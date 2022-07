La Superluna piena del Cervo oggi 13 luglio è la più luminosa del 2022: a che ora vederla Questa sera il cielo sarà impreziosito dalla Superluna piena del Cervo, il plenilunio più luminoso e ravvicinato di tutto il 2022. Ecco quando e come vederlo.

Oggi, mercoledì 13 luglio 2022, potremo ammirare nel cielo la Superluna piena del Cervo, la più grande e luminosa di tutto l'anno. Come indicato dall'Unione Astrofili italiani (UAI) il plenilunio si verificherà esattamente alle 20:37, poco prima del sorgere del disco lunare sull'orizzonte. Il satellite della Terra, infatti, si leverà alle 21:05 (ora di Roma) nel cielo sudorientale. Il suo nome è legato alla tradizione dei nativi americani, che a luglio celebravano la crescita del palco dei cervi al suo apice, in vista della stagione riproduttiva. Almanac.com ricorda anche gli altri nomi con cui è noto il plenilunio di luglio: Luna della muta di piume (Cree); Luna del Salmone (Tlingit); Luna delle bacche (Anishinaabe); Mese della Luna del mais maturo (Cherokee); Luna dei lamponi (Algonchini, Ojibwe); Luna del tuono (Abenaki occidentali); e Luna di mezza estate (Anishinaabe). Sono tutti nomi di eventi naturali che influenzavano la vita delle tribù.

La Superluna piena del Cervo sarà perfettamente visibile a occhio nudo, ma potrete osservarla anche in diretta streaming; l'evento astronomico più bello del mese (e non solo), sarà inoltre accompagnato da una pioggia di "stelle cadenti", come le Pegasidi e le beta Capricornidi. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

A che ora vedere la Superluna piena del Cervo di oggi 13 luglio 2022

Come specificato dalla UAI, la fase di plenilunio si verificherà esattamente alla 20:37, tuttavia, poiché a quell'ora la Luna si troverà ancora oltre l'orizzonte in quasi tutta l'Italia (tranne che in alcune città pugliesi), dovremo attendere che faccia capolino a Sud – Est. A Milano sorgerà alle 21:34; a Roma alle 21:05; a Napoli la vedremo spuntare alle 20:54; mentre a Palermo saranno le 20:48. In presenza di ostacoli naturali e artificiali lungo la linea visiva – come montagne, alberi ed edifici – dovremo naturalmente attendere che si levi alta sull'orizzonte. La Superluna piena del Cervo resterà incastonata nella costellazione del Sagittario per tutta la notte, fin quando non tramonterà nel cielo sudoccidentale attorno all'alba di giovedì 14.

Simulazione del cielo serale del 13 luglio. Credit: Stellarium

Perché si chiama Superluna piena del Cervo

I nomi comuni delle lune piene sono generalmente legati alla cultura dei nativi americani, che per scandire mesi e anni utilizzavano un calendario lunare e non il nostro gregoriano. A ciascun plenilunio veniva assegnato un nome associato a un evento naturale particolarmente significativo per la vita delle comunità. Nel caso specifico, i cervi fornivano cibo, indumenti e altri materiali, per questo erano venerati. A luglio nei maschi di questi ungulati il palco raggiunge le massime dimensioni, in vista delle battaglie per la riproduzione attese per la fine dell'estate. Queste strutture ossee, infatti, cadono e ricrescono ogni anno, sempre più grandi e ramificate. Le tribù decisero così di dedicare al cervo il mese in cui questo animale appare più bello e maestoso. Il termine Superluna, d'altro canto, non ha valore scientifico e si riferisce a tutte le lune piene che si verificano in prossimità del perigeo, il punto più vicino alla Terra dell'orbita (leggermente ellittica) della Luna. Come specificato dall'astrofisico Gianluca Masi in un comunicato, il satellite della Terra apparirà circa il 7 percento più grande e un po' più luminoso della media.

La Superluna piena del Cervo di oggi 13 luglio in diretta streaming

Come ogni altra Luna Piena, anche la Superluna del Cervo sarà perfettamente visibile a occhio nudo, tuttavia non è detto che si possa assistere all'evento. Per il maltempo ad esempio, oppure perché per qualche ragione non si può uscire di casa e non si può puntare lo sguardo al cielo. Per rimediare sarà possibile seguire il fenomeno astronomico in diretta streaming sul sito ufficiale del Virtual Telescope Project, il cui responsabile scientifico è proprio il dottor Masi. La diretta, che inizierà alle 21:00 ora italiana di oggi, sarà trasmessa da Roma e si potrà ammirare la Superluna del Cervo mentre si staglia sui monumenti della Capitale. L'evento sarà commentato dall'astrofisico.