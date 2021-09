L’oroscopo di oggi 30 settembre 2021, previsioni segno per segno: segreti che scappano a Cancro e Capricorno Nell’oroscopo di oggi, giovedì 30 settembre 2021, la Luna si trova nel segno del Cancro supportata nella sua grande emotività da Nettuno in Pesci e da Venere in Scorpione. In compenso però sarà proprio questa Luna a vedersi per buona parte della giornata opposta a Plutone: chi ha segreti da nascondere si cucia bene la bocca. Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 30 settembre 2021, la Luna continua essere nel segno del Cancro ma nel primo pomeriggio si opporrà a Plutone facendo venire a galla dei desideri e dei misteri che, forse, avrebbero voluto restare nascosti. Saturno e Nettuno, pianeti molto diversi nelle loro simbologie e dei quali abbiamo parlato ieri, si trovano entrambi ancora molto forti nel cielo astrologico di oggi.

Quando, proprio come oggi, Luna e Venere si trovano contemporaneamente in segni zodiacali d'acqua abbiamo una giornata particolarmente intensa dal punto di vista emotivo. Nel nostro caso un fortissimo Nettuno supporta sia la Venere in Scorpione sia la Luna in Cancro. Preparatevi ai lacrimoni di commozione! Il segno fortunato di oggi è il segno zodiacale dei Pesci che quando si tratta di emozioni e meraviglia non è secondo davvero a nessuno. Il segno sfortunato di oggi è invece l'Ariete che proprio non riesce a capire dove siano andate a finire tutte le sue energie.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sei un po’ viperella come Sonia Bruganelli che, pienamente conscia di fare un dispetto alla sua collega opinionista Adriana Volpe, si è fatta un selfie com Magalli postandolo su tutti i social e mentendo spudoratamente sul motivo dello scatto. Anche tu oggi, già sovreccitato da una Luna stortissima, hai in mente di fare qualche dispettuccio a destra e a manca per passare il tempo… ma sei proprio sicuro che sia il modo giusto di impiegare le tue risorse?

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: l’umore non proprio stellare potrebbe darti qualche problema nei tentativi d’abbordaggio.

Lavoro: Mercurio fra i piedi rende difficili i calcoli più semplici: portati dietro una calcolatrice scientifica… non si sa mai!

Salute: ci vorrebbe un container pieno di bibite energizzanti per tenerti in piedi come si deve!

Il consiglio del giorno: una pausa da tutto (ma proprio tutto) è necessaria. Devi sfruttare tutto il tempo possibile per distendere i nervi e riprendere fiato!

Voto 5 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Fai un po’ fatica a contenere i danni e le questioni più annose che ti trovi a dover gestire spesso ti sfuggono di mano. Come per l’eruzione del vulcano alle Canarie, che sembra proprio non voler smettere di dare del suo spettacolare “peggio” anche tu ti senti in balia di un Saturno quadrato che si diverte a metterti sotto pressione di continuo! Purtroppo, Torone, c’è poco da fare. Puoi solo armarti di santa, santissima pazienza ed affrontare tutto con solerte resistenza!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: l’amore, per te, ultimamente è diventato un campo minato. Ad ogni passo rischi di tirare fuori aspetti della tua vita privata che necessiti di ridiscutere con te stesso!

Lavoro: hai qualche occasione ghiotta per rivedere dettagli minori di un progetto che doveva già essere consegnato. Sfruttale!

Salute: grazie alla Luna affronti l’inizio di giornata col piede giusto… salvo poi finire sfiancato in serata!

Il consiglio del giorno: urge un rewatch di qualche serie di amori adolescenziali per capire cosa fare e cosa non fare quando si è nel pieno della crisi sentimentale! È l’unica guida che posso consigliarti che possa aiutarti coi tuoi “piccoli problemi di cuore”!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Fate per caso parte di quell’equipe di scienziati che è riuscita a ricostruire con cura e precisione maniacale il DNA degli etruschi originali!? No perché la vostra attenzione al dettaglio e la ricerca spasmodica della verità sembra entrata a far parte del vostro carattere giornaliero! Con un Mercurio che indugia ancora in posizione a vostro favore, siete praticamente l’unione vivente di Wikipedia, Alexa e Siri. Nulla vi sfugge e, se succede, avete sicuramente uno screenshot scattato al momento giusto che può di certo fare al caso vostro!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: date fondo ora a tutto il vostro charme selvaggio e “compromettente”. Non avete ancora così tanto tempo per goderne con successo…!

Lavoro: Mercurio vi aiuta, come può, a dare un ordine mentale e pratico al vostro turno in ufficio. Cercate solo di non eccedere col controllo… rischiate di focalizzarvi su piccoli dettagli insignificanti!

Salute: è ottima, soprattutto grazie a Marte!

Il consiglio del giorno: Marte vi invoglia a prendere parte a progetti importanti che non potete lasciarvi scappare. Ripromettetevi però di essere costanti e di non mollare il colpo! (Quella Venere lì, presto, potrebbe farvi perdere l’entusiasmo che avete ora!).

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tempo fa, al tempo delle Spice Girls, l’avremmo chiamato Girl Power. Oggi, con la recente chiamata che Madonna ha fatto a Britney Spears per sincerarsi che stesse bene dopo tutte le vicende mediatiche e legali che l’hanno travolta, non abbiamo un nome innovativo per tutto questo se non quello di Amicizia e Solidarietà. Il gesto della regina del pop è quando di più vicino animi anche te, Cancretto. Fra Luna e Venere a favore non puoi che prenderti cura degli altri e assicurarti che tutto vada bene! Come coccoli tu, non coccola nessuno!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vivi di rendita. Fra Luna e Venere a favore, oggi amare è una cosa semplice.

Lavoro: stanco e impegnatissimo. Vorresti tanto avere delle ferie da usare tutte per te.

Salute: qualche acciacco dovuto a postura sul lavoro e alle tue posizioni da contorsionista del Cinque du Soleil mentre dormi…

Il consiglio del giorno: la Luna oggi è la tua miglior consigliera. Segui i suoi sussurri sottilissimi e lasciati andare a qualche piccolo sfizio: gli effetti benefici saranno immensi!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

“Le pernacchie, Olivia, sono solo aria”. Questo è il consiglio che Alessandro Cattelan ha dato a sua figlia, spaventata dai bulletti a scuola. Il conduttore, quel suo consiglio, l’ha messo in pratica in prima persona: non ha ascoltato le critiche al suo nuovo programma su Rai 1 ed ha dato il meglio di se per continuare nonostante tutto! Segui anche tu quest’onda di determinazione e affronta a testa alta anche Saturno opposto: riuscirai a spuntarla da vincitore!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: qualche problema di comunicazione potrebbe far partire un putiferio col partner senza che ci sia un motivo reale!

Lavoro: devi riprendere ad essere più deciso e sul pezzo: al bando titubanza e insicurezza.

Salute: hai tutte le energie del mondo a disposizione ma, per qualche motivo, tentenni e non hai intenzione di buttarti.

Il consiglio del giorno: se sei in dubbio su alcune scelte da prendere, prendi un foglio e annota i pro e i contro della questione. Avere di fronte agli occhi un chiaro schema delle cose ti aiuterà a vederci più chiaramente.

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Global Citizen è un concerto in programma per questo weekend che si prefigge di creare una raccolta fonti atta a sostenere i paesi più poveri durante un mega evento che coinvolgerà star di tutto il pianeta sui diversi palchi del mondo. Una iniziativa niente male che affonda le radici nella necessità di fare qualcosa per aiutare gli altri! E l’altruismo, nel tuo caso, non può che attecchire bene grazie a Venere e Luna che ti rendono super disposta a metterti al servizio degli altri! Se poi ci mettiamo Nettuno opposto che ti sfida a fare grandi cose per il pianeta…!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la Venere supporta e sopporta. È solo per vero amore e affetto che fai passare al partner tutte le sue dimenticanze e disattenzioni.

Lavoro: Mercurio, dalla sua retrogradazione, convince tutti a tornare sui propri passi… tutti tranne te: tu vai dritta per la tua strada e non ti fai problemi di sorta.

Salute: ti “senti”. Meglio e più forte del solito. La Luna riesce a darti una sicurezza nelle tue sensazioni che ti mancava da un po’!

Il consiglio del giorno: anche se può sembrarti una cosa inaccettabile, accetta i consigli che il tuo senso senso ti invia come fossero dei messaggini su Whatsapp. La scelta giusta, a volte, può anche essere quella meno ovvia a livello razionale!

Voto 8

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La partecipazione di Dayane Mello alla versione estera de “La Fattoria” ha dato adito ad un episodio molto spiacevole che sembra essere stato causato da un altro concorrente. La situazione è comunque delicata e verrà ampiamente discussa per valutarne tutti i particolari. Anche tu, Bilancia mia, non correre subito alle conclusioni e datti tempo di valutare tutti i casi eventuali. La Luna quadrata potrebbe farti prendere decisioni in troppa fretta tralasciando particolari importanti!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: le parole dolci per il partner oggi sono terminate. Qualche limone selvaggio, però, non glielo si nega affatto!

Lavoro: sei un drago. In ufficio tutti ti temono e ti rispettano come se fossi la colonna importante dell’intera attività.

Salute: l’umore è pari a quando calpesti un mattoncino di Lego sparso per casa a piedi nudi, le energie invece sono metaforicamente simili a quando urli come un’ossessa per averlo pestato. Rende l’idea?

Il consiglio del giorno: al risveglio, ripetiti che anche questa giornata non può essere infinita e che, presto, tornerai a stenderti a letto e non vedere anima viva. La Luna di oggi ti donerà un risveglio pessimo che devi assolutamente gestire!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’amore vince su tutto e tutti… almeno così ha deciso la Svizzera che, con un risultato del 64% al referendum nazionale, permetterà alle coppie arcobaleno di sposarsi e di avere figli! Che dire?! Questa Venere a tuo favore, che ti coccola ormai da un po’, sta contagiando tutti quelli che ti circondano e l’amore, quello vero, sembra spandersi nell’aria come fosse profumo! Cogli l’occasione e lasciati andare a qualche momento romantico… prima che la Luna ti entri in quadratura!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: fortunato chi ti sta accanto: gli farai toccare le stelle con un dito!

Lavoro: qualche problema a farti entrare in testa nuove procedure da mettere in atto: fai qualche sforzo in più!

Salute: fra Luna e Venere, puoi dirti sufficientemente soddisfatto: sei reattivo e pronto a fare del tuo meglio!

Il consiglio del giorno: regalare un bouquet a qualcuno coi suoi fiori preferiti è un regalo che non passa inosservato e che non richiede troppo sforzo! Pensaci!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Un vecchio spot diceva “two il meigl che uan” ma, mentre allora si parlava di gusti di gelato, oggi la compresenza di due elementi diversi miscelati insieme ha tutto un altro… sapore! Lo sanno bene Fendi e Versace che, in un tandem d’alta moda, si sono scambiati per un piccolo momento i ruoli dei propri direttori creativi ed hanno collaborato per collezioni inedite che porteranno sicuramente al successo per entrambi! Sono quasi certo che la mente geniale dietro ciò sia proprio tu: le idee geniali ti vengono facili grazie a Mercurio e Giove a favore!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Marte ti rende sexy e pieno di intraprendenza… ma non sei ancora pronto a dichiararti innamorato!

Lavoro: Mercurio ti appassiona ai progetti che stai seguendo e, in combutta col pianeta delle energie, ti convince a dare il meglio per seguire ogni minimo particolare!

Salute: un crescendo che migliora di minuto in minuto! Presto arriverà anche la Luna a darti manforte!

Il consiglio del giorno: sfrutta al meglio queste energie in esubero con qualche corso di CrossFit della tua palestra. (Ovviamente senza esagerare!).

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’ambasciatore afghano di carica all’Onu si è ritirato prima delle ultime assemblee inserite nel suo programma. La sua presenza, scomoda al governo problematico che si è installato nel paese, è stata messa in discussione ripetutamente tanto da fargli cedere il passo per non alzare polveroni in patria. Come lui, anche tu potresti voler cedere la parola ad altri, oggi. Non ti senti in grado di poter dire liberamente quello che pensi e Mercurio, assieme alla Luna, punta proprio a metterti soggezione! Che guaio!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: timido e un po’ intimorito. Imparerai a lasciarti andare non appena la Luna si sarà spostata!

Lavoro: la tua voglia di varcare la porta dell’ufficio è pari allo zero assoluto.

Salute: chi dice che per affrontare bene la giornata occorra davvero alzarsi dal letto?

Il consiglio del giorno: rimanda la sveglia la mattina di almeno cinque minuti e scala le marce durante tutta la giornata! Prendere le cose con calma quando si è a corto di energie non è assolutamente una colpa!

Voto 5 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Mentre la nuova edizione di “Pechino Express” ha già presentato i propri futuri concorrenti, super pronti a partire all’avventura, tu vorresti iscriverti al programma solamente per sottrarti alle dinamiche di coppia e di “colleganza” che ti attanagliano tutti i giorni. Saresti persino disposto a percorrere la via della seta a piedi pur di non aver a che fare con persone di tua conoscenza! Peccato per la Luna: arrivandoti opposta in serata potrebbe persino farti rimandare la partenza di qualche giorno…!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: mi spiace Acquario, la situazione non pare migliorare nelle prossime 48 ore: stai alla larga dagli affari di cuore!

Lavoro: Mercurio spinge per riprendere anche quei progetti che avevi scartato… sei sicuro di voler sprecare tempo ed energie per cose che avevi deciso di accantonare!?

Salute: umore non proprio al top… potrebbe anzi peggiorare convincendoti a rimandare quell’aperitivo con gli amici che non vedevi l’ora di fare!

Il consiglio del giorno: non spingerti troppo oltre il limite e ricordati che anche tu hai bisogno di qualche momento di tranquillità! Non c’è bisogno di essere sempre al top!

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Le scelte che fate oggi sono consapevoli e piene di lungimiranza. Cogliete l’occasione per fare del bene e per unire utile al dilettevole in ogni frangente senza risparmiarvi in nulla. Mi ricordate un po’ il tour dei Rolling Stones che è stato organizzato in modo da consentire a chiunque lo volesse di vaccinarsi contro il Covid-19 prima, dopo e durante lo spettacolo! Come la band, anche voi siete attenti ad ogni dettaglio che possa fare del bene… forse grazie a Venere e Luna a favore?!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: partite la giornata dedicando una canzone speciale a qualcuno e inviandogliela via messaggio! Avete la testa e cuore pieni di sentimenti!

Lavoro: ottimisti: prendete tutto con entusiasmo anche quando, ad esempio, non avete capito nulla di quello che vi ha chiesto di fare il capo!

Salute: Venere assicura una buona autostima e un buon pacchetti di energie gratuite da utilizzare come volete!

Il consiglio del giorno: concedetevi un giro nella vostra profumeria preferita e regalatevi una nuova essenza da portare nella prossima stagione! Risvegliate i sensi con qualche profumo speciale!

Voto 7