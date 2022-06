L’oroscopo di oggi martedì 14 giugno: Luna piena tra Gemelli e Sagittario L’oroscopo di oggi, martedì 14 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: arriva la Luna piena in Sagittario. Si tratta di un momento in cui l’urgenza di dire sfocia: tenetevi pronti al dialogo, anche sugli argomenti più intimi.

L’oroscopo di oggi, martedì 14 giugno 2022, e le previsioni segno per segno. Sole opposto alla Luna a 23 gradi rispettivamente del segno dei Gemelli e di quello del Sagittario (in Italia), intorno alle 14. Sarà un momento di espressione: i due segni hanno a che fare con la comunicazione e col dire. Cercate di non tenervi dentro quello che sentite perché rischia di essere poi espresso in un modo irruente che non avreste voluto.

Con la Luna in Sagittario di oggi il segno fortunato è l’Ariete che davvero sente di non avere freni inibitori, mentre il segno sfortunato di oggi è la Vergine che si sente disillusa e non sempre pronta a prendere in mano il cambiamento.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

In Spagna verranno date multe salatissime a bar e ristoranti che buttano il cibo e tu, ora che hai anche Mercurio dalla tua, sei prontissimo a fare la ronda fuori dai locali con tanto di blocchetto per le sanzioni. Marte ti rende molto determinato e zelante, ma di certo non il più docile da gestire.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: anche se le lingue straniere non sono il tuo forte tu sai bene che il linguaggio sotto le coperte è internazionale e sei pronto a conquiste anche oltre oceano.

Lavoro: torni ad essere bello e sgamato infatti oltre a presentarti sempre vincente ora lo supporti con un’ottima parlantina da venditore di enciclopedie porta a porta.

Salute: non vedi proprio l’ora di goderti questa giornata e anche se fuori promette un temporale tipo tempesta tropicale, tu esci direttamente con gli occhiali da sole.

Il consiglio del giorno: ho un’idea imprenditoriale per te molto interessante. Ripristinare il vuoto a rendere anche per i privati. Che ne dici, facciamo un brain storiming e prepariamo un business plan?

Voto 8 e mezzo

Toro

I sentimenti ormai la fanno proprio da padroni con Venere rimasta sola a dominare il tuo segno e tu li segui come le indicazioni di Tripadvisor per la scelta degli alberghi per le vacanze. Sei totalmente in linea con la nuova filosofia di Massimo Bottura che ai manierismi della cucina preferisce ‘sfumare’ con le emozioni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi non bisogna assolutamente metterti fretta. Tu vuoi fare tutto per bene a partire da rifare il letto con lenzuola di lino per poi godere in pace e al fresco.

Lavoro: hai perso un pochino di visione e punti tutto sul tuo buon cuore e frasi motivazionali a questo punto un bel pranzo lungo fatto di chiacchiere detta la fine anticipata della giornata lavorativa.

Salute: sei proprio illuminato da Venere e si vede benissimo perché le occhiaie scure sotto gli occhi ormai sono totalmente scomparse.

Il consiglio del giorno: la nuova tendenza che viene dall’estero è un bel piatto di pasta al posto della colazione. In effetti da una bella carica per affrontare la giornata. Ma sei disposto a rinunciare a cornetto e capucccino?

Voto 8 –

Gemelli

All’infinito dilemma sulle mascherine alla maturità, voi con i rinnovati favori di Mercurio avete un’ottima soluzione. Spostare l’orale dell’esame direttamente in pizzeria così sia la commissione che gli studenti non dovranno usare alcuna protezione e passare subito ai festeggiamenti per la fine degli esami. Anche con la luna piena che vi sollecita riuscite comunque a fare tombola!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la parte del corpo che da oggi gode di più è sicuramente il cervello. Chi l’avrebbe mai detto?

Lavoro: Mercurio arriva e mette a posto pensieri, sinapsi e contratti. Evviva!

Salute: ache oggi avete una buona occasione per brindare, per il ritorno del pianeta del pensiero. La giornata di detox viene posticipata a domani.

Il consiglio del giorno: ripassate subito gli ultimi capitoli di storia con la nuova canzone rap del professore Alex Fusoro. Così in caso di difficoltà, storia sarà il vostro argomento a scelta.

Voto 7 +

Cancro

Il ponte in Messico che crolla durante l’inaugurazione è l’esatta immagine di come ti senti in questo momento. Tra Marte che ti sfianca e Mercurio che ti ha abbandonato, per ora, non ti reggi proprio in piedi. Ti rimarrebbe l’amore ma pare che tu proprio non lo consideri.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: le fantasie erotiche sono partite per una meta ignota conosciuta unicamente dai servizi segreti. Inutile cercarle.

Lavoro: oggi le chiacchiere leggere ti infastidiscono parecchio, per te solo argomenti seri tipo da telegiornale edizione delle ore venti.

Salute: ti fa fatica fare qualsiasi cosa anche alzarsi dal water per te mentalmente è uno squat faticosissimo.

Il consiglio del giorno: per i prossimi occhiali da sole, consulta prima un’esperta di aromcromia, così saprai se preferire il block color o il classico tartarugato per l’estate.

Voto 5 e mezzo

Leone

Hai lo stesso fascino della piccola Lilibeth Diana che con uno dei suoi primissimi scatti è diventata una vera trend setter. Anche se al momento Venere ti è avversa (ancora per poco) hai guadagnato i favori di Mercurio che, incrociando tutti i dati di magazine e sfilate, ti suggerisce subito come avere un look super cool e dettare i tuoi desideri creativi anche nel campo della moda.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: per concederti hai deciso di fare un concorso per capire chi è piu innamorato e soprattutto disposto a tutto. Allora, solo allora ti potrai concedere.

Lavoro: oggi ti puoi finalmente togliere l’etichetta di gaffeur e sorprendere tutti con argomenti calzanti e molto intelligenti. Preparati a ricevere applausi.

Salute: sei passato dalle tabelline alla matematica quantistica in un solo giorno. Ringrazia subito Mercurio che ti è tornato a favore.

Il consiglio del giorno: ti vorrei suggerire una bella borsa di paglia ma credo che tu ne abbia già un paio e nei modelli più attuali. Vero?

Voto 7 –

Vergine

Ricordati che da oggi per un paio di settimane soffrirai della sindrome di Trump, quella di non avere alcun filtro tra tutto quello che pensi e quello che dici. La causa è senza alcun dubbio quel Mercurio in quadratura e oggi in più anche la luna piena. Praticamente non hai alcuno scampo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei sempre gentile e accudente ma al momento non hai ben capito per quale motivo.

Lavoro: torni ad essere un’adorabile sbadata che ti dice ‘buonasera’ di prima mattina e ‘buongiorno’ prima di tornare a casa la sera.

Salute:anche se sei tontolona come Clarabella, piaci comunque sempre.

Il consiglio del giorno: sarà meglio ordinare il gelato nel cono o nella coppetta? Io preferisco la coppetta ma ti lascio con questo dubbio ampletico dal quale potrai uscire solo ordinando un buon ghiacciolo.

Voto 6 –

Bilancia

Con Mercurio dalla tua (finalmente!) che ti ha risvegliato come il principe con la bella addormentata, non ti sarebbe mai successo di indossare lo stesso abito di un’altra ospite ad un evento importante come alla bella Anne Hataway. Come minimo avresti inviato email minacciose a tutte le stylist del pianeta minacciandole di una macumba terribile. Con te non si scherza.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: con la lingua biforcuta che hai oggi l’unico che potrebbe coraggiosamente avvicinarsi è il corriere del DHL ma solo perché ti deve consegnare un pacco eh.

Lavoro: le tue polemiche sono davvero creativi alla Nanni Moretti per intenderci.

Salute: la mente sfreccia velocissima e da perfettamente sfogo al tuo pessimo umore.

Il consiglio del giorno: per dare un senso alle tue continue lamentele puoi unirti alla giustissima protesta delle pentole vuole contro l’inflazione. Almeno i tuoi lamenti serviranno a qualche cosa.

Voto 6 e mezzo

Scorpione

Di certo con la ritrovata sagacia grazie a Mercurio tu, al posto di Jason Alexander, non ti saresti mai presentato a casa di Britney per rovinarle il matrimonio. Ma avresti sicuramente preferito l’attesa di qualche piccolo screzio per farle un bello sgambetto sui social, per un risultato assicurato. Nelle vendette non sei certo un dilettante.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti chiudi tra i tuoi hobby perché è l’unico posto per scaldare un po’ il tuo malinconico cuoricino.

Lavoro: Mercurio torna ad appoggiarti e finalmente torni a sfoggiare idee e strategie a nastro.

Salute: non sei sicuramente il più bello e prestante ma almeno puoi vantarti di essere il più intelligente.

Il consiglio del giorno: acquista l’ultima versione di Fortnite per andare subito nel metaverso e magari sconfiggere il Mind Flyer.

Voto: 6

Sagittario

Oggi la voglia di festeggiare e di sballarti non ti manca assolutamente ma con Mercurio in opposizione rischi di fare la fine del ragazzo in diretta Facebook in viaggio in auto che beve Wiskey e finisce per provocare, ovviamente, un incidente. Metti la tua voglia di esagerare nel cassetto dei desideri e resta con i piedi per terra.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sesso e amore li vivi in maniera esagerata tanto da pensare una fuga a Las Vegas e presentarti all’altare vestito Elvis in attesa della tua Merilyn. §

Lavoro: ti piacerà un approccio da macho bruto e non dovremo sorprenderci se ti sentiremo urlare come Fred Flingston: ‘Wilma portami la clava!’.

Salute: grande forza e prestanza sono assolutamente le tue caratteristiche. Praticamente sei un solidissimo armadio a tre ante.

Il consiglio del giorno: puoi andare in Florida a vedere la schiusa delle tartarughe giganti mi raccomando non puoi portartene una a casa come souvenir.

Voto 7 –

Capricorno

Adori le sorprese, da quando sei imbambolato dai favori di Venere, soprattutto provengono dalle persone che ami profondamente. Infatti il tuo cuoricino ha esultato quando al concerto di Elisa è arrivato Giuliano Sangiorgi a duettare con lei. Un momento di vera poesia e sono certa che ti sia scappata anche una lacrimuccia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tutto questo amore ti ha un po’ rintontito. È opra di tirare fuori le unghie bel micione!

Lavoro:devi assolutamente fare l’elenco dei tuoi punti di forza e debolezza per ripristinare i tuoi altissimi obiettivi visto che ultimamente hai perso un po’ di smalto.

Salute: hai bisogno di rimpolpare un po’ la tua autostima. Hai così tante qualtià che scegliere la prima su cui puntare sarà davvero difficile.

Il consiglio del giorno: riascolta subito tutte le hit dagli anni ottanta fino a oggi e lasciati andare alle grandi emozioni che solo la musica può dare.

Voto 6

Acquario

Mercurio è tornato a darti man forte e soprattutto ti ha reso subito super curioso. Non a caso saresti potuto essere proprio tu ad avere qualche sospetto e a decidere di incrociare un paio di dati tra i vari dipendenti dell’Ama tutti in congedo medico. A te non la si fa e li faresti tornare subito in azione da un giorno all’altro.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi sei davvero poco e pratico e anche se sei super sexy, rischi per una volta di rimanere a bocca asciutta.

Lavoro: torni ad essere il più intelligente di tutti e vorrai subito farlo capire a tutti con incredibili citazioni alla Piero Angela.

Salute: non ti puoi proprio lamentare perché non sei mai stato così bene. Merito ovviamente di Marte e Giove mica dei tuoi scarsi allenamenti.

Il consiglio del giorno: nuovi colori e design per la nuova vespa. Ideale per sfrecciare in città e svicolare dal traffico in città, soprattutto all’ora dell’aperitivo.

Voto 8 –

Pesci

Alla fine tutto questo disastroso scioglimento dei ghiacci ha portato alla luce un mondo perduto che si trova a quasi 500 m. So già che state facendo galoppare la vostra immaginazione grazie a Venere, e state valutando se questa meravigliosa scoperta è più un’Atlantide o tipo La Barriera Games of Thrones. Certo che con Mercurio vi sentire già in una puntata avventurosa di una delle due serie.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: guidati da irrefrenabili emozioni ma rischiate di non ricordare la fermata della metro dove abita il vostro dolcissimo amore.

Lavoro: domina la confusione e avreste bisogno di un tutorial di Aranzulla anche per accendere il pc appena arrivati in ufficio la mattina.

Salute: illuminati dall’amore e da Venere che vi indicano la strada per gioia e felicità perpetua.

Il consiglio del giorno: un vero sogno in questi giorni è il diamante perfetto in vendita da Sotheby’s. Una tale bellezza e rarità sarebbe da vedere almeno una volta nella vita.

Voto 7 –