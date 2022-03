L’oroscopo di oggi 3 marzo 2022: Acquario e Bilancia super etici Nell’oroscopo di oggi, giovedì 3 marzo 2022 è ancora molto forte la congiunzione tra Venere, Marte e Plutone in Capricorno. Per fortuna la Luna in Pesci stempera la tensione e bilancia la forza. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 3 marzo 2022, Plutone, Marte e Venere sono tutti ancora congiunti a 27 gradi del segno del Capricorno. Alcuni astrologi, soprattutto anglosassoni, credono che il segno sia ancora più forte nei suoi ultimissimi gradi, come adesso quindi. Questa congiunzione parla di potere autoritario, aggressivo, di imposizione e comando, come vi anticipavo nelle previsioni settimanali. Il Capricorno, dominato da Saturno, è il segno dell'autorità indipendente che non teme la solitudine.

Con la Luna ancora nel segno dei Pesci che ieri è stata Luna nuova e che, si spera, amplifichi le nostre emozioni empatiche e compassionevoli, il segno fortunato di oggi è lo Scorpione che comprende a fondo la realtà pur non passando dalla ragione. Il segno sfortunato invece è la Vergine che non sa come gestire la sua forza.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei bravissimo nel voler far rispettare le buone regole di convivenza perché Saturno ti ha proprio arruolato come difensore dei diritti della comunità. Anche il giovane diciassettenne di Busto Arsizio che come te non sopporta le ingiustizie ha bloccato e fatto arrestare una sua coetanea che stava derubando un’anziana al super mercato. Per il tuo compleanno ti preparo casacca e berretto rosso da Guardin Angels.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: sono molte le emozioni ma non si può parlare ancora di amore. A questo punto investi tutto sulle amicizie, sia mai che sboccino in qualche cosa di più importante.

Lavoro: rigorosissimo e puntualissimo, anzi per essere sicuro di essere dalla parte giusta, ti presenti sempre con qualche minuto di anticipo.

Salute: stufo di sudare sette camicie ed ottenere scarsi risultati, potresti valutare trattamenti d’urto e qualche ‘traslochino’ strategico. Ma non esagerare mi raccomando!

Il consiglio del giorno: oltre che ad essere di buon esempio, bisogna anche mettersi in gioco in prima persona ed aiutare attivamente chi ha più bisogno in qualsiasi modo. A te la scelta di attività nella tua città, sono certa che ne troverai tantissime.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Per sottrarti da tutto il senso del dovere su cui ti stanno puntellando Mercurio e Saturno dovresti proprio tornare alle tue origini e alla natura. Il parco Yellowstone, che ha appena compiuto più di centocinquanta anni, è il posto giusto perché è un luogo dove la natura è rimasta intatta ed i panorami da mozzafiato fanno capire quanto siamo piccoli e bisognosi di madre natura. Così, con un’animo alleggerito, continui comunque a mandare tutti a quel paese, ma con il sorriso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei baciato dall’amore e dalla fortuna, solo che non te ne sei per nulla reso conto. Peccato.

Lavoro: tutti stanno provando ad avvisarti che la direzione che stai prendendo è proprio sbagliata a questo punto se vuoi assolutamente investire nel mercato Russo che sta per andare in default sono solo affari tuoi.

Salute: ti sei barricato dietro alle tue convinzioni e non retrocedi neanche di un passo. Tutto è una questione di principio anche il caffé della moca appena sveglio. Sei un filo pesantino.

Il consiglio del giorno: staccare dal frenetico tran tran cittadino è importante e noi italiani abbiamo la fortuna di vivere nel paese piu bello del mondo. Basta fare pochi chilometri da casa per trovare incredibili meraviglie.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La pandemia degli ultimi anni ci ha insegnato moltissimo, in particolare nel campo lavorativo infatti oggi la tendenza più comune è di una modalità Hybrid work, lavorando alcuni giorni da casa o da dove si vuole ed altri nel classico ufficio. Mercurio vi stimola moltissimo e questa nuova opportunità vi permette di poter surfare in Portogallo la mattina presto e di presenziare ugualmente alla riunione con il super direttore. Un vero win win, come direbbero i bravi markettari.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete storditi dalle emozioni come dopo una sbronza colossale. Oggi avete bisogno di un moment e di molto silenzio.

Lavoro: ragione e sentimento fanno a cazzotti quindi cercate di non offendervi ogni volta che ricevete delle email con richieste di approfondimenti perché si tratta solamente di lavoro e nulla di più.

Salute: quello di cui avete più bisogno è una bella pacca sulla spalla e sentirvi dire che siete bravi. Per questo ci penso io perché più che bravi siete davvero geniali!

Il consiglio del giorno: siamo diventati tutti più flessibili e più Smart tanto da arredare l’angolo della camera ad ufficio super tecnologico per evitare quelle noiosissime ore di coda in macchina per raggiungere il posto di lavoro. Ma che bravoni!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei baciato dalla fortuna e dalle idee geniali grazie a Giove che ti dà una gran mano. Non mi stupirebbe infatti se i nuovi materiali edili super leggeri ma resistentissimi uscissero proprio dalla tua immaginazione. Dal calcestruzzo in carbonio, all’eorogel, passando dalla bio ragnatela più forte del kevlar, i futuri costruttori dovranno rassegnarsi a dover sostituire il caro vecchio mattone e cemento con queste pazzesche innovazioni. Sei un passo avanti a tutti, te lo devo proprio dire.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: puoi tranquillamente immagine il più grande, incredibile e passionale amore che ci sia mai stato sulla faccia della terra. Tanto i sogni non costano nulla quindi meglio esagerare.

Lavoro: sei decisamente sulla cresta dell’onda da quando Giove ti ha convinto a metterti in mostra servendoti su un piatto d’argento ottime opportunità.

Salute: sei carico di energia e ottime emozioni, non potresti chiedere di più dalle stelle.

Il consiglio del giorno: se volete usare nuovi materiali assicuratevi che anche che il personale sia specializzato, costerà un filino di più, ma il risultato ne varrà sicuramente la spesa.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Si può tranquillamente dire che tu non sia il più perspicace in questi giorni, anzi! Con Mercurio in quadratura fatichi anche a distinguere il semaforo verde dal rosso. Anche il Direttore del Circolo Ufficiali di Roma, pensando di fare cosa gradita ai suoi ospiti, ha pensato bene di terminare una cena istituzionale con uno spettacolo burlesque dai toni alquanto spinti e per questa scelta un po’ troppo estrema è stato subito rimosso dal ruolo. Per qualsiasi decisone chiedi sempre consiglio, che è meglio!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: hai decisamente perso l’orientamento e anche se ti mettessi una chiara segnaletica per poter trovare la strada verso l’amore tu continueresti a girare in tondo senza meta.

Lavoro: dovresti accontentarti di timbrare serenamente il cartellino invece di scalpitare per avere in mano nuovi progetti. Devi già gestire quelli che in corso, quindi meglio non sovraccaricarti.

Salute: non riesci a restare seduto neanche un secondo, non mi capacito come tu possa pensare di fare un’intera ora di meditazione profonda. Dovresti accettare i tuoi limiti.

Il consiglio del giorno: non è assolutamente detto che quello che tu credi sia più appropriato lo sia effettivamente per tutti. Siccome non sei proprio un fulmine di guerra prima di agire chiedi sempre il consenso del gruppo così non sarai soggetto a feroci critiche.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei una grande sognatrice in questo periodo e questa Luna nuova ti ha portato ad avere visioni decisamente poco concrete. Anche il super ospedale in fiera costruito in piena pandemia sembrava potesse essere la soluzione allo stato di crisi. In realtà è stata una spesa esagerata rispetto al reale utilizzo ed oggi, fortunatamente, non ne abbiamo più bisogno tanto che è stata opzionata la chiusura a brevissimo. Insomma anche se le idee sono buone bisogna comunque ridimensionarle, per colpa di Giove insidioso.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: è come un mondo fantastico dove anche gli unicorni esistono e saltano felicemente su coloratissimi arcobaleni. Ti lascio ancora qualche giorno per vivere queste meravigliose fantasie nel tuo mondo incantato.

Lavoro: bisogna ammettere che sei poco concreta. Dovresti fare più affidamento su Mercurio e seguire i suoi consigli abbandonando le tue idee poco concrete.

Salute: se sei sempre in splendida forma anche dopo dodici ore di lavoro sfrenato. Il merito è della buona Venere al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: non lasciarti trascinare dall’entusiasmo e dai progetti grandiosi perché possono diventare delle spese non così necessarie alla fine dei conti.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L’assenza di amore con Venere in opposizione è diventata un vero stile di vita. Il posto giusto per te in questo periodo è Milano, ideale per i glamour single incalliti. Infatti la città meneghina è un’ottima piazza per appuntamenti, ristoranti e incontri al parco da veri trend setter in cerca di fugaci abbordaggi. Visto che sei anche alquanto difficile di gusti, questa attitudine mordi e fuggi potrebbe garbarti almeno un po’?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: dimmi un po’ la verità mia cara tutta questa singlitudine un po’ ti ha stufato vero? In fondo anche tu desideri baci ed abbracci di fronte ad un bel caminetto scoppiettante, no?

Lavoro: più che un disperato bisogno di lavorare, tu hai unicamente una insaziabile voglia di novità e glamour perché sei h24 incollata alle sfilate della fashion week parigina.

Salute: ormai per tirarti su da questa stanchezza cronica le hai provate tutte dal ginseng al massaggio energizzante. Devi solo aver un po’ di pazienza ed aspettare qualche giorno quando Marte si leverà finalmente dalla quadratura e le energie fioriranno come primule a primavera.

Il consiglio del giorno: intanto che aspetti Venere a favore potresti tranquillamente scaldare un po’ i motori con qualche appuntamento tramite app. Non devi metterti per forza sul mercato ma puoi giusto iniziare ad ingranare un po’ gli ingranaggi della macchina dell’amore.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La strategia è una delle tue armi fondamentali mio caro Scorpione e Marte in questo periodo ti fornisce tattiche degne di un giocatore al Texas Hold’em. Di tattiche e piani ne sa parecchio anche il regista Francis Ford Coppola che, durante la realizzazione del suo film cult, Il Padrino, obbligava i suoi attori a restare nel personaggio anche nei momenti di pausa per rendere le scene più autentiche e spontanee e tenere sempre alta la concentrazione al massimo. Anche quando il gioco si fa duro, tu non molli mai.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con l’appoggio della Luna vivi l’amore in tutte le sue vibranti sfumature che vanno dal tenero romanticismo al piccante erotico. Insomma una palette di colori che dal rosa tenue arriva fino al rosso fuoco.

Lavoro: Giove ti porta sul palmo della mano, fornendoti più occasioni di business e di successo come biglietti vincenti alla lotteria.

Salute: sempre baciato dalle stelle, non temi raffreddori, mal di testa o virus intestinali perché hai un un vero scudo per qualsiasi malessere di stagione e non.

Il consiglio del giorno: tecniche e strategie sono pane per i tuoi denti dalla spesa lampo, alla riunione dell’ultimo minuto tu sei sempre sul pezzo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il tuo umore è più a picco del rublo e della borsa russa. La colpa è sicuramente di tutti i pianeti che hai in quadratura che ti offuscano le idee e che battono la tua autostima. Dovresti fare più affidamento sulla ragione perché Mercurio, il pianeta del pensiero, potrebbe aiutarti a dominare tue le tue emozioni contrastanti. Hai tutti i mezzi per risollevarti e splendere come tu solo sai fare. Forza!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: con questo clima d’ansia e la Luna in opposizione non sei sicuro se mai potrai concederti all’amore. Su forza non farti così demoralizzare, ricordati sempre che nella tua fidata rubrica c’è sempre qualcuno in attesa di una telefonata.

Lavoro: ti piacerebbe molto poter comandare tutti quanti con una bacchetta comodamente seduto su una poltrona ma sei così poco convincente e che più che un capo sembri un direttore d’orchestra in pensione.

Salute: vorresti continuare a riempire il tuo stomaco come se fosse un pozzo senza fondo. Ora sono io a dirti basta. È arrivato il momento di chiudere per un po’ quelle ganasce e risollevarti da questo mal du vivre.

Il consiglio del giorno: ricordati sempre che anche con le stelle avversi tu può sempre scegliere di non ascoltarle e usare il tuo libero arbitrio per vivere come vuoi.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei più forte ed intrigante del nuovo Batman interpretato da Robert Pattison. Con i tutti i pianeti che celebrano il tuo segno anche il più figo tra tutti i super eroi della Marvel vicino a te rimane comunque nell’ombra. Infatti sei proprio tu tra tutti i segni dello zodiaco quello che più si avvicina ad un vero eroe: buono, generoso, forte e, per la gioia dei tuoi vari ammiratori, anche super sexy.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei in un tripudio di cuoricini e baci manco fosse il giorno di San Valentino. L’amore per te è sempre al massimo.

Lavoro: successo, soldi e potere mi ricordi molto il rampante Gordon Ghecco nella New York degli anni ottanta.

Salute: sei un perfetto mix di bellezza e salute. Ora siamo tutti curiosi di sapere che cosa mangi, quante ore dormi e soprattutto quali creme antirughe utilizzi. Pronto a svuotare il sacco?

Il consiglio del giorno: goditi questo momento in cui sei elogiato ed ammirato da tutti meglio di un bagno di folla e di flash su un red carpet.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ci stiamo tutti muovendo verso un mondo più green e coscienzioso ed uno dei più recenti esempi è la nuova gestione dei celebri ‘Bagno degli americani’ a Pisa. Qui ai classici lettini e ombrelloni si cerca un'alternativa più eco per stare in spiaggia con attività che coinvolgono gli utenti al rispetto di una zona del litorale proprio vicino all’oasi delle Dune protetta dal WWF. Questo Mercurio congiunto a Saturno nel tuo segno inizia proprio a dare dei buoni risultati e a risvegliare l’etica e il rispetto comune. Sei contento, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: l’amore è totale interconnessione con tutto e con tutti. Lo vivi esattamente come nel film Avatar, infatti inizio ad intravedere una leggera sfumatura di blu nel tuo incantato.

Lavoro: vuoi che tutti siano in perfetta armonia, come nella musica dove ognuno strumento deve collaborare all’unisono per formare una musica perfetta.

Salute: il tuo motto è quello dei monaci benedettini: mens sana in corporea sano. Per ora sei solo alla mente ma è già un ottimo risultato.

Il consiglio del giorno: questo movimento coscienzioso, anche se un po’ lento, di rispetto verso l’ambiente ci piace davvero tantissimo e tu sei uno dei registi che lo stanno portando avanti fieramente come una bandiera.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Non mi stufo mai di dirvelo che siete in piena espansione della vostra mente e delle emozioni grazie alla Luna in ottimo aspetto. Di recente è stato sdoganato l’utilizzo di sostante come l'LSD per la cura e il benessere della mente. Il vecchio trend anni settanta sull’importanza di ampliare la nostra immaginazione torna, conquista anche i vecchi tradizionalisti e si chiama "rivoluzione psichedelica". Al momento voi non ne avete alcun bisogno, ci pensa già Giove a farvi navigare a dilatare tutta la vostra già meravigliosa fantasia.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete in piena esplorazione di nuove emozioni. Vi sentite come il capitano Kirk dell’enterprice pronto ad avventurarsi con il teletrasporto su nuovi ed avventurosi pianeti.

Lavoro: avete chiare ma futuristiche visione su come far procedere la vostra carriera ed il vostro lavoro, intanto prtreste trasferirvi nella silicon valley, l’unico posto sulla terra dove parlano la vostra stessa lingua.

Salute: siete più splendenti di una stella super nova. Ho detto tutto.

Il consiglio del giorno: la cura e le malattie mentali sono una tematica importante perché gli equilibri di questi ultimi anni sono stati completamente sconvolti e non tutti sono riusciti serenamente ad adattarsi a questo nuovo mondo, dai grandi ai piccoli.

Voto 9 +