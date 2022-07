L’oroscopo di oggi giovedì 14 luglio 2022: Gemelli e Acquario si abbandonano all’ozio L’oroscopo di oggi, giovedì 14 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: la Luna ha ancora la forza dirompente del plenilunio di ieri sera. Attenzione alle decisioni sentimentali che prendiamo oggi perché Venere quadrata a Nettuno crea confusione emotiva.

L'oroscopo di oggi, giovedì 14 luglio 2022, e le previsioni segno per segno: si sente ancora fortissima l'influenza della Luna piena in Capricorno di ieri sera. È normale, considerate che questa influenza dura circa 48 ore a partire dall'esatto momento dell'opposizione Luna – Sole.

Quindi anche oggi consiglio di stare coi piedi per terra e, per quanto possibile, con la bocca chiusa. Questo anche data la Venere perfettamente quadrata a Nettuno, che ci porta una certa confusione. Con la Luna in Acquario da questo pomeriggio, direi che il segno fortunato è il Gemelli mentre il segno sfortunato è il Leone, particolarmente nervoso.

Ariete

Che tu sia particolarmente svampito ormai ti è chiarissimo. Infatti potresti anche tu dimenticarti il figlio a casa partendo per le vacanze, proprio come è successo a una coppia di Bologna. La quadratura di Mercurio non accenna a lasciarti in pace, anzi più provi a rilassarti, più ti ritrovi travolto da imprevisti. (Il bambino in questione comunque sta benissimo, eh).

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: oggi ti dichiari con grande euforia e passione. Che tu abbia capito o no se la persona effettivamente ti piace, poco importa.

Lavoro: ti conviene aprire bocca solo all’appello, perché a nessuno interesserà una tuoi opinione fuori luogo.

Salute: hai ancor gli effetti del sovra eccitamento della Luna piena e non riesci a rispondere tranquillamente neppure per dire grazie. Tu lo urli e basta.

Il consiglio del giorno: prima di partire controlla le mete che vorresti visitare perché, per paura di affollamento durante i mesi estivi, molte sono a numero chiuso, come ad esempio il lago di Braies.

Voto 6 –

Toro

Con Mercurio e Nettuno in segni d’acqua, la verità viene a galla e tu vorrai dichiarare apertamente i tuoi più intimi segreti. Come il campione olimpico Mo Farah che di recente ha dichiarato il suo vero nome e di essere entrato illegalmente in Inghilterra. Da parte tua invece ti cospargerai il capo di cenere svelando quanti Kinder Maxy sei riuscito a mangiare nei tuoi raptus di eccessi alimentari.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: desiderio e passione trionfano sulla tua voglia di stare unicamente attaccato al condizionatore. Meno male!

Lavoro: coraggioso e audace, oggi sei pervaso da questa energia incredibile che ti fa credere che tutto sia possibile. Seguila!

Salute: i tuoi abbracci sono leggendari tanto che c’è una fila sotto casa per essere stritolati amorevolmente dalle tue braccia d’acciaio.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggetto in cilento per scoprire il segreto dei centenari. Pare infatti che l’alimentazione sia alla base della loro longevità. Prova a spillare qualche consiglio culinario da inserire nelle tue future buone abitudini alimentari.

Voto 8 +

Gemelli

Con i favori di Venere l’amore, per voi, è importantissimo e siete disposti a qualsiasi cosa per viverlo a pieno. Sembra che anche Piqué stia valutando un dietrofront e voglia riconquistare in qualsiasi modo Shakira. Visto che nel campo dei sentimenti siete dei veri esperti, dovresti dargli qualche consiglio, perché la sua impresa nel riappacificarsi con la sua ex moglie è davvero titanica.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi vorrete passare la gran parte della giornata a farvi fare una marea di coccole e baci. Fate subito stretching alle labbra.

Lavoro: avete trasformato la sala riunioni in una per i banchetti nuziali, perché per voi i migliori affari e decisioni si fanno unicamente a in una tavola conviviale.

Salute: disponibili e socievoli con tutti vi basta unicamente un tenero abbraccio per ricompensarvi. Non sembra vero.

Il consiglio del giorno: durante le vostre gite in spiaggia isolate ricordatevi sempre di rispettare questi luoghi ripulendo e riordinando per non lasciare tracce. Questa non è solo una buona abitudine che riflette l’amore per il nostro pianeta. Ormai è un obbligo.

Voto 7 e mezzo

Cancro

In barba alla Luna piena, per te questo è un periodo davvero magico e lo dimostra la reunion di Paola e Chiara al concerto di Max Pezzali che ti fa fare un tuffo nostalgico nei mitici anni novanta. Tu che hai Mercurio e Marte dalla tua sei pronto a vivere e festeggiare coscientemente lasciando dubbi, perplessità e malumore a casa a fare la calzetta.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ora che sai quello che vuoi e come chiederlo, il tuo partner attende le indicazioni su come farti felice. Passagli subito il libretto delle istruzioni.

Lavoro: ti imponi con grande decisione, ormai hai deciso di farti rispettare. Vedrai che anche il capo si congratulerà per questa tua nuova attitudine.

Salute: allenarti ormai fa parte del tuo programma di benessere giornaliero. Tanto da non voler più rinunciare neppure con questo caldo alla corsetta serale.

Il consiglio del giorno: per sentirti davvero al top dovresti provare il nuovissimo beauty brand di Selena Gomez. Perdersi cura di se stessi con i consigli di una super strar è un’occasione imperdibile.

Voto 7 +

Leone

Dovrai fare molta attenzione a farti coinvolgere da scatti di ira sbrodolando improperi che fanno impallidire persino un antipatico burberone. Infatti in Giappone i leoni da tastiera sono puniti seriamente con un anno di carcere e può essere che questo genere di regole vengano abbracciate anche da altri paesi. Quindi per cortesia, trattieniti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei un po’ troppo esigente con il partner come le dive decadute che tampinano l’assistente innamorato con ogni genere di capriccio.

Lavoro: la tua scarsa autostima è il tuo tallone d’Achille eppure dovresti ricordarti che hai sempre i favori di Giove e che nulla può andar male.

Salute: puoi concederti di fare la panterona sul divanetto ad aspettare che si avvicini una preda per giocarti così l’unico scatto che ti concedono le tue scarsissime energie.

Il consiglio del giorno: il look barocco proposta per l’alta moda da Dolce e Gabbane è proprio il genere di chi come te non vuole assolutamente passare inosservato. Prendi subito spunto.

Voto 5 e mezzo

Vergine

Sei concentratissima e dedita più del solito al lavoro e i risultati, grazie a Mercurio e Marte, sono visibilissimi. Infatti potresti essere proprio tu il genietto che ha inventato la retina artificiale liquida per ripristinare la vista. Quando si parla di tecnologia abbinata alla salute tu sei assolutamente la persona giusta al posto giusto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: lo consideri unicamente come un attività da programmare nella tua giornata ma non dove assolutamente occupare troppo posto.

Lavoro: oggi vuoi essere apprezzata e fai di tutto affinché ciò avvenga. A suon di orari extra, di puntualizzazioni calzanti e di un’ottimo sesto senso per gli affari. Convinci proprio tutti. Salute: puoi sempre cercare di mascherare le tue rughette di espressione ma cerca di non eccedere nell’effetto cerone.

Il consiglio del giorno: la formazione non si ferma più all’università, infatti per fare carriera o anche unicamente per arricchirsi bisogna continuare a studiare. Online trovi tutte le informazioni su corsi di specializzazione delle varie università italiane e non solo. Così da provare il ‘brivido’ di tornare sui banchi di scuola a settembre.

Voto 8 +

Bilancia

Il tuo sogno in questo periodo è avere un'auto con la guida autonoma che ti porti in giro, perché ultimamente, con la quadratura di Mercurio, tu hai perso il senso dell’orientamento e non ti ricordi neppure quei quattro punti di riferimento per raggiungere casa di tua mamma. Cerca di essere sempre aggiornata perché la comunità internazionale su questo argomento sta finalizzando un nuovo regolamento per l’utilizzo di questi veicoli. E nel caso ti dimenticassi, metti subito degli alert sul telefono. Fidati che funziona.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei sopravvissuta all’uragano Luna Piena e adesso vuoi solamente riprenderti con lunghissimi baci e coccole per rifocillare il tuo animo turbato.

Lavoro oggi neppure puntando sul senso del dovere ti impegni a sufficienza. Dovrebbero convincerti con qualche incentivo finanziario, allora, forse, potresti farci un pensierino.

Salute: in molti stanno valutando delle vacanze a piedi come i famosi cammini versi Santiago di Compostela i la via Francigena. Nel caso ti piacesse l’idea tu scegli quelli molto battuti e ben segnalati. Non si sa mai.

Il consiglio del giorno: ti consiglio un assistente personale che ti ricordi cosa fare, dove andare e quali sono i tuoi impegni per la giornata. Così da non dimenticare nulla.

Voto 7 –

Scorpione

Il tuo cervello in questo periodo è un vero super computer segretissimo come quelli che il governo cinese tiene sapientemente nascosti preparandosi a futuri conflitti informatici. Infatti tu non fai assolutamente vanto di tutto il tuo sapere ma, se provocato o troppo adulato, potresti facilmente diventare una vera ‘gola profonda’. Mercurio, anche se a favore, ha proprio queste controindicazioni.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi potresti approfittare di ottime occasioni romantiche, ma tu preferisci di gran lunga il divano e un buon libro da leggere.

Lavoro: impossibile darti torto. Tu hai una conoscenza superiore e sarebbe sempre meglio seguire le tue indicazioni per essere certi di ottenere ottimi risultati.

Salute: gli inutili fronzoli li lasci alle riviste patinate a meno che non si tratti di riferimenti particolarmente colti, come gli occhialoni per iconici alla Jakie O. Altrimenti passi.

Il consiglio del giorno: nell’ultimo periodo informatici e smanettoni tecnologici sono davvero ricercatissimi. Prova a inviare il tuo curriculum per testare quanto tu possa essere ‘desiderato’. Vedrai che sarà un bello slancio alla tua autostima.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Con questa opposizione di Venere, oggi hai proprio smesso di credere all’amore. A convincerti ancor di più su questa tua posizione è giunta la notizia della separazione di Totti e Ilary. Se anche per loro, che ci hanno tutti coinvolti nella loro bellissima storia con la maglietta con la scritta ‘sei unica’, i sentimenti e la passione sono finiti, allora non c’è proprio più speranza. Capisco lo shock ma non essere così drastico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti manca come i giorni di vacanza a settembre, eppure hai ancora tutta l’estate davanti per riprenderti. Stai sereno.

Lavoro: oggi torni ad essere prodigo di consigli non richiesti. È davvero più forte di te.

Salute: non ti piaci per nulla e continui ad aggiungere punti alla tua lista di difetti. Dovresti iniziarne una sui tuoi punti di forza per equilibrare un pochino il tutto.

Il consiglio del giorno: per risollevare un po’ il tuo animo nero potresti andare a trovare i cugini d’oltr’ Alpe e festeggiare con loro la Festa della Repubblica. Ti basterà qualche canto patriottico con tanto di fuochi d’artificio per farti tornare l’irresistibile centauro che tanto mi piace.

Voto 6 –

Capricorno

L’annuncio della prima foto a colori del telescopio James Webb non ti ha molto colpito a causa dello zampino di Mercurio opposto che non ti fa assolutamente percepire gli eventi di questa portata finché non ne sei coinvolto in prima persona. Probabilmente visto l’eco della notizia potresti mettere questa immagine sul salva schermo del telefono, ma solo per far colpo. Nulla di più.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: le emozioni sono così forti che sarai stordito come da uno tsunami. Questa Luna placa per un attimo la tua continua ‘fame’ di sesso.

Lavoro: oggi sei troppo affaticato dalla notte a ululare alla Luna che l’astrologa ti giustifica per darti malato.

Salute: sei così in confusione che riuscirai anche a dimenticarti l’allenamento mattutino. Non preoccuparti, lo recuperi tranquillamente domani.

Il consiglio del giorno: il tour de France si sta avvicinando alle alpi e tu che sei un vero appassionato di sport potresti andare a vedere come questi fenomeni salgono in cima ai passi delle montagne pedalando alla stessa velocità di una moto in salita. Ne sarai piacevolmente stupito.

Voto 6 e mezzo

Acquario

Voi essere viziato e coccolato come un vero principino dalla sua mamma. La causa di tutta questa voglia di accudimento è certamente la quadratura di Marte, per cui ti sei allegramente rifugiato nelle sottane di Venere. Il massimo per te è gustarti un gelato nel ‘Cono 925’ in argento presentato a Parigi da Delfina Delletrez. Se poi vuoi esagerare c’è anche quello in platino con diamanti, per i veri piccoli tiranni di casa.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi sei proprio un tenero orsacchiotto che sta bene solo quando è stretto forte forte e possibilmente a letto con il pigiama.

Lavoro: poca e quasi nessuna voglia di discutere. Ti trovi a dire sempre di sì anche se non ti conviene per nulla.

Salute: per te il riposo del guerriero dovrebbe durare tutto il giorno alternato unicamente da pasti e spuntini. Sei pronto a questa maratona pigrissima.

Il consiglio del giorno: per la tua fame di cultura e scienze c’è il festival ‘Treviso Giallo’. Tranquillo perché si tiene a settembre tu devi solo segnartelo ora accuratamente sul calendario. Non devi assolutamente temere per il momento, di dover abbandonare il tuo amato divano.

Voto 7 –

Pesci

Va bene essere sempre interconnessi con il mondo, le notizie, i social e la borsa ma siete quasi al livello dei tassisti di Hong Kong che per seguire tutti i loro affari hanno come minimo 7 cellulari appesi sul parabrezza della vettura. Tutta questa ‘distrazione’ sta causando moltissimi problemi di circolazione a causa dei quotidiani incidenti. Anche voi provate a fare una cosa per volta senza farvi troppo prendere dall’ansia di dover fare tutto e subito.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: se anche doveste trovarlo voi lo metti subito sotto esame verificando subito il livello di cultura generale, altrimenti lo rimandate come gli esami di riparazione a settembre. Lavoro: pur sapendo che certe verità sono davvero scomode, voi non vi farete molti scrupoli a dirle ad alta voce. In questi giorni vi tocca proprio questo sporco lavoro.

Salute: oggi siete come quei divi che non sono belli ma piacciono molto. Tipo Adrien Brody, con quel tocco in più che fa scomparire totalmente il naso preminente e pure un po’ storto.

Il consiglio del giorno: rilassatevi con il trend letterario del momento: il fumetto. Ne trovate per tutti i gusti dai fantasy a quelli storici. Un modo divertente e alternativo che limitanti la vostra immaginazione vi aiuterà ancor di più a staccare la spina.

Voto 7 +