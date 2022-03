L’oroscopo della settimana dal 7 al 13 marzo 2022: Acquario e Pesci hanno gran fiuto L’oroscopo della settimana da lunedì 7 a domenica 13 marzo 2022 vede delle belle novità: dopo una lunga sosta in Capricorno Venere, insieme a Marte, passa in Acquario. L’Acquario è il simbolo della libertà, dell’indipendenza e della voglia di provare cose nuove. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno!

L'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 marzo 2022 presenta degli importanti cambiamenti rispetto alle ultime settimane. Infatti, dopo che Venere è stata in sosta nel segno del Capricorno dallo scorso novembre, adesso si sposterà insieme a Marte nel segno dell'Acquario.

Oroscopo settimanale 7 – 13 marzo 2022: le previsioni segno per segno

Venere e Marte che si spostano in Acquario, dove già si trova Mercurio, il pianeta del pensiero, è un segno di grande apertura mentale e di desiderio di condivisione libera. L'ideale di una comunità pacifica e fatta di realtà indipendenti è sempre più forte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Vietato lamentarsi, caro Ariete, da qua fino a tutto il prossimo mese almeno. Le coccole, i baci e le notti di sesso sfrenato che il tuo partner ti riserverà e che stava accumulando lì da tanto tempo, come i panni da stirare durante la settimana, te li sei effettivamente guadagnati. E che nessuno ti distragga dal tuo buon proposito di goderti tutti i piaceri che ti sono passati sotto al naso nell'ultimo periodo quando tu non eri dell'umore giusto per coglierli.

Voto 9 con rimonta.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Spero per te, caro Toro, che tu abbia seguito i consigli della (saggia) astrologa e che nelle settimane scorse tu abbia fatto il pieno di amore ma anche di sicurezza in te stesso e nelle tue grandi capacità soprattutto sotto le coperte. In generale diciamo che proprio questa settimana sarà da dimenticare perché tutti i pianeti nel segno dell'Acquario ti guardano storto. Nemmeno la tua colazione preferita direttamente recapitata a letto potrà farti tornare il buon umore.

Voto 5 ma un sorrisino fammelo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Goditi questa settimana nella quale anche un errore di distrazione si trasformerà immediatamente in una trovata geniale, praticamente come è successo ai cornflakes! La leggerezza con la quale prenderai ogni situazione sarà perfetta per farti scovare qualcosa per cui ridere a crepapelle anche nei momenti più seriosi. Questo tuo fantastico modo di prendere la vita è alla base del pensiero laterale del quale sei uno dei massimi esperti.

Voto 8 per il pensiero laterale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Adesso sì che ti meriti tutte le coccole del mondo! Anzi, con anche Giove a tuo favore potresti addirittura concederti un regalino, una ricompensa per essere sopravvissuto ai transiti delle ultime settimane senza (forse) uccidere qualcuno. Possiamo chiudere un occhio se una delle tue adorate piante non ce l'avesse fatta per qualche tua dimenticanza involontaria. È giunto il momento di ritornare a prenderti cura di te e soprattutto di riempirti di attenzioni come solo tu sai fare. Subito dopo penseremo anche al partner.

Voto 7 per le coccole.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non vorrei stare qui a farti la ramanzina, caro Leone, ma sappi che questa è la settimana che ti vede lì in piedi alla lavagna a farci capire se hai studiato la lezione, o almeno se ci hai provato. Saturno e tutti i pianeti nel segno dell'Acquario sono come la commissione d'esame di maturità che ti mette decisamente alla prova. Se hai la sensazione che a te vengano fatte le domande più difficili e nessuno ti dia una mano nemmeno mimando la risposta corretta, sappi che è tutta colpa di Saturno e della frustrazione come metodo per spronarti al cambiamento.

Voto 4 e mezzo ma giuro che migliora (un po').

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questa settimana sarà un po' una settimana di transizione, praticamente di riscaldamento prima di vedertela con i pianeti in Pesci che ti ammutoliranno. Per adesso ti sentirai soltanto meno spavalda nell'indossare abiti super sexy e make-up evidenti. Direi che piano piano la Vergine che conoscevamo torna ad impossessarsi della sua persona. E' stato bellissimo vederti spudorata.

Voto 7 per i bei ricordi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Te l'avevo detto, cara Bilancia, che prima o poi anche questo periodo pesantissimo sarebbe terminato. E bene, il fatidico momento è arrivato e tu adesso puoi prenderti tutte le rivincite che ti meriti, prima di tutto verso la tua autocritica e quella sensazione che ti ha perseguitata di essere inadeguata come una minigonna alla comunione del cuginetto. E' giunta l'ora di darci dentro con il divertimento sfrenato ma anche con le scuse a chi ti ha sopportata.

Voto 8 se ti scusi come si deve.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Prima o poi doveva succedere! Eccoci qui ad una settimana in cui farti girare le scatole sarà davvero questione di un tono di voce un po' troppo alto per i tuoi gusti. L'insofferenza ti accompagna come un'ombra e tu non riesci a parcheggiarla davvero in nessun modo. La cosa migliore da fare è cucirti la bocca e cercare di uscire di casa solamente il tempo strettamente necessario per poi tornare subito a infilarti sotto le coperte e a borbottare, al massimo, guardando Netflix.

Voto 5 ma mimetizzati!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sembri come risvegliarti da un sogno lungo quasi quattro mesi nel quale sei stato insaziabilmente geloso e irrefrenabilmente ansioso. Proprio tu? Non eri davvero abituato! Per fortuna adesso ritorni a sentire il piacere di cambiare l'oggetto del tuo desiderio abbastanza rapidamente perché non si cada mai nell'abitudine. Ancora più del solito avrai bisogno di scappare via!

Voto 8 ma prenota un volo subito.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere e Marte ti hanno abbandonato ma tu, da buon segno che non ama piangere e lamentarsi in pubblico, fai finta di niente. In realtà ti hanno lasciato un'eredità di passione, determinazione e sentimentalismo praticamente come l'anziana zia d'America che lascia un'eredità ad un nipote sconosciuto. Direi di andare subito a brindare!

Voto 7 e mezzo per averla presa bene.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Tutti i pianeti si trovano questa settimana nel tuo segno zodiacale e tu, senza nemmeno aprire bocca, potrai dire delle cose che saranno citate negli anni come delle uscite geniali davvero illuminate. Funziona così quando si ha lavorato molto bene sul flusso interiore di pensieri ed emozioni: basta un occhiolino perché tutta la tua saggezza si esprima e soprattutto perché si diffonda attorno a te una sensazione di benessere che nemmeno i diffusori di essenze nella spa.

Voto 10, che altro??

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

E se ci fosse un premio per la lacrima facile e più veloce di tutto il sud Europa questo lo vinceresti di sicuro tu, caro Pesci! Ti commuovi persino quando finisce il pacchetto dei biscotti al cioccolato e non c'è lamentela nell'arco di 10 km quadrati che non attiri tutta la tua attenzione, compassione e immediato desiderio di fare qualcosa per rimediare. Sei davvero il migliore amico che si possa desiderare dall'altra parte del telefono quando abbiamo avuto una giornataccia.

Voto 8 se diffondi anche nella mia zona.