L’oroscopo di oggi 4 ottobre 2021, previsioni segno per segno: critica e autocritica per Bilancia e Acquario Nell’oroscopo di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, prevarrà il senso del dovere, della critica, della determinazione. Saturno infatti è fortissimo perché è in trigono contemporaneamente al Sole e Marte che si trovano congiunti nel segno della Bilancia. Allo stesso tempo la Luna, nel segno della Vergine, si oppone a Nettuno come a voler ostacolare i desideri. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Con l'oroscopo di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, chi ha intenzione di sognare, idealizzare, esprimere i propri sentimenti in modo lirico e creativo, dovrà impegnarsi davvero moltissimo. La Luna si trova nel segno della Vergine e nella seconda metà della giornata sarà nell'orbita dell'opposizione a Nettuno mentre il Sole e Marte sono congiunti, abbracciati stretti stretti per tutto il giorno in trigono a Saturno.

Gli aspetti del cielo di oggi di cui vi ho appena parlato sembrano proprio indicare una certa durezza, graniticità, grande responsabilità ma scarsa leggerezza e capacità di abbandonarsi alle emozioni. Il segno fortunato di oggi sarà la Vergine che, in fondo, per qualche giorno sopravvive bene anche senza emozioni. Il segno sfortunato di oggi sarà il Sagittario che, pur non schierandosi apertamente, ha bisogno che intorno a lui ci sia sempre una grande dose di fantasia.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oggi potresti trovarti in difficoltà nel rispondere ad alcune domande scomode. L’insicurezza di un Mercurio opposto ti si legge in viso e non credo ci siano ancora pianeti utili ad aiutarti a svicolare da situazioni spinose nell’immediato. Potresti sentirti come Elon Musk in una recente intervista dove è stato incalzato in merito a presunti contratti di non divulgazione richiesti ad alcuni tester delle Tesla apparentemente non rispettati… lui se l’è cavata con una battuta a mezza bocca… ma tu? Avrai la stessa scaltrezza?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: senti già che qualcosa sta cambiando nell’aria… o forse è solo Venere che si sta affacciando pian piano… (Presto arriverà a darti sostegno!).

Lavoro: è la giornata perfetta per una di quelle litigate in ufficio da ricordare per gli anni a venire… a la colpa, ovviamente, è sempre degli altri!

Salute: ti senti stanco e confuso. Avresti proprio bisogno che qualcuno ti facesse un massaggino e si prendesse cura di te ogni volta che ti fermi un momento per riprendere fiato!

Il consiglio del giorno: affrontare di petto la giornata, anche se sembra la soluzione migliore, potrebbe non portare buoni frutti. Usa circospezione e non esporti in prima battuta. C’è bisogno di studiare bene tutti i particolari prima di fare la tua mossa definitiva… come a scacchi!

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro (21 aprile – 20 maggio)

La tua voglia di libertà e di prendere il volo lontano lontano da questo Saturno quadrato cresce di minuto in minuto. Grazie al cielo la Luna di oggi, a favore, riesce a darti un po’ di respiro. Non è sicuramente uguale alla sensazione provata dall’aquila reale soccorsa in Sardegna e liberata qualche giorno fa, ma è già qualcosa! Goditi i piccoli momenti piacevoli che il pianeta è in grado di regalarti e stacca per qualche momento la testa dai pensieri fissi. Anche a te serve un momento per decomprimere ogni tanto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: comprensivo e più disposto a dare seguito ai capricci del partner: la Luna ti aiuta a prendere con saggezza anche le piccole difficoltà della coppia.

Lavoro: oggi puoi cogliere occasioni interessanti. A quanto pare alcune vecchie candidatura che pensavi chiuse si sono riaperte… perché non provare!?

Salute: saldo grazie alla Luna: ti aiuta a mantenere una buona percezione del mondo che ti circonda!

Il consiglio del giorno: devi puntare ad un’affinità mentale e a chiacchierate intense se vuoi far colpo! Grazie a queste doti, sponsorizzate dalla Luna, riuscirai a farti beffe persino della Venere opposta!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Responsabili e pieni di voglia di alzare la mano per dire la vostra. Oggi nessuno riesce a mettervi in un angolo perché voi, grazie a Mercurio e Marte, siete pronti a “scicciare” fuori di nuovo pronto a fare la ramanzina a chi non segue le regole! Mi sembrate la giovanissima Vanessa Nakate, attivista ugandese africana che è riuscita non solo a far valere la propria opinione ma ha persino convinto molti suoi connazionali a protestare insieme a lei in merito alla questione del cambiamento climatico! Preparatevi anche voi a combattere per ciò in cui credete!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: approfittate ora della posizione dei pianeti. Venere presto potrebbe rompere l’idillio!

Lavoro: decisi a ridisegnare le regole del gioco. Fate arrivare sulla scrivania del boss le vostre proposte per ridisegnare tutta la struttura dell’azienda… ma siete sicuri che lui abbia voglia di mettersi in discussione e farsi da parte?

Salute: energici ma leggermente scarichi a livello mentale: la Luna quadrata, purtroppo, ha anche quest’effetto.

Il consiglio del giorno: non agite sotto l’influsso negativo della Luna. Potrebbe portarvi a gesti di stizza o mossi dalla “noia” che non rappresentano veramente chi siete! Respirate a fondo!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Pubblica Amministrazione italiana sta pensando seriamente di rinunciare a PIN e Password varie per l’accesso ai suoi servizi e virare completamente sul neo arrivato SPID. Un buon segnale per chi, come te, ha ancora tutte le parole d’accesso segnate in un foglietto nascosto chissà dove! Per colpa di questo Mercurio quadrato fai fatica a ricordarti persino il nome da nubile di tua nonna… figurarsi tenere a mente codici e numeri complessi! P.S.: non è che ti sei dimenticato il compleanno di qualcuno recentemente!?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: resti in attesa di coccole, con gli occhi dolci e languidi. Stai pur certo che non tarderanno ad arrivare.

Lavoro: giornata difficile e complessa. Tieniti alla larga il più possibile da questioni complesse… rischi di invischiarti in compiti dai quali sarà difficile uscirne vincitore.

Salute: Marte è geloso delle sue energie come un drago coi suoi tesori. Non ha assolutamente intenzione di condividerne un po’ con te!

Il consiglio del giorno: i tuoi punti di forza sono la dolcezza e la tenerezza… sfruttali per chiedere aiuto quando ne hai bisogno a qualche collega! Non sapranno resisterti!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone (23 luglio – 23 agosto)

Andrea Perinetti, docente in una scuola di Torino, ha combattuto una battaglia importante e, si può dire, l’abbia vinta con il massimo dei voti. Ha scelto di rimanere nella sua scuola ed affrontare la sua riassegnazione di genere raccontandolo ai suoi alunni che, nonostante il timore iniziale, l’hanno capita e supportata. Per quanto la realtà di tutti i giorni possa preoccuparti, non è impossibile uscirne al meglio! Ricorda che ci sarà sempre qualcuno disposto a sostenerti anche nelle guerre più difficili! Fidati di loro!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: il partner non si fida e potrebbe chiederti il codice del tuo cellulare per sbloccarlo…

Lavoro: si preannuncia una giornata importante e piena di dinamismo fra le scrivanie. Stai in prima fila e mostra chi, fra loro, ha veramente Mercurio e Marte a favore pronti a dargli manforte!

Salute: brami segretamente il tempo necessario ad un pisolino… Venere e Saturno storti ti provano tantissimo…

Il consiglio del giorno: non è tempo di gingillare e pensare troppo a quello che pensano gli altri. Lo scopo della giornata è quello di dare il massimo e mostrare a tutti (Saturno compreso) che tu sei in grado di affrontare qualsiasi ostacolo!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ti senti la prima della classe come il Portogallo che ha raggiunto il primato del “paese più vaccinato al mondo”. A renderti così fiera dei risultati raggiunti è ovviamente la Luna che, di lunedì, non è affatto male trovarsela sul proprio segno. Oggi persino le difficoltà che comunemente ti lascerebbero di stucco sono più piccole, più affrontabili e meno preoccupanti! Ti trovi in posizione privilegiata rispetto agli altri perché oggi, per te, tutto è possibile!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: organizzi una cenetta coi fiocchi da convivere con la tua dolce metà! Ovviamente piatti macrobiotici eh…!

Lavoro: disposta all’ascolto di tutti, clienti e colleghi, senza distinzioni. Fai dell’empatia il tuo cavallo di battaglia odierno!

Salute: propositiva e convinta di riuscire a dare il meglio! Così ti voglio!

Il consiglio del giorno: ricordati di non pretendere le stesse attenzioni che tu rivolgi ad altri come se fossero una prova del loro affetto! Dai senza aspettarti nulla in cambio e, vedrai, vivrai più serenamente tutte le relazioni che hai intessuto!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Dai e pretendi chiarezza da tutti. Tu vuoi che le cose vengano fatte con criterio e senza nessun sotterfugio che possa portare a fraintendimenti! Tutto questo rigore, non dissimile dalle recenti richieste del Garante della Privacy che ha richiesto maggiori controlli sui microfoni sempre accesi degli smartphone, ti viene da Saturno a favore. Non accetti che ti si tengano nascosti dettagli importanti e pretendi che tutto venga fatto secondo precise regole già stabilite. Su questo sei inamovibile!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non sei ancora pronta a lasciarti andare ma ci stiamo lavorando!

Lavoro: sbaragli tutti, concorrenti e colleghi. Oggi sei davvero inarrestabile ed hai una parola buona per tutti!

Salute: super sul pezzo: rispondi ad ogni domanda che ti viene fatta in tempo zero… manco fossi ad una puntata dell’Eredità!

Il consiglio del giorno: ricordati che non tutti sentono addosso la pressione di Saturno che ti costringe a fare tutto di fretta e nel modo migliore! Sii paziente con tutti quelli che non hanno la tua fretta! (Operatori alle Poste, cassiere…)

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Fra Luna e Venere a favore oggi ti senti di osare. Magari è giunto il momento di tirare fuori dall’armadio quel maxi pantalone a pois giganteschi che ti eri vergognato di aver comprato e metterlo in mostra! Dopotutto, almeno secondo le VIP, quella fantasia è proprio destinata a tornare di moda! Fatto sta che, con una Venere come questa, anche con un sacco di iuta saresti irresistibile! Sfrutta le grazie del pianeta dell’amore: renderanno ogni tua scelta quella vincente!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei un mix di romanticismo dolce e sensualità imperante. Il partner non può davvero lamentarsi!

Lavoro: anche se Saturno preme perché tu possa consegnare tutto in tempo non farti influenzare: fare le cose di fretta non ti porterà a grandi risultati!

Salute: il connubio di Luna e Venere ti aiuta con una diffusa sensazione di benessere!

Il consiglio del giorno: ti ci vedrei benissimo in ammollo nella piscina di una SPA con tanto di massaggio “hot Stones” prenotato per il post-bagno! Sarebbe davvero la soluzione perfetta per ringraziarti della dura giornata di lavoro!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

San Marino ha votato in merito all’aborto rendendolo, finalmente, legale. Ci è voluto molto tempo per arrivare a questa conquista ma, con pazienza e lotte continue, si è arrivati alla scelta più giusta. Questo per dimostrarti che, nonostante la Luna di oggi ti convinca a gettare la spugna, si può sempre arrivare a tagliare traguardi importanti. Basta solo rimanere concentrati, dare il meglio di se e non dimenticarsi che, con un Marte a favore, tutto è possibile se lo si vuole veramente!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: insicuro sui tuoi sentimenti. Li metti in discussione e cerchi di capirci qualcosa con un complicatissimo file Excel.

Lavoro: Mercurio e Marte sono ancora dalla tua: consiglieri perfetti per portare a compimento qualche importantissimo contratto per la tua azienda!

Salute: umore non proprio stellare. Ci vorranno diverse tazze di caffè e qualche cioccolatino per farti tornare ad un livello accettabile!

Il consiglio del giorno: metti in agenda una call con gli amici (ancor meglio una videochiamata!) per l’orario dell’aperitivo! Ti aiuterà ad allontanare tutto lo stress che hai accumulato in giornata!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La tensione che ti mettono addosso Marte e Mercurio quadrati, oggi, è difficilmente scaricabile. Il loro influsso ti incasina la giornata e mette un po’ a soqquadro i tuoi piani costringendoti a trovare soluzioni inventate in tutta fretta per far fronte agli imprevisti. Anche le tue doti comunicative sembrano essere pesantemente compromesse: fare battute di spirito per sdrammatizzare ti riesce male come ad Ilaria D’Amico che, durante un botta e risposta con Giuseppe Conte, non è riuscita a divertire nessuno dei presenti…!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tenero e romantico. Ti lasci persino andare a dichiarazioni d’amore!

Lavoro: potresti avere qualche problema con pc in ufficio: Mercurio retrogrado e quadrato sembra chiamare a gran voce l’intervento di un tecnico specializzato per risolvere la questione!

Salute: la Luna riesce, in parte, a sostenerti durante la giornata! Non hai di che preoccuparti!

Il consiglio del giorno: sai cosa ci vuole per dimenticare una giornata come questa, al termine di tutte le ore interminabili di lavoro? Una cena speciale con la tua dolce metà a lume di candela! Spazzerà via tutte le preoccupazioni!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Forse è per la poca voglia di uscire e pagare la cena al partner o forse è per via di un Urano quadrato che ti illude di poter creare manicaretti con poco… fatto sta che hai seguito i consigli dello chef Bottura e hai provato a preparare uno dei piatti “anti-spreco” raccogliendo ciò che avevi nel frigo (con scarsi risultati…). Cercare di fare economia è giustissimo e sono la prima a credere che ci sia di più consapevolezza negli sprechi… ma concedersi un piccolo vizio ogni tanto, come una cena fuori, non penso possa davvero essere così drammatico… no?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i tuoi metodi d’approccio sui siti d’incontri hanno bisogno di un aggiornamento…

Lavoro: tanto lavoro da fare e molti aspetti da controllare… ma tu sei la persona più giusta per seguirli tutti!

Salute: non ti senti esattamente al top della forma… ma è solo perché non ti concedi mai un secondo per rilassarti!

Il consiglio del giorno: evita i cinema e i film complessi. Staccato come sei dalle tue emozioni finiresti soltanto per concentrarti sui dettagli tecnici della pellicola senza lasciarti coinvolgere!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

A Catanzaro, un coppia di volontari si è proposta per fare ripetizioni di scuola gratuite ai ragazzini nella biblioteca comunale, utilizzando giochi e stratagemmi per rendere l’apprendimento più semplice e divertente! Avreste bisogno anche voi di partecipare alle lezioni! Non tanto perché avete bisogno di imparare qualcosa, quanto per trovare un modo positivo per ignorare questa pessima Luna opposta che cerca, in ogni modo, di rovinarvi l’umore! Magari un ripasso sulla storia degli Ittiti impersonandone qualcuno vi gioverebbe…!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: cercate rassicurazioni nel modo sbagliato! Non mettetevi a controllare il cellulare del partner… comunicategli invece le vostre insicurezze!

Lavoro: di fronte alla valanga di mail che vi aspettano in ufficio siete indecisi se urlare o gettare il pc dalla finestra.

Salute: la Luna di oggi vi fa sentire scomodi e poco attenti. Non affaticatevi.

Il consiglio del giorno: raccogliete il coraggio e parlate col cuore in mano anche delle cose che vi preoccupano! Scoprirete che, aldilà del timore, esiste un mondo di comprensione pronto ad accogliervi!

Voto 6 e mezzo