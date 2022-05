L’oroscopo di oggi giovedì 12 maggio 2022: Cancro e Capricorno sul piede di guerra Nell’oroscopo di oggi, giovedì 12 maggio 2022 il Sole si congiunge al nodo lunare nord in Toro, simbolo della nostra evoluzione personale. Insomma un bel momento per prendere decisioni di crescita personale: ecco le previsioni astrali di oggi per segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 12 maggio 2022, vorrei parlarvi di Marte sestile al Sole. Nei giorni scorsi ci siamo distratti parlando di Mercurio retrogrado e di Giove entrato in Ariete. Nel frattempo però Marte in Pesci è sestile al Sole in Toro, mentre quest'ultimo si congiunge al nodo lunare nord, simbolo di realizzazione. Insomma un ottimo momento per prendere delle decisioni importanti, almeno fino a tutto il weekend!

La Luna oggi si trova nel segno della Bilancia da dove, in mattinata, si opporrà a Venere in Ariete. Il segno sfortunato quindi sarà il Cancro che vive un momento di insicurezza emotiva mentre il segno fortunato sarà il Leone che sente essere arrivato finalmente il suo momento.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Se ti dovessi paragonare ad un’opera d’arte del novecento, tu mio caro Ariete con tutti questi astri che ti illuminano puoi essere unicamente la Marilyn di Andy Warhol che, oltre ad essere una vera icona, è anche l’opera più cara del secolo scorso. Di più non si può.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: se i pensieri si mettono di traverso alle emozioni tu mettili da parte, perché un cuore galoppante come il tuo non deve essere fermato.

Lavoro: oggi sei portato sul palmo della mano da tutti i colleghi, manca poco perché ti dedichino un inno ad hoc tipo ultras della curva.

Salute: se pensavi di andare nel tuo centro estetico per un trattamento, ti troverai la proprietaria piantonata nella cabina per sapere quali sono i tuoi segreti di bellezza.

Il consiglio del giorno: tra i luoghi del design per l’imminente salone del mobile, c’è anche la casa di Paolo Stella, un posto imperdibile per prendere spunti cool per potare a casa un tocco da vero influencer.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con tutti quei bei muscoli pronti all’azione e con l’immensa energia che ti dona Marte, ti puoi dedicare senza alcun mal di schiena al tuo hobby preferito: il giardinaggio. Sono certa che alla notizia di due studiosi che hanno creato un dispositivo per far suonare le piante tu non ti sei per nulla stupito, visto che tu le coccoli, le accarezzi e ci parli tutti i giorni. E loro ti regalano fiori da far invidia a tutto il vicinato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei pieno di ripensamenti e dubbi, oggi vagherai in questo limbo in cui sarà impossibile trovare una valida spiegazione sulle ragioni dell’amore.

Lavoro: sei in stallo o meglio ti sei subito reso conto che tutto l’ufficio lo è, posticipa tutto con la scusa si un attacco hacker ai programmi, anche se ti occupi di allevamento e agricoltura.

Salute: non sai proprio cosa fartene di tutta questa prestanza data da Marte, posso capirlo, ma visto che al momento c’è, sarebbe un peccato non sfruttarla, almeno per mettersi un po’ in forma, no?

Il consiglio del giorno: unisciti agli agricoltori del chianti classico che stanno sviluppando spedizioni green per la prossima vendemmia, e che tu potresti sfruttare anche solo nel tuo piccolo giardino.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vista la vostra grande arguzia, grazie ai favori di Mercurio, dovreste trovare una soluzione per incentivare il ritorno degli spettatori ai cinema, che ad oggi hanno perso più del sessanta per cento degli affezionati. Sono certa che siete il segno giusto per trovare divertenti e quanto meno ordinarie proposte per far tornare la voglia di vivere la magia del grande schermo. Pronti a questa sfida?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi siete dei fighi pazzeschi, ve lo ricorda tutte le mattine l’amato specchio e la maestra dei vostri figli che vi guarda come un cucciolo di foca in calore. Ho reso l’idea?

Lavoro: non fatevi mettere dubbi amletici da mercurio che ha messo la retromarcia, anzi pigiate bene sull’acceleratore senza alcuna paura di superare il limiti di velocità.

Salute: molto, molto bene grazie a Venere che ti illumina meglio del blush brillantinato usato da Blake Lively al Met Gala.

Il consiglio del giorno: dovreste informarvi sui progetti Idrogen Valley che si trovano da nord a sud italia, una soluzione alternativa per la crisi energetica di questo momento. Direi che è un ottimo tema su cui mettervi a studiare.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Pur di avere un po’ di amore saresti disposto a rapire il pianeta Venere per qualche giorno, come la fuga d’amore tra la guardia penitenziaria e il detenuto dello stato dell’Alabama. Devi però essere consapevole che la storia non può andare a buon fine, perché i due fuggitivi sono stati catturati e messi in due centri differenti lontano l’uno dall’altra. Vale davvero la pena fare una pazzia invece di lasciare che il pianeta dell’amore continui il suo cammino raggiungendoti, da solo e consenziente, tra qualche settimana??

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: le occasioni amorose sono unicamente mordi e fuggi, ma a te pare proprio che la fame sia decisamente passata. Praticamente sei a dieta.

Lavoro: oggi sei così malinconico che ti sei messo a rileggere le email del cliente piene di lodi e approvazioni. Ricorda che con Marte dalla tua hai una bella grinta per fronteggiare tutte le contestazioni e rotture che ti stanno arrivando.

Salute: con quelle belle spalle larghe puoi sopportare tutto, anche un'unghia spezzata, devi solo crederci di più.

Il consiglio del giorno: se fino a poco tempo fa pensavi che gli scalda muscoli fossero unicamente per i pomeriggi sul divano, dovresti invece seguire i consigli di Alessia Marcuzzi che ha dato a questo capo da ballerina un eccezione sexy che non avevi preso in considerazione. Un buon modo per mettere del pepe alle tue serate casalinghe.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

Giove dalla tua ti ha messo subito in cima alla lista tra i segni più gagliardi e fidati, non è detto però che tu debba o voglia accettare tutte le proposte che ti vengono fatte. Anche il sensitivo Lello nominato come consigliere dal Sindaco di Sorrento ha preferito rimanere nel suo. Per cui: mai mescolare il sacro dal profano, ricordatelo sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: quanti ti piace fare il leone ruggente con un harem da fa invidia ad un Marajà, vero?

Lavoro: Mercurio ti chiede di riflettere prima di agire, dovrai assolutamente contare fino a dieci prima di dire di si e vagliare prima tutte le possibilità. Dai che ce la puoi fare.

Salute anche senza le lezioni di pilates, Venere ti dona una postura perfetta, meglio di una modella che cammina sulla passerella delle sfilate.

Il consiglio del giorno: con il caldo torrido di questa settimana sei già pronto a sfoggiare tutto il tuo guardaroba estivo? Se non lo avessi ancora fatto è arrivato proprio il momento del cambio di stagione. Puoi dire addio, fino a settembre, a cappotti, piumini, sciarpe e guanti.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il fatto che tu sia arrivata alla certezza che siano iniziati gli Eurovision, è già un ottimo punto considerando il fatto che hai Mercurio che ti blocca le sinapsi come il passaggio a livello del treno interregionale. Riuscire a capire come funziona il giochino virtuale tipo il Fantasanremo è decisamente impossibile. Se sentirai strane frasi o vedrai gag o mossette senza senso apparente, accontentati di stare sul divano a goderti lo show.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: usa la tua lingua solitamente fluente per esperienze più interessanti, dopo due ore a chiacchierare, anche il corteggiatore più paziente ha voglia di quagliare, tienilo bene a mente.

Lavoro: ti senti come in pieno trasloco, perché stai finalmente mettendo in ordine tutto il delirio di file e archivi che pare proprio essere esploso nell’ultimo periodo. Un vero lavoraccio.

Salute: sei ancora deboluccucia con quel raffreddore che ti porti dietro da tutto l’inverno. Un buon bagno al mare con la bella stagione è meglio dello spray della fisiologica che usi tutte le mattine.

Il consiglio del giorno: prendi le notizie che leggi sul giornale con le pinze, perché il fatto che esista la ciocco rana di Harry Potter e che provenga proprio dal Perù, come il cioccolato, a te fa pensare di poterne ordinare un pacco intero su Amazon. Ti avverto che si tratta di una nuova specie appena scoperta…

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con questo animo davvero acido, a causa di Venere in opposizione ma con Mercurio che ti sollecita, hai davvero una lingua biforcuta. Ti avverto subito che le sparate alla Vittorio Sgarbi potrebbero diventare una terribile abitudine. Pensa che è riuscito a dare a Chiara Ferragni della vecchia befana… Non aggiungo altro.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la luna di oggi ti suggerisce che per essere amata dovresti amarti tu per prima. Ti basta anche solo metterti il mascara e toglierti quel tutone da lavoro per sentirti subito meglio.

Lavoro: devi iniziare a pazientare, perché tutto si muove il slow motion, quando tu stai già pensando ad organizzare le vacanze estive del 2023.

Salute: che tu non ti piaccia in questo periodo ormai è ben chiaro, e anche le fusa del gatto sono un rumore insopportabile. Non ti si riesce ad addolcire con nulla.

Il consiglio del giorno: dovresti guardare le foto della nube di Magellano recentemente fotografata dai telescopi della Nasa, immagini che sconvolgono anche i cuoricini più duri come il tuo, e decisamente più interessanti dei soliti video con gattini miagolanti.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

È vero che con Marte che ti lustra tutti, ma proprio tutti, i muscoli del corpo sei sexy da morire e con Mercurio favorevole sai perfettamente come esprimerti. Di certo tu non avresti preso la multa di settemila euro che è stata data al negoziante che aveva affisso l’annuncio di ricerca di commesse diciottenni e sentimentalmente libere. Mai ti saresti permesso! Con la tua parlantina affascini chiunque voglia avvicinarsi alla tua attività.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: questa cosa che sei la sex machine dello zodiaco ti piace tantissimo, come darti torto.

Lavoro: ogni tanto la logica può far cilecca, tienilo bene a mente, come le comunicazioni inviate tramite la mailing list che scompaiono nell’etere. Per te quasi un affronto personale.

Salute: lo so che stai già facendo un certo tipo di ginnastica ma per mantenere certi ritmi ci vuole anche un allenamento più generico per garantirti sempre un ottimo livello di elasticità. Capito?

Il consiglio del giorno: se per caso stai cercando una telecamera per la sicurezza della tua casa, io opterei per quella che si può muovere a 360 gradi con tanto di visore notturno e microfono così in caso di malintenzionati potrai fare tu la prima mossa. Fico vero?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con Mercurio in opposizione, che per giunta ora è in moto retrogrado, per decidere se vuoi la pasta in bianco o al sugo ci impieghi una vita. Ora ti senti come una Ferrari in garage. Non ci vorrà molto per poter come il bravissimo Fernando che ha deciso di seguire le sue passioni e ad ottant’anni laurearsi in filosofia. Capito?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei in stallo e per ripartire hai bisogno di due cose: una convergenza da testa a piedi e trovare le chiavi per l’accensione. Prova intanto a mettere in ordine la tua testolina confusa e vedrai che tutto si rimette ben in moto.

Lavoro: siccome continui a spararle davvero grosse, buttala in ‘caciara’ e maschera le tue uscite fuori luogo con battute di spirito. In alcuni casi potrebbe anche funzionare.

Salute: caffè e integratori di prima mattina sono la tua colazione perfetta almeno fino all’estate.

Il consiglio del giorno: per problemi di allergia, vista la stagione o anche solo per la polvere, si possono utilizzare in casa degli ottimi purificatori d’aria oltre ai famosissimi Dyson, e magari quel cerchio alla testa di prima mattina svanirà d’incanto o quando Marte si toglierà dalla fastidiosa quadratura.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Occhio a sottovalutare la tua super forza perché come ogni dono o qualità ha sempre il retro della medaglia. Infatti, siccome sei così preso dal fatto che Giove ti si è rivoltato contro e lo senti come un affronto personale, potresti inciampare e fare danni come il turista che cade sul quadro di San Francesco a Galleria Borghese, rovinandolo gravemente. Ricordati sempre che la potenza è nulla senza il controllo, come nello slogan dei pneumatici Pirelli.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la tua dolcezza è paragonabile a quella di un cucciolo di squalo pronto a divorare anche la pesciolina Dori. Non so se mi sono spiegata.

Lavoro: ti avverto che al momento la tua segretaria in età da pensionamento è decisamente più sul pezzo di te, ti devi arrendere all’evidenza che hai bisogno ‘dell’aiuto da casa’ come al Milionario.

Salute: potresti addirittura metterti a litigare con il dolcissimo cane batuffoloso della tua vicina, hai capito come sei messo al momento?

Il consiglio del giorno: se pensavi di consolarti regalandoti un’ottima cena ad un ristorante, magari stellato, ti avverto subito che prima di prenotare leggi bene la guida Michelin perchè di tre stelle ‘economici’ in Italia ce ne sono solo due. Vedrai che facendo bene i conti anche la trattoria sotto casa andrà benissimo.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Eh si Acquario, sei davvero un bel fico e bisogna dirtelo a gran voce, perché avere Giove e Venere e anche Mercurio a favore, non succede tutti i giorni. Sei come il professore rapper di Bologna che ha messo in rima tutta la storia italiana riuscendo a far studiare anche gli studenti più svogliati, e introducendo un metodo efficace e divertente. In fondo c’è da ricordare ed ammettere che tutta la mia generazione ha imparato la poesia "San Martino" grazie alla canzone di Fiorello…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: se ti trovi a canticchiare le canzoni di Laura Pausini è perché l’amore ti sprizza proprio da tutti i pori.

Lavoro: no ti fai scalfire da alcun dubbio, perché ormai hai preso una chiara direzione e le inversioni a U non sono assolutamente prese in considerazione.

Salute: sei pronto addirittura a lanciarti in combattimento nel fango tanto è la tua voglia di provare nuove esperienze, basta che l’incontro si sposti poi anche sotto le coperte per un finale in dolcezza.

Il consiglio del giorno: cerca il tuo vecchio iPod con tanto di scatola e carica batterie e mettilo in un posto sicuro e asciutto, visto che a breve uscirà dal mercato. Sono certa che tra trent’anni tornerà in voga o tuo figlio lo userà solo per fare il figo con gli amici. Tentar non nuoce.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Bisogna essere sinceri e ammettere che il look di Mahmood agli Eurovision non dona a tutti. Ma voi che avete Marte dalla vostra, che vi garantisce un fisico scolpito come quello delle divinità greche nei marmi di Carrara, potete permettervelo tutto, gonna fucsia compresa. Di certo voi Pesciolini in tutto il concetto di fluidità sapete ben sguazzare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: pronti per avventure amorose ad alto rischio. Siete più audaci di Indiana Jones.

Lavoro: il tempo per voi è un concetto filosofico, per ricordarvi le scadenze avete bisogno di uno schermo da stadio con tanto di count down e di musichetta trionfale per ogni vostra consegna.

Salute: avete una forza eccezionale e potreste iscrivervi alla federazione sportiva del braccio di ferro italiana, non è uno scherzo, esiste davvero.

Il consiglio del giorno:: per coi amanti delle cripto valute a breve potrete fare shopping anche nelle boutique di lusso e Gucci ha appena iniziato questo trend. Fate attenzione con la conversione da euro a Bit Coin. Non si sa mai.

Voto 5 e mezzo