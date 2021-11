L’oroscopo di oggi 5 novembre 2021, previsioni segno per segno: Leone e Acquario hanno bisogno di buoni consigli Nell’oroscopo del giorno di oggi, venerdì 5 novembre 2021, sentiamo ancora l’effetto travolgente della Luna nuova di ieri sera che, nel segno dello Scorpione, è stata insieme profondissima ma anche dirompente, capace di spezzare i dubbi e di mettere in discussione le situazioni di comodo. Tutto merito (o colpa) di Urano opposto alla congiunzione tra Sole e Luna. Ecco le previsioni astrali di oggi per tutti i segni.

Eccoci qui, nell'oroscopo di oggi, giovedì 5 novembre 2021, reduci dalla potenza della Luna nuova di ieri sera nel segno dello Scorpione. La Luna resta anche oggi nel secondo dei segni d'acqua quindi molto profonda e sensibile soprattutto quando, nella tarda mattinata, sarà trigono a Nettuno. Il segno zodiacale fortunato di oggi è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato per oggi sarà il Leone che davvero ha bisogno di un abbraccio forte e di consigli saggi da parte di amici veri. Astenersi perditempo!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Mercurio che, finalmente, allenta un po’ l’effetto dell’opposizione nei tuoi confronti, ti consente di respirare e di fare scelte ponderate e più sensate rispetto al solito! È grazie a lui se decidi di essere più parsimonioso ed oculato! Così come ha fatto Apple che, per aiutare la produzione di iPhone e ridurre gli sprechi, ha deciso di rallentare sulla creazione di unità di iPad per risparmiare sui prestigiosi chip in dotazione! Disporre delle proprie risorse in modo saggio è vitale in certe situazioni!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Venere tende agguati alla tua armonia di coppia: disinnesca ogni litigio sul nascere! (O almeno provaci!)

Lavoro: buona notizie: Mercurio sta per darti tregua! Potrebbe essere il punto d’inizio di una tua risalita nella classifica del miglior impiegato del mese!

Salute: attento all’umore non proprio solido: riuscirai a vederci chiaro solo a fine giornata!

Il consiglio del giorno: “less is more” è una legge universale da applicare su tutto: vestiario, dieta… shopping compulsivo alle tre di notte…!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

La giornata vuole assolutamente che tu ti concentri e pensi meglio alle conseguenze. Non puoi assolutamente agire d’impulso senza pensare al domani altrimenti Saturno te la farà pagare cara! Mentre la Cina aumenta la produzione ed il consumo del carbone a livelli pericolosissimi, tu faresti meglio a non seguire i malsani consigli di Mercurio e Luna opposti! Cercheranno in tutti i modi di farti prendere la strada sbagliata per farti mettere in punizione dai pianeti più grandi di loro! Cattivi…

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: per quanto possa sembrare assurdo, la complessità di questa giornata lascerà spazio ad una sola cosa: i tuoi sentimenti! Saranno chiari e lampanti, come se avessi un’insegna al neon che ti notifica sempre dove si trova il tuo amore!

Lavoro: Mercurio sta per entrarti in opposizione… l’ufficio potrebbe trasformarsi in un luogo dell’orrore!

Salute: prosciugato da ogni energia psicofisica. Avresti bisogno di sei mesi di vacanza pagata!

Il consiglio del giorno: quale miglior consiglio da seguire se non il proprio, dicevano… ma tu faresti meglio a chiamare qualcuno di saggio per farti instradare!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi avviso Gemelli i miei il nuovo trend della stagione sembrano proprio essere gli stivali bianchi. D’impatto, super fashion e dagli accostamenti ricercati, voi siete riusciti appena in tempo a convincere Venere a levarsi dai maroni per poterne sfoggiare un paio con eleganza sopraffina! Grazie al pianeta dell’amore si riaprono anche i corteggiamenti. Senza correre però: vi dovete ancora riprendere da quel paio di cantonate che vi hanno lasciato un po’ a terra!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: Venere non è più opposta! Presto torneranno anche il vostro gusto (nell’accostare maglie e pantaloni) e il senso della vista (per adocchiare bei manzi anche a chilometri di distanza!).

Lavoro: ultima chiamata! Mercurio vi invoglia ad affrettare il passo e concludere tutti i vostri lavori “in pending” entro la giornata!

Salute: la Luna oscilla pericolosamente verso l’opposizione. Si prevedono progressivi momenti di sconforto e qualche arrabbiatura fuori programma!

Il consiglio del giorno: il modo corretto per rimettersi sul mercato? Farlo con cautela e senza pretendere di avere risultati in men che non si dica! Andateci coi piedi di piombo!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La Luna e Marte a favore ci piacciono: ti rendono sul pezzo, intelligente e determinato… peccato però che Venere si sia messa di traverso e non ti consenta di sentirti a tuo agio! Ecco perché, a conti fatti, l’idea che ci sia un tuo avatar a parlare per te durante le riunioni su Team non è così male! Capelli sempre in ordine, nessun brufolo a fare la macarena per attirare l’attenzione e, soprattutto, nessun bisogno di togliersi il pigiama! Il cosiddetto “Metaverso” non sembra così male dopotutto!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non è momento per smancerie e coccole: hai ben altro a cui pensare!

Lavoro: Mercurio sembra essere intenzionato a darti supporto! Riparti con calma comunque: non farti inebriare da un paio di calcoli che ti sono usciti giusti senza usare le dita per contare!

Salute: escludendo Venere, non ti sembra vero di avere tutte queste stelle a tua disposizione! Marte, sugli altri, ti carica di energia!

Il consiglio del giorno: invece di fare la lista di difetti che vorresti correggere, pensa a come valorizzarli al meglio! Vedere opportunità dove prima c’erano solo ostacoli potrebbe insegnarti un nuovo modo di vivere!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

La Lega sembra aver visto forze oscure agitarsi nelle manovre di marketing di Facebook e del suo ideatore Zuckerberg. Secondo alcuni intellettuali del partito, il nuovo nome “Meta” è addirittura un antico termine ebraico che rievoca il concetto della morte…! Ora, non per fare la guastafeste, ma non ti sembra che le loro teorie complottiste si sposino perfettamente per le idee che ti ronzano in testa oggi? Con tutti questi pianeti storti (si salva solo Venere, praticamente) pensare lucidamente è davvero impossibile!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: distratto e poco presente! Non dimenticarti che esiste un partner che non vede l’ora di passare del tempo con te!

Lavoro: Mercurio abbassa pericolosamente il tuo livello di attenzione… e Saturno potrebbe impegnarsi per farti commettere errori madornali!

Salute: è sempre colpa di Marte se, ultimamente, vuoi dormire di continuo! È praticamente un letargo imposto dalle stelle!

Il consiglio del giorno: barricati in casa. Lontano da tutto e da tutti ti sarà più facile non fare danni! (E spegni anche il cellulare prima di mandare messaggi dei quali potresti pentirti!).

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Cavalcando l’ondata di fama della serie “Squid Game”, un gruppetto di truffatori ha inventato una falsissima criptovaluta dal nome “$SQUID” e si è intascato più o meno 3,5 milioni di dollari grazie alla compravendita di unità virtuali! In certi giochini tu non potresti mai cadere! Tutto merito del tuo sesto senso e di quel Mercurio che, finalmente, sta tornando a tuo favore! Interessante anche Venere: è appena tornata a favore e promette grandi cose!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere inizia a riparare ai danni del tuo cinismo. Incredibilmente qualcuno potrebbe anche avere l’ardire di proporti un appuntamento! (E no: non è un sogno!).

Lavoro: Mercurio spinge per far sì che le cose si sviluppino! Presto ne sentirai gli effetti benefici!

Salute: Marte è oramai una garanzia: è anche un po’ colpa sua se la notte non riesci a dormire e ti mangi tutti i libri che ti sono rimasti da finire andando a nanna tardi!

Il consiglio del giorno: vai a ritirare tutti i tuoi vestitini sexy dalla tintoria: per te è stagione degli amori!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Mentre l’Australia riapre confini e solleva i veti dovuti al COVID per consentire ai familiari di riabbracciarsi e agli amici di uscire di nuovo insieme, tu faresti volentieri a meno di vederti con chiunque. La Venere di oggi, entrata prepotente in quadratura, ha spazzato via ogni voglia di intessere relazioni sociali nuove e di prendersi cura di quelle vecchie. Il tuo unico pensiero, per oggi, è quello di tenere a distanza chiunque… ma da quando sei diventata così scontrosa!?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: attenta alle complicazioni in fatto di batticuore: Venere sembra voler iniziare a mettere i puntini sulle I e a farti ricredere su alcune passioni incontrollate!

Lavoro: ultimi momenti di lucidità mentale sponsorizzati da Mercurio. Poi non stupirti se inizi a dare i numeri (sbagliati, ovviamente)! Salute: l’unico a tenere al tuo benessere sembra essere Saturno. Attenta a non sgarrare, comunque! Altrimenti ti ritroverai tutti i chili di troppo aggrappati al giro vita!

Il consiglio del giorno: metti una risponderia automatica: a tutti quelli che ti inviano un messaggino per uscire manda un sonoro “NO” come risposta. Funziona, te lo assicuro!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Edith Bruck, giornalista di fama mondiale, ha rinunciato alla consegna di un prestigioso riconoscimento da parte dalla città di Anzio perché, lo stesso centro urbano, ha come cittadino onorario Mussolini (ancora dopo tanto tempo!). Come l’autrice, anche tu non scendi a compromessi in merito ai tuoi principi: o si fa come dici tu oppure non se ne fa nulla! Marte e Luna sono così caparbi nella loro posizione che non rischi di cedere il passo nemmeno sotto tortura!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la tua vita è improvvisamente diventata un episodio di una sitcom romantica! Messaggini, cuoricini sui social, emoji compromettenti…!

Lavoro: ci siamo: sei pronto per la tua riscossa! Nulla sarà abbastanza complesso o difficile da gestire per te d’ora in poi!

Salute: Marte, Luna e (presto) anche Mercurio sono una sorgente infinita di energie buone! È grazie a loro se riesci ad arrivare a fine giornata senza perdere un colpo!

Il consiglio del giorno: non aver paura di pretendere e dire quello che vuoi. È arrivato il tuo momento e nulla e nessuno potrà distoglierti dai tuoi scopi!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Biden si è addormentato. Durante una conferenza super importantissima, anche un grande uomo di rilievo sulla scena internazionale potrà pure chiudere gli occhi a causa del jet lag… o no!? Anche tu vivi un momento di calo di tensione: Venere si è spostata, Mercurio sta per lasciarti e Nettuno, quadrato, avrebbe tanta voglia di farti perdere un po’ nei sogni (quelli ad occhi chiusi!). Tu resisti ancora, ovviamente, ma non sentirti troppo in colpa se mai avessi voglia di prenderti qualche momento in più per riposare!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: perdi il sostegno diretto di Venere ma Giove è sempre lì: ti garantisce una simpatia spumeggiante che diverte la gente!

Lavoro: hai ancora qualche asso nella manica da giocare prima che Mercurio esca dal sestile: usalo per tentare il tutto per tutto!

Salute: nulla di cui lamentarsi! D'altra parte Giove è sempre dalla tua!

Il consiglio del giorno: se mai ti venisse voglia di un bagno con i sali profumati, opta per delle essenze orientali, esotiche e piene di nuance inedite! Appagheranno la tua voglia di trovarti immerso nei fumi di un hammam!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

L’ormai celebre “blablabla” di Greta Thunberg non smette di echeggiare nelle orecchie di chiunque… e lo farà ancora di più ora che l’attivista più giovane in circolazione l’ha sfoderato nuovamente per ribadire un concetto che fa bene pure a te: “il cambiamento siamo noi, non loro!”. Sì, perché grazie a tutti questi pianeti pronti a darti supporto, non c’è più bisogno che tu faccia affidamento sugli altri, caro Capricorno: Marte e Luna hanno già scelto che sarai tu il loro campione di oggi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: Venere è finalmente entrata nel tuo segno! L’epoca in cui facevi lo scontroso con tutti è terminata o, almeno, temporaneamente sospesa!

Lavoro: non temere Mercurio: presto smetterà di darti problemi con la comunicazione e con l’invio di documenti importanti!

Salute: Marte e Luna assicurano una giornata piena di energie da investire sulle cose che ami di più! Sfruttali!

Il consiglio del giorno: al bando le regole del fashion e del galateo: ciò che devi mettere in mostra oggi sono solo le tue doti innate e personali! Non omologarti!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Non devi demordere, caro Acquario. So che tutti i pianeti veloci si sono messi di traverso per provare la tua pazienza ma tu non devi dimenticarti che Giove e Saturno sono ancora e comunque dalla tua! Grazie a loro i tuoi progetti migliori non sono cancellati ma solo rinviati! Devi fare di tutto per farli sopravvivere al periodo di magra… vedrai che presto qualcuno potrebbe tornare a finanziare le tue idee come è successo con quelle della Global Energy Alliance for People and Planet che presto riceverà 100 miliardi per costruire impianti di energia rinnovabile!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: giornata pessima per le emozioni. Meglio tenersi alla larga da drammi e litigi inutili… potresti venirne assorbito senza nemmeno accorgertene!

Lavoro: non sforzarti troppo. Comprendo tu voglia metterci tutto te stesso ma i pianeti parlano chiaro: è meglio se ti fai da parte!

Salute: spossato: il tuo weekend dovrà obbligatoriamente tenersi fra camera da letto e divano!

Il consiglio del giorno: portati dietro il tuo peluche preferito e abbraccialo ogni volta che ti senti giù! Un po’ di coccole possono salvarti dal malumore!

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Voi frenate l’entusiasmo come il fondatore di Treedom quando si parla di riforestazione. Il portavoce di una delle compagnie più impegnate nella tutela degli spazi verdi ci tiene a precisare come le cose migliori vadano fatte con criterio e non solamente seguendo l’ondata di ottimismo. Anche voi, che amate i risultati sensati e profondi, cercate di fare le cose con discernimento e usate i ritrovati influssi di Marte e Venere per dare del vostro meglio!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: finalmente! Liberi da Venere potete ricominciare a vivere tutte le vostre emozioni senza privarvi di baci, abbracci e qualche coccola hot!

Lavoro: è il vostro momento! Risalite la china e mostrate il vostro valore grazie a Marte e Mercurio a favore! Spiccherete fra i colleghi d’ufficio!

Salute: le stelle parlano chiaro: dovete avere energia sufficiente per stare svegli fino a tardi e recuperare tutte le puntate su Netflix che non avete avuto tempo di vedervi finora! Il consiglio del giorno: per oggi sfruttate le percezioni illuminanti.

Voto 8 +