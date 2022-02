L’oroscopo di oggi 3 febbraio 2022: Scorpione e Pesci pronti a fantasticare Eccoci all’oroscopo di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, con la Luna in Pesci che si congiunge a Giove e con il Sole che si congiunge a Saturno. Uno scontro deciso tra la razionalità e immaginazione: ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, il cielo è terreno di un forte contrasto. I protagonisti sono il Sole (l'io maschile e razionale) molto determinato e concreto per la congiunzione a Saturno e Acquario e la Luna (il subconscio emotivo femminile) che invece dal segno dei Pesci e con la congiunzione a Giove diventa morbido, empatico, sensibile e sognante. Forti emozioni in arrivo, che condizioneranno l'oroscopo fino al weekend.

Che meraviglia la Luna di oggi, godiamocela soprattutto di mattina con la sua grande spinta emotiva, sensibile e creativa, immaginativa ed empatica. Il segno fortunato di oggi è lo Scorpione che qualche volta se lo merita mentre il segno fortunato di oggi è il Sagittario che non si ricorda più come si fa ad immaginare lasciando il cervello fuori dalla festa.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Di Amore non se ne parla proprio in questo periodo con la Venere in opposizione.. Anzi Ariete per te l'amore pare proprio scomparso nel nulla, un po' come le strisce pedonali nelle strade di Roma che non si vedono neppure con la lente di ingrandimento. Eppure sono un diritto per la sicurezza di tutti cittadini! Con questo spirito di giustizia puoi scrivere una bella lettera di lamentele al pianeta dell’amore, magari ti darà un nullaosta per le prossime ventiquattro ore.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: devi partire dalle basi come alle elementari. Nella definizione scolastica amore è un nome primitivo, astratto, singolare, maschile. Vedo già delle affinità… in fondo tutti e due siete singoli.

Lavoro: la tecnologia non è dalla tua parte, meglio fare i calcoli a mano perché anche la tua vecchia calcolatrice del liceo sembra essere impazzita.

Salute: demotivato dal rapporto massa magra e massa grassi anche se non hai ben capito che cosa realmente dignifichi.

Il consiglio del giorno: inutile sminuire il sentimento dell’amore. Per te è molto importante e puoi urlare quanto i ti manca ai quattro venti.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Vai proprio alla grande con la fervida immaginazione di questa giornata grazie ad una bellissima Luna che è come una musa ispiratrice. Il posto giusto per te oggi è il parco a tema del Walt Disney giapponese: Hayao Miyazaki. Che spasso immergerti nei suoi più grandi successi da Totoro al castello errante di Howl e volare con Kiki consegne a domicilio: sono certa che adorerai tutto. Anche sullo sfondo la splendida regione del Sol Levante.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore come ti fa sognare questa bella Luna, e vuoi mettere subito in pratica tutte le posizioni ‘piccanti’ che hai fantasticato.

Lavoro: tutto scorre più liscio dell’acqua, talmente bene che potresti mettere il pilota automatico.

Salute: sei riuscito ad incastrare tutto perfettamente come un tetris, anche la lezione on line di power yoga.

Il consiglio del giorno: lasciarsi andare alla fantasia non puoi minare la tua reputazione di persona solida e concreta.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Il cielo vi sta chiamando a gran voce perché a tutti manca la vostra grande curiosità e simpatia. Per farlo Saturno vi suggerisce di aggiornavi un po’. Proprio come Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che negli anni hanno perso parecchio smalto e hanno deciso, come altre importanti maison della moda, di salutare le pellicce vere e di aderire alla Fur Free alliance. Capito come si fa a risalire con gran classe?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: per un attimo avete pensato che le vostre questioni d’amore potessero fluttuare leggere come piume, invece vi sono piombate addosso mettendovi a tappeto.

Lavoro: dovreste osare un pochino di più perché in ufficio hanno bisogno della vostra curiosità e brillantezza perché senza la vostra verve è tutto così noioso.

Salute: dovete assolutamente sgranchire quelle gambette anchilosate perché la consueta gara di sci dell’ufficio si avvicina. Coraggio prima del riscaldamento oliatele bene.

Il consiglio del giorno: omologarsi agli altri non vuol dire perdere la propria identità ma avere un intento comune.

Voto 6 – –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mio caro Cancro anche oggi c’è una buona notizia per te perché, se è vero che molti pianeti ti sono in opposizione, la Luna però ti illumina meglio di una lampada abbronzante. E non è finita qui perché dalle ultime notizie sulle norme anti Covid, anche l’utilizzo delle mascherine all’aperto sarà definitivamente abolito tra un paio di settimane. Se ti aggiungo che le giornate si sono allungate e la primavera è più vicina di quello che sembra, potresti addirittura svenire dalla gioia.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: è tutto perfettamente immaginato nella tua testolina e quando potrai metterlo anche in pratica saranno pazzeschi fuochi d’artificio.

Lavoro: a furia di papere con colleghi e clienti sei diventato la barzelletta dell’ufficio. Tu lasciali ridere perché quando il ritmo cambierà, e cambierà presto i credimi, dovranno rimangiarsi tutte queste cattiverie.

Salute: giochi a nascondino con forma fisica ed equilibrio mentale se speri di fare tana, ti sbagli di grosso.

Il consiglio del giorno: la felicità sta nelle piccole cosa, basta iniziare a notarle perché sono ovunque. E se sei miope, inforca gli occhiali per favore!

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Nonostante siano passati parecchi giorni dalla Luna nuova in Acquario non ti sei ancora ripreso perché caos e confusione dominano nella tua testa. Anche la signora che, positiva al Covid, decide di uscire di casa a fare shopping perché non può certo perdersi i saldi di fine stagione probabilmente è disorientata al pari di te. Ti tocca un po’ di riflessione personale e revisione della tua scala delle priorità. S'ha proprio da fare, Leoncino mio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: quanto ti annoiano le fantasie sentimentali perché tu vuoi solo pasticciare ma al momento puoi solo impastare il pongo, nulla di più.

Lavoro: con tutte le regole che non hai intenzione di imparare, ti senti come il signorotto con il castello in fiamme sotto assedio. Basta con questa testardaggine e mettiti subito in carreggiata!

Salute: sei rimasto senza compagno a paddle. Ti dovrai consolare a far rimbalzare qualche palla contro il muro come facevi da bambino.

Il consiglio del giorno: non è detto che se il bilancio debba per forza essere fatto a fine anni, ci sono aziende che iniziano l’anno fiscale dopo tre o sei mesi basta anche per te vale la stessa regola, si fanno le somme quando è il momento giusto, per se stessi.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Forse, e te lo dico solo a te nell’orecchio, stai facendo un pochino troppo. Lo so che hai deciso di ottimizzare tutti questi pianeti a favore però puoi anche rilassarti un po’. Il buon esempio te lo può dare la bella Rihanna che, da inarrestabile badgirl, si sta trasformando in mamma chioccia e non perde occasione per mettere in risalto la sua bella pancia tonda. Insomma, anche con la dolcezza si può ottenere tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: tutti i complimenti che stai ricevendo iniziano a stancarti. Sei sicura di voler sentire qualche voce fuori dal coro che ti dica che non gli piaci?

Lavoro: dalle pulizie alla riunione con il board dei finanziatori non c’è nulla che tu non sia in grado di fare. Ah, forse una si: lasciare fa un po’ anche agli altri.

Salute: perfetta e ben bilanciata come una bussola che non ha perso il nord.

Il consiglio del giorno: contro l’acidità di umore e parole, ci vuole una fumante cioccolata calda con panna. Irresistibile anche ai più scorbutici.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Nulla riesce ad addolcirti: nemmeno la Luna ha scalfito la tua dura pellaccia. Bisognerebbe prenderti e come si fa con la carne prima di grigliarla, batterti un pochino per ammorbidirti. In alternativa, sappi che c’è una bella novità nei combattimenti perché la lotta con i cuscini diventa uno sport di incontri ufficiale. Finalmente uno sport che tutti sappiamo fare, divertente e terapeutico. Ti vedo già sferrare colpi su colpi con il tuo cuscino di Hello Kitty.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei fuori posto come le scarpe con i tacchi a spillo in montagna.

Lavoro: tu pensavi che ci fossero problemi tecnici di rete o di server visto che non ti arrivano da un po’ nuove email, il motivo è più semplice mia cara nessuno, per il momento, vuole più risponderti.

Salute: se partita con grande slancio rischi di scaricarti subito come una vecchia batteria al litio.

Il consiglio del giorno: non ti basta una buona crema per le mani per ammorbiditi, è un buon inizio ma ci vuole decisamente altro. Potrebbe funzionare meglio un caldo e forte abbraccio. Che ne dici?

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Super favorito anche oggi dalle stelle, e con un’enfasi particolare sul'argomento sesso per di più. Infatti se ti parlo di "dark kitchen" tu ti fermi subito a fantasticare sulla parola dark ma… non è come pensi. Si tratta di ristoranti che nascono unicamente online per soddisfare la nostra fame, in qualsiasi momento della giornata. Si, hai capito bene in qualsiasi momento, anche rifocillarti dopo un focoso match sotto le coperte.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tanta fantasia e soprattutto tanto, tanto sesso. Oggi gran goduria!

Lavoro: con Mercurio sempre a favore la carriera per te è come la scala mobile degli anni ottanta, in continua salita.

Salute: muscoli d’acciaio da far invidia all’armatura di Ironman.

Il consiglio del giorno: qualsiasi cosa a cui potrai pensare hai una declinazione sexy dai vestiti al cibo per non parlare delle fantasie. Sei incorreggibile.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Mi ricordi tanto oggi Veruca Salt nel film Willy Wonka, la bambina super viziata che vuole sempre tutto. Con la Luna di oggi che ti sussurra continui dubbi alle orecchie, sarai un lamento continuo. Credo che potresti anche decidere di cambiare nazionalità solo per avere anche tu i nuovi passaporti dei cittadini del Belgio che hanno come sfondo le sfiziosissime grafiche del celebre fumetto Tin Tin. Ricordati che chi troppo vuole nulla stringe, in fondo credo che tu abbia unicamente bisogno di essere strapazzato di coccole.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: questa Luna ti affossa sempre di più in dubbi e gelosie, stai pensando al un gps sottocutaneo per la tua dolce metà cosi da controllare ogni suo minimo spostamento, anche in bagno per fare pipì.

Lavoro: per la disperazione dei tuoi colleghi hai archiviato tutti i tuoi documenti con un file blindatissimo inaccessibile anche all’haker più esperto.

Salute: la ciclette in palestra è disponibile a tutti anche se tu vorresti marchiarla a fuoco con il tuo nome per non farla utilizzare da nessuno. Stai esagerando mio caro.

Il consiglio del giorno: riempirti di cose e di oggetti non da la stessa soddisfazione di un abbraccio ed un sorriso da chi ti vuole bene. Basta chiederlo gentilmente e non sbraitare come un pazzo.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Indovina un po’? Anche oggi vinci a mani basse con queste meravigliose stelle che risplendono proprio sui tuoi gradi. Sei quasi più popolare di Yves Saint Laurent che festeggia i sessant’anni dalla prima sfilata e Parigi dedica al grande stilista ben sei mostre dal Louvre al Pompidou. Se Yves è il re della Ville Lumiere tu sei quello dello zodiaco. Fidati che non c’è gara.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti senti come Brad Pitt il sogno impossibile di milioni di donne. Tu contrariamente al bello e dannato di Hollywood sei prontissimo a farti strappazzare da tutte le tue ammiratrici.

Lavoro: tutti in inesorabile salita, dal successo al conto in banca sei un come un grafico di crescita perfertta e costante.

Salute: non so più come dirtelo che sei il massimo anche in questo. Ti preparo un attestato di perfezione da appendere al muro.

Il consiglio del giorno: qui ci vuole anche dell’auto celebrazione quando tutto va alla grande da immortalare come le foto del matrimonio.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

In questi giorni hai deciso di far fruttare i buoni influssi di Saturno e del super bonus lavori, per organizzare e riordinare tutte quelle opere che hai lasciato in sospeso. L’unico grosso problema sarà trovare qualche manovale che li possa realizzare perché anche il comune di Milano è a caccia di operai per le manutenzioni delle opere pubbliche. Ti toccherà rimboccarti le maniche ed imparare da un tutorial come si usano la calce e la cazzuola.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: dolcissimo e premuroso con le persone che ami. Ti riscopri perfetto ed affidabile compagno.

Lavoro: sei la persona giusta a cui tutti possono fare riferimento per essere un rincuorati, un po’ meno per illuminanti consigli.

Salute: sei un vero equilibrista potresti camminare su una corda tesa a decine di metri da terra senza battere ciglio.

Il consiglio del giorno: sei pronto a compilare tutti i documenti burocratici da passare al tuo commercialista per ottenerne le detrazioni fiscali del super bonus lavori? Se ti senti così gagliardo ti passo anche quelle per il mio condominio.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Immaginazione a mille miei cari Pesci con la Luna nel vostro segno. Vi vedo che siete prontissimi a nuove esperienze anche nella realtà aumentata. Come voi c’è sicuramente anche la coppia di ragazzi indiani che nel week end celebrerà il primo matrimonio nel metaverso. Contrariamente alla tradizione indiana non ci sarà una una cerimonia in stile bollywood con migliaia di persone, balli sfrenati e gli sposi che arrivano in groppa ad elefanti ma l’ambientazione è molto originale perché sarà il castello di Hogwards. Spero sinceramente che i due innamorati non si vestano con la divisa della scuola, toglierebbe definitivamente la poesia.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: anche oggi siete il segno favorito nei sentimenti. Vi sentite come un film di Walt Disney dal finale vietato ai minori di 14 anni.

Lavoro: carichissimi di immaginazione, per la vostra carriera dovete assolutamente puntare sul Metaverso perché le vostre idee sono dell’altro mondo.

Salute: siete come la zebra Marty di Madagascar: elettrifrizzanti!

Il consiglio del giorno: gironzolare per il metaverso è la vostra attività preferita. Appena avrò il coraggio di indossare un visore dovete assolutamente farmi da guida turistica.

Voto 8 e mezzo.