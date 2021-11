L’oroscopo di oggi 30 novembre 2021, previsioni segno per segno: Ariete e Cancro saranno intrattabili L’oroscopo di oggi, martedì 30 novembre 2021 è molto chiaro: credete fortemente nei vostri sogni ma poi rimboccandovi le maniche affinché funzionino. Sagittario, Capricorno e Scorpione saranno particolarmente energici.

Quanto Saturno nell'oroscopo di oggi, martedì 30 novembre 2021! Con questo pianeta così forte è ottimo iniziare dei progetti a lungo termine e prendersi degli impegni anche rischiosi. Insomma, per questa settimana, è vietato stare con le mani in mano! Saturno è sestile alla congiunzione tra Sole e Mercurio ed è anche molto forte nella Luna, che si trova nel segno della Bilancia.

Un altro bellissimo aspetto del cielo di oggi (quanto mi piace concentrarmi sulle cose positive) è il trigono perfetto tra Marte e Nettuno, perfetto per azzardare, lanciare il cuore oltre l'ostacolo e fare quel salto come dallo scoglio più alto che ci spaventa ma che poi ci farà sentire liberi e forti. Vi sto caricando a sufficienza??

Il segno fortunato di oggi è il segno dei Gemelli che adora le spinte all'azione anche quando non sono supportate dalla lucidità di Mercurio. Il segno sfortunato del giorno è invece il Cancro che ha bisogno di affetto ma non trova proprio il modo di chiederlo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

All’interno della Guida Michelin l’Italia ha spopolato per il totale di stelle ricevute ma non appaiono nuovi ristoranti a 3 stelle per il nostro Bel Paese. Caro Arietone mio, anche tu a novità non sei messo benissimo e con quella Luna e Venere che ti confondono e ti ‘spengono’ soffri a non poter far vanto di quello slancio a cui sei solitamente abituato. Ma non tutto è perduto: forse non ci saranno importanti novità nella guida Francese ma tutti i ristoranti 3 stelle delle versioni precedenti sono stati riconfermati. Stando a bocce ferme hai comunque portato a casa il risultato, ricordatelo.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei più impacciato di Giulia Roberts quando ordina il caffé nel film ‘Mangia, prega, ama’, devi trovare il modo giusto di esprimere quello che veramente desideri. Fai chiarezza e le parole usciranno a fiumi…

Lavoro: oggi ti senti particolarmente sicuro e pensi di saperti esprimere al meglio. Pecchi però di poco tatto ed i tuoi colleghi se ne sono subito accorti. Prova con l’empatia, funziona meglio di quello che credi…

Salute: le energie non sono al massimo, se fossi in un videogioco cerca il livello bonus per poterti ricaricare al massimo di punti e di vite.

Il consiglio del giorno: camminare sulle uova non è ancora uno sport olimpionico, ma ti auguriamo che lo diventi presto, con tutto il training che stai facendo in questo periodo saresti un vero campione.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ci sono persone che dopo anni rimpiangono di un non aver colto certe occasioni. Come fartene una colpa mio caro, le stelle sono decisamente biricchine, ti stressano, ti mettono dubbi e ti perdi facilmente. Anche Ilona Staller qualche anno fa deve essersi trovata nella tua stessa situazione. Nell’intervista al settimanale “Chi”, oltre a festeggiare i suoi 70 anni, dichiara di avere un grande dispiacere. Pare che una serata di molti anni fa era sul palco del famoso locale Bandiera Gialla e c'era anche un giovanissimo e bellissimo Vasco Rossi, che l’aveva seguito in bagno e lei si era divincolata scappando da un’altra porta per non cedere alle advances. Oggi le piacerebbe moltissimo poter dare al Blasco quel bacio mancato e rilancia proponendosi come musa ispiratrice per un nuovo disco. Che questo ti serva da monito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Nonostante la Venere a favore, la luna continua a non farti l’occhiolino ammiccante che tanto aspetti, ricordati che fare la prima mossa può portare ottimi risultati, cosa aspetti?

Lavoro: fatichi ad essere brillante come tuo solito e ti sei rifugiato in una routine da bravo ragioniere, a volte osando si portano a casa buoni risultati. Salute: giornata un po’ sotto tono, ma non per questo devi per forza essere mal disposto a tutto e a tutti, rifugiati nei piccoli gesti, anche solo un sorriso ti può ricaricare la giornata.

Il consiglio del giorno: Chi non risica, rosica dice un vecchio detto, nonostante un mood non particolarmente buono, ricordati che hai in mano tutti i numeri per poter decidere come vivere la tua giornata.

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Nella continua ricerca di nuove fonti energetiche alternative ai fini di rispondere alla continua e crescente domanda di energia pulita per la salvaguardia della nostra qualità delle vita e del nostro pianeta c’è una scoperta che viene descritta come uno straordinario balzo avanti dell’umanità quasi paragonabile all scoperta del fuoco. Si tratta della fusione a confinamento magnetico. Ecco, con un nome così, miei cari Gemelli siete gli unici a poter capire di cosa si tratta. Forse non essendo proprio favoriti dagli astri, tra cui anche l'amato Mercurio, vi sentirete affascinati da come sia possibile attraverso un magnete poter riprodurre con una super tecnologia i principi tramite i quali il Sole e le stelle generano la loro energia. Questa notizia vi rincuora e state già valutando come poterla applicare alla Luna e a Venere.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: le vostre parole si fanno morbide come il velluto e con esse siete pronti a stringere la preda in una spirale amorosa, oggi siete decisamente intenzionato a passare ai fatti e nessuno saprà resistervi.

Lavoro: non lasciate che l’emotività prevalga sulla ragione, ostentate un po’ più di sicurezza e ricordatevi che siete sempre dei secchioni e tutti ve lo riconoscono.

Salute: la giornata si fa lunga e stancante ma riuscirete a gestire tutto con grande maestria, forza, dovete solo provarci.

Il consiglio del giorno: camminare su una fune come un funambolo non è da tutti ma voi siete bravi circensi e sorprendere tutti con un numero pazzesco da Cirque du Soleil.

Voto 7+

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Hai appena scoperto che, solo per gli Stati Uniti, Netflix ha lanciato il ‘Fans giving’ mettendo in palio riproduzioni autentiche e in edizione limitata di oggetti di scena esclusivi presenti nelle serie più famose ed biglietti per eventi Vip. Le serie coinvolge sono quelle più viste come Stanger Things, Sex Education, The Witcher, Squid Games, La casa di carta, Lost in Space e Bridgerton. Per non parlare di un abbonamento a vita. Vista la situazione attuale, con questa Venere che non ti da proprio tregua, dovresti valutare un cambio di vita radicale e magari l’anno prossimo potresti sfoggiare sul camino della tua nuova casa sull’east coast un ritratto del Duca e della Duchessa di Hastings. Sia mai che faccia il suo effetto…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il bollettino meteo della giornata segna ancora rovesci e turbolenze, la stagione continua a non promettere bene, Venere continua a non favorirti ma, si sa, le previsioni possono sempre cambiare… o potresti pensarci tu a cambiarle, no?

Lavoro: in questi giorni devi giocare di strategia e di anticipo per schivare tutte le situazioni che ti si stanno riversando addosso. Marte ti è ancora a favore, sfruttalo!

Salute: metti da parte i sentimenti e la tua innata emotività e dai sfogo alla tua forza, che ne hai da vendere. Daje!

Il consiglio del giorno: Prendi ispirazione da Sun Tzu, nel libro L’Arte della Guerra spiega molto bene come sconfiggere gli avversari. Principalmente le sue strategie sono per una bellicosità raffinata dove si vince perchè l’avversario è già sfinito prima di entrare in battaglia. Non male eh…

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Da pochi giorni è uscito nei cinema il filma ‘La mano di Dio’ storia che racconta di come la figura del super campione di calcio Diego Armando Maradona abbia influenzato la vita del protagonista Fabietto. Il film del regista Paolo Sorrentino è stato candidato agli Oscar 2022 nella categoria miglior film internazionale. Forse perchè hai Saturno e Marte che ti sono sempre in opposizione, hai affinità sia con il protagonista che, in bilico tra l’adolescenza e l’età adulta, sopravvive a grandi e dolorosi traumi, sia con il grande ed eccessivo Goleador. Oggi però sei come il grande Diego alla finale del mondiale del 1986. Attento che a lui La Mano de Dios è stata perdonata, per te non posso mettere una mano sul fuoco.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: in alto i cuori e fuori la voce! Sei come un calciatore al derby, il cielo ti sostiene con i canti e ti fa pure la ola! E tra gli spalti c’è anche chi ti fa il tifo con striscioni pieni di parole d’amore. Cosa vuoi di più?

Lavoro: Bene, anzi molto bene. Oggi potresti presentarti in ufficio in ciabatte e nessuno se ne accorgerebbe. Grazie a quella combo di fascino e sicurezza, grazie soprattutto a un bel Mercurio a favore, che ti avvolgono come un’aura luminosa. Carpe diem…

Salute: Con tutto questo entusiasmo potresti non vedere quella buccia di banana per terra. Gli imprevisti, per te, sono sempre dietro l’angolo. Occhi aperti, mi raccomando.

Il consiglio del giorno: oggi sarà come vincere una vacanza alle Maldive su quel bellissimo atollo con la sabbia finissima e la palmetta che fa l’ombra nel posto giusto. Ne hai proprio bisogno.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Nell’aria c’è chi ti lancia qualche stimolo al cambiamento. La Venere infatti ti vorrebbe decisamente più grintosa e dovresti assecondarla mentre faresti meglio a porre più attenzione a quel dispettoso Mercurio. Come per Arisa che sfoggia un nuovo look da Legally Blonde pazzesco ed iper femminile, per te assolutamente da imitare, ma si lancia in affermazioni esagerate che ritratta immediatamente. Tenere a freno la lingua è sempre buona cosa. Punta tutta sul fascino e sul battito di ciglia. D’altra parte, un buon ammiccamento può farti arrivare dove un soggio di 500 pagine potrebbe non condurti mai. Fatti furba…

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: con Venere che ti illumina sei piena di ammiratori e papabili pretendenti che ti fanno una corte spietata e sbucano da tutti gli angoli mentree tu cerchi disperatamente di nasconderti. Verginella mia, ma ce la fai?

Lavoro: il caos ed il disordine camminano a braccetto e tu, che ami archiviare tutto perfettamente nei tuoi faldoni, sei in preda ad una crisi di nervi. Non è proprio giornata: armati di sana pazienza.

Salute: con questo Marte a favore le fatiche non ti spaventano, anche il tuo personal trainer se ne è accorto. Dopo un allenamento tostissimo ti ha trovata più pimpante e super in forma di prima.

Il consiglio del giorno: questa è proprio la giornata per uscire dai tuoi schemi e dalla tua routine, che ne dici lasciare le preoccupazioni a domani e goderti questo momento?

Voto 7+

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il nostro viso ed il corpo durante il corso della vita portano con se i segni del tempo ma, per la pop star Madonna, questa regola non vale. Hai visto i post di Instagram dove sfoggia un lato B da paura? Mia cara Bilancina tu devi aver preso esempio proprio da questa donna incredibile che con costante lavoro su se stessa ha mantenuto un corpo pazzesco. Anche tu infatti lavori per portare avanti i tuoi progetti ed ora che hai Mercurio dalla tua i risultati si vedono benissimo! E… sì: anche quelli sul grande glueo non sono affatto male.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: giornata di tregua con una bella Luna a favore ti fa dimenticare tutte le paturnie degli ultimi periodi. Lasciati condurre da questa armonia interiore ed asseconda il tuo cuoricino che batte già forte per qualcuno. Tenerona. Lavoro: sei in pieno trend positivo, progetti e nuove collaborazioni fioccano alla grande. Con Mercurio a favore tutto fila veloce come su un treno i cui binari sono stati progettati da te con tanta dedizione.

Salute: Venere, pianeta non solo dell’amore ma anche del benessere, ahimé non ti è amica, immaginala come il cinghiale sullo stomaco dopo aver mangiato pesante (quello della pubblicità del digestivo)… cerca di fartela andar bene.

Il consiglio del giorno: pensieri positivi e proiezione delle proprie intenzioni sono le basi della legge dell’attrazione, hai tutti i numeri per potercela fare su tutti i piani Bilancina, segui il flow e per una volta non ponderare tutto.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La casa del Grande Fratello è fonte infinita di grande ‘ispirazione’ e questa volta a portarci consiglio è Katia Ricciarelli che, dopo aver scoperto di essere stata nominata, inveisce contro Mariana Trevisan e presa dall’impeto svela quando uscirà dalla casa. La giustificazione è che "a Natale ha già altri impegni lavorativi". Hai capito Scorpione? Mi raccomando, controllati un po’ e non svelare tutte le tue carte. Tieniti qualche asso nella manica da giocare al momento giusto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: che questa sia ancora il tuo momento, caro Scorpione, ti è decisamente chiaro. Attento ad eccedere con tutta quella carica erotica. Le tue prede potrebbero spaventarsi da cotanta prestanza!

Lavoro: il motto ‘domani è un altro giorno’ dura da troppo tempo e, per tutti, ormai sei la Rossella Ohara dell’ufficio. Cerca di riscattare la tua nomea finendo la presentazione per tempo. Dai che ce la fai!

Salute: i benefici di Marte e Venere sono sono li tutti belli da vedere e ti senti così al top che hai deciso di iscriverti alla gara sportiva Spartan. Sei un vero guerriero.

Il consiglio del giorno: fidati del tuo istinto e lascia tempo ai tuoi pensieri di prendere forma perchè, come la buona cucina è fatta di ricette ricche di ingredienti e di passaggi obbligatori, anche tu devi seguire pedestremente il tuo processo mentale per raggiungere i tuoi obiettivi. Sei sulla buona strada!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il grande Zucchero Fornaciari esce con un nuovo album di Cover. Il cantautore italiano rileggie e reinterpreta con il suo stile colto che unisce la melodica musica italiana e ritmicità. Anche tu sei prontissimo a mette in pratica tutte le tue conoscenze ed unite ad una profonda capacità emotiva per realizzare un progetto che avrà successo assicurato! Mercurio e Giove aiutano a mettere sul piatto piani raffinati con grande maestria. Segui il loro consiglio e, fidati, non mancherai una nota.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: con la Luna di oggi sei indeciso tra carezze e abbracci o qualche cosa di più spinto. Gli astri consigliano la seconda… portare a casa il risultato è sempre una buona idea!

Lavoro: che tu sia il maestro dello zodiaco si sa ed oggi potrai far sfoggio di questa tua grande dote. Mercurio enfatizza la comunicazione e Giove la espande. Come con un megafono, ad un corteo per i diritti umani, quello che dirai oggi verrà ascoltato proprio da tutti.

Salute: sei ancora al 90% del tuo potenziale ma tu ti muovi come se fossimo al 110%. Attento a non esagerare che il recupero è lento.

Il consiglio del giorno: conoscere nuove persone, convincerle, da bravo commerciale, ad acquistare un tuo prodotto e viaggiare da un a città all’altra è quello che fa per te. Stai valutando una posizione da venditore di enciclopedie porta a porta. Perchè no?!?

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La Luna di oggi non ti è a favore e potrebbe fermare la tua ascesa in tutti i campi, proprio come è successo a Magdalena Anderson, prima donna premier in Svezia che a meno di otto ore dopo aver ricevuto la fiducia dal Parlamento è stata costretta a dimettersi. Le cause sono state la bocciatura del progetto di bilancio e l'uscita dei Verdi dall'esecutivo. Non sottovalutare le situazioni che ti si propongono e pondera bene le tue scelte. Con questo cielo è sempre meglio avere sotto gli occhi i movimenti sulla scacchiera…

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: durante una partita a carte ‘amorosa’ la Luna ti ha messo in difficoltà e tu non sai come ribatterla. Ricorda che nel taschino porti sempre con te Venere, che in amore è imbattibile! Hai la vittoria tra le mani.

Lavoro: sei ancora facilmente irritabile con questa Luna che ti mette in discussione e tu non sei proprio abituato. Sfrutta il tuo charme per tieni bada i tuoi istinti.

Salute: prendete a pugni un bel sacco da box, oltre ad essere una bella attività sportiva che darà sfogo alle vostre energie, e al vostro Marte, in eccesso, migliorerà il vostro umore.

Il consiglio del giorno: provate a guardare con occhio attendo quello che succede intorno a voi, state prendendo tutto troppo di petto e perdete terreno. Vi bastano pochi ma fondamentali accorgimenti e ritroverete i vostri sostenitori e la vostra serenità.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

Quando hai letto la notizia che in Alto Adige c’è un boom di scuole ‘clandestine’ nei boschi ti sei fermato ed hai iniziato a fantasticare su quanto potrebbe essere propedeutica ed interessante la didattica in mezzo alla natura. Con questa Luna così romantica e con l’appoggio sia di Giove che di Saturno hai subito valutato la fattibilità di questo progetto. Sia chiaro che gli astri non si schierano ma considerano le infinite possibilità. Nessuna politica nemica.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: come il poeta romantico Giacomo Leopardi in molte sue liriche si rivolge direttamente alla Luna chiedendole consiglio, come ad un confidente, anche tu ti rivolgi all’astro per sentirti finalmente compreso. Sei un romanticone.

Lavoro: buon momento per dare una sferzata alla tua carriera. Con l’aiuto di Mercurio saprai farti notare per arguzia e visione di business.

Salute: concediti del tempo per una passeggiata rigenerante nei boschi. Lo so che è un periodo caotico ma ascolta il tuo corpo, te lo sta proprio chiedendo.

Il consiglio del giorno: Chi ama la montagna, si sa, ama anche la fatica. Non è detto che salire con gli impianti, viste le tue scarse energie, sia meno gratificante di una camminata di ore. Come si suol dire un colpo al cerchio e l’altro a alla botte…

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Continuano i benefici influssi della bella Venere per voi miei cari Pesciolini. Ma state attenti: con Mercurio in quadratura potreste altrimenti finire come l’ex giocatore della nazionale azzurra di volley Roberto Cazzaniga che per anni ha creduto di essere fidanzato con una seducente modella brasialiana con le sembianze di Alessandra Ambrosio, la super modella di Victoria’s Secrets. La relazione tenuta viva per 15 anni unicamente sul web, ha spennato letteralmente l’atleta che oggi si trova molto indebitato con famiglia e amici. Avete capito perché vi dico di aprire gli occhi?! Fate sempre attenzione (soprattutto ai “Catfish”).

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: la Luna un po’ più dritta, ma non drittissima, vi aiuta a riprendere i discorsi interrotti nelle giornate precedenti. Mandate un messaggino per fissare un incontro e con quella bella Venere verrete subito perdonati.

Lavoro: siete decisamente fuori fuoco, come a scuola aspettate ansiosamente il suono della campanella che dichiara la fine delle lezioni.

Salute: per ottenere buoni risultati bisogna avere costanza e voi avete tutte le carte in regola. Solo una domanda, quando pensate di iniziare?

Il consiglio del giorno: se i grandi della storia avessero aspettato il consenso del popolo ci troveremmo ancora a non sapere che la terra è rotonda ed il vapore si può trasformare in energia. Forza pesciolini, non lasciatevi abbacchiare e combattete per ciò in cui credete!

Voto 7 –