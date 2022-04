L’oroscopo della settimana dal 25 aprile al 1 maggio: aspettando l’eclissi di Sole in Toro L’oroscopo della settimana, che va da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio, sarà tutta in attesa degli eventi astrologici: la prima eclissi di Sole del 2022 a 10 gradi del segno del Toro. Siete pronti? Ecco le previsioni settimanali per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana che va da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio, parte senza grandi colpi di scena e arriva a due importanti eventi astrologici. Il 30 aprile infatti ci sarà la Luna nuova nel segno del Toro che sarà anche la prima eclissi dell’anno. Soprattutto per i Toro nati nella prima decade sarà un momento di enorme introspezione e cambiamento.

Oroscopo settimanale 25 aprile – 1 maggio: le previsioni segno per segno

Il 1 maggio invece è storicamente una festività molto importante anche nel mondo celtico e gaelico: Beltane. Con il fuoco si onorano il bestiame e la stagione della fecondità tra gli uomini. Ricordatevi almeno di tenere una candela accesa durante la sera.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai contemporaneamente la sensazione di voler fare grandi progetti, di voler proprio mettere la testa a posto (grazie a Saturno), ma di non riuscire nemmeno ad organizzare una gita al Brico per comprare gli attrezzi e fare tutti quei piccoli lavoretti di manutenzione casalinga che rimadi da un po’. Alle intenzioni segue una pigrizia mista a dubbio che non riesci proprio a controllare. Datti pace e non ti intestardire su cose che proprio non ti riescono adesso.

Voto 6 scarso ma datti pace.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Continua anche per questa settimana il tuo periodo fantastico nel quale soprattutto metti sul piatto delle idee innovative e persino delle proposte di grande cambiamento per la tua stessa vita. Dove senti che c’è qualcosa che è giunto al termine (anche nelle tue relazioni) sei capace, senza farti prendere dai sensi di colpa, di mettere un punto. Determinato così non ti si vede spesso, quindi approfittane.

Voto 9 per la forza di volontà

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana ti sarà davvero difficile trattenere battutine antipatiche e sguardi di insofferenza. Tutta colpa di un sacco di pianeti a sfavore che non rendono la piacevolezza della compagnia proprio il primo dei tuoi pensieri. Chi ti ricorda come il miglior compagno di aperitivi e serate dovrà rivedere le sue opinioni almeno fino al prossimo passaggio di Mercurio nel tuo segno, con la fine della settimana.

Voto 5 e mezzo ma sorridi anche per finta.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Anche per questa settimana la voglia di mantenere un’armonia da favola di Walt Disney intorno a te zittisce sul nascere qualsiasi piccolo battibecco possa nascere. Per questo, se qualche volta lasci correre senza difendere i tuoi diritti, non è certo per debolezza ma, piuttosto, perché preferisci l’amore all’avere ragione. Anche in coppia.

Voto 9 per la saggezza.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Potresti avere la sensazione in questi giorni che tutto intorno a te sia sbagliato ma, soprattutto, non avere alcuna idea di come cambiarlo. Anzi, anche se ti dovessero chiedere di esprimere un desiderio su come vorresti vivere, avresti delle serie difficoltà. La fantasia non ti manca ma la capacità di fare progetti seri assolutamente sì.

Voto 6 + ma non farti prendere dallo sconforto.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La simpatia è davvero su di un altro pianeta, Verginona, ma in compenso nessuno sfuggirà ai programmi che hai in mente per lui. Organizzi tutto tu e non transigi su nessun cambiamento. L’elasticità, ancora meno del solito, sarà una delle tue doti, quindi sappi che appena ti girerai le persone sbufferanno…Ma poi potrai rivalerti quando, grazie ai tuoi pensieri strutturati, avranno portato a casa ottimi risultati. In fondo sappiamo di aver bisogno di te, anche se non vogliamo ammetterlo.

Voto 6 per la determinazione nel romperci le scatole.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Metti da parte tutti i sensi di colpa e tutto il tuo senso del dovere e goditi piuttosto, ancora, una settimana nella quale riuscirai a ritagliarti del tempo per te stessa. Ne hai assolutamente bisogno e sono sicura che anche nel piacere del tempo libero riuscirai a trovare degli spunti intellettuali per progetti futuri. In coppia ci si stupirà della tua adattabilità a qualsiasi programma altrui. Non hai davvero nulla da ridire.

Voto 7 per la disponibilità.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Folle: questa settimana sarà folle d’amore. Non sarà escluso vederti compiere delle pazzie per la tua dolce metà mettendo magari in discussione mesi e mesi di lavoro sui tuoi progetti personali. Con Mercurio in opposizione la capacità di ragionare viene molto, ma molto, dopo la voglia di seguire le tue emozioni e i tuoi sentimenti. Un vero e passionale Don Chisciotte.

Voto 9 per il Don Chisciotte che è il mio preferito.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti senti sbagliato e questo potrebbe addirittura inibirti dalla voglia di portare avanti la tua opinione senza fermarti nemmeno davanti alla spiegazione logica del contrario. Strano! Ti vedremo quindi zittirti, qualche volta addirittura con la coda tra le gambe, cercare di passare inosservato per evitare irrimediabili gaffes diplomatiche. La dolcezza dei modi anche per esprimerti sarà difficile davvero da trovare.

Voto 5 e mezzo ma fai in modo di essere almeno sopportabile.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Goditi questa settimana nella quale tutte le volte che darai delle indicazioni alle persone che ti circondano (che siano i tuoi figli, il partner o i colleghi) tutti questi non vedranno l’ora di metterle in pratica per renderti felice. Ma cosa potresti desiderare di meglio di essere obbedito e anche col sorriso? Nulla.

Voto 10, niente da aggiungere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tieni duro ancora qualche giorno senza che il tuo cervello dia segni di vita. Ti prometto che dal fine settimana passa e tu torni non proprio dolce e docile ma sicuramente geniale… In fondo è questo che ti interessa. Per ora riposa le idee e soprattutto i commenti acidi su chi ti circonda.

Voto 6 e mezzo per la capacità di prenderti delle pause.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Nessuno riuscirà a trattenerti dal dimostrare amore infinito ma anche un ottimismo oltre ogni limite della ragionevolezza. Il bello è che di apparire folle non te ne frega nulla: preferisci di gran lunga apparire un sognatore incallito… E non dovrai nemmeno impegnarti molto. Sappi che ti amiamo tutti tantissimo.

Voto 10, ho detto che ti amiamo!