L’oroscopo di oggi lunedì 15 agosto 2022: Sagittario e Ariete si godono la vita L’oroscopo di oggi, 15 agosto 2022, con le previsioni astrologiche di Ferragosto su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. Oggi a godersi la vita sono i segni di fuoco che hanno Venere, Giove e anche la Luna a favore. Che volete di più?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 15 agosto 2022, e le previsioni astrali su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali: il Sole opposto a Saturno è insofferente in questo Ferragosto. Mercurio, però, è trigono a Urano ed è bravissimo a dire tutto ciò che pensa, senza girarci troppo attorno. Anzi, Mercurio in Vergine dice ciò che pensa portando anche esempi concreti e una lunga lista di prove a suo favore.

Con la Luna in Ariete, che per buona parte del giorno sarà vicina a Giove, direi che il segno fortunato di oggi è il Sagittario mentre il segno sfortunato il Cancro.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Vuoi fare mostra di quello che sei, spinto proprio da Venere, che ti permette di catturare l’attenzione di tutti. La renting economy, che di recente ha visto un vero boom, potrebbe aiutarti a ‘farti’ ancora più bello, accedendo a prodotti di lusso, ma solo quando ne hai bisogno, evitando di doverli acquistare. Ottimo per gli amanti dei selfie e dell’appariscenza, di cui anche tu, adesso, non puoi fare a meno.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: che la festa abbia inizio!!!

Lavoro: hai messo l’out of office anche ai tuoi colleghi più zelanti.

Salute: energico e scalpitante!

Il consiglio del giorno: Goditi un tramonto sto sulla spiaggia di Mykonos ammirando i Kyte surf che sfrecciano nella laguna. La location perfetta per un party di Ferragosto da mozzafiato.

Voto 7 e mezzo

Toro

Ti defili volentieri nelle retrovie, ora che hai Venere in quadratura, e l’ultima cosa che vuoi è essere al centro dell’attenzione. Una delle novità su WhatsApp è di poter uscire dai gruppi senza avvisare gli altri. Un’ottima soluzione per toglierti da situazioni imbarazzanti. Da provare subito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi neanche la cena di gala riuscirà a intenerirti.

Lavoro: ad ogni tuo messaggio o email il capo vorrebbe fulminarti.

Salute: puoi essere molto utile per spostare tavoli e sedie per la serata.

Il consiglio del giorno: Fai campeggio notturno, anche se non si può, per una perfetta festa in spiaggia per celebrare questa magnifica estate.

Voto 6 +

Gemelli

Durante i vostri viaggi state molto attenti alle regole dei luoghi in cui vi recate, perché con Mercurio in quadratura qualcosa potrebbe scapparvi. Proprio come il giovane viaggiatore Federico Negri, che ha attraversato un ponte tra India e Nepal senza aver pagato le tasse, e ora si trova a dover gestire una burocrazia straniera molto complicata. Occhio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi sei in modalità latin lover.

Lavoro: ringraziate che oggi sia festa nazionale.

Salute: mettete in mostra il tuo profilo migliore.

Il consiglio del giorno: Non impazzite a cercare le tratte di Ryanair a pochi euro perché la compagnia irlandese ha deciso che non ci saranno più i famosi prezzi inferiori ai 10 €. Accontentatevi delle tariffe normali.

Voto 7 +

Cancro

Le lunghe relazioni non sono fatte solo di passione e sentimento, e tu mio caro, lo sai proprio bene, perché stai valorizzando tutto quello che è impegno mentale e costanza grazie a Mercurio. Non a caso anche George Clooney festeggia la sua più lunga relazione: i vent’anni sul lago di Como. Un sodalizio unico proprio grazie a collaborazione e fiducia. Pare che tu sia un grande sostenitore di questo genere di approccio.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lasciati travolgere dalla passione.

Lavoro: ti darai da fare anche oggi.

Salute: in costume a bordo piscina fai sempre un gran figurone.

Il consiglio del giorno: Ricordati In spiaggia di non leggere unicamente i gossip delle riviste va anche le smentite perché non è sempre tutto oro quello che luccica o comunque non bisogna lasciarsi prendere per il naso neppure sui pettegolezzi.

Voto 7

Leone

Ti senti proprio come Alizé Piana, campionessa di wakeboard, che torna a vincere dopo un importante incidente. Infatti anche tu, dopo aver patito la mancanza di Venere, ora ti senti davvero meraviglioso e destinato a grandi cose. Ricordati sempre che per ottenere i risultati dovrai comunque impegnarti dato che Marte continua a renderti pigrissimo e maldestro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi ti senti la regina del celebrità.

Lavoro: lo rifuggi come la sveglia quando sei in vacanza.

Salute: raggiante e pronto al puro divertimento!

Il consiglio del giorno: Ricordati che tu puoi stare altrettanto bene su una super terrazza lussuosa che con un pareo steso in spiaggia ma attorniato da tutti i tuoi più cari amici. A te la scelta ma sappi che entrambe sono per te validasse opzioni.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Sei un vero genietto in questo periodo, e pensi proprio a tutto grazie a Mercurio nel tuo segno. Sei più efficiente degli studiosi che sono riusciti a preservare il ghiacciaio Presna coprendolo con ben 300 teli giganti. Seguendo i tuoi consigli anche affrontare il cambiamento climatico potrebbe essere molto più semplice.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lasciati un po’ travolgere dall’istinto.

Lavoro: sei sempre sul pezzo.

Salute: oggi la tua giornata è un susseguirsi di impegni, e tu zompetti allegramente da uno all’altro.

Il consiglio del giorno:In questo periodo di sollazzo cerca di non arrabbiarti troppo quando vedi degli sprechi come rubinetti o docce scroscianti in spiaggia. Prova ad essere un pochino più tollerante e non partire subito con le tue filippiche.

Voto 8 +

Bilancia

Torni ad essere molto premurosa e interessata al benessere degli altri, grazie a Venere a favore. Infatti pensi che la scelta della regione Lombardia di investire parte dei soldi del PNRR in lavagne digitali e pc per l’istruzione delle nuove generazioni sia proprio un’ottima idea. Anzi, vorresti che progetti analoghi venissero avviati tutti i giorni.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi sei pronta a lanciarti in avventure amorose.

Lavoro metterti dietro ai fornelli per i tuoi rinomati manicaretti.

Salute: ti prepari come se andassi al ballo delle debuttanti.

Il consiglio del giorno: Partecipa ai tornei organizzati dalla tua spiaggia tipo quello di ping pong e, anche se non dovessi vincere. vedrai che sarà molto divertente partecipare.

Voto 7

Scorpione

Si sa che tu sei il vero mago della protesta motivata e con questo Mercurio ti puoi sbizzarrire ancor di più. Infatti penso che sia stato proprio tu a consigliare ai ragazzini a cui è stato vietato di giocare nella piazzetta di piazzarsi sulle panchine e di giocare con i telefonini per dare l’esempio pratico degli effetti di questo divieto. Il messaggio per te è moto chiaro: i bambini devono fare i bambini, liberamente.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti eclissi volentieri per qualche giorno.

Lavoro: oggi è il tuo unico punto di sfogo.

Salute: ti alzi dal letto solo dopo un doppio caffè.

Il consiglio del giorno: Visto che quest’estate sembra proprio che tu non riesca a godertela inizia a organizzare un bel viaggio nel periodo invernale. Puoi sbizzarrirti se andare al caldo o al freddo.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Ogni piccolo cambiamento ti disorienta proprio a causa di Mercurio. Infatti la paccottiglia che di recente si trova nel mercato di Campo de’ Fiori ti manda totalmente in confusione perché tu eri pronto a far la spesa tra banchi di frutta, verdura e pesce, invece di scegliere tra la maglia di Totti o di De Rossi. Hai bisogno di ritrovare i tuoi punti di riferimento.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sex appeal alle stelle!

Lavoro: ti applichi solo per organizzare feste ed eventi.

Salute: oggi sei felice al solo pensiero della festa che ti attende stasera.

Il consiglio del giorno: In vacanza ricordati sempre di fare un giro nel mercato del paesino in cui ti trovi. Ci sono un sacco di prodotti cool e potrai trovare un sacco di prodotti locali e curiosità e anche quelle chicche da mercerie ormai perse nei grandi negozi delle città.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Questo è un ottimo momento per te per gli affari proprio perché hai il favore del pianeta della contrattazione, Mercurio. Quindi approfitta per fare investimenti immobiliari perché pare che il mercato per i prossimi tre anni sarà vantaggioso. Fa' una bella ricerca sui vari siti come immobiliare.it.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti lasci andare ma solo per del sano e sportivo sesso.

Lavoro: oggi sei un vero stakanovista.

Salute: non temi alcuno sforzo ne fisico né mentale.

Il consiglio del giorno: Informati bene su come funzioni la eSim perché pare sia la svolta tecnologica per il futuro. Sul mercato ci sono già modelli per usufruire di questa tecnologia che rende più sicuro e rapido il telefono.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Ti senti assediato dai pianeti avversi, Marte e Venere, proprio come Donald Trump dal fisco americano. Ti consiglio di non nascondere le prove nello scarico del wc perché comunque i pianeti continueranno il loro transito e tu non ci puoi fare nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: te ne torni molto volentieri alla larga.

Lavoro: brontolone di professione.

Salute: oggi per alzarti dal letto ti ci vuole un gru.

Il consiglio del giorno: pare che addormentarsi ascoltando podcast di genere ‘crime’ sia l’ultimo trend per rilassarsi. Potresti fare una prova e sostituire questa tecnica alla classica tisana di Melassa.

Voto 5

Pesci

Nonostante siate davvero poco perspicaci a causa di Mercurio avevate comunque intuito che la pizza con l’ananas non sarebbe potuta essere un grande successo sul mercato italiano. Tanto che dopo la curiosità dei primi tempi la catena americana Domino’s pizza è stata costretta a chiudere i battenti. Si sa che sul cibo noi italiani siamo molto esigenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la passione è ardente.

Lavoro: per non sbagliare il telefono resta sempre spento.

Salute: iscrivetevi alle selezioni di Xfactor anche solo per divertimento e per mettervi alla prova. Ricordate che in ognuno di noi c’è il fattore X basta saperlo tirare fuori.

Il consiglio del giorno: odio.

Voto 6 –