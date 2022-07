Arriva la Luna Piena in Capricorno il 13 luglio 2022: il bisogno di indipendenza è forte La Luna piena in Capricorno del 13 luglio 2022 sarà una Superluna, quindi bella e grande nel cielo. Questa Luna porterà a galla l’eterna lotta tra i bisogni personali, dell’ego, e la voglia di dedicare attenzione a chi amiamo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mercoledì 13 luglio 2022 ci sarà la Luna piena in Capricorno: un momento di grande intensità emotiva nel quale i nostri bisogni vengono a galla impulsivi, irrefrenabili e potenti. Questo accade sempre con la Luna piena che, oramai lo sapete, è l'esaltazione dei nostri istinti profondi.

La Luna piena in Capricorno è simbolo dei nostri bisogni personali di realizzazione pubblica: il Capricorno è il segno nel quale dominano insieme Saturno e Marte, ovvero la determinazione, il raggiungimento di uno status pubblico riconosciuto, la progettualità e l'ambizione. Nella Luna piena in Capricorno il bisogno di indipendenza e di comando insieme è forte. L'io profondo sente che ha bisogno di vedere realizzate le sue ambizioni, le sue capacità e le sue volontà.

Infine, la Luna piena del 13 luglio sarà anche una Superluna ovvero la Luna piena (completamente illuminata dal Sole) nel momento nel quale il satellite si trova al perigeo ovvero la minima distanza dalla Terra. La Luna di luglio viene anche chiamata Superluna del Cervo: questo infatti è il periodo dell'anno nel quale le corna del cervo sono alla loro massima bellezza e altezza proprio per preparare l'animale alla stagione degli amori.

Il significato della Luna Piena in Capricorno del 13 luglio 2022

Quando c'è la Luna piena significa che Sole e Luna sono esattamente opposti, il più distanziati possibile nel cerchio dello Zodiaco. Se la Luna indica la nostra parte emotiva, il Sole indica una parte più razionale. In questo caso, in più, la Luna piena in Capricorno si dice essere "in caduta" perché appunto sarebbe rappresentata perfettamente dal segno del Cancro al quale si trova opposta.

In più, in Italia, la Luna si trova vicinissima all'Ascendente, nella prima casa e quasi congiunta a Plutone. Quindi questa Luna piena in Capricorno sembra proprio parlarci di quelle che sono le nostre ambizioni personali, i bisogni dell'ego dato che la prima casa è la casa dell'io nella sua immagine pubblica e Plutone è simbolo di potere. Di contro il Sole si trova in Cancro e nella settima casa, entrambi simboli di attenzione all'altro, di accudimento e protezione dell'altro.

Gli effetti della Luna Piena in Capricorno su tutti i segni zodiacali

I segni zodiacali più toccati dal plenilunio del 13 luglio saranno i segni cardinali ovvero il Cancro (dove si trova il Sole), il Capricorno (dove si trova la Luna), l'Ariete e la Bilancia.

Ariete

Questo sarà un ottimo momento per rimettere ordine tra quelli che sono i tuoi bisogni personali e la tua voglia di metterli da parte a favore di chi ami.

Toro

Sarà un bellissimo momento di chiarezza ed espressione dei tuoi bisogni più profondi.

Gemelli

La Luna piena in Capricorno amplificherà il tuo eterno dubbio tra lottare per essere ciò che desideri e il bisogno di dedicare tempo a chi ami.

Cancro

La tua rinomata capacità di ascoltare gli altri adesso sembrerà voler urlare al mondo le tue ragioni. Sarà bene che nessuno attorno sottovaluti le tue richieste d'amore.

Leone

Con la Luna piena in Capricorno potresti sentire più forte il senso di solitudine e il bisogno di una guida.

Vergine

Con questa Luna piena a favore direi che non hai davanti a te alcun ostacolo alla piena consapevolezza.

Bilancia

Tu sei un segno zodiacale storicamente attento all'altro. E bene, con questa Luna piena in Capricorno sarà possibile sentirti fare delle richieste ad alta voce, cosa che di solito non succede. Prenderai consapevolezza di quanto tu faccia per gli altri e di quanto vorresti ti fosse riconosciuto.

Scorpione

La Luna piena ti renderà deciso su quelli che sono i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi, sia sentimentali che di realizzazione personale.

Sagittario

Questa Luna piena non ti sollecita particolarmente ma, con Venere a sfavore, ti porterà malinconia e voglia di stare per i fatti tuoi.

Capricorno

L'ego è molto forte e avrà bisogno di far valere le proprie richieste anche in una modalità capricciosa e impulsiva.

Acquario

Continui a goderti l'amore di Venere ma contemporaneamente anche la saggezza e la voglia di fare di Saturno che ti stimolerà ancora di più oggi.

Pesci

Questa Luna piena ti piace molto perché ti dona la capacità di guardare con lucidità a chi sei, indipendentemente dai tuoi rapporti con gli altri.

Cosa fare durante la Luna Piena in Capricorno del 13 luglio 2022