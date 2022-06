La Superluna delle Fragole di oggi martedì 14 giugno: a che ora vederla e perché si chiama così Questa sera il cielo sarà impreziosito dalla magnifica Superluna piena delle Fragole. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul fenomeno astronomico del 14 giugno.

A cura di Andrea Centini

Oggi, martedì 14 giugno, potremo ammirare nel cielo la magnifica Luna Piena delle Fragole, che per l'occasione sarà anche una Superluna. Vengono definite superlune tutte le lune piene che si verificano a ridosso del perigeo, ovvero della minima distanza tra la Terra e la Luna, che è variabile a causa dell'orbita ellittica del satellite (in media si trova a 384mila chilometri). La Luna Piena delle Fragole, così chiamata dai nativi americani algonchini per celebrare la maturazione e la raccolta delle saporite infiorescenze, è conosciuta anche con altri nomi. Gli Anishinaabe la chiamavano Luna della Fioritura, i Cherokee Luna del Grano Verde e gli Abenaki Occidentali “Hoer Moon”; sono tutti nomi legati alle coltivazioni e alle esplosioni di fiori tipiche di questo mese. I Tinglit usavano il nome Luna della Nascita, mentre i Cree la chiamavano Luna della Schiusa, entrambi in riferimento alle nuove nascite tra gli animali. Altri appellativi alternativi, legati alla cultura tradizionale europea, sono Luna di Miele e Luna di Idromele. La Superluna delle Fragole sarà visibile a partire dalle 21 circa di stasera (a Roma sorge alle 21:16), tuttavia, poiché ai nostri occhi appare pieno anche un disco lunare incompleto, il satellite brillerà nel cielo per circa tre giorni, come indicato dalla NASA sul suo sito ufficiale. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'evento astronomico.

La Luna Piena delle Fragole di oggi martedì 14 giugno: perché si chiama così

I nomi comuni delle lune piene sono quasi tutti legati alla cultura tradizionale dei nativi americani, che scandivano i mesi dell'anno attraverso un calendario lunare. A ciascun mese veniva dato un nome significativo per la vita della comunità, generalmente in riferimento a importanti eventi legati a cicli naturali come raccolti, caccia e pesca. La Luna Piena delle Fragole si chiama così poiché durante questo mese maturano e si raccolgono le fragole, infiorescenze (non veri frutti) molto apprezzati. Il nome è stato scelto dagli algonchini, la tribù di nativi americani più numerosa (anche ai giorni nostri) e per questo più influente anche dal punto di vista della nomenclatura.

Quando vedere la Superluna delle Fragole: gli orari

Come riportato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) la Luna raggiungerà la fase di plenilunio il 14 giugno alle 13:52. Poiché a quell'ora in l'Italia sarà ancora nascosta oltre l'orizzonte, per ammirarla nel cielo dovremmo attendere le 21:16 (ora di Roma), quando inizierà a fare capolino sull'orizzonte orientale. La Luna Piena delle Fragole sarà visibile per tutta la notte, fino alle 05:07 del mattino successivo, quando tramonterà a Ovest. La NASA specifica che la Luna Piena sarà visibile per circa tre giorni, tra domenica 12 e mercoledì 15 giugno. La ragione risiede nel fatto che ai nostri occhi il disco lunare appare “pieno” anche diverse ore prima e dopo l'effettiva fase di plenilunio. L'evento sarà perfettamente godibile a occhio nudo, ma per chiunque non possa scrutare il cielo sarà possibile seguire la diretta streaming trasmessa dal Virtual Telescope Project, a partire dalle 21:15 di stasera. A condurla l'astrofisico italiano Gianluca Masi, che mostrerà il satellite della Terra mentre si erge sui monumenti di Roma.

Perché quella di oggi martedì 14 giugno è una Superluna

Il termine “Superluna” non ha alcuna validità scientifica, anche se ormai viene utilizzato comunemente anche dagli astronomi. Come specificato dal dottor Masi, alle ore 13:53 di oggi la Luna risulterà piena in prossimità del proprio perigeo, “ovvero la minima distanza dalla Terra, che toccherà circa dodici ore più tardi, a 357.433 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km”. “Questa ‘sovrapposizione' tra Luna piena e passaggio al perigeo – sottolinea lo scienziato – viene ormai popolarmente indicata come Superluna”. Le superlune risultano dunque più vicine, grandi e luminose, anche se ci vuole un occhio esperto per riconoscere le differenze, non esattamente significative.. Il dottor Masi indica che il disco lunare della Superluna della Fragole di oggi apparirà circa il 7 percento più grande della media.

Il calendario delle lune piene del 2022 e altri fenomeni celesti nel cielo di giugno

Oltre alla Superluna delle Fragole il mese di giugno ha da offrirci diversi altri spettacoli astronomici. Tra quelli più interessanti figura indubbiamente lo spettacolare allineamento di tutti e cinque i pianeti visibili a occhio nudo del Sistema solare, ovvero Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Sulla stessa porzione di cielo sono presenti anche Urano e Plutone, visibili con un telescopio (Urano è visibile senza strumenti in circostanze eccezionali). Verso la fine del mese si unirà alla festa anche la falce di Luna crescente. Uno spettacolo del genere non si vedeva da circa 20 anni. Tra gli sciami meteorici più interessanti del mese la UAI segnala i picchi massimi delle Liridi, delle xi Draconidi, delle theta Ofiuchidi e delle Aquilidi, tutti concentrati tra il 16 e il 18 giugno. Verso la fine del mese, tra il 27 e il 28 giugno, da non perdere anche il picco massimo delle Bootidi, che potrebbe regalare exploit da 100 meteore all'ora. Degni di interesse anche i passaggi di alcune comete, come C/2020 V2, C/2017 K2 PANTSTARRS, C/2021 P4 ATLAS, e C/2019 T4 ATLAS. Ricordiamo che il 21 giugno ci sarà il solstizio d'estate, il momento esatto che sancisce il passaggio dalla primavera all'estate astronomica. Qui di seguito l'elenco delle restanti lune piene del 2022: