L’oroscopo di oggi 4 novembre 2021: Cancro e Pesci tormentati ma pronti al cambiamento Tante sono le sollecitazioni nell’oroscopo di oggi, giovedì 4 novembre 2021. La Luna in Scorpione si congiunge a Marte nelle primissime ore della giornata mentre è perfetta l’opposizione tra Urano e il Sole che, abbiamo detto nei giorni scorsi, porta a cambiamenti improvvisi e a tensioni incontenibili. In serata poi vedremo la Luna nuova in Scorpione con eclissi di Sole, la prima eclissi ad aprire il miniciclo Toro Scorpione che occuperà tutto il 2022. Ecco le previsione astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

La Luna nell'oroscopo di oggi, 4 novembre 2021, si trova nel segno dello Scorpione e proprio nelle prime ore della mattina transiterà in congiunzione a Marte che, l'abbiamo detto qualche giorno fa, in questa posizione è molto forte.

L'opposizione tra Urano e il Sole della quale abbiamo parlato negli ultimi due giorni è oggi precisa nei gradi, a 12 del segno dello Scorpione il Sole e a 12 del segno del Toro Urano. Oggi poi abbiamo la Luna nuova, in serata, nel segno dello Scorpione appunto e con una grande forza dirompente. Ricordiamoci che lo Scorpione è il segno della morte e della rinascita, potentissima.

Il segno fortunato di oggi è il segno del Cancro che, nonostante tutto, è uno dei pochi che passa reggere tensioni così prepotenti mentre il segno sfortunato di oggi è il Toro che invece se ne starebbe volentieri nella sua cauta e noiosa routine anziché avere a che fare con tutti questi cambiamenti.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai talmente poca voglia di parlare con gli altri che ignori qualsiasi tipo di chiamata, persino la più importante. Mi ricordi il tizio disperso in Colorado che, pur di non essere disturbato via telefono, ha rifiutato di rispondere ai soccorritori che lo chiamavano sul cellulare perché pensava si trattasse di un call center! Io comprendo che Mercurio opposto sia una gran pesantezza… ma cerca almeno di fare le cose con discernimento e non fare di tutta l’erba un fascio!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: giornatina interessante e piccante! Oggi, grazie ad una Luna non più opposta, puoi pensino pensare a qualche giochino sensuale da provare col partner in camera da letto!

Lavoro: l’intento di rimanere concentrato per tutto il giorno c’è… ma con una scrivania disordinata come quella dove pensi di andare!?

Salute: un po’ meglio rispetto a ieri! Almeno il cerchio alla testa è sparito!

Il consiglio del giorno: metti lo smartphone in modalità aereo quando mediti o quando fai allenamento: ti aiuterà a concentrarti su quello che stai facendo senza perdere inutilmente la concentrazione.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Mamma mia che nervosismo! Oggi ti da fastidio tutto: il colore del cielo, il sapore del caffè la mattina… e persino il fatto che esista la mattina di per se! Te la tiri un po’ con tutti e, come Lulù Selassié, avresti qualcosa da ridire a chi ha disegnato tutti i tuoi vestiti nell’armadio! Colpa della Luna e di Marte, oggi ti senti davvero incompreso e molto impacciato in tutto quello che fai! Non ci sono molte soluzioni per far fronte a queste difficoltà… forse solo il cercare di fare un bel respiro…

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: in una parola: inavvicinabile! Sei simpatico come una quel ciuffo di capelli che, phonato e stirato, non ne vuol sapere di stare al suo posto!

Lavoro: devi tenere sotto controllo l’ansia: non puoi continuare ad agitarti per ogni piccolo imprevisto!

Salute: Marte opposto è un po’ come una notte passata completamente in bianco… e la Luna a fargli compagnia una delle zanzare coreane che nemmeno col freddo artico schiattano. Ecco: questo è il mood della giornata.

Il consiglio del giorno: non rispondere a voce alle chiamate importanti. Inventa che non hai campo e evita ogni confronto diretto… Meglio stare alla larga da drammi e incomprensioni per oggi!

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

È stato scoperto un sito, sulla via della seta, dove sono state rinvenute mummie e resti antichissimi di una popolazione cosmopolita e ancora inedita alla scienza. Sembra, dai primi dati, che si trattasse di un centro popolato da gente di ogni etnia ed estrazione sociale. Un vero meltin pot antesignano delle metropoli odierne. Pensateci: se ci sono riusciti gli antichi a costruire una società aperta metaforicamente al dialogo e alla condivisione non c’è motivo perché voi vi chiudiate in voi stessi e nel buio della vostra cameretta per una Venere opposta! O no!?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi sentite sexy come quando vi mettono la stagnola da parrucchiere. Avete l’autostima sotto terra…

Lavoro: nonostante Venere, in ufficio riuscite pure a fare i simpatici se questo vi porta dove volete con i vostri progetti! Astuti…!

Salute: Giove a favore riesce a tenervi saldi e pieni di energia anche se tutto il resto del cielo sembra fare movimenti strani…

Il consiglio del giorno: sforzatevi di mettere almeno i “parteciperò” sulle liste degli eventi Facebook ai quali venite invitati! Poi, anche se non ci andate, almeno vi allenate mentalmente a riprendere una vita sociale!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Bella Hadid e Chiara Ferragni sono state già insignite del titolo di apripista di un nuovo trend del fashion: quello di indossare stivaloni alti direttamente sulle gambe nude. A noi, però, non importa delle tendenze, vero? Non è tanto per il freddo che non li indosseresti mai (hai un buonissimo Marte che non ti fa sentire i brividi) ma è per colpa di Venere: sta già iniziando a convincerti di avere un sacco di difetti fisici che non puoi nascondere in nessun modo… che noia! Focalizzati su altro!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: senti strane tensioni nell’aria? Tranquillo: è Venere che sta per arrivare in opposizione… tu intanto goditi gli ultimi momenti di buona di questa Luna a favore!

Lavoro: Mercurio quadrato è una condanna: ti fa sbagliare tutti i calcoli… anche con la calcolatrice sotto mano!

Salute: Marte e Nettuno a favore ti fanno quasi pensare ad un abbonamento in palestra… che poi non sottoscriverai mai perché sei più pigro dei ghiri…

Il consiglio del giorno: mode e trend a parte, oggi sei davvero sul pezzo! Celebra i tuoi risultati! Non dimenticarti ai di coccolarti e, magari, di comprare una nuova tuta da sfoggiare in palestra (se mai deciderai di andarci davvero…).

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Usa e Francia si sono stretti la mano. Annunciando una tregua nuova che cerca di superare gli incedenti diplomatici e militari su qualche sottomarino fuori rotta di qualche tempo fa sono finalmente pronti a collaborare. Tu però non puoi sognarti nemmeno per un momento di chiedere un armistizio a Luna, Marte e Saturno: loro sono decisi a farti la guerra come un pericoloso asse astrale pronto a rendere la tua giornata un inferno… Affidati a Mercurio e Venere: sono gli unici che possono aiutarti oggi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: deluso. Ti senti incompreso e vorresti più appoggio dal partner… Beh? Diglielo! Che fai ancora qua?!

Lavoro: sta per iniziare un periodo duro e complesso dove ti verranno chieste conferme e dati statistici precisi. Allenati a mandare i report più velocemente di quanto invii i selfie!

Salute: di cattivissimo umore. Come quando vai a farti fare il colore e torni a casa con una tonalità sul capello che ti sembra essere uscita da un quadro di Kandinsky!

Il consiglio del giorno: fermati e valuta ciò che ti succede da tutti i punti di vista come fosse un cubo di Rubik… da qualche parte ci sarà pure un lato positivo, no!?

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Andare contro le regole non ti è concesso. La tua indole è troppo ligia al dovere per permettersi un tale lusso! Però, anche nei regolamenti più stretti, c’è un modo per rimanere nel “legale” e risolvere le situazioni più stringenti! Un esempio? La biblioteca di Santa Margherita Ligure. Per permettere ai giovani e agli studenti di leggere e di frequentarla, rispettando le norme anti-covid, l’intero impianto all’aperto fra parchi, piazze e spiaggie! Marte e Luna, oggi, potrebbero aiutare anche te a trovare interessantissimi escamotage!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: vedi che quei messaggini nei Direct di Instagram potrebbero nascondere contatti interessanti… dacci una sbirciatina!

Lavoro: impenni! Grazie a Mercurio che si sta lentamente avvicinando al sestile, sei pronta di nuovo a fare faville in ufficio!

Salute: in recupero: Venere sta per spostarsi definitivamente e ti permetterà di sentirti meglio con te stessa e con la tua taglia di pantaloni in più, senza giudicarti!

Il consiglio del giorno: ti sorprenderai di quanta energia è stata in grado di erogarti Marte in questi giorni! Puoi addirittura aggiungere uno o due impegni alla tua lista e goderti i risultati inaspettati! Lascia da parte il pranzo con la suocera però: lì, di risultati, non ne vedresti mai abbastanza!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

No Bilancia: non siamo al GF VIP dove la fine della trasmissione può essere dilazionata fino a data da destinarsi con continue aggiunte ai concorrenti. Qua abbiamo una Venere agli sgoccioli che ti guarda mentre si batte col ditino sull’orologio al polso! Devi fare i conti con te stessa, ora, e con le emozioni che hai ripromesso non avresti mai abbandonato. D’altra parte puoi vedere il prossimo periodo che si apre come una prova, no? Se il rapporto che hai costruito dura vuol dire che l’amore che hai provato era vero!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: il pianeta dell’amore sta per salutarti… sei pronta a qualche dramma in stile “Il Segreto” da qui in avanti!?

Lavoro: ultimi giorni di Mercurio a favore. Da qui in avanti comincerà a pesarti l’idea di dover rispiegare ancora e ancora le stesse cose ai colleghi…

Salute: più stanca del solito… ricordati le vitamine!

Il consiglio del giorno: fissa nel tuo diario segreto tutte le emozioni di questo momento e tienile da parte come se fossero un piccolo tesoro dal quale attingere in ogni occasione!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Nessuno credeva nell’industria dei videogiochi prima della pandemia ma ora, che ha un fatturato di 2,2 miliardi di dollari, ora tutti la guardano con interesse! Un po’ come fanno con te, sono tutti pronti a ricredersi non appena arrivano i primi risultati. Fattelo dire Scorpione: questo è il momento in cui brillerai come una stella in cielo! È arrivato il periodo in cui tutto quello che ti metti in testa riuscirai a raggiungerlo senza troppi problemi! Lasciati convincere da Marte e Luna ad imbarcarti in nuove avventure! Non te ne pentirai!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dire “sfavillante” è poco! Sembri finalmente tornato quello di una volta: fra bottiglie di Dom Perignon e completino sexy sembri quasi un protagonista del Geordie Shore (in versione più elegante però…!).

Lavoro: stanco di startene in silenzio, riprendi in mano situazioni in sospeso per dimostrare a Saturno che, onestamente, ci ha un po’ rotto i maroni! Fagli vedere chi è l’impiegato del mese!

Salute: ti senti potentissimo (tipo Goku di Dragoncelli Ball!). Hai tutti, o quasi, i pianeti pronti a prestarti le loro forze!

Il consiglio del giorno: concediti il brivido di un progetto a lungo termine: hai tutte le carte in regola per riuscire con successo!

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Halloween è passato ma ho ancora un’idea da darti in merito alla tua perenne voglia di viaggiare (una passione che Giove ti aiuta a tener viva anche adesso!): organizza un tour dei luoghi più infestati d’Europa, Italia compresa! Potrebbe essere un particolarissimo fuori programma che potrebbe aiutare anche la curiosità solleticata da Mercurio a venir soddisfatta! Ovviamente, una bottiglia intera di acqua benedetta è d’obbligo: casomai una delle infestazioni dovesse rivelarsi vera!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ancora tutto benissimo. Ma se senti il desiderio di rallentare e “goderti il momento”, non c’è nulla di sbagliato! Segui le sensazioni!

Lavoro: Mercurio ha ancora qualche asso nella manica per fare andare le cose nel modo giusto! Segui il suo consiglio!

Salute: nulla di cui preoccuparsi: Giove è ancora in posizione super favorevole!

Il consiglio del giorno: non gettare via il costume da vampiro: quel corpetto sexy potrebbe essere nuovamente impiegato in altre occasioni!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con tutti questi pianeti a favore è un revival di emozioni e sentimenti di vecchia data. E se avessi problemi di memoria a ricordare come si cantano le vecchie canzoni che hai amato quando eri più giovane, per colpa di Mercurio, non ti preoccupare: esistono i lyric video! Come quello delle Spice Girls “Wannabe” che è stato pubblicato recentemente in occasione dei 25 anni del pezzo! Nulla può fermare il ritorno in auge come corista provetto della migliore girl band!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: che tu ci creda o no, la tua vecchia fiamma, ha posato nuovamente gli occhi su di te… sta a te decidere se riaprire la porta o prepararti a nuove avventure!

Lavoro: Mercurio è ancora un ostacolo: non andargli contro e cerca di aspettare il momento giusto per fare le tue mosse! Fra poco mollerà la presa anche lui!

Salute: sfrutta queste energie in più! Magari oggi puoi anche fare qualche serie di addominali una volta rientrato a casa dall’ufficio!

Il consiglio del giorno: metti a tutto volume la playlist degli anni ’90 su YouTube mentre fai le faccende di casa! Non solo pulirai meglio ma ti riscoprirai bravissimo a memorizzare i testi delle canzoni!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Da un lato è ammirevole che tu sia così ligio al dovere. Sicuramente è grazie a Saturno che ti viene così naturale non uscire mai dai bordi e “colorare” solo all’interno… è anche vero, però, che a tratti risulti pesante e un po’ troppo intransigente. Come la Cina di Xi Jinping che, nell’ultimo periodo, ci tiene a mettere sempre i puntini sulle “i” (anche se nei caratteri cinesi non ce ne sono…) sia sulla questione Taiwan che sull’identità del Tibet. Anche meno eh…!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la buona notizia è che Venere è ancora a favore… quella cattiva è che la Luna non ha intenzione di farti fare il romantico fino in fondo…

Lavoro: Mercurio è una risorsa preziosa: dai del tuo meglio grazie a lui senza per forza aspettarti apprezzamenti dai colleghi!

Salute: sei solo molto spompato. Marte e Luna ci provano a farti sentire malissimo ma, per fortuna, Giove ti salvaguarda dal loro influsso!

Il consiglio del giorno: non cadere vittima del malumore della Luna ed allenati ad essere un po’ più elastico! Non fa male a nessuno mollare un po’ la presa!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Polonia: lo stato ha deciso di erigere un muro per fermare l’avanzata dei migranti. Aldilà del fatto che questa decisione fa tanto del secolo scorso, sono comunque a rincuorarvi, Pesciolini miei: voi non avete bisogno di nessuna barriera fisica. Seppur sia vero che Venere, nell’ultimo periodo, aveva bisogno vi teneste alla larga da ogni rapporto umano, ora le cose stanno diversamente. Inizierete pian piano a non aver più paura di sentimenti e interazioni sociali… non siete contenti!?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: giornata rivoluzionaria: da oggi sarete pronti a riaprire il profilo Tinder! Dateci dentro!

Lavoro: molto più risoluti rispetto ai giorni scorsi! Quasi quasi potreste pure chiedere l’aumento!

Salute: energie in esubero! Sareste persino in grado di fare da baby sitter ai figlie di tutte le vostre amiche!

Il consiglio del giorno: parlate allo specchio nel tentativo di riprendere le vostre doti nel socializzare: è passato un po’ di tempo da quando vi godevate una semplice chiacchiera con qualcuno!

Voto 7 e mezzo