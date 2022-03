L’oroscopo di oggi 9 marzo 2022: Gemelli e Acquario donano sorrisoni Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 9 marzo 2022, la luna è nel segno dei Gemelli: è molto bella perché, insieme a Venere in Acquario, dona ai nostri sentimenti un tono vivace, sociale, spinto alla condivisione e all’attenzione reciproca. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 9 marzo 2022, c'è una bella sintonia tra la Luna e Venere, i due pianeti legati al nostro modo di sentire. Si tratta di una sintonia legata alla socialità, alla socievolezza, alla voglia di condividere. Venere in Acquario e la Luna in Gemelli hanno una fortissima connotazione legata al gruppo, alla società circostante. E la loro influenza la sentiremo per tutto il weekend.

Con la Luna in Gemelli il segno zodiacale fortunato è proprio questo, il segno dei Gemelli che, impavido del rischio di esagerare, ha voglia di osare e soprattutto condividere emozioni e tempo con chi ama. Il segno sfortunato di oggi è la Vergine che invece sembra aver perso tutto il desiderio di coccole che aveva caratterizzato le ultime settimane.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei così in forma grazie ai buoni influssi di Marte che la centrale energetica nel deserto dei Gobi con più di centomila specchi che potrà fornire energia ad una buona fetta di Cina non ti fa per nulla invidia. Con il rinnovato appoggio del pianeta delle energie sei carico ed esuberante e appari spinto da moto perpetuo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: i tuoi occhi sono come fari abbaglianti tanto da sconvolgere d’amore tutte le persone che incontri.

Lavoro: stanno tutti facendo a gara per averti come partner perché con il tuo ritrovato carisma intuito sono certi di arrivare diritti al successo.

Salute: sei così energico che alla fine dell’allenamento chiedi ancora una sessione extra di burpees, sei davvero instancabile.

Il consiglio del giorno: come i bambini pieni di energie dovrai trovare qualche cosa per tenerti impegnato da corsi di aggiornamento on line allo sport quotidiano, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti perdi in un bicchier d’acqua e appena puoi ti rifugi in fantasie e strani pensieri a causa della totale mancanza di coerenza dovuta alla quadratura di Mercurio. Non mi stupirebbe affatto se ti perdessi per ore guardando fuori dalla finestra pensando che fine avrà mai fatto il pezzo di razzo che si è di recente schiantato contro la Luna. Appena ti riprendi, cerca almeno di apparecchiare la tavola per cena.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: mi auguro che tu abbia ben attrezzato il tuo angolino preferito con cuscini coperte e vivande perché ci rimarrai per un bel po’.

Lavoro: sei in totale black out, anche solo impostare la sveglia del telefono ti sembra un operazione da scienziato del cern.

Salute: sei stanco ancora prima di alzarti dal letto. Con questo andazzo per arrivare puntuale al lavoro ti dovrai presentare in pigiama.

Il consiglio del giorno: dedicati alla semplice routine e a gesti poco impegnativi e sopratutto ricordati di dare l’acqua alle piante.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete tra i segni vincenti di questo periodo grazie agli ottimi influssi di Venere, Marte e Mercurio. Con questo super trio che fa il tifo per voi le azzeccate davvero tutte e potreste replicare tranquillamente il super canestro, degno di un giocatore dell’NBA, di Frank Matano durante l’ultima puntata di Italian's Got Talent. Conoscendovi potreste anche esagerare eseguendolo bendati ed in equilibrio su un solo piede.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: simpatici, intriganti e davvero sexy insomma la persona ideale con cui passare del tempo ma mi raccomando niente di serio perché volete solo divertirvi.

Lavoro: si vocifera che tutto questo successo sia dovuto a segretissime informazioni che vi vengono passate dalle alte sfere. In realtà è solamente Giove a favore.

Salute: recuperate in brevissimo tempo tutti gli eventi e manifestazioni a cui avete rinunciato nell’ultimo periodo, avete l’agenda più fitta di un capitano d’industria ma questo non vi spaventa affatto.

Il consiglio del giorno: è un buon momento per le scommesse e per il gioco d’azzardo, da voi tanto adorato. Se volete rischiare un all in non impegnate anche la casa perché non si sa mai.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

I messaggi positivi ormai sono ovunque ed il risveglio dei sentimenti e dell’amore è ormai vicinissimo da quando Venere si è tolta dall’opposizione. Anche la moda ti manda un chiaro messaggio con la sfilata di Valentino dove il colore rosa domina la passerella trasformando per un attimo lo show in una vera ‘vie en rose’. Perché la risposta ad ogni tuo dubbio è l’amore.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il tuo nuovo motto è: quando cojo, cojo. Dopo il lungo periodo di Venere in opposizione di certo non hai intenzione di fare il difficile.

Lavoro: sei investito di totale fiducia e ti puoi muovere autonomamente seguendo i tuoi ritmi, quindi se ti presenti alle 11 in ufficio nessuno oserà dirti assolutamente nulla.

Salute: per riprendere un po’ di movimento non ti importa assolutamente di seguire una sessione di stretching con i tuoi nuovi amici ottantenni perché è meglio iniziare a piccole dosi.

Il consiglio del giorno: preparati a riempire la tua vita di amore e sentimenti e gli occhiali a cuoricini con le lenti rosa ti fanno subito entrare nel mood giusto.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Vorresti annegare tutti i tuoi dispiaceri nell’alcool a causa della grande oppressione che senti con tutti i pianeti contro che ti ritrovi in questo periodo. Non credo che sia una buona idea perché da un recente studio pare che i tanto amati bicchieri di vino e di birra possano ridurre il volume e le capacità del cervello. Se tu hai già Mercurio che non ti agevola i pensieri cerca almeno di mantenere il più possibile la tua materia grigia intatta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: neanche se Cyrano stesso ti suggerisse poesie d’amore tu riusciresti a ripetere le esatte parole, potresti facilmente cadere nel classico e bruto cliché dell’apostrofo rosa che per te non è tra le parole t’amo.

Lavoro: va bene il libero arbitrio, ed io ne sono una fortissima sostenitrice, ma tu non ne azzecchi proprio una, rassegnati all’influenza degli astri in opposizione.

Salute: sei già sfinito solamente allacciandoti le scarpette da corsa, io ti direi di passare, ma decidi tu…

Il consiglio del giorno: è proprio il momento giusto per prenderti cura di te stesso, basta poco da una bella spazzolata ai capelli, alla crema idratante delle mani, questi sono piccoli gesti che ti danno grande serenità.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La Luna di oggi si aggiunge alla fuga di tutti i pianeti a favore enfatizzando la necessità di non focalizzarti su te stessa ma sugli altri. Oggi potresti assecondare questa tua esigenza preparando pacchi d’aiuto per le zone recentemente in guerra e magari aggiungere un messaggio di positività proprio come stanno facendo alcuni bambini che oltre a donare volentieri i loro effetti aggiungono letterine e disegni come gesto di grande solidarietà. Non scordare mai che la tua più grande soddisfazione arriva proprio aiutando le persone in difficoltà.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ricorda che piaci a tutti così come sei, senza fronzoli, quindi via quell’espressione triste ed illumina al tua giornata con un bel sorriso.

Lavoro: non ricorderai questo periodo come il più geniale e profittevole quindi punta su quello in cui sei più brava, una perfetta routine ben calcolata e ponderata.

Salute: di certo non hai più il fisico per fare le ore piccole, quindi se non riesci a compiere i tuoi mille impegni nella giornata dovrai fare una bella scrematura.

Il consiglio del giorno: oggi hai tantissime opportunità per poter aiutare gli altri vicini e lontani, dal tuo quartiere fino alle zone di conflitto. Ricorda che anche se non arrivi ovunque questo tuo impegno è importante ed apprezzatissimo.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Mia cara Bilancia sei davvero tutta un fuoco perché graziata da Marte e Venere che ti accompagneranno a braccetto per qualche settimana e ti faranno recuperare tutto il tempo perso da single incallita. Sei così calda che con grande probabilità sei proprio tu la causa del mega scioglimento del ghiacciaio Argentino Perito Moreno. Cerca di tenere un po’ a bada il tuo sex appeal oppure occhio che ti si potrebbe sostituire alla stufetta in camera nelle fredde nottate di questi giorni.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti bastano poche azzeccatissme frasi per attirare subito l’attenzione e far girare la testa perché la bellezza ed il sex appeal passano anche dalla mente.

Lavoro: se fino a ieri per te era un tutto ‘chi fa da se fa per tre’ ora vuoi coinvolgere tutti nei tuoi progetti.

Salute: con tutte le cose che vuoi fare per te la giornata dovrebbe avere almeno quarantotto ore.

Il consiglio del giorno: bruci letteralmente di passione e vorresti recuperare tutto e subito, anche se sei irresistibile mostra a tutti la tua grande dolcezza perché più che un tigre da materasso sei un vero pasticcino da mordere.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Fai proprio fatica a mandar giù tutta quest’aria di costrizione da quando Venere e Marte fanno combutta con Saturno contro. Il tuo desiderio di evasione e il disprezzo delle regole è ben evidente ma non vorrei mai che finissi come il famoso locale romano Notorius che per non aver voluto seguire le restrizioni è stato chiuso con data da definirsi. Accetta questo momento senza fare troppo il difficile.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai deciso di inviare al giornale del tuo paese un annuncio anonimo per la rubrica cuori infranti, dubito funzioni.

Lavoro: sei cosi spericolato che ti butteresti da un aereo senza paracadute. Per favore evita.

Salute: aggiungere quintalate di peperoncino ai tuoi piatti non aumenterà il suo sex appeal ma sicuramente ti causerà una grande acidità di stomaco.

Il consiglio del giorno: anche se sei sprezzante delle regole questo periodo di pausa costretta ti sarà utile perché i transiti ed i pianeti in qualsiasi posizione siano, se in opposizione o a favore, arrivano sempre per un motivo bene preciso.

Voto 4 +

L'oroscopo di oggi per lo Sagittario

Anche se hai degli ottimi pianeti a favore Giove ti ricorda che devi comunque lavorare ancora un po' sul controllo e l’autostima. Come ricorda l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro il Milan: ‘per vincere bisogna reggere la pressione’. Porta a casa questo buon insegnamento ed allenati ogni giorno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: cavalca l’onda di questo ritrovato ottimismo e goditi senza troppi pensieri le tanto meritate coccole.

Lavoro: ti senti come in un parco giochi dove tutto è divertimento, brivido da condividere con persone simpaticissime. Questo tuo buon umore sta diventando una vera carie ai denti.

Salute: potresti trascorrere ore in palestra basta tu sia continuamente distratto da un’ottima compagnia di amici.

Il consiglio del giorno: non si può pretendere sempre troppo da se stessi e nello sport come nella vita bisogna saper giocare e divertirsi senza farsi fagocitare dalla ricerca del risultato.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei in pieno Royal trend. Dopo gli ultimi mesi con tutti pianeti a favore hai solo voglia di riposarti e riflettere sul periodo di gloria che hai appena vissuto. Proprio come l’amatissima Regina Elisabetta che ha deciso di salutare definitivamente la dimora reale Buckingam Palace per ritirarsi a Windsor e presenziare alla maggior parte degli eventi solo in via virtuale. Avvisa tutti che a breve ti vedranno solo via zoom perché non hai intenzione di trotterellare in giro per un bel po’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei decisamente un tipo all’antica, tutto casa e chiesa e aggiungo io, ti va benissimo così.

Lavoro: con l’aria che tira, questo è davvero un buon momento per avere un atteggiamento cauto e conservativo. Stare a bocce ferme è il tuo hobby preferito.

Salute: non male ma ricorda che dopo solo due settimane i muscoli perdono completamente il tono guadagnato con tanto sforzo, quindi un paio di piegamenti al giorno sono d’obbligo.

Il consiglio del giorno: mi ricordi tanto il film cult anni ‘90: ‘Scappo dalla città: l’amore, la vita e le vacche’. Dopo un primo periodo di assestamento, nel tuo bel rifugio, ti troverai benissimo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Hai tutte le carte, e i pianeti, in regola per poter realizzare i tuoi grandi progetti. Potresti anche tu aiutare le comunità rurali che si impegnano per il ripristino di foreste ed ecosistemi. Con il super trio di pianeti a favore, Marte, Venere e Mercurio, sei prontissimo a dedicarti a migliorare e salvare il mondo. Un eroe come te non è mai stato inventato neppure dalla Marvel.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei un amante intellettuale che proclama parole e poesie d’amore di Sartre, solo in lingua originale ovviamente.

Lavoro: la squadra ed il gruppo sono il vero successo e tu ce lo ricordi tutti i giorni.

Salute:sei sempre in movimenti e scommetto che il tuo orologio contapassi alla sera è esaurito dai tuoi venticinque mila steps giornalieri.

Il consiglio del giorno: sei sempre impegnato su tutti i fronti, politici, ambientali e umanitari. Se volessimo sapere in quale progetto dedicarci tu sei la persona giusta con una fittissima lista di attività che coprono tematiche in tutto il mondo.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Tutto questo desiderio di espansione che vi stimola Giove nel segno vi sta facendo solamente disperdere tempo ed energie e finalmente anche voi avete capito che è il momento di mettersi all’opera. Come la giovane coppia di ventenni che invece di spostarsi in una grande città cercando così la propria fortuna, ha deciso di rilevare l’unico negozio di una località in montagna per mantenere vivo il paese di origine. Anche voi dovreste imparare da questa lezione che quello che cercate in realtà è proprio sotto ai vostri occhi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete solo bisogno di una bella spintarella, a questo ci penso io! Pesciolini miei cari se non vi date una mossa anche oggi restate a bocca asciutta, capito?

Lavoro: avete scritto ovunque la parola concretezza nella speranza che prima o poi entri nella vostra meravigliosa testolina.

Salute: siccome di sogni al momenti non se ne parla, l’adorato pisolino pomeridiano si può anche saltare.

Il consiglio del giorno: bellissimi i sogni grandi ma non dimentichiamo quelli piccoli e concreti che arricchiscono il nostro quotidiano giorno dopo giorno.

Voto 7