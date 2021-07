L'oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 luglio 2021 sembra proprio non voler dare nell'occhio, oziare un po' come abbiamo voglia di fare tutti noi nei fine settimana estivi. I pianeti infatti non si muoveranno in modo significativo rispetto alla settimana scorsa quando, ricordiamolo, anche Marte ha voluto dire la sua creando una certa tensione.

Oroscopo settimanale 5-11 luglio 2021: le previsioni segno per segno

In questa settimana Venere e Marte, i due lati dell'amore, continuano ad essere nel segno di fuoco del Leone rendendo particolarmente eccitati ed eccitanti i segni di fuoco ma anche Bilancia e Gemelli. Sempre i Gemelli continueranno ad ospitare loro amato Mercurio che li renderà ancora più creativi e chiacchieroni del solito. Infine, non dimentichiamoci che la Luna nuova di sabato 10 nel segno del Cancro ci richiede, in mezzo a questo turbinio di emozioni eccitanti, un po' di silenziosa introspezione. Possiamo concedergliela?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

È inutile che io cerchi di metterti allerta sulla prossima Luna nuova perché tanto tu hai solamente voglia di divertirti… E sai che cosa ti dico? Divertiti più che puoi: è giusto così! L'unica cosa che ti ricordo è, mi raccomando, quando nel fine settimana avrai quella sensazione come di svegliarti la domenica mattina in post sbronza, con una tempesta di pensieri più o meno malinconici, ripensamenti e dubbi amletici sappi che è solamente colpa (o forse merito) della Luna nuova.

Voto 8 se ne approfitti per pensare a te stessa!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Fai bene a seguire il tuo istinto più profondo e cercare di fare il meno possibile, oziare senza freni, evitare qualsiasi situazione che ti esponga sia intellettualmente che personalmente. Sei praticamente un segugio da attività perditempo: potresti aprire Instagram con l'intenzione di dare un'occhiatina ai tuoi amici e uscirne solamente diverse ore dopo. Qualsiasi cosa purché ti si evitino le pubbliche relazioni.

Voto 6 ma vedi di non dare nell'occhio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mentre quasi tutti, attorno a voi, non vedono l'ora di spegnere il cervello e, qualcheduno, lo ha già fatto anche senza chiedere il permesso ufficiale, voi non riuscite a smettere di pensare. Questo Mercurio, pianeta che per voi è ancora più importante che per tutti gli altri perché siete un segno zodiacale "mercuriale" vi rende assolutamente impossibile pensare di far galleggiare a vuoto i neuroni come perle di tapioca nel bubbel tea.

Voto 9 per l'ingegnosità senza timore delle temperature.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le cose sembrano andare molto bene in questo periodo tanto che tu, qualche volta, ti chiedi davvero dove sia la fregatura! Il bello caro amico mio è che, nonostante tu non ti senta sempre rappresentato dalle energie così focose, qualche volta addirittura aggressive, del cielo di questi giorni, tuttavia troverai un bel riscatto nella Luna nuova di sabato 10. Nel fine settimana infatti saranno forti le tensioni all'introspezione, all'ascolto e alla sensibilità, doti di serie con le quali tu vieni prodotto dalla natura.

Voto 9 per l'anticonformismo intellettuale.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sarà assolutamente impossibile tenerti fermo: hai così tante energie che quasi quasi ti scoccia andare a letto la sera e punti la sveglia molto presto la mattina per arrivare in anticipo su chiunque altro. Che si tratti d'amore, di business, di amicizia o semplicemente dei tuoi interessi personali in tutti i casi non ti sarà possibile evitare di strafare… Che non si perda nemmeno tempo a chiedertelo!

Voto 10 solo perché non ti si può dare di più!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Non hai ancora ben hai capito che posizione prendere e la cosa a tratti ti innervosisce e a tratti ti fa assaporare quel senso di leggerezza e di piacevole noncuranza che di norma non comprendi quando gli altri cercano di spiegarti. Quindi, comunque la si voglia rigirare, sta a te cara Verginella trovare il lato positivo della situazione. In compenso, Venere e Marte nella loro attuale posizione possono ogni tanto diventare simpatici come i gufi prima di un esame.

Voto 6 se trovi il lato positivo!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Meravigliosa: ogni mattina quando ti svegli ti guardi allo specchio e non servirà nemmeno mettere i patch per sgonfiare le borse sotto gli occhi perché tu ti sentirai una strafica da paura. Anzi, non è che ti ci senti: proprio lo sei! Venere, Marte e pure Mercurio tutti dalla tua parte sembrano volerti caricare come l'amica quando stai per andare ad attaccare bottone con un tizio carino saluto al bancone del bar.

Voto 9 per la straficaggine.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

È davvero un peccato, amico mio, che non abbiano ancora brevettato e testato ufficialmente quei freezer per esseri umani che si vedono nei film di fantascienza. Perché se ce ne fosse uno libero per questo mese di luglio ti consiglierei di affittarlo, a qualunque costo! Venere e Marte infatti ti rendono ancora simpatico come un eritema solare quando sei alla piscina comunale e tutti i posti all'ombra sono già occupati… Non dico altro…

Voto 5 ma tu non ti scoraggiare.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tutte le energie di Venere e Marte insieme ma, ahimè, contemporaneamente Mercurio che non ne vuole sapere di diventarti amico possono rendere ancora più pericoloso il tuo già naturale istinto a dire quello che pensi senza rifletterci nemmeno un po'… Quindi insomma sarai un amante meraviglioso ma pessimo nelle dichiarazioni post prestazione. Occhio!

Voto 7 se tieni la bocca cucita.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sembrava proprio che le cose stessero migliorando e invece, mannaggia, tocca vedersela con la Luna nuova esattamente in opposizione a te. Tutta questa richiesta di emotività, introspezione, silenziosa attenzione alle dinamiche più profonde del proprio io, sembra proprio non volerti abbandonare: anche quando sembra che tutto fili liscio e ti permetta di tornare il granitico stronzetto che sei, arriva qualcosa che ti costringe a fare i conti col tuo cuoricino come fosse il personal trainer che hai abbandonato nelle ultime settimane.

Voto 6 e mezzo perché lo so che poi la prendi bene!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Per fortuna, e dico davvero per fortuna, c'è ancora un bellissimo Mercurio dalla tua parte. Mentre infatti Venere e Marte ti rendono assolutamente insopportabile anche la presenza di un essere umano al di là del bancone del supermercato nel quale fai la spesa, in compenso Mercurio ti dona un irrefrenabile bisogno e desiderio di far scorrazzare i pensieri tra progetti e stimoli intellettuali come api in un campo di margherite. E' comunque un'ottima via di fuga.

Voto 6 per aver trovato un modo di sopravvivere legalmente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete un po' l'impressione, ancora in questi giorni, di avere le cose sufficientemente chiare nella vostra testa ma di non riuscire proprio ad esprimerle. Un po' come quando al liceo, chiamati alla lavagna, giuravate di aver studiato ma di non riuscire a esprimere i concetti in modo lineare, comprensibile a tutti. Certo, quanto sarebbe più facile poter usare dei linguaggi alternativi per far sbirciare le persone che avete intorno dentro la vostra testolina!?

Voto 7 per i linguaggi alternativi che troverete.