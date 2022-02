L’oroscopo della settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2022: ascoltate i consigli di Pesci e Acquario Nell’oroscopo della settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo vi chiedo di riflettere su quanto un’energia possa esprimersi sia come grande motore che come ingannevole imprudenza. Sta a noi saperla gestire. Ecco le previsioni astrali della settimana segno per segno!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci qui a dare un'occhiata all'oroscopo della settimana prima che questa abbia inizio. Questa volta vorrei soffermarmi su un pensiero: il fatto che nell'oroscopo di questa settimana i pianeti veloci (Mercurio, venere e Marte) ancora una volta non cambino segno zodiacale rispetto alla settimana scorsa, non deve renderci pigri nel cercare di capire che cosa vogliono dirci le congiunzioni astrologiche.

Oroscopo settimanale 28 febbraio – 6 marzo 2022: le previsioni segno per segno

In questi giorni anche la Luna nuova in Pesci del 2 marzo vedrà Marte in Capricorno che si congiunge a Plutone mentre la Luna e il Sole, ovviamente uniti dato che siamo in Luna nuova) saranno congiunti anche a Giove: tante ma davvero tante saranno le energie a nostra disposizione, impariamo a farne buon uso!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa volta sembra proprio che l’amore tu te lo stia sudando, bacetto per bacetto, coccola per coccola. Ancora per questa settimana passando di fianco a due che pomiciano amorevolmente sotto al portone ti chiederai che cosa ci sia di sbagliato in te. La risposta è soltanto la quadratura di Marte e Venere, che però passa in fretta, finalmente.

Voto 6 meno se tieni duro ancora un po'.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Come sempre ogni situazione ha in sé il suo esatto contrario. Non voglio fare concorrenza al profilo Instagram di Osho ma vorrei solo farti capire come tutte le energie che ti pervaderanno in questa settimana, quasi come se ti avessero attaccato alla presa elettrica, possono diventare o focose notti di passione oppure prese di posizione che non lasciano scampo nemmeno al dibattito. Vedi tu.

Voto 7 per le energie.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Senti che ti stai risvegliando nella testa e nel cuore, ma per il cuore ci vorrà ancora un po’ di pazienza perché sia cotto a puntino. Ora senti che stai seminando bene, chiamando la nonna almeno una volta settimana e ascoltando pazientemente i problemi delle persone che ti circondano anche se la tua prima reazione fosse quella di pensare che siano tutte cavolate. Sfoggerai un bellissimo sorriso rassicurante e ti concentrerai nel cercare di capire davvero cosa le faccia stare male. Fossero tutti come te sarebbe un mondo migliore.

Voto 7 e mezzo per la voglia di ascoltarci.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Ti senti un po’ come un bel pezzo di brasato che sta rosolando lì nella pentola oramai da diverse settimane in attesa di qualcosa di bello, basterebbe davvero poco, per riattivare il tuo ottimismo come fosse la chiave di un carillon. Ecco, quella teoria trita e ritrita per la quale la felicità sta dentro di te e non negli eventi fuggevoli del quotidiano, oggi te la ripropone persino l’astrologa. In compenso, sfrutta l’opportunità di alzare la mano per chiedere sostegno volontario da un amico che abbia voglia di un bicchiere di vino e qualche lamentela.

Voto 5 e mezzo ma ci stiamo avvicinando alla sufficienza.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La sensazione di non capire davvero dove tu stia andando ma contemporaneamente di dover trovare una risposta più che sensata ad ogni dubbio che si apre nella tua testolina come il canyon nello Utha, questa settimana sarà davvero irrefrenabile. Un po’ come la fame nervosa che non ti abbandona nemmeno dopo aver mangiato la pizza, le patatine fritte e il gelato. Ci sono momenti in cui è bene restare con la domanda anche se non c’è risposta.

Voto 6 per esserti almeno posto il dubbio, sei già sulla buona strada.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Quello che ti manca, spesso nella vita, non è sapere che cosa fare ma avere il coraggio di metterlo in pratica. Anzi, diciamoci la verità, quante volte hai invidiato tutti coloro che agiscono senza considerare tutto il bagaglio di paranoie che invece ti porti dietro tu anche soltanto per decidere il menù di una cena con i colleghi?? Bene, anche questa settimana proverai l’ebrezza di chi fa, con piglio quasi dittatoriale, tutto quello che gli passa per la testa. Sappi che sarai sexy da impazzire.

Voto 9 per l'ultima frase.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non voglio nemmeno spiegartelo, cara bilancia, quanto sarai innervosente ogni volta che ti sentirai in diritto di spiegarci delle verità universali che, a parer tuo, sei l’unica ad aver capito davvero. Il problema è che succederà molto spesso e che non farai nemmeno finta di cercare di dirci che non è colpa nostra se ignoriamo una parte così fondamentale del sapere.

Voto 5, metti giù quell'indice che sventola!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il momento dell’introspezione profonda, quella che a confronto Leopardi scriveva fumetti comici, è già iniziato. Il bello è che ancora per questa settimana sarà bagnata nell’ottimismo e nella ferma determinazione a vedere tutto rose e fiori anche in mezzo a un parcheggio asfaltato. È proprio questo il momento giusto per stilare elenchi di gratitudine e appenderteli un po’ ovunque, dallo specchio del bagno alla porta del frigorifero, perché siano sempre a portata di mano quando perderai la pazienza (da settimana prossima).

Voto 6 e mezzo ma siamo proprio al limite dell'insofferenza.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Goditi il piacere, ancora questa settimana, di fare m'ama non m'ama con un mazzo di margherite e barare per far sì che venga m'ama. Il bisogno di sentirti coccolato e protetto come una nocciolina costruita all’interno del Ferrero Roche è davvero meraviglioso, tanto che l’idea di perdere anche solo un pezzettino di quello che ti circonda ti rattrista un po’. Fai di tutto per tenerti stretto quello che ti fa felice.

Voto 7 per il paragone col mio cioccolatino preferito.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sentirai di aver bisogno di salire a piedi sul cucuzzolo di una montagna e urlare fortissimamente come se fossi lo yeti dopo la visita dal nutrizionista. Parlo proprio di un urlo primitivo, di quelli che sembrano partire dall’ombelico ed essere udibili fino a 15 km di distanza. Parlo di quegli urli che poi ti lasciano senza fiato e col cervello in riserva ma col cuore finalmente libero. Vai Capricorno, urla!

Voto 10 solo se urli per davvero (dal cucuzzolo della montagna).

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana sarebbe meglio che tu spegnessi tutto quello che ti richiede azione per concentrarti soltanto sul pensiero. Parlo proprio di pensiero creativo, di idee e di studio e non di progetti modello geometra in cantiere. Pensa piuttosto come farebbe un vecchio saggio capo indiano quando si tratta di prendere una decisione importante per tutto il villaggio. Prova a farci caso: le emozioni forti, quelle che ti mandano in subbuglio lo stomaco, aiutano a comprendere anche se sembrano rallentare i risultati. Mamma mia come sono mistica!

Voto 9 e mezzo, non c'è che dire.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tutte queste energergie ti fanno friggere come un panzerotto nell’olio bollente e, se la cosa piace a te ma soprattutto alle persone che ti circondano, non dimenticarti che l’eccesso di desiderio può ogni tanto far perdere di vista la realtà. Lo so, sei la persona sbagliata con la quale fare queste considerazioni! In compenso sei la persona più giusta a cui chiedere di condividere, di spargere come il parmigiano sulla pasta al pomodoro tutto questo amore cosmico che ti riempie.

Voto 8 per l'amore cosmico.