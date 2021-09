L’oroscopo di oggi 8 settembre 2021: Cancro e Capricorno sono ancora deconcentrati La Luna passa nel segno della Bilancia con l’oroscopo di oggi, mercoledì 8 settembre 2021. Gli aspetti però che hanno reso molto intensa, potente e prepotente, questa Luna nuova restano belli solidi: dal Sole trigono a Urano a Marte trigono a Plutone. Tutto questo per dirvi che se ancora per oggi fate fatica a restare concentrati è tutto nella norma!

Se anche nell'oroscopo di oggi, mercoledì 8 settembre 2021, doveste sentire le energie, le tensioni, delle scariche elettriche proprio provenire dalla terra e farvi rizzare i capelli dritti sulla testa, sarebbe ancora merito (o colpa) della Luna nuova di ieri. Non è dato sapere con certezza per quanto tempo si protraggano le influenze di questi eventi astronomici (e astrologici) ma di sicuro quella di ieri era una Luna nuova particolarmente potente.

Plutone continua ad essere in trigono a Marte così come Venere continua ad essere in trigono a Giove e questi due aspetti, benché positivi perché oramai avete capito che il trigono porta buono, rendono comunque ancora più forti le energie della Luna nuova. In più, l'aspetto più potente ovvero il trigono del Sole a Urano è ancora lì, bello solido. La Luna, nel frattempo, è passata nel segno della Bilancia…

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Mi spiace contraddirti Arietone mio ma le tue non sono doti di favella oculate e d'effetto come quelle di Ian King, giornalista di Sky News, che ha definito gli effetti della Brexit come una vera e propria “Apocalisse”. I tuoi sono, invero, semplici tentativi di aggredire a male parole chiunque non ti dia ragione. Non è colpa tua, ovviamente, ma di una combutta Mercurio-Luna che sono peggio dei più organizzati malfattori che cercano di sottrarti il buonumore… e tu non puoi che soffrirne!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la quintessenza della scontrosità ha preso residenza nel tuo corpo. Difficile avvicinare qualcuno con sentimenti così burrascosi!

Lavoro: le scadenze settate su Outlook suonano così imperiose che è quasi impossibile ignorarle… ma tu sembri non aver voglia di lavorarci sopra!

Salute: guardi tutti in cagnesco con la speranza intima che ti lascino in pace e si facciano più in là!

Il consiglio del giorno: manda il tuo curriculum ad una ditta di demolizioni ed accetta quanto prima il giorno di prova! Potrebbe essere un modo intelligente che sfogare la tua ira in modo… costruttivo!

Voto 5 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Allarme ascia di guerra non seppellita in arrivo… Anna Tatangelo e Rita Pavone, dopo una vecchissima rispostaccia tiratasi a vicenda a “All together now” sembrano non aver ancor trovato un punto comune per chiarirsi… Il guaio è che, per la prossima edizione, entrambe saranno di nuovo insieme in studio! Anche per te, caro Torone, sembra che alcune piccole querelle potrebbero tornare improvvisamente in voga… Sei pronto a dire la tua?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: tieniti pronto: Venere sta per portare del dramma nella tua vita privata!

Lavoro: il trucco per riuscire nella giornata è quello di attenersi alle regole e alle innumerevoli procedure. Non strafare!

Salute: pazienza supportata da un Marte agguerrito: non c’è nulla che possa demolire la tua determinazione!

Il consiglio del giorno: so benissimo che Giove vorrebbe accettassi l’ennesimo invito ad una cena gourmet. Forse, però, è meglio tu ti convinca a iniziare una dieta detox!

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, ha chiuso il suo account Instagram perché spaventata dai troppi follower in poco tempo! Voi, sinceramente, tutti questi problemi non ve li fate! Pubblicate anzi a macchinetta anche senza ufficio stampa! Consigliati da Venere, Mercurio e Luna a favore, producete contenuti degni di Chiara Ferragni! E per gli hater che vi mettono tutti quei commenti brutti sotto le foto?! Non c’è problema: sguinzagliate Marte che vi fa chiudere la vena e rimettere a posto tutti quelli che esagerano!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: tripudio di baci e promesse importanti. Approfittatene ora di questi momenti teneri e passionali!

Lavoro: impegnati a dare consigli, di qualsiasi genere, a colleghi e responsabili. Dall’esportazione dei file in PDF a dritte sul look, siete praticamente una versione umana di Alexa!

Salute: Luna e Venere riescono ad arginare i danni di Marte: avrete forze sufficienti per affrontare la giornata.

Il consiglio del giorno: usate la vostra imbattibile capacità di ragionamento per organizzare al meglio i vostri impegni! Non siete supereroi e il tempo a disposizione in una giornata rimane di 24 ore: fate in modo di fare le cose più importanti per prime spostando le altre a data da destinarsi.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Rifuggi le attenzioni altrui come Can Yaman, in perenne fuga dalle suo fan che tentano di rincorrerlo in ogni dove! Venere, ancora quadrata, e Luna non a favore, ti costringono a prendere le distanze da tutto e tutti. Sono quasi convinta che, per far colazione, aspetterai che tutti se ne siano andati di casa per avere la cucina tutta per te. A costo di fare tardi al lavoro, hai bisogno di partire per la giornata senza alcuna distrazione! Penalità se non ci riesci: una litigata alle prime ore del giorno fra un biscotto e l’altro!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: giornata perfetta per comporre poesie struggenti in merito ad amori perduti e mai più ritrovati…

Lavoro: qualche momento di confusione appena entrati in ufficio… recupererai velocemente!

Salute: la Luna abbatte l’umore e te lo mette sotto i tacchi. Per fortuna Marte tiene botta e ti aiuta con i compiti necessari durante la giornata!

Il consiglio del giorno: regalati qualche momento per staccare la spina! In pausa pranzo puoi sempre iscriverti e vedere un paio di puntate del tuo serial preferito su Netflix! Fidati: ti aiuterà a scaricare i nervi!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Paola Ferrari, giornalista sportiva, osa e ammette che ci son fin troppe telecroniste ben agghindate ma senza reale conoscenza del mondo dei motori o dell’agonismo. Lei non ha paura di mettere in campo le sue idee e di spiattellarle di fronte a tutti… per quanto ti riguarda però ti avverto: hai ancora un Saturno contro pronto a farti pagare amaramente ogni svista o ogni licenza poetica nelle tue critiche! Evita di pestare i piedi a qualcuno di troppo “grande” per la tua stazza…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei in vena di romanticherie tenere e appassionate! Venere ha ancora qualche asso nella manica da passarti!

Lavoro: Mercurio è ancora a tuo favore: riesce a farti tamponare dove non è possibile risolvere. Usa astuzia e ragionamento!

Salute: la voglia di fare non manca! Usala anche per tornare in palestra e prenderti cura del tuo corpo!

Il consiglio del giorno: attento a Saturno e Giove in combutta: faranno di tutto per farti cadere in tentazione… ma tu devi resistere strenuamente a quei saldi fuori stagione che solleticano il tuo portafoglio!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Passa il tempo ma tu non dimentichi. Come Dayane Mello che si è lasciata andare a qualche commento acido su Tommaso Zorzi e sulla vittoria “poco chiara”, secondo lei, del concorrente italiano nell’edizione scorsa del GF. Marte sembra non aver ancora spento i suoi mille fuochi dentro di te e ti invoglia a continuare le polemiche in atto senza accennare a mollare l’osso. La domanda è: sei sicura di voler continuare ad usare le tue energie per portare avanti inutili battaglie!?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: si preparano risvolti interessanti. Tieni sempre un kit pronto all’uso per il make-up in borsa. Non si sa mai…

Lavoro: il trucco è quello di accantonare, per il momento, i grossi progetti che hai in mente. Arriverà il tempo giusto anche per loro, non temere.

Salute: forza pari a quella di Hulk. Questo Marte fa miracoli!

Il consiglio del giorno: non costringerti a dedicarti soltanto a riordinare e fare la spesa. Il tempo può essere impiegato anche per fare qualcosa di creativo e innovativo! Dedicati a qualche hobby che ti sei praticamente dimenticata di avere!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Angelina Jolie è empatica e senza paura. Ha dichiarato la sua contrarietà al tentativo del governo USA di aprire un dialogo coi talebani. Per lei, sostiene, è praticamente impossibile scendere a patti con qualsiasi persona non abbia rispetto dei suoi simili o, ancora peggio, del suo popolo. Come lei, anche tu hai ben chiaro i dogmi personali contro i quali non hai alcuna intenzione di andare. Merito di questa bella Luna e di Mercurio: prontissimo a dissipare ogni dubbio in merito ai tuoi ideali.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: tripudio di eros e romanticismo! La tua vita sembra quasi un nuovo capitolo della saga di Twilight!

Lavoro: aspettano tutti te, in ufficio, per prendere decisioni importanti!

Salute: carica a molla grazie alla Luna! Affronti la giornata già convinta di poterla conquistare!

Il consiglio del giorno: regalati un nuovo paio di scarpe o un bellissimo cappotto per il prossimo inverno: coccolati come solo tu puoi fare!

Voto 9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non ti fai problemi a rispondere per le rime a chi prova a metterti in cattiva luce. Come Giulia De Lellis ha rimesso al proprio posto una follower un poco arcigna, anche tu sei pronto, con aplomb, a redarguire chiunque provi ad alzare la cresta! Merito di Marte a favore: ti dona quell’energia giusta e mai troppo esuberante per difenderti senza nemmeno bisogno di scaldarti! Verifica a chi stai rispondendo per le rime però… Urano potrebbe giocare brutti scherzi…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: qualche passione inaspettata pare alle porte… e tu sei già pronto e fresco di estetista!

Lavoro: Saturno potrebbe provocare accesse discussioni col capo. Prendile come occasione per mettere in campo ciò che pensi!

Salute: la giornata si affronta senza problemi col pianeta delle energie potenti che ti scalda le spalle come a Rocky prima di un incontro!

Il consiglio del giorno: attento a non usare le prime parole che ti vengono in mente mentre discuti con qualcuno. Potrebbero essere travisate e interpretate come offese!

Voto 7 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non ascolti i consigli di nessuno e prendi la strada che ti sembra la migliore. Con Luna e Mercurio a favore, poi, non esiste che tu ti attenga alle regole che gli altri vogliono importi a tutti i costi! Come Paola Egonu che, pur essendo stata redarguita dal preparate atletico, non ha resistito e in seguito ad una vittoria si è lasciata andare ad una story su Instagram con le compagne farcita di una bella parolaccia in mondo visione! D’altronde si sa: l’entusiasmo può fare questo effetto (anche a te!).

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: recuperi la voglia di coccolare e di riceverne a tua volta!

Lavoro: se continui così potresti vincere il titolo dell’impiegato del mese.

Salute: energie da usare con discrezione! Non chiederti troppo!

Il consiglio del giorno: prenditi del tempo per pianificare con calma il resto della settimana! Non puoi permetterti di improvvisare: Urano potrebbe improvvisamente chiudere il rubinetto delle energie e farti trovare spossato.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sapevi che esiste una scuola, ad Alicudi, dove ci sono soltanto 3 allievi in totale?! Disperazione delle maestre a parte, praticamente costrette a lezioni super personalizzate e senza confronti di classe, tu ta la godresti benissimo nei panni degli alunni! Lontano dal chiasso e da ogni dinamica sociale complessa, non avresti distrazioni né battibecchi di sorta a rovinarti la giornata (e finalmente Luna e Venere quadrata potrebbero scorrazzare libere senza farti discutere con qualcuno a tutti i costi!).

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: chiudi o sospendi i tuoi account social. Da Tinder a Instagram ti rendi introvabile e inavvicinabile.

Lavoro: Mercurio potrebbe dare qualche grattacapo. Non insistere se non ti vengono i conti al primo tentativo e tornaci in seguito! Salute: l’umore non aiuta ad affrontare queste 24 ore… d’altro canto però hai Marte a disposizione a tenerti saldo.

Il consiglio del giorno: la voglia di mandare tutto all’aria e di insultare i colleghi è tanta… lotta con tutto te stesso per non cedervi e chiedi aiuto a Marte: che ti supporti nel tentativo di gestire bene le emozioni!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Filippo Tortu, medaglia a Tokyo 2020, ha inorridito social e italiani in generale, versando ketchup sulla pasta asciutta. Provocatorio ma con fare scherzoso, si è beccato improperi a destra e manca! Anche tu, con questa Luna birichina, hai voglia di fare scherzi e di stuzzicare gli animi! Concediti qualche momento ricreativo che possa dare una svolta ancor più positiva ad una giornata già di per se niente male! Ogni tanto ridere di gusto fa bene al cuore!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Venere ancora dalla tua ti aiuterà a far breccia nel cuore di chi ancora non è stato affascinato dai tuoi modi!

Lavoro: intuizioni geniali e lavoro ad alta velocità! I pianeti a favore sono tanti e super utili!

Salute: non puoi di certo lamentarti! Hai energie affini a te a darti supporto!

Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per osare e chiedere il massimo! Chissà che Saturno e Giove non possano aiutarti ad ottenere quello che vuoi in modo inaspettato!

Voto 8 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mi sembra non abbiate ancora ben compreso cosa fare, cari Pesciolini. Mi sembrate Luca Onestini che, prima, dice che non vorrebbe mai più fare un reality e, poi, dichiarare di essere in ballo nuovamente per un programma dello stesso genere. Colpa di Marte, nel vostro caso, che vi convince che forse è meglio non uscire fuori dal seminato! Comodi e pigri? Forse sì… ma sarebbe meglio vi convinceste a osare un po’ di più e trovarvi la vostra strada!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il vostro cuoricino inizia a scaldarsi…

Lavoro: non demordete: le occasioni dove poter emergere si sprecano. Dovete solo convincervi ad esporvi!

Salute: non esattamente al top! Marte prosciuga energie utili e vi lascia un po’ appiedati!

Il consiglio del giorno: concentratevi sulle cose da fare senza guardare con ansia a tutto quello che vi resta. Prendere le cose col giusto ritmo è il modo migliore per arrivare al successo!

Voto 6 e mezzo