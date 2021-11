L’oroscopo della settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2021: Cancro determinato e Capricorno sensibile L’oroscopo della settimana che va da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre vedrà Acquario e Pesci più decisi, mentre Capricorno e Sagittario sono più dolci e accomodanti.

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 29 novembre 2021 a domenica 5 dicembre 2021, Venere resta nel segno del Capricorno, il Sole e Mercurio nel segno di fuoco del Sagittario. Infine, Marte in Scorpione sarà particolarmente energico e a favore dei segni d'acqua.

Oroscopo settimanale 22 novembre – 5 dicembre 2021: le previsioni segno per segno

In questa settimana prestate attenzione alla giornata del 4 dicembre nella quale troveremo la Luna nuova nel segno del Sagittario e contemporaneamente un'eclissi di Sole, molto importante perché sarà l'ultima eclissi che chiuderà il ciclo tra Gemelli e Sagittario come dire il tempo e l'occasione per rivedere il nostro modo di esprimerci e comunicare sta giungendo al termine e l'universo vuole risposte.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Qualcuno, questa settimana, potrebbe insinuare che tu sia un po' egoista. Ovviamente non ti servono i consigli dell'astrologa per rispondere a dovere dato che Mercurio sarà a tuo favore e soprattutto dato che la lingua lunga, di natura, non ti manca. Cogli però l'occasione per pensare a quanto le tue azioni, i tuoi pensieri e i tuoi progetti in questi giorni ascoltino anche le necessità e i desideri delle persone che ti circondano oppure se stai cercando di fare felice solamente te stesso.

Voto 6 se mi prometti di cercare anche una risposta dopo esserti fatto la domanda.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

L'ozio, la perdita di tempo, la coccola che sfora decisamente la tabella di marcia saranno tutte una tua prerogativa per questa settimana. Sarà assolutamente difficile che tu arrivi in orario così come sarà probabilmente impensabile che tu riesca a prolungare il lavoro molto oltre l'orario prestabilito. Tutto ciò perché con Marte in opposizione le energie sembrano esserti sfuggite come le occasioni migliori dal carrello del tuo e-commerce preferito e durante il black Friday.

Voto 6 se non perdi il controllo del tempo nell'ozio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il vostro equilibrio personale si basa proprio su un continuo rapporto di ascolto ed espressione come se, da buon segno d'aria, non ci sia stabilità se non in mezzo ad un confronto reciproco con il mondo che vi circonda. In questi giorni, con Mercuro in opposizione che sembra rendervi difficile anche rispondere alla domanda di routine "come stai" vi sembra proprio che tutto il vostro mondo sia instabile come la gelatina del thanksgiving day!

Voto 7 se mantieni l'equilibrio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere continua a darti fastidio e tu riscopri il piacere di pensare prima a te stesso, dire quello che pensi senza paura di ferire i sentimenti altrui e fare quello che vuoi imponendo i tuoi desideri che, si sa, troppo spesso sei pronto a mettere da parte. Direi che questa combinazione di aspetti astrologici non ti faccia poi tanto male, anzi! Provare tensioni differenti rispetto al nostro carattere è un po' come provare nuovi piatti quando si va in vacanza all'estero. Guardala così!

Voto 7 per l'ottimismo.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Non c'è nulla da fare: tu devi avere assolutamente ragione e poi, al massimo, se ne potrà discutere. Non hai nessuna voglia di metterti in discussione proprio adesso perché non ti senti abbastanza forte per cambiare idea. Succede a tutti di avere bisogno di periodi nei quali stare al calduccio delle nostre certezze come fossimo in un sacco a pelo. Quindi tieniti alla larga da chi alle tue polemiche ha voglia di rispondere per le rime, potrebbe finire a parolacce.

Voto 5 e mezzo per la tensione dittatoriale.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I sentimenti più veri si comunicano stando zitti. Questa è una grandissima verità che non sempre ti appartiene anzi, diciamocelo, praticamente mai. In questo periodo però sarai di pochissime parole ma tantissimi abbracci e la cosa davvero non dispiacerà alle persone che ti circondano che si sentiranno come riscaldate da un inatteso raggio di sole autunnale. Quanto sei bella quando ci stupisci così.

Voto 9 e mezzo per l'empatia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con Venere in quadratura ancora non ti capaciti del desiderio delle persone che ti circondano, vicini e parenti compresi, di addobbare qualsiasi spazio vitale comune di lucine, renne parlanti e riproduzioni fedeli dei piccoli aiutanti di Babbo Natale. All'idea che stia per arrivare il Natale con tutto il suo carico di abbracci e frasi gentili ti viene il volta stomaco. Sarà davvero dura arrivare ai primi di gennaio. Fatti forza!

Voto 5 per la voglia di uccidere la renna (per dire, eh?).

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quando arriva la fine della giornata saresti ancora pronto a fare almeno un altro paio d'ore di lavoro oppure quattro ore di divertimenti sfrenati. Le energie davvero non ti mancano ma la cosa più bella, decisamente più bella che non vederti inseguire i tuoi obiettivi come Willy coyote con lo struzzo Bip Bip, sarà che queste energie si ringalluzziranno ogni volta che ti si presenta l'occasione di un tête-à-tête con la tua dolce metà.

Voto 8 per i tete a tete ringalluzziti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Una delle tue caratteristiche migliori, caro Sagittario, è che sei capace di chiedere. Anzi, diciamo che quando si tratta di fare domande nessuno è meglio di te! La voglia di imparare, di conoscere, di curiosare non ti abbandona mai e in questi giorni sarà addirittura enfatizzata tanto che se potessi esprimere un desiderio vorresti che Babbo Natale ti regalasse una fornitura illimitata di libri con tanto di tempo per leggerli e capacità di memoria nella quale incamerarli.

Voto 8 e mezzo per l'apertura mentale.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Qualsiasi cosa stia accadendo nella tua vita hai come l'impressione, alla fine della giornata, di aver voglia di farti una grassa risata e di aver voglia, soprattutto, di abbracciare le persone che ami fregandotene di tutto il resto. Tutte quelle storie sugli elenchi della gratitudine e l'attenzione ai piccoli piaceri che leggi su Instagram e che di solito snobbi adesso diventano un tuo mantra quotidiano. Prendi appunti su questo stato di benessere emotivo da tirare fuori quando Venere se ne sarà andata (ma adesso è presto per pensarci perché se ne andrà soltanto i primi di marzo).

Voto 9 per gli occhi a cuore.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il nervosismo chiama sfide e le sfide chiamano nervosismo. È praticamente un cane che si morde la coda o un labirinto nel quale nemmeno Teseo saprebbe da che parte girarsi. Quindi, quando capitano delle settimane come queste nelle quali sembra proprio che Marte trovi un buon motivo per innervosirti appena sveglio direi che devi tenerti pronto a disdire tutti gli impegni e chiuderti in un centro massaggi… Dì pure che te l'ha consigliato l'astrologa.

Voto 5 e mezzo per il nervosismo incontrollabile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete già la testa da un'altra parte rispetto al rush finale lavorativo che vi chiede il capo da qui alla fine dell'anno. In compenso se si tratta di usare l'empatia, la dolcezza, le emozioni e sentimenti per stringere accordi o risolvere i problemi siete davvero le persone giuste. Il vostro partner non avrà nemmeno bisogno di esprimersi perché voi avrete capito al volo e probabilmente già iniziato a fare quello che lo farà stare bene.

Voto 9 per l'intuizione sentimentale.