L’oroscopo di oggi 8 novembre 2021, previsioni segno per segno: Ariete e Bilancia lanciano sguardi di sfida Nell’oroscopo di oggi, lunedì 8 novembre 2021, la Luna si trova nel segno del Capricorno dove da qualche giorno sta anche Venere, il pianeta dell’amore. Prepariamoci a questa Venere che in Capricorno sosterà per diverse settimane fino al 6 di marzo. Ottimo per i segni di terra che godranno d’amore e benessere ma meno rincuorante per Bilancia, Ariete e Cancro che invece di amore spesso non vorranno nemmeno sentir parlare. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Trionfo del segno del Capricorno per l'oroscopo di oggi, lunedì 8 novembre 2021! La Luna infatti si trova nel segno di terra ma soprattutto Venere, pianeta dell'amore, da qualche giorno vi è entrata rendendo dolci, pazienti, emotivi e addirittura vogliosi di coccole i segni di terra. Il segno fortunato di oggi è la Vergine che si sta già leccando i baffi pensando a tutta questa Venere di cui godrà mentre il segno sfortunato di oggi è l'Ariete che ritiene di non poter arrivare a marzo 2022 senza aver ucciso qualcuno!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il malumore di oggi non è una scusa sufficiente. Nemmeno quella che i compagni di corso o i colleghi d’ufficio ti facciano i dispetti: devi forzatamente rimanere ligio al dovere e fare ciò che è necessario! Neppure le assenze dei nostri parlamentari sono giustificate (anche se poi vedere che Renzi ha saltato il 40% delle votazioni e Salvini il 94% ti fa chiedere cosa ci stiano a fare…), figurarsi le tue che ti vengono indotte da una Luna quadrata! Avanti, marche!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: il lunedì lo inizi con uno sguardo talmente truce che hanno paura pure i vigili ad avvicinarsi per chiederti patente e libretto… come pretendi di attrarre qualcuno così?!

Lavoro: indaffaratissimo per recuperare ciò che hai lasciato da parte nell’ultimo periodo. Non dimenticarti di essere disponibile coi colleghi però!

Salute: umore abbastanza provato dalla Luna storta. Avresti bisogno di scaricare la tensione.

Il consiglio del giorno: svegliati almeno una mezz’oretta prima rispetto al solito! Ti aiuterà ad avere tutto il tempo per riprenderti dalla sonnolenza e essere più reattivo!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Benché la Luna sia a tuo favore, oggi perdere le staffe sarà comunque facile! Marte opposto è letale quando si tratta di pazienza e rabbia improvvisa e potresti fare come i passeggeri su un volo di Atlanta che hanno cominciato a darsele di santa ragione per un piccolo diverbio in merito ad un oggetto riposto nella tasca del sedile sbagliato! Cerca di tenere il controllo il più possibile senza dare in escandescenze! Non ti serve alzare la voce (né le mani!).

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Luna e Venere solleticano le tue fantasie erotiche ma Marte, dalla sua opposizione, non ha assolutamente intenzione di appoggiarti!

Lavoro: giornata dura, anzi, durissima. Fra Mercurio e Saturno avrai delle belle gatte da pelare…

Salute: riesci comunque a tenere saldo il sorriso sulle labbra! Bravo! Non ascoltare stanchezza o nervosismo e punta dritto all’obiettivo!

Il consiglio del giorno: porta con te un manuale di meditazione “pret-a-porter”! Potrebbe salvarti nei litigi improvvisi dell’ultimo minuto!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Dovete ringraziare Saturno per la vostra coscienziosità. In questo vuoto lasciatovi da Mercurio, il pianeta degli anelli è l’unico a tenervi saldi sulle vostre decisioni e concentrati! Se ci foste stati voi alla direzione del locale di Genova, al momento del panico dovuto ad alcuni controlli delle forze dell’ordine non vi sareste dimenticati di uno dei clienti nel bagno! Voi siete comunque troppo sul pezzo: nessuno riuscirà a prendervi in contropiede!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: dovete prendervi del tempo per ricordarvi come si fa! Avete avuto talmente tanto da ridiscutere con Venere che ora è obbligatorio andare con calma nelle questioni di cuore!

Lavoro: i progetti rallentano: avete bisogno di aiuto esterno per riuscire nei vostri intenti!

Salute: Giove rassicura: non ci saranno malanni influenzali in grado di disturbarvi, al momento!

Il consiglio del giorno: allentate un po’ la presa: farla pagare agli amici per avervi fatto un torto risalente ad anni fa non vi porterà da nessuna parte!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

“Ask Delphi” è un’intelligenza artificiale disponibile online, in sola lingua inglese, che è in grado di rispondere a tutti i quesiti di ordine etico e morale che potrebbero passare per la testa di chiunque. È una soluzione ottimale per una giornata come questa dove la Luna, opposta, si diverte a farti venire dubbi esistenziali mentre sorseggi l’aperitivo con gli amici! Non temere Cancretto: è solo una fase! Marte e Mercurio ti aiuteranno a contrastare l’opposizione di Venere!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: arrabbiato col mondo intero. L’amore non ti passa nemmeno per l’anticamera del cervello!

Lavoro: Mercurio e Marte ti rendono una macchina da guerra. Non ci sono calcoli abbastanza difficili o presentazioni sufficientemente complesse da indurti a gettare la spugna.

Salute: nessuna preoccupazione da notificarti in merito alla tua salute… è l’umore che è veramente da riciclare nell’umido!

Il consiglio del giorno: apriti al dialogo senza chiuderti in un permaloso silenzio! Non puoi pretendere che tutti ti leggano nel pensiero! (Quello lo fa solo la tua astrologa del cuore!).

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

PD e FI sembrano aver criticato aspramente la trasmissione “Report” per un ultimo servizio fatto su Green Pass e No Vax, accusandola di aver sostenuto teorie complottiste e senza fondamento. Dal canto suo, la redazione si è difesa sottolineando la natura informativa della trasmissione e ricacciando ogni osservazione fuori contesto. Anche tu oggi potresti venir criticato da gente che non sa nulla di te: rimettili al loro posto con garbo senza scendere al loro livello!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei talmente assorbito da altre incombenze che gli affetti sono passati in secondo piano…

Lavoro: Saturno e Mercurio non sembrano così disposti a darti una mano. È colpa loro se non riesci a dare il meglio.

Salute: avresti bisogno di dormire 24 ore di fila… e ancora avresti spazio per qualche sonnellino non preventivato!

Il consiglio del giorno: ti sfido: non seguire l’istinto ed evita di aggredire verbalmente qualcuno solo perché ti fa perdere le staffe. Se proprio vuoi farlo sentire a disagio ignoralo! Fidati: funziona benissimo!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Fra gli incentivi disponibili in questo periodo, ne è stato garantito uno pari a € 200,00 che garantisce l’utilizzo di centri termali e SPA… quale migliore scusa alla quale appellarsi se non questa per una coccola fuori programma!? Luna e Venere adorerebbero un paio di giorni in ammollo in acque salutari dove rinfrancarsi dallo sforzo dell’ultimo periodo! E a te, sinceramente, farebbe bene anche curarti un po’ di più del tuo benessere! Approfittane!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: faville in camera da letto! Venere e Marte sembrano aver voglia di far festa!

Lavoro: Mercurio è una manna dal cielo: è grazie a lui se la maggior parte delle task giornaliere le risolvi in un batter d’occhio!

Salute: il pianeta delle energie è dichiaratamente dalla tua parte: non temi sonnolenza o noia!

Il consiglio del giorno: sperimenta nuove maschere per il benessere del viso! E non dimenticarti il contorno occhi: con tutto il lavoro che stai facendo al pc gli occhi si stancano!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Luna e Venere sono così quadrate da farti sentire male e senza gusto estetico per la tua mise di oggi? Nessun problema, ho una notizia che potrebbe risollevarti il morale: l’appartamento utilizzato da Carrie Bradshaw in “Sex & The City” è disponibile per essere affittato su Airbnb! Potrebbe essere l’occasione giusta per ridare un po’ di lustro al tuo innato giusto per tutto ciò che è di buon gusto! Mettilo fra i tuoi preferiti sulla piattaforma!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non è il momento giusto per nuove esperienze… soprattutto se stai ancora pensando ai tuoi ex! (E basta no!?) Lavoro: spaesata: ora che sei a tu per tu con Saturno e Giove (ma senza più Mercurio) andare in ufficio ti pesa un po’ di più…

Salute: per fortuna Giove non ti consente di perdere tutte le energie rimaste! È grazie a lui se riesci a tener duro!

Il consiglio del giorno: acquista un libro di viaggi. Se proprio non ti puoi permettere di mollare la scrivania almeno hai una fuga da un punto di vista virtuale!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Viperello, come Biden che ha screditato il presidente cinese Xi JinPing che, pur avendo dichiarato di voler essere un punto di riferimento per l’economia mondiale, ha saltato a piedi pari il G20! Fare osservazioni fuori dal coro che innescano reazioni di sorpresa è un po’ il tuo mestiere. Con Luna, Venere e Marte a favore poi riesci a stupire molto più facilmente del solito! Concediti qualche battuta ironica senza esagerare: magari c’è qualcuno di permaloso che potrebbe prenderla a male…!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la tua vita sentimentale ha avuto un impennata! Fossi recensibile su Tripadvisor ti meriteresti 5 pallini pieni! Lavoro: la voglia di espandere i tuoi orizzonti è tanta ma devi fare tutto ciò che è in tuo potere per rimanere coi piedi per terra invece di partire alla volta dell’ignoto! Resta concentrato!

Salute: batterie inesauribili grazie al pianeta delle energie! Meglio di così non ce n’è!

Il consiglio del giorno: è vero: Halloween è già passato… però potresti organizzare comunque una festa in maschera con dress code a casa tua! Sai quanto saresti cool?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Aperto, inclusivo e voglioso di condividere. La traccia che ti ti ha lasciato Venere addosso non è ancora totalmente scomparsa e grazie a Giove è più facile restare allegro e disponibile. Ti consiglio di segnarti la data di inizio del prossimo programma “Drag Race Italia”. C’è chi dice che sarà il fenomeno della stagione e chi, più semplicemente, lo vede come l’opportunità di aprire finalmente una fetta del mondo queer a tutti! Chissà… la cosa importante è che ci si diverta, no?

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: espansivo e dolce! Ci piaci anche quando sembri meno convinto di te, sai?

Lavoro: coscienzioso e responsabile: sei una versione ottima di un impiegato perfetto!

Salute: Marte e Luna assicurano benessere e serenità… se non fosse per Saturno che, ogni tanto, ti farà lo sgambetto!

Il consiglio del giorno: perché scegliere quale accostamento di colori indossare quando poi indossarli tutti!?

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Per la prima volta dopo tanto tempo, ti lasci andare alle provocazioni. Per “colpa” di questa Venere e della Luna a farle compagnia, oggi ti piace attrarre l’attenzione anche a costo di qualche atto un po’ “sopra le righe”! Non preoccuparti se non sei vezzo a certe modalità di interazione con chi ti circonda: se c’è riuscito Fedez a fare migliaia di visualizzazioni in video dove viene picchiato e ferito, non vedo perché tu non possa mietere successi con uno spacco inguinale (e con le temperature che ci sono in queso periodo!).

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: il connubio di Luna e Venere ti rende così romantico che Banana Yoshimoto scriverebbe volentieri un’opera su di te!

Lavoro: affronti col sorriso anche le magagne più pesanti! Oggi risolvi tutto con propositività e senza arretrare di un passo!

Salute: Luna e Marte sono dalla tua: ti senti sul pezzo e incapace di provare stanchezza!

Il consiglio del giorno: osa con quello smalto rosso accesso! Un tocco di passione può soltanto giovare, di tanto in tanto!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

Le scuole primaria della Corea, sotto la dittatura di Kim Jong Un, offre delle lezioni di matematica e lingua sotto la direzione sapiente di robot programmati ad hoc. Sì, hai capito bene: mentre tu ti scervelli dietro a semplicissimi fogli di calcolo Excel per colpa di Mercurio quadrato, in Corea ci sono automi che fanno lavori complessissimi a velocità ineguagliabile! Non metterti a livello con loro: tu hai in più un’emotività che loro non possono imparare!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: distratto: ti perdi i messaggi del partner in mezzo a tutti quelli del lavoro!

Lavoro: giornata ostica: avrai bisogno di tutto l’impegno possibile per superarla!

Salute: Marte non è molto disponibile oggi: sei costretto a cavartela con le tue forze (a costo di stancarti terribilmente!).

Il consiglio del giorno: impara ad essere meno pretenzioso con te stesso. Anche tu hai bisogno di un sonnellino fuori programma ogni tanto!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Cauti e in ripresa come Facebook. Trascorso il periodo poco semplice (dove anche voi avete avuto a che fare con una Venere quadrata non proprio leggera), il social sta iniziando a seguire linee guida meno avanguardiste e, per evitare ulteriori polemiche, ha rimosso il riconoscimento facciale per tutelare meglio sé stessa e i suoi utenti. Anche voi dovete prendere le cose con circospezione: avrete tempo per andare spediti ma ora è importante non strafare!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: romantici, innamorati e camminate a più di un metro da terra! Finalmente siete tornati in voi stessi!

Lavoro: Mercurio vi dona intuizioni letali! È grazie a voi se il capo riesce sempre a trovare cavilli e soluzioni geniali! Salute: avete Marte e Venere dalla vostra: siete in una botte di ferro!

Il consiglio del giorno: non correte all’arrembaggio! Lasciate che sia lui a chiedervi il numero! (Vi farà già comprendere il suo interesse nei vostri confronti!).

Voto 8 +