Nell'oroscopo di oggi martedì 6 luglio troviamo che anche Venere, proprio come era accaduto a Marte qualche giorno fa, si sta mettendo in opposizione a Saturno e in quadratura a Urano. Nonostante ovviamente Venere governi i nostri sentimenti, le nostre emozioni sia a livello privato sia pubblico (l'empatia, l'etica) è comunque meno forte di Marte in quanto non va a scatenare le tensioni degli altri due pianeti coinvolti. Sicuramente però attendiamoci uno scontro a livello emotivo. Il segno zodiacale più fortunato della giornata è la Bilancia: sfruttate al meglio il favore degli astri!

L’oroscopo del giorno 6 luglio 2021

Saturno opposto a Venere indica la freddezza, la rottura tra la parte emotiva e "umana" di noi e della società e quella delle leggi, della tradizione, della stabilità granitica. La Luna, nel segno dei Gemelli per tutta la settimana, da un lato va ad alleggerire questa tensione ma dall'altro non sarà quasi di alcun aiuto a Venere appunto perché i Gemelli non sono un segno zodiacale che abbia a che fare con la nostra parte emotiva.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

I ministri ucraini, a seguito della vittoria della loro squadra agli europei, hanno dismesso giacca e cravatta e si sono presentati all’ultima riunione con t-shirt gialle e blu per celebrare i loro atleti! Tanto orgoglio e patriottismo per loro, almeno quanto quello che ti infuoca ogni volta che sostieni, da bordo campo, i tuoi amici di ombrellone durante il torneo di beach volley! Tutto diventa una scusa plausibile per usare il “fuoco” di Marte e Venere! (Non mi stupirei se iniziassi persino dei cori degni della curva sud!).

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: fioccano baci con schiocco, tutti diretti a te!

Lavoro: produttivo: se ti lasciassero in mano un’attività, riusciresti a produrre, in un mese, l’intero PIL di una nazione in via di sviluppo!

Salute: allegro e dispettoso. Sei tu quello che ha organizzato la battaglia di gavettoni in spiaggia, vero?

Il consiglio del giorno: proponiti come animatore improvvisato della spiaggia. Sei talmente sul pezzo che ti seguirebbero tutti in ogni gioco!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset dopo 25 anni di servizio. Decisione importante e sicuramente sofferta ma ha scelto di riconoscere l’insoddisfazione nel condurre i programmi proposti e ha iniziato a pensare a nuove strade da percorrere. Prendi esempio, caro Torone. Saturno e Marte stanno provando, in tutti i modi, a farti capire che alcune cose vanno cambiate, lasciate evolvere o tranciate di netto. Riuscirai a trovare il coraggio nascosto da qualche parte per seguire il consiglio?

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: arrabbiatissimo e con zero voglia di coccole.

Lavoro: fossi in te chiederei un colloquio col responsabile per chiarire ogni dubbio e posizione.

Salute: batterie scariche, forse ti meriti un pomeriggio a mollo in piscina?

Il consiglio del giorno: attento con le cene a base di carne grigliata. Quel Giove ballerino porta indigestioni se non ci si controlla!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Allegria e sketch senza fine: è la formula che adottano, nella loro coppia VIP, Ilary Blasi e Francesco Totti. E mentre loro giocano a fare l’”areoplanino” col cibo in un ristorante russo a Mosca, voi racquistate la voglia di fare dispettucci innocui per attirare l’attenzione di quel bono che avete come vicino di ombrellone. Ve lo dico già: non avete bisogno di espedienti per farvi notare! Lui vi ha adocchiato già dal primo giorno che siete arrivati in spiaggia!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: carichi a molla, riuscite a fondere la memoria del telefono durante solo le prime 24 ore da quando avete installato Tinder!

Lavoro: coscienziosi e precisi: non lasciate nulla in standby!

Salute: forti e sul pezzo. Talmente coraggiosi che potreste persino pensare di dedicarvi a qualche lancio col parapendio!

Il consiglio del giorno: prima uscita insieme? Colpitela con una scelta intelligente prenotando una cena in uno dei ristoranti migliori della zona! Se anche andasse male (dubito!) avrete comunque guadagnato un’esperienza favolosa!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Il papa ha ringraziato il suo oramai storico autista, oramai in pensione, per i suoi infiniti anni di servizio durante l’ultima omelia. Il prezioso collaboratore si è meritato persino un applauso per il suo continuo “scarrozzamento” papale durante la funzione! Anche tu, Cancretto, vorresti tanto ricevere un applauso da qualcuno, visto che stai resistendo fortissimamente all’influsso potente di Plutone e Chirone che cercano, in tutti i modi, di mettere in discussione ogni aspetto di te!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: timido ma voglioso di rimetterti in gioco!

Lavoro: rispetta regole e procedure, non c'è bisogno di mettersi in mostra per avere successo!

Salute: annoiato durante le interminabili riunioni in smartworking! Che noia!

Il consiglio del giorno: oggi potresti indossare quel pareo multicolore che tua zia ti ha regalato dopo la sua ultima vacanza Lanzarote! I colori sgargianti, ogni tanto, stanno bene pure a te!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Indiscrezioni varie vogliono Stefano De Martino finalmente (e nuovamente) accompagnato dopo un lungo periodo di “singletudine”. Anche lui riesce finalmente a sentire il calore avvolgente e piccante di Marte e Venere! Senza parlare di questa Luna che, su di te, ha un effetto galvanizzante! Non mi stupirei se ti vedessi arrivare in spiaggia con un pacchetto di bigliettini da visita con sopra scritto il tuo numero di telefono e con il titolo di “latin-lover” sotto il tuo nome! Sfrontato e sicuro di te!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: attento a provarci proprio con tutti! Non vorrei che nel mezzo ci fosse pure l'ex di qualche tuo amico!

Lavoro: che devono tutti continuare a chiederti di fare il tuo lavoro? È noioso!

Salute: potresti facilmente vincere uno dei primi posti nelle gare di ruba bandiera al tramonto, sulla spiaggia!

Il consiglio del giorno: presta attenzione a non mangiare troppo velocemente il gelato! Sai che potrebbe darti mal di testa da freddo, vero?

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il trend della stagione è il Boho-chic. Vestiti lunghi e leggeri da mare con stampe floreali mixate a motivi etnici in pieno gusto bohème e hippy! …tu però non hai tempo per pensare alla fantasia del tuo abito da mare. Hai la testa talmente incasinata e fissa su questioni lavorative varie che non riesci a pensare ad altro. Colpa di Luna e Mercurio stortissimi che ti impelagano in pensieri continui! Cerca di fare del tuo meglio per distrarti!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: il tuo romanticismo è durato come le pizzette rosse ad un aperitivo di compleanno!

Lavoro: interazioni in ufficio pacifiche come quelle fra Antonella Elia e Samantha De Grenet.

Salute: stressata e coi capelli ritti come nemmeno un’istrice!

Il consiglio del giorno: lascia perdere le pulizie matte e disperatissime. A volte possono indispettirti più che rilassarti!

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Meno spazio per le smancerie e molto più sviluppo delle battaglie interiori e personali. Così sono cambiate (giustamente!) le nuove eroine del cinema! Molti meno baci e molte più battaglie vinte e da vincere! Anche tu, in qualche modo, ricordi Vedova Nera, Lara Croft e compagnia cantante! Sebbene Venere permetta grandi rivoluzioni in ambito relazionale, hai anche Marte, Luna e Saturno che spingono per farti arrivare dove vuoi. Professionalmente e non!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la passione cavalca potente!

Lavoro: prendi decisioni in solitaria senza consultare nessuno. Brava!

Salute: non smetteresti mai di produrre e creare. Venere e Marte hanno il loro buon influsso!

Il consiglio del giorno: hai mai provato a dedicarti al cucito? Potresti rimettere a nuovo vestiti e costumi oramai dimenticati!

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Gli scienziati lo hanno confermato: danzare solleva l’umore e aiuta a vedere il mondo da un’altra prospettiva. Forse è questa la chiave per sopravvivere a tutti quei pianeti storti che costellano il tuo cielo! Mentre Saturno continua a battere il ditino sull’orologio per ricordarti scadenze e pagamenti, Marte e Venere rendono incomprensibili i comportamenti del partner (facendoti sclerare!) tu metti un tango e ballalo col cuscino del divano nel tuo soggiorno. Poi ci farai sapere se ti senti meglio!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: non hai assolutamente intenzione di scendere a compromessi con nessuno… nemmeno in amore!

Lavoro: affaticato da scadenze e controlli di gestione… brami già il weekend!

Salute: con la fortuna che hai, sbagli gradazione della crema solare e ti guadagni un colore rosso gambero!

Il consiglio del giorno: oggi che la Luna non è più così antipatica, concediti del tempo per te. Magari scopri che hai ancora dei libri lasciati a metà da terminare!

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Gwen Berry, atleta attivista del martello di nazionalità statunitense, si è voltata dando le spalle alla bandiera americana in occasione della celebrazione sul podio. Il motivo? Protestare contro il razzismo sistemico che sta devastando il paese e i suoi connazionali. Come lei, anche tu reagisci in modo forte a questa Luna opposta, praticando atti forti e critici di dissenso contro quello che proprio non ti piace. Merito di Marte e Venere: ti fanno combattere contro le ingiustizie che non riesci a tollerare.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: chi ti ama ti segua… ma anche se dovessi partire da solo non sarebbe poi così malaccio!

Lavoro: non perdere la concentrazione e fai piccole pause per mantenerti sul pezzo!

Salute: attenzione agli scatti d’ira! Potrebbero rovinarti tutta la giornata!

Il consiglio del giorno: anche se fa caldo, accoccolati fra le braccia di qualcuno di importante: ne guadagnerai in umore!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Hyundai ha presentato, nel suo nuovo spot, dei robot da produzione che sono, addirittura, in grado di ballare meglio degli esseri umani! Non che a te colpisca molto la notizia, visto che la Luna si è spostata lasciandoti solo e senza voglia di ballare, ma almeno sai che, nel malaugurato caso ti dovessi sentire in imbarazzo ad accettare un invito a fare due salti in pista, potresti noleggiarne uno per sostituirti!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ancora arrugginito? Prova con qualche videogame da simulatore di incontri! Magari riprendi il ritmo!

Lavoro: è importante mantenere la calma e la metodica: possono salvarti!

Salute: più scarico di ieri ma tranquillizzati: nulla che un iced coffee non possa risolvere!

Il consiglio del giorno: hai già prenotato quel corso di pittura per settembre?! Vedi che i posti potrebbero esaurirsi!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ad Anna Tatangelo è stato proposto di condurre un nuovo programma nel pomeriggio di Canale 5 che andrà a sostituire quello di Barbara D’Urso… una responsabilità molto più che pesante! Tu però sei già abituato a grandi sfide con te stesso simili a questa: Saturno è stazionario al tuo fianco ed è deciso a vedere quanti ostacoli riesci a superare senza buttarti giù! Almeno oggi hai l’appoggio di una Luna simpatica che ti aiuterà a prendere con filosofia ogni piccolo intoppo!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: zero match sulle app di incontri… forse, però, è meglio così!

Lavoro: restando ligio al dovere e alle procedure non puoi sbagliare!

Salute: leggermente più energico di ieri (ringrazia la Luna!).

Il consiglio del giorno: evita gli outfit appariscenti, soprattutto se non sei in vena di attaccar bottone con qualcuno!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Come ogni anno è arrivata la domanda cruciale: quanto bisogna aspettare prima di fare il bagno dopo aver mangiato? Mentre scienziati e mamme preoccupate si arrovellano per trovare la risposta definitiva, voi siete come i bambini imbronciati, con la fetta di anguria smangiucchiata ancora fra le mani, che vi pentite di aver ingurgitato qualcosa precludendovi ogni tuffo nell’acqua salata. Questa Luna quadrata potrebbe farvi alzare dal letto con un’espressione corrucciata e persistente per tutto il giorno!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: ve ne stati in un angolo con il labbro tremulo aspettando che qualcuno vi noti.

Lavoro: a volte vi sembra di parlare arabo… pur non avendo una laurea!

Salute: malmostosi e poco inclini al dialogo.

Il consiglio del giorno: regalatevi lunghe pause dal lavoro con tanto di caffè e musica nelle orecchie. Ritempratevi!

Voto 6 –