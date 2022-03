L’oroscopo di oggi 4 marzo 2022: Capricorno e Vergine si godano l’ultimo weekend d’amore Nell’oroscopo di oggi, venerdì 4 marzo 2022, la Luna è nel segno dell’Ariete pronta a farci sentire le emozioni del risveglio primaverile, mentre Venere e Marte si allontanano da Plutone e si preparano a fare insieme il salto in Acquario. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 4 marzo 2022, il Sole e Giove sono perfettamente congiunti nel segno dei Pesci a 14 gradi. Intanto Venere e Marte restano sempre congiunti ma hanno oramai superato Plutone e Mercurio si allontana piano da Saturno. C'è come una calma dopo la tempesta ma non durerà tutta la settimana.

Con la Luna nel segno dell'Ariete il segno fortunato di oggi è il Sagittario che sente l'emozione dell'attesa e dell'aspettativa salire mentre il segno sfortunato sarà il Cancro che non ce la fa proprio più a trattenere l'insofferenza!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La lezione che stai imparando da Mercurio e Saturno è che prima di muoverti devi assolutamente avere il consenso di tutti o almeno aprire apertamente una trattativa perché non si può approfittare delle situazioni poco chiare. Infatti gli indios in Messico sono riusciti a vincere contro chi voleva procedere all’estrazione di risorse minerarie senza concessione in aree protette. Vedi che alla fine il tuo voler fare tutto seguendo le regole, anche passando per un vero rompiscatole, è davvero importantissimo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna a favore ringalluzzisce animo e desiderio, insomma dopo questo periodo di dieta ferrea oggi ti puoi concedere il pasticcino che più ti piace.

Lavoro: per riuscire a smuoverti dalle tue posizioni bisogna arrivare con fatti concreti o con il codice civile. Tutti quelli che vogliono obiettare le tue scelte sono avvisati.

Salute: ti piacciono le regole ferree solo se gli altri le devono seguire soprattutto quando si parla di dieta e di movimento. Per ora guarda pure gli altri, tanto anche tu a breve ti troverai a doverti mettere seriamente in forma.

Il consiglio del giorno: in molti ti hanno dato del puntiglioso ragioniere, ma il rispetto e voler applicare le regole non è più un concetto a ‘piacere’. Bravo continua così!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

In questo momento di crisi energetica in molti stanno riconsiderando la riapertura delle vecchie centrali a carbone. Va bene mio caro Toro che sei sempre a favore delle vecchie e solide tradizioni e che Mercurio in quadratura non ti aiuta ad avere intuizioni geniali, ma ritornare all’utilizzo della torba quando tutti guardano alle energie alternative mi pare proprio anacronistico.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: cerca di vivere l’amore come fossero gli ultimi giorni di vacanza e l’estate sta finendo, altrimenti ti troverai come il bagnino sulle spiagge a settembre: a girarti i pollici.

Lavoro: sei più statico di un mentir a Stone Age. Niente riesce a smuoverti dalle tue opinioni neanche un druido 2.0 alla ricerca del sapere.

Salute: non temi alcuna stanchezza fisica ma a livello mentale ti servirebbe come minimo una super cura di fosforo.

Il consiglio del giorno: per anni si è parlato della transizione degli idrocarburi alle energie alternative, ora è una impellente necessità. Se guardi bene tra i vari fornitori di energia ci sono già quelli che offrono un servizio da fonti alternative ed i prezzi sono praticamente uguali a quelli che trovi già ora in bolletta.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sicuramente siete il segno da sempre sprezzante delle regole e, grazie ai buoni aspetti di Mercurio, adesso anche con maggiore consapevolezza, spirito d'iniziativa e inventiva. La notizia dell’evasione dal carcere di Vercelli avvenuta calandosi con le lenzuola vi ha fatti sicuramente sorridere ricordandovi le impacciate fughe dei fratelli Dalton. Come nel celebre fumetto di Luki Luke, anche il carcerato in fuga è stato subito preso al ‘lazzo’ e riportato in cella.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: volete andare dritti al punto, senza troppe dilungaggini o gentilezze. Siete come quei vecchi uomini duri, ruvidi con la canotta a costine.

Lavoro: brillanti e molto decisi, sapete bene quello che volete e tagliare senza batter ciglio tutti gli inutili fronzoli.

Salute: tutta questa determinazione vi fa indossare sorprendentemente anche le scarpette da corsa. Questa Luna a favore fa davvero miracoli.

Il consiglio del giorno: è importantissimo essere curiosi e spaziare di tema in tema dobbiamo ricordarcelo tutti che il sapere è potere.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti sei buttato sul lavoro duro che l'unico pianeta a favore è Mercurio e tutta la tua passione si è riversata sui progetti grazie anche ai buoni consigli di Giove. Con il pianeta della fortuna a tuo favore se non sei riuscito a partecipare al Mobile World Congress di questi giorni a Barcellona hai comunque tempo per lo Smau. Quindi mettiti sotto perché da te, a breve, mi aspetto grandi cose!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: c’è un aria troppo aggressiva quindi meglio optare per rintanarsi in solitaria nel tuo guscio.

Lavoro: il tuo motto è: minimo sbattimento con il massimo risultato! Con Giove a favore diventa davvero facile.

Salute: per tirarti su ci vorrebbe la moca dello studente, ma anche con questa non sono sicura che riuscirai a restare sveglio per tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: dalle fiere tecnologiche arrivano le novità che vedremo in futuro come gli aereomobili ad impatto zero che trasportano merci e passeggeri. Sembra una bellissima fantasia come le macchine elettriche negli anni novanta eppure oggi le vediamo ovunque.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Questa buona Luna a favore ti dà una bella carica ma devi comunque prestare molta attenzione a Mercurio in opposizione sempre pronto a metterti in difficoltà. Potrebbe succederti come alla preside di un istituto della capitale che, per far capire ad uno studente gli errori commessi, ha deciso di tagliargli un ciuffo ribelle tra i capelli, e per questo raptus educativo è stata citata a giudizio. Quando ti dico di stare attento a come ti muovi è perché vorrei evitarti questo genere di situazioni…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore:finalmente questa bella Luna ti mette decisamente in primo piano e potrai facilmente farti notare da tutte le persone che ti piacciono.

Lavoro: siccome il pianeta del pensiero Mercurio ti ha preso di mira dovresti provare ad essere silenziosissimo e alle tue mise super appariscenti optare per un look tappezzeria per mimetizzarsi ed evitare qualsiasi appello.

Salute: preso dall’entusiasmo oggi opti per una super sessione di allenamento ma cerca di non strafare perché la forma non è ottimale.

Il consiglio del giorno: evitare il più possibile i gesti eclatanti e se non si ha il dono della parola, quantomeno optare per gentilezza ed empatia. Ti assicuro che funzionano sempre.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Mia cara Vergine, per colpa di Giove opposto sei ancora una bella svampitella: nonostante Mercurio ti ricordi quello che devi fare, tu riesci a perderti anche tra i corridoi di casa. Probabilmente ti sarai scordata che da settimana prossima per vedere i canali nazionali bisognerà utilizzare la nuova codifica M-PEG. Per fortuna la tecnologia viene in tuo aiuto e ti basterà un decoder di ultima generazione per continuare a vedere la tua tanto amata serie preferita Doc.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei sempre baciata da Venere che ti illumina meglio di una lampada abbronzante degli anni novanta.

Lavoro: Mercurio ti aiuta nell’archiviare tutti i documenti e fatture, peccato che continui a cambiare l’ordine del catalogo da alfabetico a cronologico. Procedendo così farai sicuramente notte.

Salute: splendida e splendente dalla mattina alla sera, anche i boccoli fatti con la piastra reggono incredibilmente alla dura giornata lavorativa.

Il consiglio del giorno: tra i decoder di ultima generazione ce n’è uno piccolissimo da nascondere dietro la televisione si chiama dvb-t2 perfetto per il mio televisore appeso al muro, vero?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ormai abbiamo capito tutti quanti che non ti dobbiamo stressare fino a quando Marte ti osteggia, altrimenti rischiamo di essere rasi al suolo da un’infinita serie di rimproveri e frecciatine al veleno. Sei così infastidita che, anche alla ormai classica frase dello chef Barbieri ‘impiattere con calma’ al pressure test di Masterchef, sbotti in indicibili commenti dal divano. Giusto per calmarti un po’ i nervi ti offro un bel bicchiere di rosso che è venerdì e finalmente ci possiamo tutti rilassare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi meglio che nessuno provi a farti delle avance, potresti freddarlo con un solo sguardo raggelante.

Lavoro: sei davvero acidella e nervosetta, lo si capisce dalla tenuta militaresca con cui ti sei presentata in ufficio.

Salute: per alzarti dal letto oggi ti serve una gru. Dai che è Venerdì hai tutto il week end per riposarti.

Il consiglio del giorno: se vuoi a tutti i costi guardare la televisione, dovresti scegliere qualche cosa di davvero leggero, magari qualche cartone per bambini, anche se credo che alla serafica flemma di Bing tu possa comunque avere qualche scatto nevrotico.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Lo so che ti senti sempre il più furbetto e che ti piace infastidire con qualche dispettuccio e per ora con Giove a favore ti salvi sempre. Non possiamo dire la stessa cosa per l’ormai celebre truffatrice tedesca Anna Sorokin, aka Anna Delvey, che se pensava di poter passare indenne alle super truffe ai più importanti banchieri e finanzieri di New York, si è dovuta velocemente ricredere dopo l’accusa di circa una decina di anni di carcere. Oggi la furbissima Anna è già tornata a piede libero, chissà cosa si prepara a combinare prossimamente…

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ti si prospetta un bel week end bollente, prepara il letto con le tue voluttuose lenzuola di seta.

Lavoro: i buoni risultati si vedono e puoi chiudere la settimana con brindisi e festeggiamenti.

Salute: l’unica cosa di cui ti dovrai preoccupare oggi è arrivare bello pettinato e profumato per la serata in ottima compagnia.

Il consiglio del giorno: se non conosci ancora Anna Delvey o il truffatore di Tinder questo week end ti puoi tranquillamente aggiornare questo week end tramite la piattaforma Netflix. Prepara pop corn, plaid e comodi cuscini sul tuo divano.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Caro Sagittario è giunto il momento di darsi una bella mossa quindi smettila di trovare mille giustificazioni e fatti convincere da questa bella Luna a favore a ravvivare un po’ la tua giornata. Anche la super Regina Elisabetta dopo aver contratto il Covid da brava stacanovista, si è concessa solamente una settimana di assenza ed è già tornata al lavoro più pimpante di prima. Ricordati che Lilibeth ha già superato i novanta da un bel pezzo quindi basta con queste inutili scuse.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo cuoricino sobbalza e ha una gran voglia di baci e coccole. Dall’ora di pranzo potrai dare inizio alle effusioni amorose.

Lavoro: invece di voler a tutti i costi la posizione del leader, dovresti considerare quella dello stratega che da i consigli, in questo ruolo sei davvero imbattibile.

Salute: sei così preso dai preparativi del week end fuori casa, che hai dimenticato di riempire frigorifero e dispensa. Questa svista salva linea a portafoglio, bravissimo!

Il consiglio del giorno: per riprenderti in fretta la cosa migliore è movimenti e cibo sano quindi basta con il junk food e riempi il tuo frigorifero di buona e sana frutta e verdura.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Il trend positivo che hai da inizio anno continua imperterrito il suo cammino trionfale e anche la Luna in quadratura di oggi non può assolutamente scalfire il tuo luminosissimo smalto. Sei come quegli eventi incredibili tipo il tour di due mostri sacri della musica De Gregori e Venditti. Pronti a cantare a squarciagola le musiche più famose della canzone italiana?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: anche con quel broncio stampato sul viso sei ancora più sexy. Neanche la Luna di oggi che vorrebbe innervosirti, non riesce minimamente ad intaccare il tuo super appeal.

Lavoro: sei letteralmente disegnato per essere un vero leader perché oltre a saper guidare il gruppo, lo proteggi e lo curi come un bravo capo famiglia.

Salute: ti piace moltissimo trascorrere del tempo nella spa, ma più che per i trattamenti e le saune, vuoi andare solo quando sei in allegra compagnia.

Il consiglio del giorno: il settore della musica è finalmente ripartito quindi preparati ad avere un totale imbarazzo della scelta dei concerti a cui vorrai assolutamente presenziare durante i prossimi mesi.

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Il concetto di parità e di uguaglianza per te è importantissimo e non a caso Mercurio congiunto (quindi vicinissimo) a Saturno ti spingono a voler combattere le battaglie per le pari opportunità. Con questo tuo stesso sentimento anche la Francia ha deciso di adeguare gli stipendi dei giocatori della nazionale di calcio femminile con quelli della squadra maschile. Sei sempre la nostra suffragetta 2.0.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: finalmente un po’ di entusiasmo tanto da voler fare tu la prima mossa. Era ora!

Lavoro: sei sempre in grado di mettere tutti a proprio agio e organizzi il lavoro con grande serenità. Ti vorremmo sempre così, disponibile e attento al successo di tutti.

Salute: un po’ di sano divertimento è quello che ci vuole anche quando si fa del movimento. Dimmi un po’ chi ha voglia di fare tutti quegli squat e flessioni senza un minimo di chiacchiere e gossip?

Il consiglio del giorno: le pari opportunità nello sport sono fondamentali per l’insita etica di questa attività e per il tanto proclamato fair play. Speriamo che questa tendenza sia ben presto applicata anche in tutti gli altri campi lavorativi.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mutevoli, fantasiosi e sorprendenti siete anche oggi le vere star dello zodiaco. La vostra immaginazione si espande talmente tanto grazie a Giove e Nettuno che stare con voi è come assistere ad uno spettacolo di Arturo Brachetti, che in questi giorni si esibisce al teatro Sistina a Roma, magico, ironico e camaleontico. Certo che con voi non ci si annoia proprio mai.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi potrete finalmente rilassare e piantare finalmente le tende. Basta fare i farfalloni!

Lavoro: nonostante l’utilizzo di programmi e tecnologia non sia un problema, con tutte le vostre idee e progetti, avreste bisogno di una ‘Siri’ evoluta per organizzare il tutto o già che ci siete, potreste inventarla!

Salute: baciati dalla fortuna, dalla bellezza e dalla forza. Non potreste chiedere di più!

Il consiglio del giorno: andare a teatro è sempre un gran piacere e ultimamente una necessità per alleggerire e svagare animi e menti. Cosa aspettate a guardare il palinsesto degli spettacoli sui Ticket One?

Voto 9