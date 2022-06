Cosa aspettarsi dalla Luna Piena in Sagittario del 14 giugno 2022: è il momento di dichiarare i desideri La luna piena in Sagittario di martedì 14 giugno porterà grande introspezione ma anche tanto dialogo, voglia di parlare, di farsi sentire e di mostrarsi senza veli: Gemelli, Sagittario, Pesci e Vergine i segni più toccati.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con la Luna piena in Sagittario del 14 giugno 2022, tenetevi pronti con il vostro diario personale aperto sulle pagine nelle quali avete appuntato le cose che volete dire alle persone. Proprio quelle che vi stanno intorno, quelle che hanno maggiore influenza sulla vostra vita. La Luna piena in sé è sempre un momento di esplosione in cui il Sole, perfettamente opposto alla Luna nel cerchio dello Zodiaco, la illumina completamente. Quindi espone il nostro io più profondo che non riesce e non vuole più stare nascosto. Questa Luna piena avviene, come sempre in questo periodo dell’anno, sull’asse Gemelli Sagittario che ha proprio a che fare con il dialogo, l’espressione all’esterno.

La Luna piena in Sagittario del 14 giugno 2022 avviene anche dopo il mese delle eclissi, quindi della grande introspezione. La giovialità del Sagittario (è il segno appunto dominato da Giove) e la sua voglia di esprimersi e di condividere all’esterno si sentiranno irrefrenabili. Proprio per il periodo dell’anno in cui avviene questa Luna piena viene anche chiamata Luna delle fragole, che sono appunto uno dei frutti principali che la natura mette a nostra disposizione. Infine, essendo la Luna vicina al perigeo e quindi più vicina alla Terra del solito, appare leggermente più grande.

I segni maggiormente coinvolti saranno i segni mobili ovvero Gemelli e Sagittario ma anche Pesci e Vergine, e chi in quei segni ha pianeti importanti del proprio tema natale. Infine, dato che la Luna piena avviene al grado 23, di questi segni citati saranno le terze decadi a risentirne di più.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 giugno 2022

Cosa significa la Luna Piena in Sagittario di martedì 14 giugno

Se abbiamo detto sopra che la Luna piena in Sagittario porta a un gran bisogno di esprimere ciò che si desidera, di condividere, di sentirsi parte di un gruppo sociale, dobbiamo però sempre tenere presente le condizioni particolari di questo cielo, della Luna piena in Sagittario del 2022. Ovviamente è differente da quello della stessa Luna piena di altri anni.

In questo caso a rendere difficile il percorso di espressione tra Gemelli e Sagittario c’è il pianeta Nettuno che si trova in quadratura ad entrambi, Sole e Luna. Questo significa che ci sarà maggiore confusione, illusione nei nostri pensieri e anche nel modo di esporli. Nettuno confonde le acque ma ci chiede di guardarci dentro e seguire l’istinto. Altri due aspetti sono importanti nella Luna piena in Sagittario del 14 giugno 2022: Urano congiunto a Venere in Toro indica il bisogno di rompere con alcune dinamiche di routine sentimentale nelle quali possiamo essere rimasti incastrati. Infine Marte congiunto a Chirone in Ariete indica il bisogno di riconoscerci per quello che siamo e di mostrarci senza veli, senza sconti, al mondo intero.

Gli effetti della Luna Piena in Sagittario su ogni segno zodiacale

Ecco gli effetti della Luna Piena in Sagittario su tutti i segni zodiacali:

Ariete

Adorerai questo momento in cui i tuoi già allentati freni inibitori saranno completamente disconnessi.

Toro

Queste sono giornate nelle quali anche la tua tendenza a mantenere lo stato delle cose sarà messa in discussione. Ti ritroverai a dire cose che senti ancora prima di averne soppesato le conseguenze.

Gemelli

Sarete molto coinvolti da questa Luna piena: un mix di confusione, paura ma anche di voglia di chiarire e di andare avanti.

Cancro

Sentirai quasi un sollievo nel dichiarare quello che senti senza paura.

Leone

Questo è un periodo di cambiamenti e con la Luna piena tutto sembrerà essere illuminato di chiarezza.

Vergine

La sensazione di delusione, di fallimento, potrebbe farsi sentire per colpa di Nettuno ma tu non farti prendere dal panico e procedi per la tua strada.

Bilancia

Questa Luna piena è un momento di energie forti per te: hai capito nelle settimane scorse quanto sia importante alle volte perdere la diplomatica resistenza e abbandonarsi al proprio sentire.

Scorpione

Nettuno ti amplia la visione e tu arrivi a toccare con mano le verità più profonde del tuo inconscio.

Sagittario

Avrai la sensazione di togliere il velo, di svelare, di scoprire la verità per te e per chi ti sta attorno. Oggi avverrà con maggior facilità ed immediatezza del solito.

Capricorno

E’ ora di cambiare qualcosa nel tuo modo di vivere l’amore e questa Luna piena ti aiuterà.

Acquario

Questo per te sarà un momento di decisione anche nei cambiamenti: hai voglia di costruire e non hai nessuna intenzione di farti bloccare da alcu ostacolo.

Pesci

Nettuno stimola in profondità la tua creatività ma anche la spiritualità.

Cosa fare durante la Luna Piena in Sagittario di martedì 14 giugno