L’oroscopo di oggi 9 dicembre 2021: Leone e Toro si cuciano la bocca Nell’oroscopo di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, la Luna nel segno dell’Acquario si congiungerà a Giove per quadrarsi a Marte. Questa quadratura farà si che Toro, Leone, Scorpione e Acquario si esprimano con toni poco simpatici e burberi e, in generale, aprano bocca molto prima di aver azionato il cervello.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, la Luna nel segno dell'Acquario si congiungerà a Giove per quadrarsi a Marte. Questa combinazione, che avevamo annunciato già ad inizio settimana, coinvolge due segni zodiacali, l'Acquario e lo Scorpione, non particolarmente noti per le effusioni da record. La conseguenza è un certo grado di tensione e un'esplosività nel dialogo decisamente poco dolce.

Toro e Leone prima di tutti dovranno stare particolarmente attenti quando esprimeranno i loro sentimenti ma anche quando volontariamente si butteranno in una polemica. I modi potrebbero decisamente risultare antipatici.

Il segno fortunato di oggi è la Bilancia che di essere simpatica non ha grande interesse ma che riuscirà a mantenere comunque un suo distaccato equilibrio; il segno sfortunato del giorno invece sarà proprio lo Scorpione che rischia di dirla grossa.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il linguaggio dei simboli è potentissimo e spesso sui muri delle città vediamo segni che urlano al fanatismo e all’odio. Lo street artist ‘Cibo’ ha deciso di combattere i segnali di antisemitismo ed estremismo coprendo le svastiche e le croci celtiche con murales di pizze, torte, insaccati, pasta, frutta e verdure. Pensa che suoi follower lo chiamano per segnalargli i muri da coprire con i suoi disegni. La Luna oggi ti consiglia di aiutare gli altri e di migliorare la loro giornata, credo che più che disegnarla, la pizza, vorresti proprio mangiarla in buona compagnia con una bella birretta.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Amore: sei prontissimo a fare la prima mossa con la persona che ti piace e la Luna ti sorride è un buon momento per agire. Vai.

Lavoro: la tua momentanea spavalderia piace a tutti, sfrutta la mattinata perché in tardo pomeriggio perdi già questo super potere.

Salute: raccogli tutta la positività di questa giornata ti servirà per affrontare qualche tensione che inizierà già da stasera. Il consiglio del giorno: basta davvero poco per renderti felice, una buona compagnia e tante fragorose risate sono più che sufficienti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Mulino Bianco ha appena annunciato il ritorno del Soldino, la tua merendina preferita, e per aggiungere entusiasmo ci sarà una limited edition per poter personalizzare la una scatoletta e poterla contenere. Questi sì che sono i segnali del cielo e delle stelle che riprendono a sorriderti. Marte finalmente si sta allontanando lasciando splendere la bellissima Venere e la Luna torna a farti sognare come da bambino.

L'oroscopo di oggi per il Toro

Amore: questa sera hai organizzato di vedere la finale di X factor a casa tua in dolce compagnia, avevi già controllato di avere la Luna a favore vero?

Lavoro: ti prometto che siamo quasi alla fine di questo periodo fastidioso. Forza, un bel sorriso.

Salute: gli influssi benefici di Venere hanno battuto il Marte disturbatore, oggi ti senti già meglio.

Il consiglio del giorno: gioire delle piccole e buone cose non ha mai avuto un sapore così dolce. Sei proprio il mio golosone preferito.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La lega nazionale per la Difesa del Cane, che si occupa della gestione di più di 17 rifugi, ha inviato l’appello per inviare coperte per proteggere cani e gattini dal freddo invernale. Cari Gemellini anche a voi questo fine autunno ha raffreddato oltre al naso, sia la passione e che i pensieri. Di certo con Mercurio che non vi ascolta, un annuncio sui social non porterebbe risultati, ma potreste cercare negli armadi qualche vecchio plaid da poter donare.

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Amore: state passando da vorrei limonare chiunque a “lasciatemi perdere”… potreste valutare mezze misure.

Lavoro: sareste pronti al litigio ma senza l’aiuto del caro Mercurio vi trovate a non saper come sostenere la vostra posizione. Salute: siete decisamente metereopatici e vista la stagione vorreste solo stare a casa sotto una bella copertina, come darvi torto?

Il consiglio del giorno: un bel gesto potrà rischiarare la giornata, perché non provarci?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Angela Merkel saluta la Germania dopo 16 anni da cancelliera. Durante il suo ultimo discorso, sottolineato l’importanza della fiducia nei confronti della politica. Caro il mio Cancro, non crederai mica che super Angela si possa far spaventare da un Venere avversa? Vedrai che anche da una posizione secondaria continuerà ad avere un ottimo influsso sul suo paese. Prendi nota e lascia che la Luna benevola ti guidi in questa giornata. Magari riesce a farti esercitare lo stesso influsso della super-woman.

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Amore: avete optato per l’approccio friends with benefits: approfittatene fino a quando avrete Marte a favore.

Lavoro: avete chiesto al capo di mettervi su progetti facili e metodici da seguire unicamente con lo Smart Working, l’idea è quella di non farvi vedere in ufficio per un po’.

Salute: non potete proprio lamentarvi perché nonostante la Venere scontrosa siete in ottima forma.

Il consiglio del giorno: essere messi in secondo piano ha i suoi vantaggi, anzi per te potrebbe essere proprio la soluzione ideale. Che ne dici, ti ho convinto?

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

I due ippopotami dello zoo di Anversa sono risultati positivi al covid. E’ la prima volta a livello mondiale che il virus viene rilevato in questa specie. I due poveri animali hanno addirittura il naso che cola ed i visitatori potranno tornare a vederli solamente quando avranno finito la quarantena e saranno negativi. Sarà la Luna che continua ad essere storta che farebbe venire voglia anche a te di isolarti per un po’. Così potresti nasconderti per un po’ dal temuto Marte. Non scappare perché potresti aver voglia di incontri prima di quanto tu possa sperare. Non demordere.

L'oroscopo di oggi per il Leone

Amore: fino a metà giornata resterete chiusi nel vostro monastero a meditare sulle questioni del cuore, ma già in tarda serata inizierete a scaldare il terreno con qualche messaggino…

Lavoro: ti consiglio di restare un po’ testa bassa per finalizzare alcuni punti strategici, il grande exploit lo tieni per un altro giorno e sfruttare un cielo più sorridente.

Salute: stanchezza ed irritabilità continuano ad infastidirti. Ti mando virtualmente una bella cioccolata con panna per ridati il sorriso.

Il consiglio del giorno: fuggire non è sempre una soluzione soprattutto quando si stanno per smuovere situazioni interessanti.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

A Lake Luis sventola la bandiera tricolore e suona a ripetizione l’inno di Mameli. La grande sciatrice Sofia Goggia ci sta regalando grandi emozioni e vittorie anche da grande distanza. Venere continua ad amarti e tu ti lasci fortemente amare mia cara Vergine. Ti posso confermare anche oggi sul podio dello zodiaco e tu potrai cantare a squarciagola ‘Sei bellissima’ di Gianna Nannini, e se ti scappa qualche stecca non se ne accorgerà nessuno.

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Amore: hai perso il conto di tutti i cuoricini che hai infranto, non è colpa tua ma di Venere che ti ha fatta così…

Lavoro: c’era una volta il time table che programmava le tue giornate lavorative al minuto, chissà dove sarà mai andato a finire?

Salute: hai la pelle candida e le labbra rosse come una splendida Biancaneve, anche dopo aver morso la mela avvelenata. Sei praticamente perfetta.

Il consiglio del giorno: sei la vincitrice dello zodiaco, devi esserne certa non lasciare che nessuno oggi lo metta in dubbio.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

C’è una grande novità in Belgio che interessa le persone binarie gender-fluid. Presto nel paese dove ha sede l’Unione Europea scomparirà all’interno dei documenti d’identità l’indicazione del sesso anagrafico. Queste sono notizie che solleticano il tuo intelletto e fanno gioire il tuo bel Mercurio. La Luna fa finalmente battere il tuo cuoricino che ha bisogno di questi messaggi positivi verso un mondo a cui ti senti più affine.

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Amore: programmati una bella seratina con chi ti fa sognare, lo so che questa mattina non sei dell’umore giusto ma vedrai come ti cambierà a breve la giornata…

Lavoro: grande entusiasmo a lavoro per il tuo approccio innovativo. Finalmente qualcuno che spezza la routine.

Salute: idealmente vorresti metterti in forma per affrontare al meglio il Natale, in pratica sei molto stanca, io rimanderei a Gennaio…

Il consiglio del giorno: sei la nuova paladina dei diritti dei più deboli, questo ruolo ti calza proprio a pennello.

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

All’idea che scompariranno fasce, numerini ma soprattutto costumi da bagno da Miss Italia, hai avuto un piccolo sussulto. Tu che ami la sensualità e sei appoggiato da Venere e Marte che stuzzicano tutta la tua vena erotica non avresti mai pensato a questo cambiamento. Per fortuna la Luna ti suggerisce che la bellezza non risiede unicamente nell’apparenza e che i tuoi desideri e fantasie potranno altrettanto scaldare la zona notte. Cosa mi dici mio aitante scorpione, ti ho convinto?

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Amore: le tue fantasie erotiche hanno raggiunto livelli mai visti, cerca la compagna giusta con cui sperimentare. Lavoro: ultimi giorni di Marte che ti sostiene, cerca di chiudere tutti i contratti ancora pendenti.

Salute: oggi l’unica salute che ti interessa è sul piano orizzontale, come darti torto…

Il consiglio del giorno: la mente è la sede della libido, lo avresti mai detto? Con tutta la fantasia che hai potresti fare una prova.

Voto 8+

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Quando hai letto questa notizia, hai pensato che si trattasse di una bella favola di Natale. Un disoccupato tenta fortuna con un gratta e vinci e torna a casa con settanta mila euro. Come in questo caso, a volte la fortuna ci vede benissimo e tu Sagittario esulti con il vincitore. Il cielo di oggi splende su di te e tu non puoi altro che sorridergli. Pare sarà una bellissima giornata.

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Amore: non ti basta più la vita normale, hai deciso di broccolare anche nel Metaverso e testare le tue grandi qualità di conquista nella realtà aumentata.

Lavoro: rischierai di rimanere abbagliato da idee troppo originali e distanti da quello di cui sei solito occuparti.

Salute: cerca di non eccedere perché se la mente procede a gran ritmo, il corpo si è appena fermato a fare merenda.

Il consiglio del giorno: gioire delle fortune degli altri è tipico di te che cogli qualsiasi cenno positivo per poter far festa. Stai un po’ esagerando.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Gaia Romani ha deciso di cambiare la targa sulla porta del suo ufficio al comune di Milano. La parola Assessore sull’insegna diventa Assessora. Anche tu hai deciso di promuovere questa nuova iniziativa nel dare maggior rilievo ai ruoli femminili e a volte si parte proprio dalle piccole cose. Grazie alla tua partner in crime Venere, che non ti molla più, e Marte come una Stella della Senna moderna saprai magistralmente appoggiare tutte le battaglie che ti stanno a cuore.

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Amore: sei così romantico che sognerai il grande amore come quello dei film, abito bianco, castello fatato, principe in livrea e una torta a 4 piani.

Lavoro: riuscirai a realizzare idee impossibili, anzi più sono assurde e più saranno di successo.

Salute: sei il ritratto della salute. Non ho altro da aggiungere.

Il consiglio del giorno: hai tutti gli occhi e le orecchie puntati su di te, senti il peso della responsabilità sulle spalle? E fai bene perché oggi sarai tu a decidere quello che è importante.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Gli inglesi hanno un vero culto per il pub e quando in una cittadina del Lancashire gli abitanti hanno scoperto che lo storico locale in cui bevevano la birra il venerdì sera da più di 126 anni rischiava di sparire, hanno immediatamente organizzato una colletta per salvalo dalla vendita. Caro Acquario stai facendo la ola vero? La Luna tua cara amica enfatizza la tua necessità di una collettività unita ed in armonia. Stai già prendendo un biglietto aereo per andare ad abbracciare tutti i cittadini di Trawen vero?

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Amore: sei un tenerone il tuo cuore di è fatto grandissimo e pieno d’amore, per accogliere tutti, ma proprio tutti! Lavoro: in ufficio sarai un vero zuccherino, non sembrerà vero ai tuoi colleghi poterti rivolgere la parola serenamente. Salute: oggi hai optato per grande positività sia di umore che di salute.

Il consiglio del giorno: ti senti realizzato quando tutti sono felici ed in armonia, sei la nostra principessa Poppy del film Trolls che si lancia in un insperato salvataggio al grido ‘nessun trolls verrà abbandonato’ ed alla fine salva proprio tutti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Nella letterina di Natale avete aggiunto un bel giubbotto di pelle, non uno qualunque, voi volete proprio quello di Arthur Fonzarelli. L’attore Henry Winkler ha deciso di mettere all’asta alcuni cimeli che ha utilizzato nella fortunata serie Happy Days e forse, aiutati dalla fortunata, Venere potrete anche aggiudicarvelo. Con la Luna a favore vi state gongolando al pensiero di quando potrete sfoggiarlo la prima volta magari accompagnandolo alla mitica moto di Fonzie. Se pensate di far ingelosire Renzi, vi assicuro che ci riuscirete benissimo.

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Amore: ‘love is in the air’ canta proprio per voi John Paul Young, oggi siete super romantici.

Lavoro: incredibilmente le 8 ore in ufficio voleranno perché l’unica cosa che conta è la seratina che vi siete organizzati.

Salute: i benevoli flussi di Venere sono visibili dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Siete energici e bellissimi.

Il consiglio del giorno: a volte i sogni sono a portata di mano, a volte no, ma a voi quello che più interessa è proprio sognare e far sognare. Sono qui pronta ad ascoltarvi ed a volare con voi.

Voto 8 e mezzo