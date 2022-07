La Superluna del Cervo di luglio è la più grande, brillante e spettacolare del 2022: quando vederla Il 13 luglio il cielo sarà impreziosito dalla magnifica Superluna del Cervo, la più grande e brillante dell’anno. Come ammirarla e perché si chiama così.

A cura di Andrea Centini

A luglio potremo ammirare nel cielo la Luna Piena più grande, brillante e spettacolare dell'intero 2022: la Superluna del Cervo. Come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), il plenilunio si verificherà esattamente alle 20:37 ora italiana di mercoledì 13 luglio. L'evento sarà perfettamente visibile da tutto lo “Stivale”. Il suo nome è legato alla cultura dei nativi americani e al loro tradizionale calendario lunare; le tribù erano infatti solite dare appellativi alle lune piene di ogni mese in base a eventi naturalistici e altri fenomeni significativi per la vita dei villaggi. Quello di luglio è stato scelto poiché in questo mese il palco dei cervi maschi raggiunge le dimensioni massime, in vista della stagione degli amori (in questi mammiferi i palchi si staccano anno dopo anno ricrescendo sempre più grandi e ramificati).

Quando vedere la Superluna del Cervo a luglio 2022

Come indicato, per ammirare la Superluna del Cervo dovremo attendere la sera di mercoledì 13 luglio, quando la Luna si leverà a Sud – Est alle 21:05 (ora di Roma). L'effettiva fase di plenilunio sarà raggiunta pochi minuti prima, esattamente alle 20:37. La Luna Piena è definita Superluna perché la pienezza si verificherà a ridosso del perigeo, ovvero la distanza minima raggiunta dal satellite naturale mentre orbita attorno alla Terra. L'orbita della Luna non è infatti perfettamente circolare, ma ellittica, con un punto di massima vicinanza (il perigeo, appunto), e uno di massima distanza, l'apogeo. Tutte le lune piene che si verificano nei pressi del perigeo prendono il nome di Superlune, mentre quelle all'apogeo vengono comunemente chiamate Microlune o Minilune (non sono termini con validità scientifica). Il 13 luglio il perigeo sarà toccato esattamente alle 11:09, quando la Luna si troverà a una distanza di 357.263 chilometri, mentre il plenilunio sarà raggiunto circa 9 ore dopo, quando la Luna sarà a una distanza di 357.418 chilometri. Le lune piene al perigeo appaiono leggermente più grandi e brillanti del solito, ma si tratta di pochi punti percentuali di differenza rispetto ai pleniluni classici, che vengono ben percepiti solo da chi ha un occhio allenato.

Simulazione del cielo serale del 13 luglio. Credit: Stellarium

La Superluna del Cervo in diretta streaming il 13 luglio 2022

Per ammirare la Superluna del Cervo basterà affacciarsi dalla finestra o scendere in giardino puntando lo sguardo a Sud Est. La Luna sorgerà attorno alle 21 (ora di Roma) nel cuore della costellazione del Sagittario, incastonata tra la Corona Australe (a Sud) e il Capricorno a sinistra. L'evento sarà visibile per tutta la notte, fin quando il satellite della Terra non tramonterà a Sud Ovest, tra le 5 e le 6 di giovedì 14 luglio. Nel caso in cui si verificasse meteo avverso o per qualche ragione non poteste osservare il cielo coi vostri occhi, potrete seguire la diretta streaming del Virtual Telescope Project (VTS) a partire dalle ore 21 ora italiana di mercoledì 13 luglio. L'evento, disponibile a questo link, sarà commentato dall'astrofisico italiano Gianluca Masi – responsabile scientifico del VTS – è mostrerà il satellite della Terra mentre si erge sui monumenti di Roma. Uno spettacolo imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia e della Città Eterna.