaio è altissimo.

Salute: non hai alcuna voglia di dover sudare sette camicie per la prova costume. Ti senti già bello così come sei e sei pronto a difendere la tua morbida pancetta a spada tratta.

Il consiglio del giorno: metti in ordine tutti i libretti delle istruzioni, dal frigorifero alle costruzioni dei Lego e tienile sempre a portata di mano.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sapete cogliere il lato economico anche dove non a tutti è evidente, proprio grazie a Giove e a Mercurio particolarmente favorevoli. Della vostra stessa pasta c’é anche Fedez che ha deciso di mettere all’asta le foto dei piedi di Chiara Ferragni per una raccolta benefica. Certo che a idee bizzarre ma geniali siete davvero imbattibili.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il voto per voi è dieci e lode, come il tema libero in cui potete esprimervi al cento per cento tanto da riuscire ad incantare anche la severissima prof d’Italiano.

Lavoro: Marte dalla vostra vi fa anche passare la voglia di accomodarvi sul divano per cinque minuti. Avete così tante cose da fare che avete deciso di riposarvi nella prossima vita.

Salute: siete un vero spettacolo della Natura. Come l’alba vista dal mare ascoltando le onde del mare.

Il consiglio del giorno: dirvi di cogliere le occasioni al volo per voi non è un problema perchè non aspettate il destino siete proprio voi a crearle direttamente. Bravissimi.

Voto 10