L’oroscopo di giovedì 19 settembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 19 settembre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Continua lo scontro tra energie pratiche e pensieri metafisici col Sole che si oppone a Nettuno, mentre è sostenuto dal trigono con Urano e Plutone, buono per i segni di terra. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Con l'oroscopo di giovedì, 19 settembre 2024, la Luna oramai calante è ufficialmente passata al segno dell'Ariete, deciso ma instabile. Il Sole poi entra a far parte del pattern planetario ad aquilone opponendosi a Nettuno, mentre contemporaneamente è trigono a Urano e Plutone nei tre segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno). Continua lo scontro tra pragmatismo e pensiero immenso, profondo, inspiegabile. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: sei quasi pronto a dargli un’opportunità.

Lavoro: basta dubbi, è il momento di darsi una mossa e agire.

Fortuna: funziona solo con il codice di sblocco che arriva con un messaggino sul telefono.

Il consiglio del giorno: usa quel paio di scarpe nuove che conservi per le occasioni giuste nell’armadio.

Voto: 6 e mezzo in fase di ripresa.

Toro

Amore: passione ardente e molto spinta.

Lavoro: consapevolezza dei saggi che hanno moltissima esperienza.

Fortuna: per attrarla la seduci con parole dolci.

Il consiglio del giorno: puoi lasciarti andare ed essere super istrionico.

Voto 8 comunque in alto nella classifica.

Gemelli

Amore: come le leonesse, in agguato alla ricerca del pranzo.

Lavoro: non è per nulla piacevole ma vi tocca.

Fortuna: non funziona come le macchinette automatiche di bevande e merendine.

Il consiglio del giorno: finalmente fiduciosi del futuro.

Voto 6 e mezzo come in fila alle poste quando non c’è nessuno.

Cancro

Amore: concentrato solo su te stesso.

Lavoro: sei in modalità ‘swat’, in attesa per sferrare l’attacco decisivo.

Fortuna: è come il calzino di spugna con i mocassini, dona solo alle top model.

Il consiglio del giorno: esercitati a fare i sorrisi allo specchio.

Voto 6 – ma solo per la Luna storta.

Leone

Amore: come la reginetta della festa.

Lavoro: tieni stretta la bacchetta magica che ti porta al successo.

Fortuna: ti accontenta come una carta di credito senza limiti.

Il consiglio del giorno: appuntamento dal parrucchiere per essere perfetto.

Voto 8 + splendido.

Vergine

Amore: sei pronta a un ‘extreme makeover’.

Lavoro: sei reattiva per le modifiche dell’ultimo minuto.

Fortuna: ti consiglia un look più spigliato ispirato alle sfilate delle passerelle.

Il consiglio del giorno: indossa completo e scarpe da ginnastica.

Voto 7 e molte novità.

Bilancia

Amore: sei come un piatto agro dolce orientale.

Lavoro: gli scatti sono ancora bene mimetizzati dai tuoi modi affabili, ma non per molto.

Fortuna: come l’autogrill in autostrada quando si ha la necessità di un più stop.

Il consiglio del giorno: non dare sempre il massimo. Conserva qualche ‘riserva’ per te stessa.

Voto 5 e mezzo dedicata solo agli altri.

Scorpione

Amore: lo assapori come se fosse l’ultimo gelato di stagione.

Lavoro: risolvi tutti gli sbattimenti in meno di mezza giornata meglio di chat GPT.

Fortuna: potrebbe addirittura rallentarti.

Il consiglio del giorno: dedicati alle scocciature per non pensarci più.

Voto 8 pugno deciso.

Sagittario

Amore: non dimentichi mai la tua dose giornaliera.

Lavoro: concentrato solo per il corso di ginnastica funzionale in pausa pranzo.

Fortuna: ti nasconde il soprabito, fondamentale per il cambio di stagione.

Il consiglio del giorno: saluto al sole appena sveglio per sgranchirti.

Voto 7 + pronto alla palestra.

Capricorno

Amore: appuntamento posticipato.

Lavoro: vorresti tutti con il grembiule come a scuola.

Fortuna: non la vuoi neppure sentire menzionare.

Il consiglio del giorno: segui il tuo solito bioritmo.

Voto 5 e mezzo serissimo.

Acquario

Amore: passione a go-go!

Lavoro: le novità di esaltano e ti attizzano.

Fortuna: non spenderla tutta, impara a risparmiarla.

Il consiglio del giorno: ogni tanto dovresti pensare a un piano ‘B’.

Voto 7 + indisciplinato.

Pesci

Amore: lo disegnate a piacimento.

Lavoro: sordi a qualsiasi critica.

Fortuna: non è un’assistente perfetta ma va comunque benissimo.

Il consiglio del giorno: ogni tanto mettete piede sul pianeta Terra.

Voto 7 spazio all’immaginazione.